15:51 29 января

Протесты в аэропортах США. Суды блокируют исполнение указа Трампа

Сразу же после подписания Дональдом Трампом указа об ограничении на въезд мигрантов из мусульманских стран, пограничные службы приступили к его выполнению, задержав в первый день до 200 человек. Это спровоцировало демонстрации в аэропортах, критику ряда международных лидеров и других влиятельных людей. В ходе данного противостояния суды начали блокировать исполнение указа президента.



27 января Дональд Трамп подписал указ об ограничении въезда беженцев на территорию США. Согласно его положениям, на четыре месяца приостанавливается прием всех беженцев и на три месяца запрещает въезд в страну гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, несмотря на наличие виз и «грин-карт», дающих вид на жительство и право на работу в США. Издание указанного распоряжения президент связал с необходимостью борьбы с терроризмом.


Пограничная служба США, приступив к исполнению указа, уже 28 января, по оценкам TheNewYorkTimes, аэропортах страны были задержаны до 200 человек. В администрации президента пояснили, что разрешения на въезд владельцам «грин-карт» будут выдаваться в индивидуальном порядке.

Протесты в аэропортах США. Суды блокируют исполнение указа Трампа


Реализация распоряжения спровоцировала демонстрации в аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Чикаго, Сиэтла и других крупнейших городов. Тысячи протестующих требуют признать действия президента антиконституционными. С острой критикой выступили международные организации, лидеры ряда государств, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, бывшие политические деятели, к примеру, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Премьер-министр Канады ДжастинТрюдо предложил принять людей, задержанных в американских аэропортах. Их поддержали некоторые представители деловой элиты – такие как глава Facebook Марк Цукерберг и сооснователь Google Сергей Брин. Ряд ассоциаций американцев одобрили решение президента, например, объединение потерявших родных в результате терактов.

В ночь на 29 января судебные инстанции начали блокировать исполнение распоряжения Дональда Трампа. Иск в федеральный окружной суд в Бруклине подали правозащитники, представляющие интересы двух граждан Ирака с оформленными визами, которые были задержаны в аэропорту Нью-Йорка. Судья вынес решение, согласно которому отказ во въезде этим и другим людям наносит «непоправимый ущерб», в связи с чем постановил приостановить исполнение указа на 90 дней.


42

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 72
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:15
    Только массовые расстрелы спасут демократию!
    Трамп, не подведи! Введи войска в аэропорты!
    Скептик-Самоучка
    1. cniza Сегодня, 14:39
      Трамп может попасть в ловушку , не надо было так резко , те кто имеет визы надо впускать , а новых не выдавать... и т. д. .
      cniza
      1. Серый брат Сегодня, 15:33
        Цитата: cniza
        Трамп может попасть в ловушку , не надо было так резко , те кто имеет визы надо впускать , а новых не выдавать... и т. д. .

        Это "итальянская забастовка" со стороны исполнительных органов власти. Т. е. бездумное, но неукоснительное и доскональное, исполнение распоряжений вышестоящего руководства граничащее с идиotизмом.

        Саботаж.
        Серый брат
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:43
          В ночь на 29 января судебные инстанции начали блокировать исполнение распоряжения Дональда Трампа.

          Санкциями их, Дональд Трамп, санкциями! smile
          СРЦ П-15
    2. INVESTOR Сегодня, 14:40
      Гражданская война в сша потихоньку начинается... fellow
      INVESTOR
      1. Pirogov Сегодня, 14:48
        Цитата: INVESTOR
        Гражданская война в сша потихоньку начинается.

        Не ужели моя мечта .воплотится в жизнь. они этого сволочи давно заслужили.
        Pirogov
      2. Koshak Сегодня, 14:50
        Цитата: INVESTOR
        Гражданская война в сша потихоньку начинается... fellow

        Ну, не война, а "майданом" запахло. Пусть янки испытают на себе то, что испытывали жертвы их цветных революций по всему миру. Одна надежда на то, что Трамп не будет ждать пока сожгут американский "Беркут".
        Koshak
      3. Асадулла Сегодня, 15:07
        Гражданская война в сша потихоньку начинается...


        Прямо так взялась и началась. Толпа обезьян решила поменять власть в США? Не смешите. Единственная гражданская американская сила, способная заявить о себе с оружием в руках, электорат Трампа. И вообще, начинаю смутно подозревать, что война действительно начинается, но война промышленников против медийщиков, которые за последние двадцать лет узурпировали власть. Вопрос стоит так, или развитие цивилизации или ускоряющееся гниение.
        Асадулла
      4. Ныробский Сегодня, 15:12
        Цитата: INVESTOR
        Гражданская война в сша потихоньку начинается...

        Зря что ли ушедшая администрация закупила миллионы пластиковых двухместных гробов и 800 тюрем отстроила? Эти активы должны кому то приносить прибыль? Кому и зачем?
        Ныробский
      5. krops777 Сегодня, 15:37
        Гражданская война в сша потихоньку начинается


        Да не начнется там ничего, в Америке постоянно против чего нибудь бастуют, просто наши однобокие СМИ так освещают. Похоже "наша" либеральная элита тоже против Трампа.
        krops777
    3. Zibelew Сегодня, 14:49
      Совсем негры распоясались. Освободили янкесы их на свою голову. Чувствуется, что Трамп хочет закрыть границы для сброда со всего мира. Ему безвиз точно не нужен. Хотя скакуасы сказали бы спасибо.
      Zibelew
      1. kapitan92 Сегодня, 15:46
        Молодец Трамп! Конкретно, резко, целенаправленно. Не знаю чем это для него закончится, но молодец. Это у нас везде "братья", а не мешало бы на юге России такое же сделать.
        kapitan92
    4. Владыка Ситх Сегодня, 14:54
      А у нас тут атака ВСУ с 5 утра арта и Грады лупят с обеих сторон.
      С 5 утра боевики террористической организации "украина" начали массовый арт обстрел. Укронацисты использовали тяжелую артиллерию несколько часов, после чего была попытка прорыва в районах Аэропорт-Спартак-ЯБП. Боевики использовали практически всю бронетехнику, все минометы и танки что есть на линии фронта под Донецком.Go группа.Так же резерв пригнаный с тыла и с Дзержинска(Горловку последнии дни слабее обстреливают) порядка 800 боевиков так называемой "украины" задействованы в сегодняшнем прорыве. Силы ВСН в г. Донецк, Макеевка, Ясиноватая была подняты по тревоге. Благодаря отваге и спланированым действиям МО ВС ДНР прорыв был остановлен. Сейчас идет 6 час очень сильных боев, ВСН подавляет огневые точки противников.Go группа.Есть потери с двух сторон, есть попадание в жилмассиве, есть попадание в ЛЭП. Армия Новороссии исполняет приказ и не отдаст ни метра этим тварям из нацисткой укропии! Всем прифронтовым районам мы рекомендуем набрать воды, зарядить телефоны, иметь под рукой все документы и наличку. Ситуация крайне критическая.

      Владыка Ситх
      1. staviator Сегодня, 15:02
        Это их агония,скоро эта вакханалия закончится.Скоро.совсем скоро,только чуть подождать.
        staviator
        1. Владыка Ситх Сегодня, 15:05
          Да! К сожалению и этот мой прогноз оказался верен - они до конца января усилили обстрелы и попытки прорваться. Бьются головой о нашу донецкую стену. Прямолинейно, без попыток обхода с флангов и без поддержки соседей.
          Владыка Ситх
          1. новичок Сегодня, 15:09
            держитесь ребята. эти нацисты видимо так и напрашиваются на контрнаступление всн.
            новичок
          2. Асадулла Сегодня, 15:26
            без попыток обхода с флангов и без поддержки соседей.


            Напрашивается в руку карандаш, не запустить ли их обратно в аэропорт? Предварительно сюрпризов оставить.......
            Асадулла
      2. Siberia 9444 Сегодня, 15:08
        Минск это шляпа , выводить надо технику и ........ этих утырков
        Siberia 9444
      3. Асадулла Сегодня, 15:10
        А у нас тут атака ВСУ с 5 утра арта и Грады лупят с обеих сторон.


        Держись брат. Помогаем чем можем.
        Асадулла
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:18
        Владыка Ситх hi А это уважаемый, боюсь звенья одной цепи.И всё что с Трампом у них.И Болотов у нас ( без иронии soldier )
        Политика это злая твар +..А когда начинаешь понимать хитросплетения этой твари.То тошно делается hi
        Наблюдатель2014
        1. Владыка Ситх Сегодня, 15:29
          40 метров от моего дома снаряд упал, по стене 10-ти этажки осколки грунта и асфальта прилетели.
          Владыка Ситх
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:40
            Владыка Ситх hi Не читаю я ваши комментарии Но всегда ценю их (ваши комментарии).Ибо боюсь сорваться.Пару раз на сайте было.И по этому 27 января я не печатал ничего по поводу смерти Болотова.
            Мы приближали как могли.Как можем ,с вами приближаем.hi
            Наблюдатель2014
            1. Владыка Ситх Сегодня, 15:51
              Попытка прорыва ВСУ на авдеевской промзоне - украинская сторона потеряла более 20 человек убитыми и 30 ранеными. Украинские силы предприняли очередную попытку продвижения в авдеевской промзоне, которая оказалась для них полностью провальной. ВС ДНР были готовы встретить противника, кроме того из-за плохой координации наступающие подразделения ВСУ были несколько раз накрыты собственной артиллерией, что привело к серьезным потерям - более 20 украинских солдат погибли, и около 30 были ранены. На данный момент бой на промзоне всё ещё продолжается, так что будем держать за наших ребят кулаки.

              Авдеевка без электричества и без воды, и без интернета. Скорые не успевают забирать 200-х из промзоны. Куйбышева 155б - есть подтверждение о попадании снаряда в автосервис. Ранен мирный житель. Аэропорт-Спартак-ЯБП бои продолжаются, уже с меньшей интенсивностью. Стрелковое, минометы, артиллерия. Есть попадание в жилые дома и в строения инфраструктуры(ЛЭП, ДФС) ситуация выравнивается, но остается критической. Утренний прорыв официально сорван, укронацисты так и не смогли продвинуться ни на метр. Есть потери с обоих сторон, в Донецке в связи с прилетами зафиксированы несколько пожаров.Макеевка только что новые прилеты. По обстановке пока добавить нечего. Продолжается интенсивный бой в районе АПЗ, АП, Спартак с применением тяжелой артиллерии, минометов. Хунтята визжат о пэрэмогах. Большое количество раненных как с их стороны, к сожалению, с нашей тоже. Так же погиб один из командиров бригады «Восток» с позывным «Грек». Ясиноватский пост и окрестности под обстрелом из тяжелой артиллерии с поселков, расположенных западнее Авдеевки (Орловка, Ласточкино) с позиций ВСУ продолжается, + минометы, стрелковое в районе Авдеевской промзоны. Донецк Вода пошла... Обстрелы продолжаются».
              Владыка Ситх
      5. dzvero Сегодня, 15:24
        Удачи всем вам там! Не думаю, что ветер с севера стих, особенно зимой smile
        dzvero
  2. Зяблицев Сегодня, 14:16
    Трамп знал на что шел! Или он сломает шею либеральной гидре, либо либеральная гидра откусит Трампу голову...Третьего не дано!
    Зяблицев
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:23
      Трамп разворошил осиное гнездо . Теперь либо завершить начатое и полностью это гнездо уничтожить , либо закрыться в сортире спасаясь от разъярённых ос ...
      bouncyhunter
    2. dzvero Сегодня, 14:37
      Протесты лишь вершина айсберга. Видимо, в США произошел очень глубокий раскол в управляющей елите и возможно в данный момент решается судьба ихнего государства. Тут действительно "или-или" и третьего не дано. Подобные глубинные процессы характерны тем, что после относительно медленной начальной фазы следует очень быстрая развязка конфликта. Так что по-моему ету развязку следует ожидать в течении максимум полгода - год. Интерсные времена, однако...
      dzvero
      1. Vladimir 0022 Сегодня, 15:27
        Все мы - северяне, и все мы в одной лодке, нечему тут радоваться.
        Vladimir 0022
    3. stas Сегодня, 15:03
      Трампа поддержат белая Америка.
      stas
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:17
    Трамп! Напомни Аляске ,где её родина! bully
    Наблюдатель2014
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:35
      Нам то что переживать? Пусть теперь они переживают.Как там китайский мудрец сказал ."Не дай вам бог жить, в эпоху перемен".
      Пусть кайфуют.Может Америка решила что в Америке недостаточно демократии.И сама себе харакири сделает.
      Наблюдатель2014
      1. тол100в Сегодня, 15:46
        Цитата: Наблюдатель2014
        Нам то что переживать? Пусть теперь они переживают.
        Мойша во сне ворочается.
        Мойша, ты должен Абраму 100 рублей? Да. Ты не переживай, я ему уже позвонила и сказала, что ты их не отдашь! Пускай он теперь поворочается!
        тол100в
    2. Vladimir 0022 Сегодня, 15:30
      На сайте приветствуется такая шняга? lol
      ОК
      Что думаешь о присоединении россиянии к США на правах штата?
      Vladimir 0022
  4. Hiss Сегодня, 14:18
    Мдяя.. Новость интересна с другой стороны: как бы мне не была ненавистна CШ(П), вынужден признать-ныне у нас судьи не выступят супротив "хозяйской руки". Разве что Верховный, да и то, медленно и осторожно.. А в целом ох и интересное время в "америге" наступает. Может и правду мир к лучшему изменится.
    Hiss
    1. dauria Сегодня, 14:38
      как бы мне не была ненавистна CШ(П), вынужден признать....


      А ещё у них прогрессивная шкала налога федерального уровня laughing Их есть за что ненавидеть, но социализм они построят раньше нас. recourse
      dauria
      1. Koshak Сегодня, 14:54
        Цитата: dauria
        но социализм они построят раньше нас. recourse

        Не понял. Мы что, сейчас социализм строим? Со звериным капиталистическим оскалом?
        Koshak
        1. dzvero Сегодня, 15:08
          Именно так. Что у вас, что у нас, тогдашные рукамиводители отменили всего лишь две вещи в системе - идеология и соцгарантии. И теперь имеем строительство социализма для узкого круга посвященных с постепенным переходом в коммунизм для них.
          dzvero
        2. dauria Сегодня, 15:23
          . Мы что, сейчас социализм строим? Со звериным капиталистическим оскалом?


          Видите ли, хотят этого или нет, по Марксу все мы строим социализм, который ( опять же по нему, Марксу родимому) плавно вырастет в недрах самых развитых кап . стран практически одновременно . И вот ведь зараза, без "Авроры" и стрельбы по Зимнему дворцу. wassat Тфу ты, совсем с вами оппортунистом стал laughing
          dauria
          1. Vladimir 0022 Сегодня, 15:33
            Не, мы платим много налогов и мы против перераспределения наших денежек на содержание нищего и лишнего сброда.
            Vladimir 0022
      2. Hiss Сегодня, 15:42
        ну вы замахнулись, на святое можно сказать- на нашей выдержки, самый правый из правых и анархичный из.. мож ч(я)го оне и построють, но мы усе равно круче пионеров и яиц. да-да, инсайдерская информия от пескоффтв. И вообще: какой такой "прогрессивный" налог? Крым наш? Наш. Это хорошо? Это отлично! Ну так что вам еще надо? Россия от моря до моря есть? Вот и заткнись, или ты либераст и скакол? Всеобщая бесплатная медицина и доступное высшее образование - путь слабаков и соцвырожденцев! Сильному не нужны бесплатные костыли(пит(д)ерская школа экономики и развития).
        Hiss
  5. weksha50 Сегодня, 14:19
    "В крупнейших аэропортах США начались акции протеста против указа Трампа"...

    Не нужно даже гадать, люди каких национальностей в первую очередь протестуют...
    Волевое решение Трампа, ничего не скажешь... Однако - вот уже и начался саботаж, если даже суды приостановили действие президентского указа... Непонятно - с одной стороны, "плачут" от оголтелой миграции и строят стену с Мексикой... А с другой - протестуют против защиты от нее...
    Так что, еще раз повторюсь: протестуют именно те, кому эта миграция выгодна, то есть выходцы как раз из тех стран, которые упомянуты в указе Трампа...
    weksha50
    1. Офицер запаса Сегодня, 14:36
      Только вот протесты эти не просто стихийные, а четко организованные. Миграция во всех странах - весьма доходный бизнес. Так что не трудно вычислить этих организаторов.
      А окружной судья, честно говоря, удивил. Действительно, независимое правосудие. Если, конечно, не заранее полготовленный спектакль.
      Офицер запаса
      1. Alex_Tug Сегодня, 15:24
        Офицер запаса
        А окружной судья, честно говоря, удивил. Действительно, независимое правосудие.

        Чем удивил? В своем суде он судья. Указ президента он не может отменить, но понимает, что и выполнять не может. Не пускать по грин-кард нонсенс. По визам хоть как-то можно отыграть ситуацию.
        Alex_Tug
        1. devis Сегодня, 15:40
          Цитата: Alex_Tug
          Не пускать по грин-кард нонсенс

          Грин-карта (также Зелёная карта, гринкард, англ. green card, официальное название United States Permanent Resident Card) — удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, но постоянно проживающего на территории США, и предоставляющая право трудоустройства на территории этой страны.
          И где здесь нонсенс?
          devis
    2. Koshak Сегодня, 15:02
      Цитата: weksha50
      Так что, еще раз повторюсь: протестуют именно те, кому эта миграция выгодна, то есть выходцы как раз из тех стран, которые упомянуты в указе Трампа...

      Согласен. Это типа если бы у нас вдруг узбеки-дворники вышли на марш протеста. Но у нас Навальному слабо такое организовать, а в штатах за бабки (они их печатают сколько хотят) все бомжи из под мостов и из коробок вылезут.
      Koshak
    3. Асадулла Сегодня, 15:20
      Однако - вот уже и начался саботаж, если даже суды приостановили действие президентского указа.


      smile Да нет, там система судопроизводства такая, полностью отражает систему обществоведения в США, - в первую очередь человек. Будете постоянно напротив своего дома переходить дорогу в неположенном месте, через полгода там поставят светофор и нарисуют зебру. В этом вся жизнь в США. Поэтому там один шизофреник, при удачном раскладе, может разорить в суде крупную корпорацию. Это факт. Но одно решение суда не отменяет указ Президента, просто создают прецедент, когда любой, которого не впустили, может обращаться в суд. Меня, помню, завернули прямо с Кеннеди, с визой, без объяснения причин, въезжал потом с мексиканской границе на авто. США несколько особенная страна....
      Асадулла
      1. certero Сегодня, 15:29
        Сказки вроде на другом сайте. В США во многих местах ты вообще без автомобиля хрен куда пойдешь. А пойдешь, так полиция поинтересуется, чего ты тут пешодралишь.
        certero
        1. Асадулла Сегодня, 15:39
          В США во многих местах ты вообще без автомобиля хрен куда пойдешь. А пойдешь, так полиция поинтересуется, чего ты тут пешодралишь.


          Ну так расскажите, где это такие места, если у вас "не сказки". У полиции вообще то такое занятие, интересоваться если что. Продолжим вашу мысль, где нибудь в Мэриленде, в Абердине, вы топчите найки, к вам подъезжает патруль, и что дальше? Бьет дубинкой по остаткам мозга, надевает наручники и кидает в машину, расстреливает на месте, угощает кофе?
          Асадулла
  6. chuma_velikiy Сегодня, 14:28
    Ай да Трамп, ай да сукин сын....
    chuma_velikiy
    1. Shurik70 Сегодня, 15:29
      Цитата: chuma_velikiy
      Ай да Трамп, ай да сукин сын....

      Я даже начинаю допускать вероятность, что наши отношения с США нормализуются.
      С острой критикой выступили международные организации, лидеры ряда государств, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

      Нет, ну точно можем сработаться.

      http://www.interfax.ru/world/547517
      29 января 2017
      В Минфине ФРГ назвали ошибкой допуск в Германию почти миллиона мигрантов

      ой....
      belay
      Shurik70
  7. Altona Сегодня, 14:32
    Когда начинаешь исполнять волю большинства, меньшинство начинает чинить беззакония.
    Altona
  8. Vato Dobro Сегодня, 14:37
    Хиллари вот еще это поддержала. Там реально может начаться гражданская война. Удивительно, что те, кто стоит за Хиллари этого не понимают. Они что думают с Трампом будет также как с Януковичем?) Да у них есть пропагандисты на ТВ, но у Трампа есть пропагандисты в интернете. Тот же Алекс Джонс. А уж тот чувак вам вмиг армию соберет со стволами. Будет кровавая бойня в итоге. Ну а мы в России будем им сочувствовать и специалистов беженцев из Мордора перетягивать, так же как сейчас в Украине с завода Антонова перетягиваем. =)))
    Vato Dobro
    1. Koshak Сегодня, 15:08
      Цитата: Vato Dobro
      Там реально может начаться гражданская война.

      Как говорил товарищ Сухов: "Это, вряд ли!"
      Koshak
  9. лысова Сегодня, 14:39
    Ох и даст он, Америке "сходить по взрослому!". То ли ещё будет. А когда стену на границе с Мексикой построят, глядишь новые рабочие места появятся, в частности " шахтёры" с Ближнего Востока ( огромнейший опыт туннели рыть). Да и береговой охране работки в разы прибавится. И многое ещё всего. Что то волнуюсь за Трампа, мало ли чего.
    лысова
  10. Bradley Сегодня, 14:45
    Наши судьи никогда такие яйца не отрастят, к сожалению...
    Bradley
    1. devis Сегодня, 15:27
      Цитата: Bradley
      Наши судьи никогда такие яйца не отрастят, к сожалению...

      Какие решения принимают ваши судьи ,то ихним яйцам динозавры позавидуют.(табуреткин,Васильева и т.д.)
      devis
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:49
    Вот вам и проверка Трампа" на вшивость "-дрогнет от,отменит указ,преостановит его или нет!Вообще сейчас ему надо ввести нацгвардию,разогнать митинги объявив их незаконными и "угрожающими нацбезопасности"-короче ,не дать мигрантам делать в чужой стране то что им заблагорассудится ,ибо пример Германии где мигранты по сути стали хозяевами в стране должен быть перед глазами всегда.
    Изгоняющий либероидов
    1. Vato Dobro Сегодня, 14:55
      Ну вообще Трамп создает впечатление такого типичного пробивного парня-лидера. Недаром визиты отменяет. В политике он новичок и не догоняет, что такие ходы не приносят дивидендов стране. Он не умеет хитрить как Путин. А по сути он сейчас в такой же ситуации как и Путин в 2000 годы. Т.е. вокруг него куча просто олигархов, которых надо приструнить. Топорными методами тут дело не решить к сожалению. Поэтому кровь будет неизбежно. Только вот чья - это вопрос.
      Vato Dobro
  12. Алексей- Сегодня, 14:59
    пусть авианосцы подгоняют к родным берегам и в них расселяют всех страждущих)))
    Алексей-
  13. Васян1971 Сегодня, 14:59
    " Судья вынес решение, согласно которому отказ во въезде этим и другим людям наносит «непоправимый ущерб»".
    А "непоправимый ущерб" - это как? Кто-то помрет от огочения?
    И вообще - куда прете догговы дети! СыШыА не резиновые! Валите в Германию, там Меркелиха всех примет!
    Васян1971
  14. Шевер Сегодня, 15:00
    Хахаха laughing

    Ну все, началась эра троллинга в особо крупных размерах laughing
    Шевер
  15. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 15:01
    Давно терактов не было в Америке? Пусть лезут, чем больше, тем хуже. Когда митингующие на себе испытают настоящую "демократию", тогда будут протестовать в обратную сторону. Но как бы поздно не было...
    МАТРОСКИН-53
  16. novobranets Сегодня, 15:03
    При всей моей нелюбви к штатам и недоверии Трампу, должен признать, что шаг верный. Трамп не хочет того, что сейчас твориться в Германии. Хотя именно Америка это все и организовала, и ей стоило бы хлебнуть результатов "демократии на экспорт". Сейчас поднялся вой разнокалиберных скучающих без дела правозащитничков, престарелых голливудских актрис, и прочей швали, которые хотят о себе напомнить. Сдастся Трамп или нет? Теперь посмотрим из чего яйца у нового президента.
    novobranets
    1. немец1314 Сегодня, 15:37
      Главное чтоб охрана президента работала лучше чем у Кеннеди
      немец1314
      1. novobranets Сегодня, 15:39
        Цитата: немец1314
        Главное чтоб охрана президента работала лучше чем у Кеннеди

        А вот это видится вполне реальным, судя по развернувшейся компании против Трампа.
        novobranets
  17. БРЯНКА Сегодня, 15:06
    Тут у Трампа 2 выхода, или он наведет порядок в исполнительной власти и покажет кто в доме хозяин а так же прищучит Европу и показав свою силу власти или пойти на уступки своих противников показав этим свою слабость что потом будет продолжатся и далее. и превратится в Обаму №2 . Хотя противостояния в штатах могут привести к гражданской войне а в лучшем случае к расколу по мирному что потом потянет за собой крах доллара и всей финансовой системы не только америки но и всего мира кто привязан к доллару и платежными электронными системами
    БРЯНКА
  18. parusnik Сегодня, 15:08
    Что-то дымком горящих шин потянуло...
    parusnik
  19. viktor. Сегодня, 15:09
    Россия, Москва,Кремль, Путин, laughing wassat
    viktor.
  20. vasiliysxx Сегодня, 15:12
    запрет на въезд из тех стран,где янки бардак замутили,по идее Трамп должен встречать их у трапа самолета,ну или на худой конец пинками обаму заставить дежурить в аэропорту с хлебом солью belay
    vasiliysxx
  21. KIBL Сегодня, 15:13
    Зоопарк заволновался,видать кормушку директор решил прикрыть.Зажралось зверье,пора на диету!А обезьян на принудительные работы или выслать обратно в джунгли!
    KIBL
  22. PENZYAC Сегодня, 15:16
    Цитата: staviator
    Это их агония,скоро эта вакханалия закончится.Скоро.совсем скоро,только чуть подождать.

    К сожалению, без активного принуждения с организацией очередных котлов с их непременной зачисткой и контрнаступлением, желательно на Киев и Львов, закончится не скоро...
    Доколе?...
    PENZYAC
  23. Sergei64 Сегодня, 15:34
    И взаправду сбываются пророчества, прямо все к тому и идет, сомнения начинают проходить глядя на то что там происходит.
    Походу что то надвигается, весь мир напрягся, буржуи что то замыслили.
    Большой капитал просто так свои позиции сдавать не хочет.
    Sergei64

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня