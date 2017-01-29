13:03 29 января

Пограничный корабль «Полярная звезда» прибыл в Мурманск, к месту постоянного базирования

Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга проекта 22100 «Полярная звезда» завершил свой первый межрегиональный переход из Петербурга к месту постоянного базирования в порт Мурманск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по арктическому району.



«На переходе личный состав провел плановые тренировки, занятия и корабельные боевые учения. В сложных штормовых условиях Северной Атлантики экипаж показал высокую морскую выучку, а системы корабля успешно прошли проверку на прочность», – говорится в релизе.

Корабль построен по проекту ЦМКБ «Алмаз» на Зеленодольском заводе им. Горького. «В нем воплощены все современные достижения отечественной науки и техники», – отметили в пресс-службе.

Сторожевик предназначен для решения широкого круга задач: «патрулирование дальних морских и океанских зон, защита экономических и иных интересов России в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, противодействие террористическим угрозам на объектах морской экономической деятельности, участие в аварийно-спасательных операциях и тушении пожаров, обеспечение действий подразделений специального назначения», рассказали в погрануправлении.



Корабль обладает неограниченной мореходностью, дальностью плавания до 12 тыс. миль и автономностью до 2-х месяцев. Он способен преодолевать лед толщиной до 0,8 м. «Эти особенности позволят в значительной мере повысить эффективность выполнения задач пограничной деятельности в Западной Арктике», – говорится в сообщении.

«Полярная звезда» вооружена артустановкой и крупнокалиберными пулеметами. На борту имеется площадка и ангар для базирования многоцелевого вертолета («для круглосуточного выполнения тактических задач на значительном удалении от корабля»). Корабль оборудован новейшей аппаратурой связи и навигации.

Использованы фотографии: РИА Новости. Сергей Ещенко
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Комментарии 47
  1. Горный стрелок Сегодня, 10:02
    Красивый какой! Нормальный "погранец", он же не МРК - у него функции другие - охрана морских границ.
    Горный стрелок
    1. Zibelew Сегодня, 10:05
      Красивый корабль. Заменить бы на такие 3 Нерея на Дальнем Востоке. Хорошо если зеленодольцы смогут данный проект выпускать в отсутствие движков МТУ. До первой мировой Российская империя тоже закупала движки в Германии. Потом были проблемы с обслуживанием.
      Zibelew
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:08
      Для охраны и патрулирования северных морских территорий - самое то ! good
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 11:19
        Завидуйте молча-для охраны Белорусских морей Вам подобное не снилось ни разу yes
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:50
          Не надоело ещё белорусофобствовать , тролль ?
          bouncyhunter
          1. МПК105 Сегодня, 11:53
            Сам .Я и на твоём уровне могу поговорить,если что.
            МПК105
            1. МПК105 Сегодня, 11:55
              Сам .(у меня клавиатура мозги ...т.
              МПК105
              1. МПК105 Сегодня, 11:56
                САМ .Вот,вроде получилось. wink
                МПК105
                1. МПК105 Сегодня, 11:58
                  А нет,не клава-банят...Ну ты понял,надеюсь...
                  МПК105
    3. Либероид- Сегодня, 10:25
      Вот это у него характеристики, а внешне на прогулочный похож....Дорогой наверно,но в этом деле лучше не экономить! Молодцы.. good
      Либероид-
      1. Тикси-3 Сегодня, 11:51
        Цитата: Либероид-
        Молодцы.

        кто молодцы?- погранцы??...привет Михан....
        Тикси-3
        1. Либероид- Сегодня, 12:47
          Цитата: Тикси-3
          Цитата: Либероид-
          Молодцы.

          кто молодцы?- погранцы??...привет Михан....

          Привет..! Не погранцы , а судостроители...Красивый кораблик и непростой явно.....
          Либероид-
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:02
    Для своего круга выполняемых задач корабль самое то что и надо погранцам soldier
    Изгоняющий либероидов
  3. УВБ Сегодня, 10:06
    Меня смущает указанная дальность плавания- 12000 миль. Это получается что по этому показателю он уступает только "Петру Великому"?!!
    УВБ
    1. Либероид- Сегодня, 10:27
      Цитата: УВБ
      Корабль обладает неограниченной мореходностью, дальностью плавания до 12 тыс. миль и автономностью до 2-х месяцев.

      По моему нолик лишний явно...Вы правильно заметили!
      Либероид-
      1. УВБ Сегодня, 10:33
        Цитата: Либероид-
        По моему нолик лишний явно..

        Так в том то и дело, что написано буквами а не цифирьками. Немножко погуглил- на разных ресурсах выдают ту же дальность. Видимо военная хитрость, чтоб супостат боялся laughing
        УВБ
        1. Либероид- Сегодня, 10:49
          Цитата: УВБ
          Цитата: Либероид-
          По моему нолик лишний явно..

          Так в том то и дело, что написано буквами а не цифирьками. Немножко погуглил- на разных ресурсах выдают ту же дальность. Видимо военная хитрость, чтоб супостат боялся laughing

          Ну тогда за ним танкер следом плыть должен и "Кузя" в качестве обеспечения..?
          Либероид-
        2. avt Сегодня, 11:27
          Цитата: УВБ
          . Видимо военная хитрость, чтоб супостат боялся

          А подумать ? Это же патруль . Его задача долго и упорно нарезать в море в охране территориальных вод . Отсюда повышен комфорт обитаемости и ТТХ на 2 месяца безвылазно .Вот ФСБ и заказало для себя серию,,крейсеров"и наконец то для них и палубный Ка -226 допилили.
          avt
  4. Сергей Ф Сегодня, 10:07
    Я не моряк, но очень радуюсь новой прекрасной морской технике, новым кораблям, новым возможностям!
    Сергей Ф
  5. Стройбат запаса Сегодня, 10:11
    Тоже как-то смутило, что при таких размерах "Корабль обладает неограниченной мореходностью, дальностью плавания до 12 тыс. миль и автономностью до 2-х месяцев.", да еще и ангар с вертолетом есть. У него под водой на шланге АПЛ с топливом ходит?
    Стройбат запаса
    1. обыватель Сегодня, 10:56
      У него при водоизмещении как у фрегата, из вооружения только орудие 76 мм. Ни ракет, ни торпед, ни локаторов. Все свободное пространство забито увеличением запасов топлива, провизии, улучшением обитаемости. Движки дизельные экономичные. В условиях Заполярья, когда элементарно может затереть во льдах надолго, выполнение данных условий просто необходимо, что и сделано. Да и расстояния для патрулирования там не близкие. За неделю не обойдешь.
      обыватель
      1. МПК105 Сегодня, 11:23
        Пушка 76...Так он и не для боя абордажного с пиратами...Пограничник-увидел врага-попытался остановить,не получилось-зовёт ФЛОТ на помощь request
        МПК105
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 10:20
    Красивый ... и функциональный кораблик! Ну да ходить, многие лета, под Андреевским Флагом!
    a.s.zzz888
  7. Rokossovsky Сегодня, 10:27
    Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга

    Это что нахрен за бред!
    Крейсер чёль?
    Корабль обладает неограниченной мореходностью

    То есть РКР проекта 1164 имеет ограничения по мореходности,а это недоразумение нет?! recourse
    дальностью плавания до 12 тыс. миль и автономностью до 2-х месяцев

    Хотел бы на это посмотреть!
    А в космос он не летает,не?
    Rokossovsky
    1. Стирбьорн Сегодня, 10:38
      Цитата: Rokossovsky
      Это что нахрен за бред!
      Крейсер чёль?

      у погранцов корабли на ранг выше, чем у ВМФ hi
      Стирбьорн
      1. Rokossovsky Сегодня, 11:23
        Хм,спасибо за инфу! Никогда бы не подумал! hi
        Rokossovsky
      2. МПК105 Сегодня, 11:27
        Вы в теме?С какого парень года,с какого парохода,и на каких морях ты побывал моряк hi
        МПК105
        1. Rokossovsky Сегодня, 11:31
          Цитата: МПК105
          Вы в теме?С какого парень года,с какого парохода,и на каких морях ты побывал моряк hi

          Кому вопрос адресован?
          Rokossovsky
          1. МПК105 Сегодня, 11:49
            Стирбьёрну
            МПК105
            1. МПК105 Сегодня, 12:46
              Просто о рангах кораблей пишет правильно так,со знанием дела-вот я и подумал-или КГБ,или ФЛОТ... hi
              МПК105
            2. Либероид- Сегодня, 12:49
              Цитата: МПК105
              Стирбьёрну

              laughing laughing good
              Либероид-
              1. МПК105 Сегодня, 12:56
                А,простите,чем вызвана Ваша эмоция такая- laughing laughing good В КГБ,ну,если Вам так проще воспринимается,сейчас в ФСБ кораблях-на ранг выше.И...
                МПК105
  8. Bronevick Сегодня, 10:41
    Интересно, сколько таких построят?
    Bronevick
    1. тлауикол Сегодня, 10:52
      немцы движки не продают больше
      тлауикол
      1. Bronevick Сегодня, 10:55
        Так сказали же что у китайцев будут покупать.
        Bronevick
        1. тлауикол Сегодня, 11:00
          сказать не мешки ворочать, у нас фрегаты-корветы без движков, а ПСКР этого типа даже не закладывались еще
          тлауикол
    2. donavi49 Сегодня, 11:24
      Таких 1.
      Еще два по измененному проекту с китайской силовой, да другими правками, сдача под 20 год.
      donavi49
  9. Dart2027 Сегодня, 10:42
    сторожевой корабль 1-го ранга проекта 22100

    Вообще-то сторожевой корабль - это 2-3 ранг. Судя по габаритам корпуса и водоизмещению это корвет.
    Dart2027
    1. Severok Сегодня, 10:58
      В погранслужбе немного иное деление по рангам.
      Severok
      1. Dart2027 Сегодня, 11:55
        Не знаю. Можно поподробнее?
        Dart2027
        1. Severok Сегодня, 11:57
          Зависит от дальности, способности контролировать границу и автономности, если не ошибаюсь, а не от вооружения, способности нанести урон противнику и количества экипажа.
          Severok
  10. Jovanni Сегодня, 10:53
    Пока "партнеры" точат зубы на наш арктический шельф, нам надо готовить чем по этим зубам двинуть, если что... Такие корабли вполне годятся. Помимо прочего, конечно...
    Jovanni
  11. Severok Сегодня, 10:57
    Верхнее фото сделано на фоне поселка Абрам-мыс, второе фото у причала Морвокзала г.Мурманска, на фоне того, чем торгуют нынешние правители. Ранее (до президенства Медведева) фоном были бы контейнеры и учебные суда пароходства.
    Severok
  12. Комментарий был удален.
  13. Oriental Express Сегодня, 11:33
    Это не дурно,но я за то,чтобы перейти на вооружение пограничников ракетными катерами,или МРК. Тем кто со мной не согласиться хочу напомнить,что флагманский корабль украинского флота изначально строился как пограничный корабль КГБ СССР,причем со всем его нынешним вооружением. ,,Полярная звезда'' не плохо построенный кораблик,но уж слишком слабовато его вооружение.
    Oriental Express
    1. donavi49 Сегодня, 11:59
      Зачем?

      БС для такого погранца - это патрулирование, выталкивание/арест нарушителей, контроль за зоной ответственности.

      На первом месте ресурс, стоимость суток похода, автономность (чтобы туда-сюда-обратно не бегать/не привлекать дополнительные силы, что тоже деньги).

      Если экономическая эффективность не очень - то корабль будет гнить у причала, ибо выводить в патруль его дорого/ресурс выбили - ремонт. Так зачем он нужен?


      При этом, что такое боевой корабль? Это средства обнаружения воздушных и морских целей на большом удалении. То есть нужен РЛС! Это либо вполне масштабная конструкция, ибо компактных то нет. Оптронная башня с Заслоном - хорошо если к 19-20 году откатается на Гремящем. Смарт-С не продадут, ибо санкции. Иначе смысл городить вооружение - если корабль слеп для военных угроз?

      Дальше ЗРК - иначе, зачем вообще что-то городить, если корабль утопит мимопролетающий БПЛА с Мавериком/бомбой/шахидБПЛА. ЗРК легкого класса нет в дешевом исполнении тем более. Ну кроме Гибки - но это не смешно. Аналога РИМ-116 нет (хотя даже китайцы уже сделали с головой Сайда). Итого это или Штиль-1 или Редут с околонулевой боеготовностью.

      Дальше ударный комплекс, тут все попроще - можно поставить контейнера Х-35/Калибров. Да хоть на площадку вертолетную, правда от вертолета придется отказаться или мудрить шахты с раздвижной палубой под ангаром (но там места нет).

      В итоге - чтобы сделать из этого корабля боевой, придется его существенно удорожить, увеличить, снизить его реальные возможности по целевому предназначению, и крайне сомнительной эффективностью по боевому-моб варианту (при цене хорошо за фрегат). Зачем? Если он весь срок службы будет гоняться за браконьерами, нарушителями, охранять вышки от набегов гринписа, забирать с льдин нерадивых туристов.

      Пограничные Нереи делали не от хорошей жизни, если что.
      donavi49
      1. Rokossovsky Сегодня, 12:15
        Плюс вам! Всё верно изложили,хотя ПВО все же будет,в виде Игл,либо чего-то похожего hi
        Просто OrientalExpress,видимо считает,что если корабль в 3 раза больше Буяна,то на него нужно сразу булаву ставить!
        Капцова не хватает,он бы ещё и броню влепил! drinks
        Rokossovsky
  14. Вольнопёр Сегодня, 11:37
    Если верить этой статье: https://www.business-gazeta.ru/article/131219
    - Построили чуть ли не "яхту Абрамовича".
    Ничего не имею против комфортной обитаемости для экипажа, но не будет ли он вместо боевой службы использоваться в качестве "членовоза"?
    Вольнопёр

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