В Хасавюрте штурмуют дом с террористами

Из блокированного силовиками в городе Хасавюрте дома боевики открыли стрельбу по сотрудникам, после чего было принято решение о начале штурма дома. В ходе перестрелок дом загорелся. Сколько боевиков в доме пока неясно,

В дагестанском Хасавюрте начался штурм дома, в котором засели боевики, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.– сказал источник.По словам другого источника, «на предложение сдаться блокированные боевики ответили стрельбой, началась активная фаза спецоперации, штурмуют дом».Ранее в Хасавюрте был введен режим контртеррористической операции.Интернет-газета Znak напоминает, что Хасавюрт особым образом вошел в современную историю России. В августе 1996-го тогдашний лидер Чечни (Ичкерии) Аслан Масхадов и секретарь Совбеза России Александр Лебедь подписали в этом городе соглашение о прекращении боевых действий в Чечне и поэтапном выводе российских войск с территории республики. Фактически, соглашение завершило первую чеченскую компанию. В 1999 г новый лидер РФ Владимир Путин был вынужден начать вторую компанию, завершившуюся возвращением республики под российскую юрисдикцию.