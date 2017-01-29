Минобороны увеличило группировку ЖДВ на участке строительства дороги в обход Украины
Российское военное ведомство увеличило группировку железнодорожных войск, ведущую строительство дороги в обход Украины, в настоящее время ее численность составляет более 1300 человек, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
По его словам, к строительству железнодорожной ветки «привлечены пять батальонов механизации отдельных железнодорожных бригад Западного, Центрального и Южного военных округов и три отдельных путевых батальона ЮВО, а также более 500 единиц техники».
Булгаков подчеркнул, что «всё идет в графике, в плановом режиме и сомнений в его выполнении нет».
Он отметил, что зимний период является наиболее благоприятным для возведения полотна.
«Как только начнется весенняя распутица, темпы работ могут снизиться. Поэтому сегодня на заседании штаба строительства мы уточнили график работ, исходя из прогноза погоды», – добавил Булгаков.
По его словам, к строительству железнодорожной ветки «привлечены пять батальонов механизации отдельных железнодорожных бригад Западного, Центрального и Южного военных округов и три отдельных путевых батальона ЮВО, а также более 500 единиц техники».
Булгаков подчеркнул, что «всё идет в графике, в плановом режиме и сомнений в его выполнении нет».
Сейчас среднесуточные темпы работ железнодорожных войск составляют 1200 метров укладки рельсошпальной решетки,уточнил замминистра.
Он отметил, что зимний период является наиболее благоприятным для возведения полотна.
«Как только начнется весенняя распутица, темпы работ могут снизиться. Поэтому сегодня на заседании штаба строительства мы уточнили график работ, исходя из прогноза погоды», – добавил Булгаков.
Использованы фотографии: ТАСС