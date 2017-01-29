13:00 29 января

В Хасавюрте штурмуют дом с террористами

В дагестанском Хасавюрте начался штурм дома, в котором засели боевики, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.

В Хасавюрте штурмуют дом с террористами


Из блокированного силовиками в городе Хасавюрте дома боевики открыли стрельбу по сотрудникам, после чего было принято решение о начале штурма дома. В ходе перестрелок дом загорелся. Сколько боевиков в доме пока неясно,
– сказал источник.


По словам другого источника, «на предложение сдаться блокированные боевики ответили стрельбой, началась активная фаза спецоперации, штурмуют дом».

Ранее в Хасавюрте был введен режим контртеррористической операции.

Интернет-газета Znak напоминает, что Хасавюрт особым образом вошел в современную историю России. В августе 1996-го тогдашний лидер Чечни (Ичкерии) Аслан Масхадов и секретарь Совбеза России Александр Лебедь подписали в этом городе соглашение о прекращении боевых действий в Чечне и поэтапном выводе российских войск с территории республики. Фактически, соглашение завершило первую чеченскую компанию. В 1999 г новый лидер РФ Владимир Путин был вынужден начать вторую компанию, завершившуюся возвращением республики под российскую юрисдикцию.

Использованы фотографии: РИА Новости. Магомед Алиев
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Комментарии 17
  1. Либероид- Сегодня, 10:30
    Мочить всегда ,мочить везде...И никакой пощады! Работайте братья...
    Либероид-
    1. Teberii Сегодня, 10:51
      Согласен,тебе предложили сдаться не захотели .
      Teberii
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
        Им не за сдачу бабки платят . Пусть дохнут за своего "зелёного бога" , бармалеи ! am
        bouncyhunter
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:36
    Довольно часто мелькают такие сводки. Ещё много бармалеев коптят воздух.
    a.s.zzz888
  3. Million Сегодня, 10:41
    Чего же им все не живется?
    Million
  4. V.ic Сегодня, 10:45
    Залить развалины топлёным свиным жиром и поджечь! Много не надо, килограммов 5 - 10, не более. Сам факт подействует отрезвляюще.
    V.ic
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:53
    Господа "спецы". Вот я, как артиллерист по воинской специальности - не понимаю. Зачем под пулями в тяжелых брониках штурмовать дом, заранее зная, что не сдадутся бармалеи? Может, проще блокировать пулеметным и снайперским огнём окна, и по термобарическому в каждое окно. Только не "Шмелем", а из "Бура". Ну на крайний случай - ВОГ-25 из подствольников. Дома там, как правило, солидные, из кирпича, стены толстые. Заборы - тоже. Поэтому разнести дом с бармалеями вдребезги-пополам - соседи не очень пострадают. А остальным "сочувствующим" - наглядный пример, что будет с твоим домом, когда ты проявишь "гостеприимство" к таким гостям.
    Горный стрелок
    1. megavolt823 Сегодня, 11:22
      хоть и аморально , но очень верно сказано . жму на звёздочку hi
      megavolt823
      1. МПК105 Сегодня, 12:04
        А что здесь аморального?Просто дельное предложение понимающего специалиста.А они морально действуют?Око за око,забыли..?
        МПК105
    2. yuriy55 Сегодня, 12:20
      А остальным "сочувствующим" - наглядный пример, что будет с твоим домом, когда ты проявишь "гостеприимство" к таким гостям.

      Боеприпасов всяких много, верно одно - камня на камне не должно остаться...Просто внутри всё спалить термобарическими б/п... am
      А со свиным жиром мне понравилось... wink
      yuriy55
    3. слава1974 Сегодня, 12:28
      Зачем под пулями в тяжелых брониках штурмовать дом, заранее зная, что не сдадутся бармалеи


      Никто и не штурмует. Ведут переговоры, пытаются вывести женщин и детей если есть.

      Поэтому разнести дом с бармалеями вдребезги


      как вывели мирных или боевики отказались от переговоров, разваливают дом из тяжелого оружия в соответствии с обстановкой.
      слава1974
  6. samarin1969 Сегодня, 11:27
    И сколько надо ещё спалить домов с "туристами" и "студентами", что бы был мир?...Неужели современные технологии не могут перекрыть границу для всего, что шевелится и установить тотальный контроль над гордым обществом.
    samarin1969
  7. Oriental Express Сегодня, 11:29
    Не надо ничего штурмовать. Подогнать танк и сровнять дом с землей,как это делают с бандитами в Израиле
    Oriental Express
    1. Либероид- Сегодня, 12:54
      Цитата: Oriental Express
      Не надо ничего штурмовать. Подогнать танк и сровнять дом с землей,как это делают с бандитами в Израиле

      хе хе , прогиб засчитан..! negative
      Либероид-
  8. viktor. Сегодня, 12:08
    молча сожгли до тла со всеми кто в доме, а для народа просто и коротко "короткое замыкание"
    viktor.
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:29
    Уже все кончилось,дом сгорел ,три боевика убиты.
    Изгоняющий либероидов
    1. Либероид- Сегодня, 12:56
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Уже все кончилось,дом сгорел ,три боевика убиты.

      И все забыли...Теперь следующие на очереди..!
      Либероид-

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