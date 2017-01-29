12:58 29 января

О военно-исторической реконструкции боёв за Воронеж

Сегодня в Воронеже проходит представительная акция в рамках программы популяризации отечественной истории. Речь о военно-исторической реконструкции боёв за Воронеж, приуроченной к 74-й годовщине освобождения города от гитлеровских захватчиков. Портал «Регион Воронежский» сообщает о проведении реконструкции у берегов Воронежского водохранилища.

Организаторами масштабной акции, которая стартует в 14:00 (мск), стали представители военно-патриотического клуба «Набат». Помощь в организации мероприятия в столице Черноземья оказывали военно-патриотические движения из различных регионов страны, включая Белгородскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Ростовскую, Орловскую, Волгоградскую области. В реконструкции боёв за Воронеж примут участие как представители местных военно-исторических организаций, так и многочисленные гости, включая гостей из Таганрога, Старого Оскола, Орла и Москвы.

О военно-исторической реконструкции боёв за Воронеж



Военно-историческая реконструкция будет проводиться с максимальным историческим соответствием. В частности, к месту реконструкции уже доставлена военная техника времён Великой Отечественной войны. На заснеженный «полигон» выйдет легендарная «Катюша», советский лёгкий бронеавтомобиль БА-64 1943 года выпуска, первый серийный советский внедорожник ГАЗ-64 (командирский автомобиль), несколько образцов танков. В ходе «боёв» будет использоваться 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, а также миномёты калибров 50 и 80 мм немецкого образца.

Отрадно, что подобные акции с некоторых пор стали проводиться не на голом энтузиазме, а при поддержке властей. В частности, мероприятия военно-исторической реконструкции в Воронеже пройдут при поддержке городского управления культуры.

Использованы фотографии: http://www.nabat-vrn.ru
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Комментарии 12
  1. Куница Сегодня, 10:41
    Все соседи в теме кроме Тамбова. Там никому не интересно? Новогодняя столица, блин...
    Куница
    1. Юрий из Волгограда Сегодня, 11:47
      Раньше у нас в Волгограде были просто великолепные реконструкции, в пойме Царицы, тоесть прям в центре города и с отличным обзором со склонов.
      Все было с размахом - танки, артиллерия, пехота, конница... палили так, что детвора за родителей пряталась.
      Потом в этом месте ОПГ из гор думы протянули стройку гостиницы (нарушение кучи положений не спасло).
      Теперь в эпохальном месте уже много лет лепят эту кормушку, а реконструкции уже не имеют такого размаха и красоты.
      Увы, но такого места в Волгограде больше нет, как по обзору, так и по доступности.
      Моё большое уважение тем, кто развивает патриотизм, не даёт подвиг дедов затереть истории.
      Побольше бы таких и поменьше врагов народа, какие за велись у нас.
      Юрий из Волгограда
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:58
        Такие реконструкции - Великое Дело ! Молодёжь должна знать как это было на самом деле , а не глотать западную и либерастическую перекроенную версию событий . good
        bouncyhunter
  2. V.ic Сегодня, 10:42
    И в конце "манёвров" спеть под "100" и гречневую кашу "а мы с тобой брат из пехоты...". Интересно, как эту песню будут петь "реставраторы" несколько ранее одетые в форму вермахта?
    V.ic
  3. Громобой Сегодня, 10:58
    26 января 1943 года, на следующий день после освобождения Воронежа, в «Комсомольской правде» появились следующие строки: «Когда-нибудь об уличных боях в Воронеже будет написано много страниц. Этот город воевал на своих площадях и улицах в течение многих месяцев. Город дрался за каждый квартал, квартал — за каждый дом».
    Громобой
    1. himRa Сегодня, 11:39
      Такие демонстрации наглядно показывают драматичность событий тех лет
      всегда мечтал:
      Отрадно, что подобные акции с некоторых пор стали проводиться не на голом энтузиазме, а при поддержке властей. В частности, мероприятия военно-исторической реконструкции в Воронеже пройдут при поддержке городского управления культуры.
      himRa
    2. igor1981 Сегодня, 12:36
      Громобой спасибо за очень интересное видео. Я, честно говоря, к своему стыду , даже и не знал , что в Воронеже была такая кровопролитная битва.
      igor1981
  4. стас57 Сегодня, 10:58
    всегда с сомнением смотрел на эти меропрятия
    стас57
  5. alexvrn36 Сегодня, 11:27
    Холодно сегодня... -20 на улице, а это мероприятие проходит на берегу водохранилища. Стараюсь всегда детей на них возить, осенью крайний раз на таком были, дети в восторге! Ну и с оружеем тех времен наигрались. Это же наша история.
    alexvrn36
    1. Юрий из Волгограда Сегодня, 11:52
      Цитата: alexvrn36
      Холодно сегодня... -20 на улице, а это мероприятие проходит на берегу водохранилища. Стараюсь всегда детей на них возить, осенью крайний раз на таком были, дети в восторге! Ну и с оружеем тех времен наигрались. Это же наша история.

      Вот примерно о чем я и писал выше.
      Были хорошие условия возить детей, возил.
      Но потом перенесли на развалины мед завода (по факту помойка), и там время первых младший сын чуть ногой не провалился в дыру с равными краями, да и ничего увидеть не удалось, только спины толпы.
      Юрий из Волгограда
      1. alexvrn36 Сегодня, 12:02
        Я думал у Вас в городе такие мероприятия на поток поставлены, люди рассказывали
        alexvrn36
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:32
    Вот рад таким новостям-помним еще свою историю,и дай Бог чтобы дети и внуки наши тоже помнили.
    Изгоняющий либероидов

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