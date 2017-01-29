ВМС Украины опубликовали фотографии обстрелянного судна «Почаев»
ВМСУ опубликовали в «Фейсбуке» фотографии водолазного судна «Почаев» со следами от попадания пуль, завив, что стреляли российские военные, передает РБК.
«В отличие от голословных заявлений российских чиновников, сделанных, как обычно, без каких-либо доказательств, у нас есть что показать – следы снайперских пуль», – говорится в заявлении.
При этом подчеркивается, что, «несмотря на подобные инциденты, украинские военные силы стараются не идти на конфронтацию и проявлять сдержанность».
В сообщении также отмечается, что недавно «в некоторых средствах массовой информации появилось заявление» о представителя руководства силовых структур РФ об обстреле с водолазного судна «Почаев», буровой платформы, принадлежащей «Черноморнефтегазу».
Издание уточняет, что об обстреле российской буровой платформы с судна ВМС Украины в воскресенье (22 января) сообщил замглавы пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев. По его словам, «инцидент произошел 31 марта: одно из украинских судов открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по буровой установке "Таврида"». Эти действия украинских моряков он назвал «серьезной провокацией».
«В отличие от голословных заявлений российских чиновников, сделанных, как обычно, без каких-либо доказательств, у нас есть что показать – следы снайперских пуль», – говорится в заявлении.
При этом подчеркивается, что, «несмотря на подобные инциденты, украинские военные силы стараются не идти на конфронтацию и проявлять сдержанность».
В сообщении также отмечается, что недавно «в некоторых средствах массовой информации появилось заявление» о представителя руководства силовых структур РФ об обстреле с водолазного судна «Почаев», буровой платформы, принадлежащей «Черноморнефтегазу».
Издание уточняет, что об обстреле российской буровой платформы с судна ВМС Украины в воскресенье (22 января) сообщил замглавы пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев. По его словам, «инцидент произошел 31 марта: одно из украинских судов открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по буровой установке "Таврида"». Эти действия украинских моряков он назвал «серьезной провокацией».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com