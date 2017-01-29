13:03 29 января

ВМС Украины опубликовали фотографии обстрелянного судна «Почаев»

ВМСУ опубликовали в «Фейсбуке» фотографии водолазного судна «Почаев» со следами от попадания пуль, завив, что стреляли российские военные, передает РБК.



«В отличие от голословных заявлений российских чиновников, сделанных, как обычно, без каких-либо доказательств, у нас есть что показать – следы снайперских пуль», – говорится в заявлении.




При этом подчеркивается, что, «несмотря на подобные инциденты, украинские военные силы стараются не идти на конфронтацию и проявлять сдержанность».



В сообщении также отмечается, что недавно «в некоторых средствах массовой информации появилось заявление» о представителя руководства силовых структур РФ об обстреле с водолазного судна «Почаев», буровой платформы, принадлежащей «Черноморнефтегазу».

Издание уточняет, что об обстреле российской буровой платформы с судна ВМС Украины в воскресенье (22 января) сообщил замглавы пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев. По его словам, «инцидент произошел 31 марта: одно из украинских судов открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по буровой установке "Таврида"». Эти действия украинских моряков он назвал «серьезной провокацией».


Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 50
  1. Громобой Сегодня, 11:27
    Пусть пули предъявят или они уже в Гаагском суде как вещдоки хранятся? bully
    Громобой
    1. avt Сегодня, 11:29
      Цитата: Громобой
      Пусть пули предъявят
      Предъявят , ещё и заспивають
      Отбренчали звонкие копыта.
      Пулями пробито днище котелка.
      Маркитантка пьяная убита.
      avt
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:35
        ВМС Украины опубликовали фотографии обстрелянного судна «Почаев»

        Вот это плавучесть у судна, даже не затонул после таких "прямых попаданий"! wassat
        СРЦ П-15
        1. AID.S Сегодня, 11:43
          Цитата: СРЦ П-15
          Вот это плавучесть

          Судно не тонет.
          AID.S
          1. ЗВС Сегодня, 12:48
            Это не судно, а суднО.
            ЗВС
        2. bouncyhunter Сегодня, 11:47
          Привет , Саша ! hi drinks Майдауны просто отвели свой "Почаев" в укромное место , "тыхэнько" пару раз шмальнули по не угрожающим живучести судна местам и теперь трубят : "Русские первые начали !" . Пройденный материал ... wink
          bouncyhunter
          1. alexmach Сегодня, 12:40
            Ну вообще-то говорят там эти платформы морпехи охраняют. Если действительно дело до стрельбы доходило то там было кому ответить.
            alexmach
        3. viktor. Сегодня, 12:25
          оно приморожено вот и не тонет laughing
          viktor.
      2. 210окв Сегодня, 12:04
        Говорите спасибо что удалось унести ноги,отделавшись несколькими царапинами..
        Цитата: avt
        Цитата: Громобой
        Пусть пули предъявят
        Предъявят , ещё и заспивають
        Отбренчали звонкие копыта.
        Пулями пробито днище котелка.
        Маркитантка пьяная убита.
        210окв
      3. moskowit Сегодня, 12:27
        Глубоко философичная "Старая солдатская песня" Булата Окуджавы вряд ли подходит в качестве примера...

        "Отзвенели песни нашего полка.
        Отбренчали звонкие копыта.
        Пулями пробито днище котелка.
        Маркитантка юная убита.

        Нас осталось мало, мы да наша боль.
        Нас немного и врагов немного.
        Живы мы покуда - фронтовая голь,
        А погибнем - райская дорога.

        Руки на затворе, голова в тоске.
        А душа уже взлетела вроде.
        Для чего мы пишем кровью на песке?
        Наши письма не нужны природе.

        Спите себе братцы, все придет опять.
        Новые родятся командиры.
        Новые солдаты будут получать
        Вечные казенные квартиры.

        Спите себе братцы, все вернется вновь.
        Все должно в природе повториться.
        И слова и пули, и любовь и кровь.
        Времени не будет помириться..."
        → http://onesong.ru/2/Bulat-Okudjava/tekst-pesni-St
        araya-soldatskaya-pesnya
        moskowit
      4. Пленник Сегодня, 12:33
        winked Где же она убита? Эта пъянь до сих пор Киеве "ненькой" торгует
        Пленник
    2. Чёрный Сегодня, 11:29
      Завтра поросёнок будет трясти с трибуны ПАСЕ прострелянной тельняшкой и разбитой бутылкой рома.. wassat
      Чёрный
    3. Teberii Сегодня, 11:31
      Скорей всего в Голландии ,там-же где и остатки MH17.Всё вместе на нас валить будут.
      Teberii
    4. Либероид- Сегодня, 11:39
      Я бы сразу из РПГ 7 бахнул...Провокаторы, все деньги у запада вымогают...на войну против России?
      Либероид-
      1. Чёрный Сегодня, 12:06
        Цитата: Либероид-
        Провокаторы, все деньги у запада вымогают...на войну против России?

        А разве можно ожидать чего-то другого от засевших в киевской власти галлюцинирующих параноиков, которые превратили Украину в шизофреническое государство .
        Вопрос о том, с кем будет "воевать" Украина весьма актуален. В правящей верхушке майданутыми мнения разделились. Одни предлагают объявить войну США и немедленно сдаться в плен. Другая группа предлагает объявить войну России и так же сдаться в плен. Только после появления в Интернете планов Украины относительно объявления войны США , мне стало понятно почему так спешно агенты ЦРУ покинули здание СБУ в Киеве и оставили в Украине только нелегальную агентуру. laughing
        Чёрный
    5. изя топ Сегодня, 11:39
      Цитата: Громобой
      Пусть пули предъявят или они уже в Гаагском суде как вещдоки хранятся? bully

      изя топ
      1. rasputin17 Сегодня, 11:44
        С такими пулями все свидомые гастеры по Москве бегают!!!
        rasputin17
    6. Alex_Tug Сегодня, 11:54
      Пусть пули предъявят или они уже в Гаагском суде как вещдоки хранятся?

      И добавят вид винтовки и серийный номер. Или она пришла поставкой из штатов?
      Alex_Tug
  2. Монос Сегодня, 11:28
    Почти год прошёл... Если бы у свинюшек рыльце не было бы в пушку они бы уже год визжали бы об этом. Выпилили бы борт у этого корыта и носились бы с ним по всей Европе и ООН.
    Монос
    1. samoletil18 Сегодня, 13:02
      Месье, же Неман шпа сис... Ой, же сви почаев fool
      Один мальчик пас свиней и периодически орал: "Волки!". Короче, ему сначала председатель колхоза с главным агрономом вломили, а потом волки почему-то вместо свиней сожрали.
      samoletil18
  3. PValery53 Сегодня, 11:30
    Обычная украинская "логика":"Мы буровиков обстреляем, а нас-то за шо?!"
    PValery53
  4. AID.S Сегодня, 11:31
    А шо, так с дырками от пуль и ходили до сегодняшего дня? Зрада, факт российской агрессии с марта утаивали!!!! А может под ватерлинией еще и дыра от торпеды есть незамеченная?
    AID.S
    1. Серый брат Сегодня, 11:39
      Цитата: AID.S
      А шо, так с дырками от пуль и ходили до сегодняшего дня?

      На полу рубки тоже следы обстрела - коричневые пятна.
      Серый брат
  5. Мар.Тира Сегодня, 11:32
    Ну давайте новости пятилетней давности прокомментируем?Больше опубликовать нечего что ли.В данный момент ВСУ стремятся захватить Донецкий аэропорт.Причём стянуты очень крупные силы.Вот что публиковать надо.
    Мар.Тира
    1. Либероид- Сегодня, 11:43
      Цитата: Мар.Тира
      Ну давайте новости пятилетней давности прокомментируем?Больше опубликовать нечего что ли.В данный момент ВСУ стремятся захватить Донецкий аэропорт.Причём стянуты очень крупные силы.Вот что публиковать надо.

      Пусть кучкуются. потом накроем всех сразу..Надоели уже! Это уже не новость ....
      Либероид-
      1. МПК105 Сегодня, 12:19
        Это Вы о читателях ВО...Манией величия не страдаете..Хотя,что спрашивать-страдаете.
        МПК105
  6. Воронок Сегодня, 11:34
    Дырки то какие ровные, целый год напильником обрабатывали
    Воронок
  7. iliitchitch Сегодня, 11:35
    Не утопить ли их вообще , как щенков , чтобы не гадили ? Провокаторы , попы гапоны . А правды-то в глазах , как у чубайса .
    iliitchitch
    1. Серый брат Сегодня, 12:35
      Цитата: iliitchitch
      Не утопить ли их вообще , как щенков , чтобы не гадили ?

      Так они чтобы нагадить и подходили. Складывается всё уж очень стройно: водолазное судно подходит к буровой платформе (явно не опоры от мидий очищать), охрана платформы открывает предупредительный огонь, мирные украинские водолазы открывают огонь по платформе, охрана отвечает огнём на поражение, водолазы обижаются и сваливают.
      Занавес.
      Серый брат
  8. Евдоким Сегодня, 11:37
    В ходе произошедшего морского сражения украинский броненосный флот получил чудовищный урон, и только чудом остался на плаву. wassat
    Евдоким
  9. rasputin17 Сегодня, 11:39
    Новость не в тему! Прошу прощения! Только что закончиля матч по хоккею!! Россия-США! Сборная женская России раскатала американок со счетом 7-1!!! Млодцы наши девчата!!!! Ура! Порадуемся за женскую сборную в Алмате на зимней универсиаде!!!!!
    rasputin17
    1. samoletil18 Сегодня, 13:01
      А я помотрел[i][/i] tongue
      samoletil18
  10. мичман Сегодня, 11:41
    Не подпускать хохлов к платформам на 4 мили. Предупредить и уничтожать в случае нарушения. Честь имею.
    мичман
    1. pvv113 Сегодня, 11:51
      Можно и не предупреждать - они все равно нормальных слов не понимают
      pvv113
  11. Appraiser Сегодня, 11:45
    И это всё? А чего так мало! Наверное правда, ведь в Украине остались теперь одни "дырявые" ..... hi
    Appraiser
  12. Oriental Express Сегодня, 11:46
    ,,сдержанность они проявляют'' Вы нам что,одолжение делаете?! Так не проявляйте свою сдержанность,тут вам не Донбасс,посмотрим что вы за Рэмбо !
    Oriental Express
  13. Masya Masya Сегодня, 11:55
    Ну на, до как же оттатять от пирса не успел... уже такие приключеиня...
    а дальше дно...
    Masya Masya
  14. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:58
    Если укрофлот с "Почаева" не перестанет хулиганить возле нефтяных платформ.То вместо СВД получат очерерьдь из "Кортика" или "Кинжала". И даже "могутни катэры" с "30ММ гарматами" снятых с БТР не помогут wink
    ".
    Наблюдатель2014
  15. птс-м Сегодня, 11:59
    Кахлы совсем разучились стрелять,даже „самострел“ не могут путём организовать. Для лучшей дезы могли и рогатую мину под своей посудиной рвануть,а то пшик какой то.Бандерлоги ё.п.р.с.т.
    птс-м
  16. Горный стрелок Сегодня, 12:06
    Пули действительно снайперские? Или их из РПК или "Печенега" полоснули? Это по части пуль - где они? А с другой стороны, если наши снайпера ( откуда штатные снайпера на кораблях? Только если морскую пехоту погрузили) так плохо стреляют - разжаловать их в коки. Навечно.
    Горный стрелок
    1. kush62 Сегодня, 12:40
      Горный стрелок Сегодня, 12:06 Новый
      Пули действительно снайперские? Или их из РПК или "Печенега" полоснули? Это по части пуль - где они? А с другой стороны, если наши снайпера ( откуда штатные снайпера на кораблях? Только если морскую пехоту погрузили) так плохо стреляют - разжаловать их в коки. Навечно.

      Коки тоже разные бывают ( я не про те, что висят, а про Стивена Сигала )
      kush62
  17. zlideny Сегодня, 12:22
    СМЕХ ДА И ТОЛЬКО.
    zlideny
  18. кергуду натурал Сегодня, 12:27
    У "бандерлогов"даже мыши оголодали,аж не сданный в утиль,металлолом,пожрали
    кергуду натурал
  19. Sovetskiy Сегодня, 12:30
    Какие то жидкие "прямые попадания".
    Проверка на "вшивость" морской границы России в районе Крымского полуострова могла привести к глубоководному погружению не только водолазов, но и самого судна. lol
    Sovetskiy
  20. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:40
    А ведь гады сами мастера на провокации! Тут уж точно сами себя обстреляли!Что за мерзавцы -и на голову нам гадят,и вкусняшки всякие у нас выгавкивают ! fool
    Изгоняющий либероидов
  21. ЗВС Сегодня, 12:44
    Надо было потопить это украинское корыто, чтобы больше не дергались.
    ЗВС
  22. mikh-korsakov Сегодня, 12:46
    Комменты читателей ВО как всегда остроумны и патриотичны, но вот кто бы мне сказал, а чего это вдруг всполошились через год после события (31 марта 2016 г) ? Или тоска по американскому брату заела? Несколько дней назад развернулась интересная дискуссия по польскому вопросу, о том следует ли нам отвечать на провокации. Некоторые высказываются в том смысле, что мол, надо быть выше этого, не замечать, мол слон идет, а моська лает. Но вот какая штука. де грань когда провокация становится непозволительной, и когда мощный ответ (возможно уже с перехлестом, чтобы запомнили) будет неизбежным. Не является ли отсутствие внятного ответа на провокации поощрением провокатора сделать провокацию более грубой. Сейчас наши украинские братья озабочены тем как бы не допустить сближения США и России. Для них это был бы конец. Поощренные тем, что мы "прощали" им их провокации, они решатся на что-нибудь такое, когда не ответить будет невозможно. Например, обстрелять какой-нибудь пограничный завод с химическим производство (таких в сорокакилометровой полосе от границы довольно много, кто не верит пусть посмотрит по карте). Это вызовет экологическую катастрофу. Порошенко, конечно, скажет, что он мол не причем. Это, мол, сами себя взорвали. Начнется тяжба. ОБСЕ разведет руками. Народ поблизости пострадает. Так нам что опять проявлять "благоразумие"
    mikh-korsakov
  23. BOB044 Сегодня, 12:52
    ВМС Украины опубликовали фотографии обстрелянного судна «Почаев»
    Снаперы Путин, Лавров и Шойгу произвели обстрел водолазного судна ВСУ МФ Украины на не удачно. fool
    BOB044
  24. samoletil18 Сегодня, 12:55
    Месье, же Неман шпа сис... Ой, же сви почаев fool
    Один мальчик пас свиней и периодически орал: "Волки!". Короче, ему сначала председатель колхоза с главным агрономом вломили, а потом волки почему-то вместо свиней сожрали.
    samoletil18
  25. sergei1975 Сегодня, 12:55
    Следы пробоин можно жвачкой залепить и назвать капитальной модернизацией на зависть водоплавающим бурятам. wink
    sergei1975

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