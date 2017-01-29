Протесты в аэропортах США. Суды блокируют исполнение указа Трампа

Сразу же после подписания Дональдом Трампом указа об ограничении на въезд мигрантов из мусульманских стран, пограничные службы приступили к его выполнению, задержав в первый день до 200 человек. Это спровоцировало демонстрации в аэропортах, критику ряда международных лидеров и других влиятельных людей. В ходе данного противостояния суды начали блокировать исполнение указа президента.27 января Дональд Трамп подписал указ об ограничении въезда беженцев на территорию США. Согласно его положениям, на четыре месяца приостанавливается прием всех беженцев и на три месяца запрещает въезд в страну гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, несмотря на наличие виз и «грин-карт», дающих вид на жительство и право на работу в США. Издание указанного распоряжения президент связал с необходимостью борьбы с терроризмом.Пограничная служба США, приступив к исполнению указа, уже 28 января, по оценкам TheNewYorkTimes, аэропортах страны были задержаны до 200 человек. В администрации президента пояснили, что разрешения на въезд владельцам «грин-карт» будут выдаваться в индивидуальном порядке.Реализация распоряжения спровоцировала демонстрации в аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Чикаго, Сиэтла и других крупнейших городов. Тысячи протестующих требуют признать действия президента антиконституционными. С острой критикой выступили международные организации, лидеры ряда государств, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, бывшие политические деятели, к примеру, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Премьер-министр Канады ДжастинТрюдо предложил принять людей, задержанных в американских аэропортах. Их поддержали некоторые представители деловой элиты – такие как глава Facebook Марк Цукерберг и сооснователь Google Сергей Брин. Ряд ассоциаций американцев одобрили решение президента, например, объединение потерявших родных в результате терактов.В ночь на 29 января судебные инстанции начали блокировать исполнение распоряжения Дональда Трампа. Иск в федеральный окружной суд в Бруклине подали правозащитники, представляющие интересы двух граждан Ирака с оформленными визами, которые были задержаны в аэропорту Нью-Йорка. Судья вынес решение, согласно которому отказ во въезде этим и другим людям наносит «непоправимый ущерб», в связи с чем постановил приостановить исполнение указа на 90 дней.