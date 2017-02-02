Система ПВО Великобритании. (часть 2)

Lightning F.1

Lightning F.3 совершает посадку на авиабазе Бринбрук

Совместный полёт британских перехватчиков «Лайтнинг» и «Фантом»

ЗУР «Тандербёрд»

ЗУР Bloodhound

РЛС сопровождения и наведения Ferranti Type 86 «Firelight»

Станция пассивной разведки RX12874 Winkle

РЛС Тyре 84

РЛС Тyре 85

По материалам:

http://www.radarpages.co.uk/index.htm

http://www.airdefence.org/

http://www.subbrit.org.uk/rsg/sites/b/bawdsey/

В середине 50-х стало ясно, что британские истребители сильно отстали от американских и советских ровесников. В то время как в других странах серийно строились и были приняты на вооружение не только перехватчики, но и сверхзвуковые фронтовые истребители, Royal Air Force продолжали эксплуатацию и производство дозвуковых машин. Более того, боевой дебют британских Gloster Meteor в ходе боевых действий в Корее показал их полную несостоятельность в роли фронтового истребителя. Впрочем, вероятность манёвренных воздушных боёв с советскими истребителями над Британскими островами была низкой, и RAF требовался не аналог американского F-100 «Суперсейбр» или советского МиГ-19, а сверхзвуковой всепогодный перехватчик с высокими разгонными характеристиками, оснащённый мощной РЛС, пушками и управляемыми ракетами.Создание такой машины шло в компании English Electric ( в 1960 году вошла в состав British Aircraft Corporation) с конца 40-х годов. В самолете, получившем наименование Lightning (Молния) было реализовано много оригинальных технических решений. Согласно принятой в те годы концепции создания перехватчика, БРЛС, вооружение и органы управления был связаны таким образом, чтобы обеспечить всепогодный перехват цели в пределах дальности действия бортового радара и автоматически сопровождать и уничтожать ее без обязательного участия пилота.На «Лайтнинге» кабина пилота для обеспечения лучшего обзора была поднята над фюзеляжем. В результате повышения уровня кабины увеличились размеры гаргрота, что позволило размесить в нем топливный бак и элементы БРЭО. Истребитель мог нести две ракеты воздушного боя Firestreak с инфракрасной головкой самонаведения и пару 30-мм пушек "Аден", установленных в верхней носовой части фюзеляжа. Управляемые ракеты могли быть заменены двумя блоками с 36 68-мм НАР или еще двумя 30-мм пушками. Самолёт имел крыло со стреловидностью 60 ° и два расположенных друг над другом турбореактивных двигателя Rolls Royce Avon 210P, тягой 6545 кгс каждый.Ещё одним новшеством стал регулируемый воздухозаборник с генератором скачков уплотнения в виде центрального подвижного конуса, внутри которого размещался моноимпульсный радиолокатор Ferranti AI.23 способный обнаружить бомбардировщик на дальности 64 км. С радиолокатором была сопряжена компьютеризированная система управления огнём, которая в автоматическом режиме с участием автопилота в идеале должна была выводить перехватчик на оптимальную позицию для пуска ракет и осуществлять захват цели головками самонаведения, после чего пилоту оставалось только нажать на кнопку пуска ракет.Эксплуатация перехватчиков Lightning F.1 в строевых эскадрильях началась в 1960 году. Самолёты первой модификации страдали многочисленными «детскими болячками» и имели недостаточную дальность полёта. Из-за «сырой» конструкции и нехватки запчастей боеготовность «Лайтнингов» поначалу была невысокой. Практически сразу после начала серийного производства в конструкцию стали вносить улучшения. Самолёт получил систему дозаправки в воздухе и более мощный двигатель. Первый публичный показ новых перехватчиков состоялся на авиасалоне в Фарнборо в 1961 году.В конце 1962 года в строй вступили перехватчики модификации F.2. На этом варианте были внесены изменения, призванные улучшить устойчивость и управляемость самолёта. Вариант F.2А для увеличения дальности полёта получил не сбрасываемый наружный 2800 литровый бак. Благодаря этому, боевой радиус действия перехватчика существенно возрос, и Lightning F.2А разместили на британских базах в ФРГ для выполнения маловысотного перехвата советских Ил-28.Вскоре в серию пошел Lightning F.3, с новыми двигателями Avon 301R и хвостовым оперением большей площади. Улучшенная аэродинамика и более мощные двигатели увеличили максимальную скорость до 2450 км / ч. Модернизированная БРЛС AI.23B и УР Red Toр позволяли осуществлять атаку цели «в лоб», но перехватчик лишили встроенных пушек. На модели F.3А ёмкость внутренних топливных баков довели до 3260 литров, также появилась возможность подвески не сбрасываемого бака вместимостью 2800 литров.Последней серийной модификацией стал Lightning F.6. В целом он был идентичен модели F.3, за исключением возможности подвески двух сбрасываемых 1200 литровых ПТБ. Позже в связи с претензиями RAF по поводу отсутствия на борту перехватчика встроенного вооружения, на модификации F.6А в носовую часть фюзеляжа вернули две «аденовские» тридцатки. Добавление пушек и боеприпасов к ним уменьшило запас топлива на борту с 2770 до 2430 литров, но пушки расширили возможности перехватчика, который после залпа из двух ракет становился безоружным. Да и сами ракеты Firestreak и Red Toр с тепловыми головками самонаведения были далеки от совершенства, имели низкую помехозащищённость и небольшую дальность пуска.Перехватчик Lightning F.6А с максимальным взлётным весом 20,752 кг, имел дальность полёта 1370 км ( с внешними баками до 2040 км). Сверхзвуковой радиус перехвата составлял 250 км. Слабым местом всех «Лайтнингов» был малый радиус действия. Однако в течение долгого времени перехватчик обладал непревзойдёнными разгонными характеристиками и скороподъемностью. По показателю скороподъёмности (15 км/мин) он превосходил не только многих своих ровесников, но и более поздние истребители: Mirage IIIE – 10 км/мин, МиГ-21 – 12 км/мин, и даже Тornado F.3 – 13 км/мин. Пилоты американских F-15С летавшие вместе с «Лайтнингами» поздних модификаций отмечали, что по разгонным характеристикам британских истребитель не уступает их гораздо более современным машинам.Несмотря на то, что «Лайтнинг» давно снят с вооружения его высотные данные никогда официально не разглашались. Представители Королевских ВВС Великобритании во время презентаций на авиасалонах заявляли, что максимальная высота полёта превышает 18 000 м. Однако, на самом деле перехватчик мог летать на гораздо большей высоте. Так в 1984 году во время совместных американо-британских учений был осуществлён успешный учебный перехват высотного разведчика U-2. Всего в Великобритании с учётом прототипов, экспортных заказов и учебно-тренировочных двухместных машин было построено 337 «Лайтнингов». Эксплуатация перехватчиков в RAF завершилась в 1988 году, почти после 30 лет службы.Во второй половине 70-х, «Молнии» в эскадрильях перехватчиков серьёзно потеснили американские истребители F-4 Phantom II. Первоначально британцы в 1969 году приобрели в США 116 F-4M (Phantom FGR.Mk II) и F-4К (Phantom FG.1) представлявших собой «британизированный» вариант F-4J с двигателями Роллс-Ройс «Спей» Мк.202 и БРЭО британского производства.Английские F-4М поступили в истребительно-бомбардировочные эскадрильи дислоцированные в ФРГ. Но после принятия на вооружение самолётов SEPECAT Jaguar, ударные «Фантомы» перебазировались на британские аэродромы. Ещё более интересная коллизия случилась с флотскими F-4К. Вскоре после закупки палубных перехватчиков и освоения их пилотами, руководство Великобритании, в целях экономии бюджета решило отказаться от полноценных авианосцев, и соответственно палубные «Фантомы» в Royal Navy оказались «не у дел».В итоге все имеющиеся в RAF F-4М и F-4К переоборудовали в перехватчики. В целом самолёт неплохо для этого подходил. Преимуществами «Фантома» перед «Лайтнингом» были большая продолжительность полёта, мощный многофункциональный радар и ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow с полуактивной радиолокационной ГСН. Ракеты «Спарроу» с середины 60-х оснащались стержневой боевой частью весом 30 кг и неконтактными взрывателями. По сравнению со стандартными ракетами британских «Лайтнингов», УР AIM-7 Sparrow обладала намного лучшими боевыми характеристиками и могла поражать цели на дальности 30 км.В течение долгого времени «Лайтнинги» и «Фантомы» параллельно несли службу в эскадрильях ПВО ВВС Великобритании. По мере вывода из эксплуатации ранних моделей Lightning F.2 и F.3 для компенсации нехватки техники в 1984 году Royal Air Force закупили ещё 15 F-4J у ВМС США. Помимо английских аэродромов несколько перехватчиков 1435-го звена размещались на авиабазе Маунт-Плезант на Фолклендских островах. Окончание «холодной войны» и освоение в строевых эскадрильях истребителя-перехватчика Tornado ADV стало причиной вывода из эксплуатации «Фантомов». Последняя 56-я эскадрилья, известная как «Firebirds», сдала свои F-4 в конце 1992 года.Одновременно с перехватчиком «Лайтнинг» британское военное ведомство инициировало создание зенитно-ракетного комплекса большой дальности. До финишной прямой дошли два ЗРК с внешне очень похожими ракетами: Thunderbird (англ. «Буревестник») – компании English Electric и Bloodhound (англ. «Гончая») – компании Bristol. Обе ракеты имели относительно узкий цилиндрический корпус с коническим обтекателем и крупное хвостовое оперение, но отличались типом используемых двигательных установок. На боковых поверхностях ЗУР крепились четыре сбрасываемых стартовых твердотопливных ускорителя.В отличие от зенитных ракет первого поколения с радиокомандной системой наведения, созданных в США и СССР, англичане с самого начала для своих ЗРК планировали использовать полуактивную головку самонаведения в сочетании с РЛС «Ферранти» тип 83. Для захвата, сопровождения и наведения зенитной ракеты на цель применялась РЛС подсвета, она как прожектор подсвечивала цель для головки самонаведения. Такой метод наведения имел по сравнению с радиокомандным большую точность и не столь зависел от навыков оператора наведения.В 1958 году ЗРК «Тандербёрд» поступил на вооружение в 36-го и 37-го тяжелых зенитных полков ПВО сухопутных войск. Первоначально ЗРК несли службу по охране важных промышленных и военных объектов в Великобритании, но в первой половине 60-х все зенитно-ракетные полки сухопутных войск были переданы в состав Рейнской армии.Длина твердотопливной ракеты модификации Мк 1 составляла 6350 мм, а диаметр - 527 мм. Для своего времени твердотопливная ЗУР «Тандербёрд» обладала весьма высокими данными. Она имела дальность прицельного пуска 40 км и досягаемость по высоте 20 км, что было очень близко к характеристикам жидкостной ЗУР В-750 советского ЗРК СА-75 «Двина».Для транспортировки и запуска ЗУР «Тандербёрд» использовался лафет 94-мм зенитного орудия. В состав зенитной батареи входили: РЛС наведения, пост управления, дизель — генераторы и от 4 до 8 буксируемых пусковых установок.В 1965 году зенитный комплекс подвергся модернизации. С целью повышения надежности, снижения энергопотребления, массы и габаритов, часть электровакуумной элементной базы была переведена на полупроводниковую. Вместо импульсной РЛС сопровождения и наведения, в состав ЗРК была введена более мощная и помехоустойчивая станция работающая в режиме непрерывного излучения. При этом возрос уровень сигнала отраженного от цели, и появилась возможность обстреливать самолёты летящим на высоте до 50 метров. Благодаря использованию новых рецептур топлива в маршевом двигателе и стартовых ускорителях дальность пуска ЗУР Thunderbird Mk. II увеличилась до 60 км.Несмотря на то, что модернизированный ЗРК имел неплохую дальность и высотность, и при этом был достаточно прост в эксплуатации, его служба в частях ПВО Сухопутных войск Великобритании оказалась непродолжительной. Уже в начале 70-х британская армия начала отказываться от этого комплекса, а в 1977 году был списан последний «Тандербёрд». Габариты и масса оборудования зенитной батареи были очень значительными, что затрудняло транспортировку и маскировку на местности. К тому же возможности размёщённых в ФРГ зенитных комплексов в части борьбы с такими маловысотными и манёвренными целями как боевые вертолёты и истребители-бомбардировщики были весьма ограниченными и британские военные предпочли маловысотные комплексы малой дальности «Рапира».После принятия на вооружение ЗРК Thunderbird будущее зенитного комплекса Bloodhound разрабатываемого компаний Bristol оказалось под вопросом. Армия отказалась от финансирования дальнейших работ по «Гончей», так как была вполне удовлетворена «Буревестником». Однако «Бладхаунд» спасли британские ВВС, разглядевшие в этой ракете большой потенциал.При внешнем сходстве, по сравнению с твердотопливной ЗУР «Тандербёрд», жидкостная ракета «Бладхаунд» с прямоточным двигателем имела гораздо более сложную конструкцию и была крупней. Её длина составляла 7700 мм, а диаметр 546 мм. Вес ракеты превышал 2050 кг.ЗУР «Бладхаунд» имела весьма необычную компоновку, в качестве маршевой двигательной установки использовались два прямоточных воздушно-реактивных двигателя работающие на керосине. Маршевые ЖРД крепились параллельно на верхней и нижней частях корпуса. Для разгона ракеты до скорости, на которой запускались прямоточные двигатели, применялись четыре твердотопливных ускорителя, сбрасываемые после разгона ракеты и начала работы маршевых двигателей. Маршевая скорость ракеты составляла 2,2 М.Доводка «Гончей» шла очень тяжело. Разработчикам долго не удавалось добиться устойчивой работы ЖРД во всём диапазоне высот. Во время выполнения интенсивных манёвров, двигатели часто глохли из-за срыва воздушного потока. Свою роль сыграла большая сложность аппаратуры наведения. В отличие от ЗРК «Тандербёрд», в зенитной батарее «Бладхаунд» использовались две РЛС подсвета цели, что позволяло запускать по двум вражеским воздушным целям с небольшим интервалом все ракеты, имеющиеся на огневой позиции. Для выработки оптимальной траектории и момента пуска зенитной ракеты в составе комплекса применялась одна из первых британских серийных ЭВМ — «Ferranti Argus». Дальность пуска первой серийной модификации «Бладхаунд» была весьма скромной – 30 км. Но представители RAF встретили новый ЗРК благосклонно, его постановка на боевое дежурство произошла в 1959 году. Позиции «Гончих» осуществляли прикрытие авиабаз британских стратегических бомбардировщиков «Вулкан».Впрочем, помимо недостатков: более высокой стоимости производства и эксплуатации, у «Бладхаунда» по сравнению с «Тандербёрдом» были и достоинства. Ракеты «Гончей» обладали лучшей манёвренностью, здесь сказался большой объём испытаний на австралийском полигоне Вумера. В ходе 500 реальных запусков ЗУР разработчики сумели найти оптимальную схему размещения и форму управляющих поверхностей расположенных вблизи центра тяжести. Форсирование скорости разворота ЗУР в вертикальной плоскости достигалось также за счёт изменения количества подаваемого горючего в один из двигателей. ЗРК «Бладхаунд» обладал большей огневой производительностью, так как в составе батареи было две РЛС подсвета цели и больше количество боеготовых зенитных ракет на позиции.Практически одновременно с ЗРК Thunderbird Mk. II на вооружение зенитных частей Королевских ВВС поступил Bloodhound Mk. II. Этот зенитный комплекс во многом превзошел своего первоначально более удачливого соперника. Габариты и масса ЗУР модернизированного «Бладхаунда» существенно возросли. Ракета Bloodhound Mk. II стала длиннее на 760 мм, и тяжелей на 250 кг. Возросший запас топлива на борту и использование более мощных двигателей позволили увеличить максимальную скорость до 2,7 М, а дальность полёта до 85 км, то есть более чем в 2,5 раза. Ввод в состав комплекса мощных и помехозащищённых РЛС Ferranti Type 86 «Firelight» позволил обеспечить возможность обстрела целей на малых высотах.Благодаря внедрению на новой ЗУР и РЛС отдельного канала связи с ракетой, на пост управления транслировался сигнал принимаемый головкой самонаведения. Это позволяло производить эффективную селекцию ложных целей и подавление помех. После кардинальной модернизации ЗРК возросла не только дальность, но и вероятность поражения цели.Во второй половине 70-х, в окрестностях авиабаз, где несли боевое дежурство «Гончие» начали строить специальные 15 метровые башни, на которых размещались радиолокаторы подсвета цели. Это существенно повышало возможности борьбы с целями пытающимися прорваться к охраняемому объекту на малой высоте. Окончание службы ЗРК «Бладхаунд» совпало с развалом СССР, последние комплексы отправились в отставку во второй половине 1991 года. С тех пор на вооружении британских ВВС и подразделений ПВО сухопутных войск больше нет зенитных комплексов средней и большой дальности, хотя потребность в этом имеется.В середине 60-х в Великобритании решили модернизировать национальную систему ПВО ROTOR. Громоздкая структура управления и оповещения опирающаяся на десятки командных бункеров и многочисленные стационарные радиолокаторы обходилась слишком дорого. Вместо оборонной системы «Ротор» было решено развивать многофункциональную программу Linesman ( англ. Посредник). Создание системы двойного назначения, призванной кроме обнаружения вражеских бомбардировщиков и выдачи целеуказания перехватчикам и ЗРК, регулировать движение гражданских воздушных судов, было возложено на Royal Radar Establishment – научно-исследовательскую организацию занимавшуюся проблемами радиолокации и связи.В рамках программы «Посредник» было запланировано модернизировать часть РЛС Тyре 80, построить новые помехозащищённые радары Тyре 84 и Тyре 85, ликвидировать большую часть региональных центров ПВО, переведя основные функции на единый пункт управления расположенный в окрестностях Лондона. Но для повышения надёжности системы предусматривалось ещё два запасных КП на авиабазах RAF.В целях экономии радиолокационную «картинку» с новых РЛС обзора воздушной обстановки решили передавать через радиорелейные станции, а не по кабельным линиям. В обновлённой системе обработки и передачи информации широко использовали вычислительные средства и автоматизированную аппаратуру передачи данных, что позволило уменьшить время принятия решений и сократить по сравнению с системой «Ротор» количество задействованного персонала.Основными средствами контроля воздушной обстановки в системе двойного назначения «Посредник» стали РЛС Тyре 84, Тyре 85, радиовысотомеры Deca HF-200 и станции радиотехнической пассивной разведки RX12874 Winkle предназначенные для определения координат самолётов-постановщиков помех. По сравнению с радарами системы «Ротор» новых радиолокаторов было развёрнуто в 5 раз меньше.Радиолокатор Тyре 84 с пиковой мощностью 2,5МВт, работал в L-диапазоне на длине волны 23 см и мог обнаруживать цели на дальности до 240 км. Скорость обновления информации - 4 оборота в минуту.Британская РЛС S-диапазона Тyре 85, работающая на длине волны 10 см стала одной из первых трёхкординатных станций способных одновременно определять азимут, дальность, высоту и скорость цели. Это был очень крупный радиолокатор с пиковой мощностью 4,5 МВт, делающий 4 оборота в минуту. Его дальность обнаружения воздушных целей достигала 400 км.Ввести полностью в строй систему контроля воздушного пространства «Посредник» удалось в середине 70-х. По сравнению с прежней системой ПВО «Ротор» удалось значительно сократить эксплуатационные расходы за счёт сокращения числа командных пунктов и списания части нуждающихся в ремонте радаров Тyре 80. В тоже время критики указывали на снижение боевой устойчивости новой системы двойного назначения. Так как передача данных велась по гораздо более уязвимым для помех и внешнего воздействия радиорелейным каналам, и было в несколько раз сокращено количество несущих дежурство радиолокационных постов.