Пограничный корабль «Полярная звезда» прибыл в Мурманск, к месту постоянного базирования
Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга проекта 22100 «Полярная звезда» завершил свой первый межрегиональный переход из Петербурга к месту постоянного базирования в порт Мурманск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по арктическому району.
«На переходе личный состав провел плановые тренировки, занятия и корабельные боевые учения. В сложных штормовых условиях Северной Атлантики экипаж показал высокую морскую выучку, а системы корабля успешно прошли проверку на прочность», – говорится в релизе.
Корабль построен по проекту ЦМКБ «Алмаз» на Зеленодольском заводе им. Горького. «В нем воплощены все современные достижения отечественной науки и техники», – отметили в пресс-службе.
Сторожевик предназначен для решения широкого круга задач: «патрулирование дальних морских и океанских зон, защита экономических и иных интересов России в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, противодействие террористическим угрозам на объектах морской экономической деятельности, участие в аварийно-спасательных операциях и тушении пожаров, обеспечение действий подразделений специального назначения», рассказали в погрануправлении.
Корабль обладает неограниченной мореходностью, дальностью плавания до 12 тыс. миль и автономностью до 2-х месяцев. Он способен преодолевать лед толщиной до 0,8 м. «Эти особенности позволят в значительной мере повысить эффективность выполнения задач пограничной деятельности в Западной Арктике», – говорится в сообщении.
«Полярная звезда» вооружена артустановкой и крупнокалиберными пулеметами. На борту имеется площадка и ангар для базирования многоцелевого вертолета («для круглосуточного выполнения тактических задач на значительном удалении от корабля»). Корабль оборудован новейшей аппаратурой связи и навигации.
«На переходе личный состав провел плановые тренировки, занятия и корабельные боевые учения. В сложных штормовых условиях Северной Атлантики экипаж показал высокую морскую выучку, а системы корабля успешно прошли проверку на прочность», – говорится в релизе.
Корабль построен по проекту ЦМКБ «Алмаз» на Зеленодольском заводе им. Горького. «В нем воплощены все современные достижения отечественной науки и техники», – отметили в пресс-службе.
Сторожевик предназначен для решения широкого круга задач: «патрулирование дальних морских и океанских зон, защита экономических и иных интересов России в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, противодействие террористическим угрозам на объектах морской экономической деятельности, участие в аварийно-спасательных операциях и тушении пожаров, обеспечение действий подразделений специального назначения», рассказали в погрануправлении.
Корабль обладает неограниченной мореходностью, дальностью плавания до 12 тыс. миль и автономностью до 2-х месяцев. Он способен преодолевать лед толщиной до 0,8 м. «Эти особенности позволят в значительной мере повысить эффективность выполнения задач пограничной деятельности в Западной Арктике», – говорится в сообщении.
«Полярная звезда» вооружена артустановкой и крупнокалиберными пулеметами. На борту имеется площадка и ангар для базирования многоцелевого вертолета («для круглосуточного выполнения тактических задач на значительном удалении от корабля»). Корабль оборудован новейшей аппаратурой связи и навигации.
Использованы фотографии: РИА Новости. Сергей Ещенко