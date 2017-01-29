Сирийская армия менее чем в 5 км от Эль-Баба
Войска Сирийской Арабской Республики продолжают операцию против боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) в северной части провинции Алеппо. В субботу 28 января от игиловцев были освобождены несколько квадратных километров территории к югу от Эль-Баба, к северу от которого в свою очередь действуют турецкие войска и так называемая сирийская свободная армия (ССА). Освобождён населённый пункт Шейх-Дан.
Информационная служба AMN сообщает, что на данный момент сирийские войска находятся менее чем в 5 км от Эль-Баба. Единственный населённый пункт, отделяющий ВС САР от города – деревня Аран, находящаяся под контролем террористов.
Турецкие СМИ тем временем сообщают о продолжающейся воздушной операции против ИГИЛ к северу от Эль-Баба. По сведениям «Анадолу», за сутки самолётами ВВС Турции уничтожены до 200 объектов ИГИЛ, включая военную технику и склады с боеприпасами. На этом фоне обращает на себя внимание тот факт, что одновременно с этим турецкая авиация бомбит и позиции курдских сил из организации PYD, представляющей сирийское крыло Рабочей партии Курдистана.
Из пресс-релиза генерального штаба ВС Турции:
Тем временем российская и сирийская военная авиация нанесли удары по позициям ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора. Бомбардировке подверглись позиции боевиков в районе городского кладбища. Занимая территорию кладбища и несколько квадратных километров в его окрестностях, игиловцы отрезают город от аэродрома, лишая его необходимого снабжения. Задача ВКС РФ и ВВС САР нанести ИГИЛ максимальный ущерб в районе позиций близ кладбища Дейр-эз-Зора, а также к северу от него, и дать возможность сухопутным частям добить террористические группы, пытавшиеся взять город в кольцо.
А это фотографии из Твиттер-аккаунта пользователи по имени Hamza Sulyman, который ведёт твит-репортажи из Сирии. Фотографии сделаны в районе освобождённого от боевиков Вади-Барада, откуда теперь будет налажено бесперебойное водоснабжение для жителей Дамаска и прилегающих к нему населённых пунктов.
Ранее очистные сооружения и водонапорную станцию боевики использовали в качестве средства давления на Дамаск, постоянно перекрывая воду или нарушая водоснабжение обстрелами.
Информационная служба AMN сообщает, что на данный момент сирийские войска находятся менее чем в 5 км от Эль-Баба. Единственный населённый пункт, отделяющий ВС САР от города – деревня Аран, находящаяся под контролем террористов.
Турецкие СМИ тем временем сообщают о продолжающейся воздушной операции против ИГИЛ к северу от Эль-Баба. По сведениям «Анадолу», за сутки самолётами ВВС Турции уничтожены до 200 объектов ИГИЛ, включая военную технику и склады с боеприпасами. На этом фоне обращает на себя внимание тот факт, что одновременно с этим турецкая авиация бомбит и позиции курдских сил из организации PYD, представляющей сирийское крыло Рабочей партии Курдистана.
Из пресс-релиза генерального штаба ВС Турции:
В рамках операции «Щит Евфрата» до сегодняшнего дня уничтожены 2 156 террористов ДАЕШ (арабский вариант названия ИГИЛ – прим. «ВО») и 321 боевик PYD.
Тем временем российская и сирийская военная авиация нанесли удары по позициям ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора. Бомбардировке подверглись позиции боевиков в районе городского кладбища. Занимая территорию кладбища и несколько квадратных километров в его окрестностях, игиловцы отрезают город от аэродрома, лишая его необходимого снабжения. Задача ВКС РФ и ВВС САР нанести ИГИЛ максимальный ущерб в районе позиций близ кладбища Дейр-эз-Зора, а также к северу от него, и дать возможность сухопутным частям добить террористические группы, пытавшиеся взять город в кольцо.
А это фотографии из Твиттер-аккаунта пользователи по имени Hamza Sulyman, который ведёт твит-репортажи из Сирии. Фотографии сделаны в районе освобождённого от боевиков Вади-Барада, откуда теперь будет налажено бесперебойное водоснабжение для жителей Дамаска и прилегающих к нему населённых пунктов.
Ранее очистные сооружения и водонапорную станцию боевики использовали в качестве средства давления на Дамаск, постоянно перекрывая воду или нарушая водоснабжение обстрелами.
Использованы фотографии: https://twitter.com/hamza_780