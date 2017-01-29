О военно-исторической реконструкции боёв за Воронеж
Сегодня в Воронеже проходит представительная акция в рамках программы популяризации отечественной истории. Речь о военно-исторической реконструкции боёв за Воронеж, приуроченной к 74-й годовщине освобождения города от гитлеровских захватчиков. Портал «Регион Воронежский» сообщает о проведении реконструкции у берегов Воронежского водохранилища.
Организаторами масштабной акции, которая стартует в 14:00 (мск), стали представители военно-патриотического клуба «Набат». Помощь в организации мероприятия в столице Черноземья оказывали военно-патриотические движения из различных регионов страны, включая Белгородскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Ростовскую, Орловскую, Волгоградскую области. В реконструкции боёв за Воронеж примут участие как представители местных военно-исторических организаций, так и многочисленные гости, включая гостей из Таганрога, Старого Оскола, Орла и Москвы.
Военно-историческая реконструкция будет проводиться с максимальным историческим соответствием. В частности, к месту реконструкции уже доставлена военная техника времён Великой Отечественной войны. На заснеженный «полигон» выйдет легендарная «Катюша», советский лёгкий бронеавтомобиль БА-64 1943 года выпуска, первый серийный советский внедорожник ГАЗ-64 (командирский автомобиль), несколько образцов танков. В ходе «боёв» будет использоваться 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, а также миномёты калибров 50 и 80 мм немецкого образца.
Отрадно, что подобные акции с некоторых пор стали проводиться не на голом энтузиазме, а при поддержке властей. В частности, мероприятия военно-исторической реконструкции в Воронеже пройдут при поддержке городского управления культуры.
Организаторами масштабной акции, которая стартует в 14:00 (мск), стали представители военно-патриотического клуба «Набат». Помощь в организации мероприятия в столице Черноземья оказывали военно-патриотические движения из различных регионов страны, включая Белгородскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Ростовскую, Орловскую, Волгоградскую области. В реконструкции боёв за Воронеж примут участие как представители местных военно-исторических организаций, так и многочисленные гости, включая гостей из Таганрога, Старого Оскола, Орла и Москвы.
Военно-историческая реконструкция будет проводиться с максимальным историческим соответствием. В частности, к месту реконструкции уже доставлена военная техника времён Великой Отечественной войны. На заснеженный «полигон» выйдет легендарная «Катюша», советский лёгкий бронеавтомобиль БА-64 1943 года выпуска, первый серийный советский внедорожник ГАЗ-64 (командирский автомобиль), несколько образцов танков. В ходе «боёв» будет использоваться 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, а также миномёты калибров 50 и 80 мм немецкого образца.
Отрадно, что подобные акции с некоторых пор стали проводиться не на голом энтузиазме, а при поддержке властей. В частности, мероприятия военно-исторической реконструкции в Воронеже пройдут при поддержке городского управления культуры.
Использованы фотографии: http://www.nabat-vrn.ru