Соединенные Штаты Америки пытаются идеологически разделить Европу на страны Евросоюза и Россию. Для чего нужна подобная стратегия и насколько она эффективна в современном геополитическом контексте?Европейский союз (ЕС) был юридически закреплен Маастрихтским договором в 1992 году. В настоящий момент ЕС представляет собой объединение 28 государств, в состав которого входит большинство бывших советских республик.С точки зрения геополитики организация создавалась в противовес Соединенным Штатам, заполучившим доминирующее положение в мире после развала СССР. Однако спустя некоторое время ключевые посты в Евросоюзе (далее Союз) были заняты политическими деятелями, придерживающимися проамериканских взглядов и, по сути, ЕС превратился в экономический филиал Вашингтона на евразийском континенте. Только действовали Штаты с позиции так называемой «мягкой», а не грубой силы, как это было, например, в Ираке (1991 год) или Югославии (1999 год).Во вновь присоединенных к Союзу странах США проводили активные информационные кампании по навязыванию населению западной картины мира, а также по формированию в сознании европейских граждан антироссийских взглядов.До 2008 года Россия представлялась как слабая, отсталая страна, люди в которой едва сводили концы с концами. После августовских событий того же года в Грузии концепция западных информационных кампаний претерпела изменения. Ангажированные национальные СМИ европейских государств начали формировать у населения образ России как мирового агрессора.Отметим, что идеологическая обработка европейцев была и остается тесно переплетена с политическим давлением Соединенных Штатов на решения военно-политических руководств стран ЕС. Одной из основных целей подобного двустороннего воздействия является недопущение формирования на евразийском континенте геоэкономических центров тяжести. Другими словами, Вашингтон старается предотвратить тесное экономическое сотрудничество России с Евросоюзом.На сегодняшний день одним из видимых результатов данной американской стратегии являются антироссийские санкции, навязанные европейским странам. Экономические ограничения не выгодны ни Москве, ни Брюсселю. Причем последний явно теряет намного больше. Тем не менее, проамериканские политики лоббируют их принятие, а пропаганда объясняет населению, почему Москву надо «наказывать».В итоге, пытаясь дестабилизировать экономическую обстановку в России по указанию США, политические лидеры Старого Света методично приводят экономики собственных стран в упадок. При этом ведется эффективная пропаганда, в результате которой население ЕС даже и не задумывается о том, что причина их социально-экономических бед кроется не в «агрессии» России, а в отсутствии с ней тесного взаимовыгодного сотрудничества.В это время двери Кремля всегда открыты для диалога. Есть основания полагать, что в свете предстоящих выборов в Германии и Франции, основных экономических «игроков» Евросоюза, надежда на его выстраивание отношений все-таки есть. Как говорили древние римляне, оmnia tempus habent (всему свое время).