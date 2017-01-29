Трамп ждёт от Пентагона предложений о новых союзниках для борьбы с ИГ
Дональд Трамп поручил руководству Пентагона разработать план по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ), который предусматривал бы привлечение новых союзников, передает РИА Новости.
Согласно подписанному президентом США в субботу меморандуму, план должен быть разработан в течение 30 суток. В документе указывается, что план мероприятий должен включать в себя «выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками».
Ранее в Белом доме заявили, что США готовы к совместным действиям в борьбе с терроризмом с любой страной, разделяющей эти цели, в том числе с Россией.
Этот вопрос обсуждался также в телефонном разговоре Трампа с Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств высказались за «налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГ и других террористических группировок в Сирии».
Согласно подписанному президентом США в субботу меморандуму, план должен быть разработан в течение 30 суток. В документе указывается, что план мероприятий должен включать в себя «выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками».
Ранее в Белом доме заявили, что США готовы к совместным действиям в борьбе с терроризмом с любой страной, разделяющей эти цели, в том числе с Россией.
Этот вопрос обсуждался также в телефонном разговоре Трампа с Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств высказались за «налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГ и других террористических группировок в Сирии».
Использованы фотографии: http://rusnext.ru