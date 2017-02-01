Полет чайки (о Лизе Чайкиной)

Именем Героя Советского Союза Лизы Чайкиной (Елизаветы Ивановны) названы улицы разных городов нашей страны. Это имя можно прочитать и на многих теплоходах. Есть замечательная поэма М.Комиссаровой и роман Н.Бирюкова. И всё же спросишь многих – не ответят, кто это. Поэтому давайте ещё раз вспомним о подвиге этой молодой женщины, комсомолки, библиотекаря, журналиста, партизанки.Когда в 1933 году в посёлке Руно Пеновского района (это на территории нынешней Тверской области) изба-читальня осталась без заведующей, вопрос о том, кого выбрать, практически не стоял. В селе все знали, что пятнадцатилетняя Лиза Чайкина очень много читает. Можно сказать, девушка не пропускала ни одного печатного слова. Ещё учась в школе (в соседнем селе Залесье, Лиза окончила четыре класса), с вопросом «Не могли бы Вы мне дать книгу?» она подошла, пожалуй, к каждому учителю. Все давали, конечно. Удивительно, как Лиза находила время читать? Семья её – крестьянская, большая, отец был контужен. Каждую минуту нужны рабочие руки. И ведь Лиза всё успевала! Сеяла, жала, мяла лён, трудилась по дому. В своём селе именно она собрала мальчишек и девчонок и создала из них первый пионерский отряд. Даже галстуки ребятам сшила.Сказать, что Лиза была счастлива, став заведующей, – просто промолчать. Она пропадала на новом месте работы круглые сутки. Каждый день устраивала вечера чтения вслух, собирала и ребятишек, и взрослых. Если слушателями были дети, после чтения они никогда не уходили просто так, молча. Лиза подталкивала их к разговору, обсуждению того, что они узнали. Рассказывала о других книгах, об их авторах. Учила ребятишек понимать, что за каждым произведением, будь то сказка или документальная повесть, обязательно стоят какие-то реальные события, произошедшие в жизни писателя. Да, эти события могут быть преображены, приукрашены, замаскированы, но они есть. А значит, любая книга может быть учителем настоящей жизни.Здесь же, при избе, Лиза открыла сразу несколько кружков: агрономический, музыкальный, драматический. Посещали их не только ребята, но и взрослые.Потом Лизу назначили счетоводом в колхозе. Она справилась и с этим, цифры в её руках были послушными и точными. Но всё-таки девушку манило печатное слово. И она поступила на работу в газету «Ленинский ударник», где проработала несколько лет.А вскоре началась Великая Отечественная война. Вместе с другими девушками-добровольцами Лиза возводила оборонительные сооружения. И одновременно занималась уборкой хлеба. Враг подходил всё ближе, становилось ясно, что наши солдаты пока не в силах его удержать. Лиза организовала в посёлке отряд из семидесяти человек. Сама же выучилась блестяще стрелять из винтовки, отлично умела обращаться и с пулемётом.В октябре 1941 года наши части отошли к Осташкову. Лизин отряд стал партизанским и начала действовать в тылу врага. Они устраивали диверсии, распространяли листовки, были глазами и ушами наших красноармейцев. Лиза отлично знала местность и на задания ходила чаще других. Её смелость поражала. Так, однажды она из-под носа немцев угнала грузовик с продуктами (потом оказалось, что в нём были спрятаны и документы). Но при этом прежде девушка водила машину всего-то два раза!Не будет преувеличением сказать, что практически все листовки, расклеенные по улицам нескольких деревень, были делом рук Лизы. Она, помнившая вечера в избе-читальне, как никто другой понимала значение информации. Тем более, что фашисты объявили: Москва пала, война вот-вот окончится…В деревнях Чайку (так все звали Лизу) любили и ждали. Однако нашлись трое предателей, рассказавших фашистам, что искать надо не группу мужчин, а неприметную девушку Лизу. Враги объявили награду, но партизанка была очень осторожна. Она ни на один день не прекращала работу. Однажды листовка появилась даже на вражеском штабе, куда в те дни для наказания приводили жителей, не сдавших продукты. Однажды Лиза нарвалась на засаду. Хладнокровно застрелила трёх жандармов и скрылась.Так продолжалось до конца ноября 1941 года. 22 ноября Лиза отправилась на разведку. Но задание отняло у неё много времени, и девушка решила заночевать в селе. Она остановилась у подруги Маруси Купоровой в хуторе Красное Покатище. Думала, что пробралась незаметно, но ошиблась. Их увидел конюх, один из предателей (прежде судимый за воровство). Донёс фашистам. И ночью, когда в избе Маруси уже легли спать, сюда ворвались враги. Марусю, её маму и брата расстреляли на месте. А Лизу в одном платье, босиком погнали в Пено, в штаб. У девушки ещё был шанс спастись: коню не узнал её и донёс лишь о том, что на хуторе появился чужой. Поэтому фашисты ещё не поняли, что перед ними – та самая Лиза. Сама же партизанка ничего не говорила даже под пытками. А пытки были нечеловеческие: оккупанты вырывали ногти и волосы, били шомполами, лили на голову кипящую воду, жгли пятки. Лиза молчала.Утром её вывели в центр села, куда уже согнали местных жителей. Селянам приказали сообщить имя девушки, если она им знакома. Лизу знали все, но жители молчали. Лишь одна селянка (не знаю, входила ли она в число тех предателей) сказала: «Да кто же её не знает? Это Лиза Чайкина, комсомольский вожак!»!В тот же день Лизу расстреляли. Но перед смертью она всё-таки заговорила. «Победа будет за нами! Наши придут!» - вот и всё, чего добились враги от двадцатитрёхлетней героини.…Пришёл День Победы. И на Рейхстаге рядом с другими появилась надпись: «Наша Лиза». Сделал её комсорг 705-го полка Николай Беляев, давний друг девушки.