Западные эксперты вдруг стали расхваливать российскую экономику

Простите, господа, ненавидящие Россию, но Россия пережила и два года экономического спада, и нефть по 35 долларов, и экономические санкции.

Человек, «разорвавший экономику РФ в клочья», своё кресло в Овальном кабинете Белого дома покинул. И на фоне сообщений новой американской администрации о том, что «вопрос снятия санкций с России обсуждается», экономические эксперты-аналитики (включая «гуру-предсказателей») как по взмаху волшебной палочки поменяли свою риторику. Причём поменяли фактически на диаметрально противоположную.Ещё совсем недавно ведущие западные экономисты, вторя заявлениям обамовской администрации, объявляли, что российская экономика «лежит на лопатках». Давали повод российским либеральным площадкам упражняться в заявлениях «куда мы катимся?» и «давайте же отдадим Крым, чтобы нас окончательно не задавили экономическими ограничениями». Теперь при прочтении крупных западных СМИ, работающих в звене экономической информации, возникает полное ощущение, что авторам материала либо спустили новую директиву, либо их и вовсе подменили, а под их именами и фамилиями статьи публикуют вездесущие «русские хакеры», «агенты ФСБ» и «представители ГРУ».Посудите сами: буквально в течение последних двух с лишним лет «Форбс» выдавал один за другим материалы, в которых рассказывал своим читателям о том, «что санкции животворящие делают» - «в Россию никто не желает инвестировать, ибо у неё негативная репутация» и т.д., и т.п. И вот 27 января в том же «Forbes» выходит материал Кеннета Рапозы, в котором тот не устаёт нахваливать российскую экономику, объявляя о её феноменальных нынешних результатах в условиях многочисленных внешних ограничений и ещё более феноменальных перспективах роста.На фоне фотографии финансового сердца столицы России – Москва-сити – Кеннет Рапоза предлагает набор данных о положении дел в российской экономике, которые, по его мнению, нельзя не заметить.Обозреватель «Forbes», фактически выступая ещё и в качестве зарубежного рекламщика российской экономической системы, публикует заявления о том, что в последнее время Запад привык рассматривать Россию исключительно сквозь геополитическую призму, в то время как Россия демонстрирует «поразительные экономические результаты». В чём же эта поразительность, по мнению Рапозы, заключается?Основывает он свои выводы на свежей статистике. В частности, декабрьские данные говорят о росте в РФ промышленного производства – на 3,2%. Американские аналитики из компании «EPFR Global» зарегистрировали рекордные объёмы вложений в российскую экономику. Свой вклад в этот рекорд, безусловно, внесли Инвестиционный фонд Катара (QIA) и швейцарская компания Glencore, которые уже вложились в нефтяной бизнес в объёмах более 10 млрд долларов, и планируют (в частности, катарские инвесторы) вложить в развитие российской инфраструктуры ещё около 2 млрд в американской валюте.По данным за первые недели января, индекс ценных бумаг малой капитализации RSXJ показал результаты, которые с большим отрывом обходят показатели других стран, называемых на Западе «развивающимися».При этом Рапоза не без удивления констатирует, что у России всё ещё отрицательный показатель динамики ВВП, полагая, что причиной тому являются не столько внешние экономические ограничения, сколько слабый внутренний спрос и определённые экономические барьеры в самой России.Если перевести эти размышления обозревателя «Форбс» на всем понятный язык, то, возможно, выглядели бы они так: «хватит уже делать попытки объяснять проблемы антироссийскими санкциями – если бы ещё и не воровали колоссальными объёмами в самой России, то об отрицательных показателях динамики ВВП попросту не могло бы быть и речи».По заявлениям Рапозы, «пока Россию принимали за плохого парня, с которым лучше не иметь отношений, Россия старательно подыскивала инвесторов». И теперь, как пишет он на страницах «Forbes», зарубежных инвесторов уже не отпугивают постоянные негативные заявления отдельных политиков в адрес России. Инвесторы следят за показателями российской экономики и не готовы отказываться от получения прибыли ради политической истерики, эксплуатируемой на Западе.Из материала Рапозы:А на этом фоне из США приходят сообщения о том, что последний обамовский пакет антироссийских санкций (законопроект S-94), одним из соавторов которого стал сенатор-республиканец Джон Маккейн, не вступил в силу, и в ближайшие 3-4 месяца явно не вступит. Дело в том, стараясь нагадить Трампу, Обама постарался сделать всё, чтобы тому было сложнее отменять санкции, если Трамп того захочет. Однако после вступления Дональда Трампа в президентскую должность, выяснилось, что Конгресс решил дать так называемую 100-дневную паузу на принятие решений, принятых предыдущей администрацией. И даже если Конгресс вдруг решит, что антироссийских санкций эта стодневка не касается, Трамп сможет воспользоваться правом президентского вето. Об этом сообщается в свежем докладе Центра мировой энергетической политики Колумбийского университета (США).В общем, можно констатировать, что поменялась сама зарубежная риторика, и этого сложно не заметить. Другой вопрос: а воспользуются ли этим наши «местные» экономические «гуру», чтобы, как говорится, не ударить в грязь лицом и всё-таки разогнать российскую экономику до приемлемой скорости. Или на Западе сами догадались до того, что никаких внешние санкции не смогут сделать и 10-й части от того, что могут совершить с экономикой России отдельно взятые представители российской чиновничьей касты, для которых 10-миллиардные вложения QIA и Glencore – лишний повод задуматься над вопросом, а не слишком ли богато после этого заживут российские бюджетники и пенсионеры?..