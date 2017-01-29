Рогозин: у трёх уже готовых «Протонов» заменят двигатели

Поручил лидеру космического двигателестроения НПО "Энергомаш" немедленно навести порядок на Воронежском механическом заводе, допустившем брак. Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Три "Протона-М" будут разобраны, двигатели 2-й и 3-й ступеней – заменены. Пуски "Протона-М" будут возобновлены через 3,5 месяца,

Пуски носителей «Протон-М» возобновятся через несколько месяцев, причем придется разобрать 3 уже готовые ракеты, на которых будут заменены двигатели, сообщает Defence.ru со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Рогозина.написал Рогозин в «Твиттере».В среду российские СМИ сообщили, что Роскосмос принял решение отозвать на Воронежский завод все двигатели 2-й и 3 ступени ракет-носителей «Протон-М». В ходе расследования было установлено, что сборке изделий использовались «неликвидные компоненты». «В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ», – говорилось в сообщении.При этом замена материалов осталась незамеченной многочисленными контролерами. Ведется следствие.