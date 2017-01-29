13:03 29 января

Рогозин: у трёх уже готовых «Протонов» заменят двигатели

Пуски носителей «Протон-М» возобновятся через несколько месяцев, причем придется разобрать 3 уже готовые ракеты, на которых будут заменены двигатели, сообщает Defence.ru со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Рогозина.

Рогозин: у трёх уже готовых «Протонов» заменят двигатели


Поручил лидеру космического двигателестроения НПО "Энергомаш" немедленно навести порядок на Воронежском механическом заводе, допустившем брак. Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Три "Протона-М" будут разобраны, двигатели 2-й и 3-й ступеней – заменены. Пуски "Протона-М" будут возобновлены через 3,5 месяца,
написал Рогозин в «Твиттере».


В среду российские СМИ сообщили, что Роскосмос принял решение отозвать на Воронежский завод все двигатели 2-й и 3 ступени ракет-носителей «Протон-М». В ходе расследования было установлено, что сборке изделий использовались «неликвидные компоненты». «В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ», – говорилось в сообщении.

При этом замена материалов осталась незамеченной многочисленными контролерами. Ведется следствие.

Использованы фотографии: http://softcraze.com
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Комментарии 20
  1. hirurg Сегодня, 11:44
    Такие вещи должны караться как госизмена.
    hirurg
    1. himRa Сегодня, 11:51
      Как показывает история надо действовать жестко, расследовать и наказывать виновных
      вырезать ампутировать чтобы не было ,,гангрены,,
      himRa
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:01
        Пуски носителей «Протон-М» возобновятся через несколько месяцев, причем придется разобрать 3 уже готовые ракеты, на которых будут заменены двигатели

        Да , сроки запусков сдвинутся . Да , дополнительные затраты . Но лучше заменить двигатели , чем собирать обломки .
        bouncyhunter
    2. Либероид- Сегодня, 11:51
      Цитата: hirurg
      Такие вещи должны караться как госизмена.

      Много таких ...уже!

      И Рогозина в том числе.....Балабол!
      Либероид-
      1. Jovanni Сегодня, 12:00
        Цитата: Либероид-
        И Рогозина в том числе.....Балабол!


        Это не шутки шутить. Ну, насчет батутов. Тут работать надо, и не только языком...
        Jovanni
        1. hirurg Сегодня, 12:02
          Космодром..., теперь двигатели....
          Шерстить надо по полной.
          hirurg
  2. Мар.Тира Сегодня, 11:45
    Что то неладное творится у нас.Капитализм не совместим с командно административной деятельностью.Одними рапортами,и обещаниями Рогозина ситуацию не исправить.Менять надо сам подход к этой проблеме.И не только здесь.Такого ещё не случалось в истории российской и советской космонавтики. Все двигатели, изготовленные на Воронежском механическом заводе, требуют проверки и замены. Это означает, что до окончания всех процедур Россия просто не может ничего запустить в космос.
    Мар.Тира
    1. Alex_Tug Сегодня, 11:50
      Капитализм не совместим с командно административной деятельностью.

      Кто акционер завода? Государство? Тогда совместим. Если нет - то все счета от аварии предъявлять аукционерам. Быстро поймут.
      Alex_Tug
  3. himRa Сегодня, 11:46
    Пуски носителей «Протон-М» возобновятся через несколько месяцев, причем придется разобрать 3 уже готовые ракеты, на которых будут заменены двигатели

    Печально что приведет отставанию от графика но это лучше чем авария!
    himRa
  4. iliitchitch Сегодня, 11:54
    Чего творят-то . Во бардак . И наказание будет ужасным , уволят , небось .
    К стенке мало поставить . А при Советском Союзе всё летало-работало . Ностальгировать начинаешь .
    iliitchitch
    1. yuriy55 Сегодня, 12:06
      А при Советском Союзе всё летало-работало .


      При таком раскладе в экономике и ускоренном капиталистическом строительстве СССР долго будет примером во многом...Да и глядя на некоторых деятелей начинаешь понимать, почему Сталин - тиран, которому даже памятника в стране поставить негде, а Ельцин - "Герой", дом которого бельмом будет ещё долго стоять... fellow пока не снесут... belay
      yuriy55
  5. Мар.Тира Сегодня, 11:56
    Цитата: Alex_Tug
    Капитализм не совместим с командно административной деятельностью.

    Кто акционер завода? Государство? Тогда совместим. Если нет - то все счета от аварии предъявлять аукционерам. Быстро поймут.

    Да разве они первые.Просто отрасль такая значимая.Вы посмотрите что по всей стране они творят.Уже прямые указы президента игнорируют.А к рабочим как относятся?Посмотрите какое к ним было отношение в Советские времена,Зарплаты,льготы,повышенные пенсии?А какое сейчас.Сталина хоть и не люблю,ну как не вспомнить?
    Мар.Тира
    1. Dekabrist Сегодня, 12:41
      Даже те, кто ругает СССР, до сих пор думают, как в СССР. Да акционеры этого завода и есть теперь ГОСУДАРСТВО. Они что, сами себя будут наказывать и расстреливать Капиталистическое государство призвано защищать интересы капиталистов, а в фазе первичного награбления капитала это особенно ярко видно.
      Таких фактов много. Просто с ракетами слишком заметно, когда падает. Так что расстрелов не будет. Так, в угол поставят кого-то.
      Dekabrist
  6. yuriy55 Сегодня, 12:01
    При этом замена материалов осталась незамеченной многочисленными контролерами. Ведется следствие.

    Да...Контролёров с высокими зарплатами в стране много...Двигатели делать некому... request
    yuriy55
  7. viktor. Сегодня, 12:20
    как просто у нас в России собрать после разобрать и снова дуракам дать собрать, как велосипед, а накажут ЖЁСТКО как Сердюкова с Васильевой, а наказать раз как при Сталине и ракеты залетают и Восточный достроят даже излишние деньги государству вернут.
    viktor.
  8. ИванИванов Сегодня, 12:31
    Дак ясно, цель вакханалии распила была другой, теперь пытаюся собрать осколки в новых реалиях но с правильными целями, местами выходит франкнштейн.
    ИванИванов
  9. Suharik.inline Сегодня, 12:38
    Кто-то, где-то, совсем мышей не ловит.......
    Россия щедрая страна!!!
    Писать о том что за это нужно наказывать глупо, так как это само собой разумеющийся факт,но если военпреды это пропустили, то тут совсем грустно становиться.
    Представляю сколько матов на заводе в цехах..........
    Suharik.inline
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:47
    Нужно оффицеально присвоить Рогозину чин барона чтобы звучало теперь-Рагозин фон Твиттерный! fool Достало уже -скоро провительстыо будет публиковать приказы не на госсайтах а в соцсетях sad
    Изгоняющий либероидов
  11. фа2998 Сегодня, 12:54
    Цитата: hirurg
    Такие вещи должны караться как госизмена.

    А у нас и как обычное уголовное дело(напр.кража) не откроют!Директор "по собственному желанию" уже ушел,ну может кого то еще подвинут,пока не утихнет!У нас все государственное,народное,общее-и значит ничье!В некоторых странах государству конституция бизнесом запрещает-а у нас-финансирует воров!
    Была бы частная контора-и копейки не заплатили за такую "работу",да еще выписали штрафные санкции.У нас-не рубля в казну не вернется.Так государство еще содержит многочисленных контролирующих,проверяющих-вот бы с них зарплату с премией удержать с того момента как подведомственный завод начал "брак" давать-но что то я такого случая не припомню!
    Тотальная коррупция на всех этажах,крышевание нижестоящих.Отдать нижних под суд-то можно и без "бабла" остаться,да и до тебя следствие доберется-значит дело надо замять!Сейчас двигатели в ракетах будем менять(на бюджетные деньги),скоро будем менять на кораблях и самолетах.А народ(налогоплательщик) все "схавает"-главное больше шумихи о борьбе с коррупцией(вон Улюкаева взяли,надо напомнить!) negative hi
    фа2998
  12. AID.S Сегодня, 12:57
    "Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы"
    В реалиях России, можно к "капиталу" добавить и чиновника и эффективного менеджера и продавца одноразовых товаров...
    AID.S

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