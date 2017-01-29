09:48 29 января

Минобороны увеличило группировку ЖДВ на участке строительства дороги в обход Украины

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Российское военное ведомство увеличило группировку железнодорожных войск, ведущую строительство дороги в обход Украины, в настоящее время ее численность составляет более 1300 человек, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.



По его словам, к строительству железнодорожной ветки «привлечены пять батальонов механизации отдельных железнодорожных бригад Западного, Центрального и Южного военных округов и три отдельных путевых батальона ЮВО, а также более 500 единиц техники».


Булгаков подчеркнул, что «всё идет в графике, в плановом режиме и сомнений в его выполнении нет».

Сейчас среднесуточные темпы работ железнодорожных войск составляют 1200 метров укладки рельсошпальной решетки,
уточнил замминистра.

Он отметил, что зимний период является наиболее благоприятным для возведения полотна.

«Как только начнется весенняя распутица, темпы работ могут снизиться. Поэтому сегодня на заседании штаба строительства мы уточнили график работ, исходя из прогноза погоды», – добавил Булгаков.

Использованы фотографии: ТАСС

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Комментарии 7
  1. Teberii Сегодня, 09:32 Новый
    Молодцы так держать.
    Жалоба
    Teberii
    1. Либероид- Сегодня, 09:35 Новый
      Цитата: Teberii
      Молодцы так держать.

      Чумная территория , все в обход и полная изоляция.... wassat
      Жалоба
      Либероид-
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:36 Новый
        Минобороны увеличило группировку ЖДВ на участке строительства дороги в обход Украины
        ЖДВ-Жестоко-Десантные -Войска? belay
        Жалоба
        андрей юрьевич
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:42 Новый
          Так точно , Андрей Юрьевич ! hi Эти звери пострашнее стройбата будут ! lol
          Жалоба
          bouncyhunter
          1. Либероид- Сегодня, 09:48 Новый
            Цитата: bouncyhunter
            Так точно , Андрей Юрьевич ! hi Эти звери пострашнее стройбата будут ! lol

            Зверье то еще....Им даже автоматы не выдают! good
            [media=https://youtu.be/TFuWkFGH5Hs]
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            Либероид-
        2. Громобой Сегодня, 09:43 Новый
          Цитата: андрей юрьевич
          ЖДВ-Жестоко-Десантные -Войска?

          ЖДВ это спецназ. wink
          Железнодорожные войска относятся к специальными войскам и поэтому задачи у них специфические, в главную задачу этих соединений входит восстановление, строительство и заграждения железных дорог в областях боевых действий.
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          Громобой
  2. Сергей Ф Сегодня, 09:41 Новый
    Лично мне "до лампочки", увеличили свои войска или нет.
    Важней другое, если столько сил и средств вкладывается в объездную дорогу, и при этом совершенно открыто, то это означает только одно - с Украиной мы в контре НАДОЛГО!
    Нет?
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    Сергей Ф

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