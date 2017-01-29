Атака ВСУ: Артиллерия наносит удары по ДНР. Киев подгоняет танки

В настоящее время силы Украины… наносят удары из запрещенных минскими договоренностями орудий. ВСУ применяются артиллерийские комплексы калибром 152, на данный момент выпущено более 150 снарядов. И 130 снарядов калибром 122 миллиметра, а также ведется огонь из минометов калибром 120 — более 300, и 82 — более 350, по позициям армии ДНР. Потери среди военнослужащих. Один погибший и один раненый.

В момент обстрела они находились на месте, и им удалось зафиксировать на видео сам обстрел. Никто не пострадал, с ними все нормально

В районе населенного пункта Болотенное Станично-Луганского района противник разместил запрещенное минскими соглашениями вооружение: три 122-мм самоходных артустановки САУ "Гвоздика" и два танка из состава 14 бригады ВСУ

Резко возросла интенсивность артиллерийских обстрелов Донбасса. На протяжении дня с позиций ВСУ было выпущено около 900 мин и снарядов по территории ДНР и окраинам Донецка. Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин,Обстрелам из крупной артиллерии подверглись Киевский район Донецка, поселок Спартак (северный пригород). Впоследствии огонь был перенесен в черту города. Удар пришелся на Куйбышевский район. В результате попадания по автосервису ранения получил мирный житель, в настоящее время его оперируют. На месте работают представители совместного центра по контролю и координации. Около 14.00 был обстрелян город Макеевка. В зоне огня оказалась съемочная группа российского телеканала НТВ во время записи интервью с мирными жителями, обошлось без жертв.— пояснил представитель МО ДНР.Наносится ущерб гражданской инфраструктуре. Пять населенных пунктов на юге ДНР остались без электроснабжения, местные власти запросили режим тишины для восстановления коммуникаций. Была обстреляна Верхнекальмиусская фильтровальная станция, но повреждений ей нанесено не было.По всей видимости, ВСУ планируются удары и по территории ЛНР. В районе Станицы Луганской ими размещены самоходные артиллеристские установки и танки.— заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. С его слов, ВСУ активно укрепляют свои позиции в данном районе.