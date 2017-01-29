09:50 29 января

Сирийская армия менее чем в 5 км от Эль-Баба

Войска Сирийской Арабской Республики продолжают операцию против боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) в северной части провинции Алеппо. В субботу 28 января от игиловцев были освобождены несколько квадратных километров территории к югу от Эль-Баба, к северу от которого в свою очередь действуют турецкие войска и так называемая сирийская свободная армия (ССА). Освобождён населённый пункт Шейх-Дан.

Информационная служба AMN сообщает, что на данный момент сирийские войска находятся менее чем в 5 км от Эль-Баба. Единственный населённый пункт, отделяющий ВС САР от города – деревня Аран, находящаяся под контролем террористов.

Турецкие СМИ тем временем сообщают о продолжающейся воздушной операции против ИГИЛ к северу от Эль-Баба. По сведениям «Анадолу», за сутки самолётами ВВС Турции уничтожены до 200 объектов ИГИЛ, включая военную технику и склады с боеприпасами. На этом фоне обращает на себя внимание тот факт, что одновременно с этим турецкая авиация бомбит и позиции курдских сил из организации PYD, представляющей сирийское крыло Рабочей партии Курдистана.


Из пресс-релиза генерального штаба ВС Турции:
В рамках операции «Щит Евфрата» до сегодняшнего дня уничтожены 2 156 террористов ДАЕШ (арабский вариант названия ИГИЛ – прим. «ВО») и 321 боевик PYD.


Тем временем российская и сирийская военная авиация нанесли удары по позициям ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора. Бомбардировке подверглись позиции боевиков в районе городского кладбища. Занимая территорию кладбища и несколько квадратных километров в его окрестностях, игиловцы отрезают город от аэродрома, лишая его необходимого снабжения. Задача ВКС РФ и ВВС САР нанести ИГИЛ максимальный ущерб в районе позиций близ кладбища Дейр-эз-Зора, а также к северу от него, и дать возможность сухопутным частям добить террористические группы, пытавшиеся взять город в кольцо.

Сирийская армия менее чем в 5 км от Эль-Баба


А это фотографии из Твиттер-аккаунта пользователи по имени Hamza Sulyman, который ведёт твит-репортажи из Сирии. Фотографии сделаны в районе освобождённого от боевиков Вади-Барада, откуда теперь будет налажено бесперебойное водоснабжение для жителей Дамаска и прилегающих к нему населённых пунктов.




Ранее очистные сооружения и водонапорную станцию боевики использовали в качестве средства давления на Дамаск, постоянно перекрывая воду или нарушая водоснабжение обстрелами.

Использованы фотографии: https://twitter.com/hamza_780
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Комментарии 10
  1. 210окв Сегодня, 08:35
    Да все это хорошо..А как с Тадмором и Дейр-Зоромом?
    210окв
    1. Либероид- Сегодня, 08:37
      По сведениям «Анадолу», за сутки самолётами ВВС Турции уничтожены до 200 объектов ИГИЛ

      Турки неплохо работают , нам меньше работы...
      Либероид-
      1. 210окв Сегодня, 09:14
        Виталий,где они работают?Там где логово зверя или там где им выгодно?
        Цитата: Либероид-
        По сведениям «Анадолу», за сутки самолётами ВВС Турции уничтожены до 200 объектов ИГИЛ

        Турки неплохо работают , нам меньше работы...
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:24
          Дима , моё почтение ! hi Турки работают , это стоит признать . Но и про свои интересы в Сирии ни на секунду не забывают , это тоже факт !
          bouncyhunter
        2. Либероид- Сегодня, 09:27
          Цитата: 210окв
          Виталий,где они работают?Там где логово зверя или там где им выгодно?
          Цитата: Либероид-
          По сведениям «Анадолу», за сутки самолётами ВВС Турции уничтожены до 200 объектов ИГИЛ

          Турки неплохо работают , нам меньше работы...

          Конечно ,где им выгодней и в морду меньше могут дать..России особо выбирать не приходится увы...Так ,что и на этом спасибо, а потом разбиремся!
          Либероид-
    2. Маз Сегодня, 09:22
      Всему своё время.
      Маз
  2. Громобой Сегодня, 08:39
    теперь будет налажено бесперебойное водоснабжение для жителей Дамаска и прилегающих к нему населённых пунктов.
    Пока не будет перекрыто бесперебойное питание боевиков от стран-спонсоров---эта война будет длится бесконечно долго.
    Громобой
    1. Громобой Сегодня, 08:55
      А в Латакии наши "Водники" разгрузили.Сириец принимает.
      Громобой
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:44
    Проблема не в том чтобы освободить ту или иную часть страны,а чтобы потом назад не отдать ее.
    Изгоняющий либероидов
  4. Влад5307 Сегодня, 09:46
    Цитата: Громобой
    А в Латакии наши "Водники" разгрузили.Сириец принимает.

    Значит готовятся к форсированию водных преград? Все идет по плану - мосты через реки амерская коалиция разбомбила, т.к. предполагали раздел Сирии, а наши с Асадом на это согласия не дали. soldier
    Влад5307

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