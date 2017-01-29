09:48 29 января

Трамп ждёт от Пентагона предложений о новых союзниках для борьбы с ИГ

Дональд Трамп поручил руководству Пентагона разработать план по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ), который предусматривал бы привлечение новых союзников, передает РИА Новости.

Трамп ждёт от Пентагона предложений о новых союзниках для борьбы с ИГ


Согласно подписанному президентом США в субботу меморандуму, план должен быть разработан в течение 30 суток. В документе указывается, что план мероприятий должен включать в себя «выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками».


Ранее в Белом доме заявили, что США готовы к совместным действиям в борьбе с терроризмом с любой страной, разделяющей эти цели, в том числе с Россией.

Этот вопрос обсуждался также в телефонном разговоре Трампа с Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств высказались за «налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГ и других террористических группировок в Сирии».

Использованы фотографии: http://rusnext.ru
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Комментарии 14
  1. Владимирец Сегодня, 09:10
    «выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками»

    - Капитан Америка, трансформеры, черепашки-ниндзя, спартанцы.
    - Может Россия?
    - Россия? Хм, нет, это нереально. smile
    Владимирец
    1. Zibelew Сегодня, 09:12
      Пока янкесы работают с курдами. Дают им оружие, строят авиабазу. На бомбежку игил янкесы уже более 10 млрд долларов потратили, а результат неочевидный.
      Zibelew
    2. 210окв Сегодня, 09:12
      Да пусть Обамку пошлет на войну..А что Трамп-главнокомандующий,а бывший-отработанный товар.Пусть хоть Нобилевку отработает на разминировании минных полей.
      Цитата: Владимирец
      «выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками»

      - Капитан Америка, трансформеры, черепашки-ниндзя, спартанцы.
      - Может Россия?
      - Россия? Хм, нет, это нереально. smile
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
        Я даже знаю кого пентагон предложит Трампу...Украину и Прибалтику,те еще воины!

        Тогда уж лучше пингвинов из Антарктиды . Менее затратно и более эффективно выйдет . lol
        bouncyhunter
  2. Громобой Сегодня, 09:10
    план мероприятий должен включать в себя «выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ
    Инопланетный разум хотят к "борьбе" подключить? belay
    Если бы хотели победить ИГ,то Россия уже давно бьёт в колокола.Совместными усилиями можно было бы изничтожить ИГ 1000 раз.Однако,этого не делалось при Обаме и не думаю,что с новым президентом будет лучше.Он будет пытаться расширить амер.влияние в Сирии(путём создания "зон безопасности") и постарается втянуть нас в сухопутную операцию.Мы открыты для сотрудничества,конечно,но нужно хорошо понимать конечную цель амер. на БВ.
    Громобой
  3. Чёрный Сегодня, 09:10
    Если под новым союзником подразумевается Россия, то вся старушка Европа какашками изойдёт вместе с нашими " "либералам" и штатовскими "демократами"
    Чёрный
  4. Либероид- Сегодня, 09:10
    Я даже знаю кого пентагон предложит Трампу...Украину и Прибалтику,те еще воины! laughing
    Либероид-
    1. изя топ Сегодня, 09:15
      Цитата: Либероид-
      .Украину и Прибалтику,те еще воины!

      но-но no

      изя топ
  5. рюрикович Сегодня, 09:12
    О, а верные вассалы что, уже не устраивают??? belay what
    Могу Зимбабве предложить...Или Колумбию request
    рюрикович
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 09:17
    Белом доме заявили, что США готовы к совместным действиям в борьбе с терроризмом с любой страной, разделяющей эти цели, в том числе с Россией.


    А "старых" друзей куда?
    a.s.zzz888
  7. Masya Masya Сегодня, 09:26
    план должен быть разработан в течение 30 суток.

    если месяц только разрабатывать, то потом ,как водится, благополучно забудется...
    как было написано раньше "если у вас план"... wink
    Masya Masya
  8. Маз Сегодня, 09:34
    Закрыть проект, да и все дела. Слить Игил.
    Маз
  9. Сергей Ф Сегодня, 09:45
    Всего только точка зрения.
    Америка готова, как и при Обаме только координировать свои действия с Россией, но коалицию хочет иметь по прежнему свою, отдельную.
    Знать есть у америкосов свои "национальные" интересы, о которых она не говорит, но они как белая нитка на черном фоне!
    Сергей Ф
  10. Егоза Сегодня, 09:46
    А вот Бжезинский уже предлагает создать новый Тройственный союз - США+ Китай+ Россия. Старичок таки соображает. И обратите внимание - Европа побоку. "Что-то в этом есть....."
    Егоза

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