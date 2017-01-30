Конец американской демократии

Конец своего президентства Барак Обама ознаменовал очередными санкциями, выслав под Новый, 2017 год из Вашингтона 35 российских дипломатов. Владимир Путин демонстративно проигнорировал эту дипломатическую провокацию, назвав её «кухонной политикой», и выдал 35 пригласительных билетов на кремлёвскую ёлку для детей американских дипломатов в Москве. Так закончилась эпоха демократии «исключительной» Америки.Позорный демарш Обамы под конец 2016 года имеет свои причины: стал очевиден полный провал внешней политики администрации Обамы буквально на всех направлениях. Доказательством этому стало блистательное отсутствие США в Астане на переговорах Россия — Иран — Турция по урегулированию сирийского кризиса. Не приглашены США и на переговоры по Афганистану другой тройки: Россия — Китай — Пакистан. Региональные державы Востока предпочитают иметь дело с Россией и Китаем, отказываясь от «демократической» Америки.Понятно, что в США с пришествием в Вашингтон Дональда Трампа начинается «американская перестройка», призванная сделать Америку «снова великой». Примечательно, что Трамп не употребляет в своих речах термин «демократия»: он будет строить что-то другое. Америке в это время будет, видимо, не до внешнего мира: выжить бы самой… Раскол американского общества 50/50 — это серьёзная проблема, с которой будет непросто справиться, даже несмотря на то, что Америка «для своих» — давно полицейское государство, нежели «демократия».В Европе начинается своя «перестройка»: евроскептики намереваются последовать за Дональдом Трампом, чтобы решить проблемы европейской демократии, отягощённой миграционным кризисом, мультикультурализмом и политкорректностью, к которым добавили напоследок ещё и Бандеру с нацистским прошлым. Вообще, евроамериканская ложь о бандеровской Украине, похоже, дорого обойдётся западным демократам, вляпавшихся в Бандеру с евроассоциацией, и объявивших его «демократией». Владимир Путин как-то обронил, что русский и украинский народы удалось «развести и стравить», и замолчал, чтобы не сказать лишнего…Глава германского МИД Штайнмайер, нормандский гарант «молодой бандеровской демократии», неожиданно подал в отставку, французские гаранты, глава МИД Эйро и сам президент Олланд, — тоже на выходе. Похоже, с президентскими выборами во Франции в начале этого года, в Западной Европе начнется «европейская весна» с переоценкой бандеровских ценностей Европы…Всё это закономерно: закат экономического и военно-политического доминирования в мире США, логически, приводит и к закату эпохи западной либеральной демократии, либеральная идеология уже не спасает её каждодневную политическую ложь.Вообще, либеральная идеологическая мысль, отринув в XIX веке монархические богопомазанные государственные устройства, последовательно родила буржуазную демократию, затем социал-демократическую (коммунистическую) демократию, а после того как последняя себя исчерпала, между прочим, только в начале 50-х годов ХХ века, родила либеральную демократию.Поскольку родитель единственный, то все «демократии» имеют существенные общие черты: возвышение некоего «прогрессивного» меньшинства и противопоставление его «косному» большинству. Фактически все «демократии» — это диктатуры меньшинства, легитимизируемые большинством через выборные процедуры, поскольку божественная легитимность была отправлена на свалку истории.Сначала прогрессивным меньшинством была объявлена «буржуазия», потом — её могильщик «пролетариат», причём коммунистическая централизованная "демократия советов" не скрывала, но провозглашала «диктатуру пролетариата» в соответствии с учением К. Маркса. Почему? Мы сегодня забыли, что коммунистическая идеология пришла в мир на резкой критике «буржуазной демократии», которую считала на самом деле диктатурой буржуазии, и честно сказала о своей «диктатуре пролетариата».В либеральной демократии мы тоже видим диктатуру разного рода меньшинств, вплоть до гомосексуальных, замаскированную «правами человека» и всё теми же выборными процедурами. Однако, существа дела это не меняет. Если мировую коммунистическую демократию вёл к победе мировой «пролетарский авангард», то мировую либеральную демократию — «либералы всех стран», финансовый и ЛГБТ-авангард, за спиной которых всегда проглядывают разного рода «сукины сыны», контролируемые ЦРУ, получается, ещё большим «сукиным сыном».Сегодня либеральные демократы в США шельмуют демократически избранного президента Дональда Трампа. Что же тогда для них иностранные лидеры, Владимир Путин? Трамп, в свою очередь, сравнил либеральную Америку с нацистской Германией, ему ведь либералы бросают в лицо «Гитлера»! Так Америка далеко зайдёт, Геббельс в гробу, наверное, усмехается…Владимир Путин заметил, что беспрецедентная клеветническая кампания «демократических» мировых СМИ против президента США Дональда Трампа наносит большой ущерб доброму имени Америки. Она полностью дискредитирует американскую и, вообще, западную демократию. Либеральные демократы сами уничтожают и своё доброе имя, беспардонно и цинично шельмуя избранного президента. Дональд Трамп — это горькое лекарство для Америки, проглотит она его или выплюнет?