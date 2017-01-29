18:38 29 января

Атака ВСУ: Артиллерия наносит удары по ДНР. Киев подгоняет танки

Резко возросла интенсивность артиллерийских обстрелов Донбасса. На протяжении дня с позиций ВСУ было выпущено около 900 мин и снарядов по территории ДНР и окраинам Донецка. Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин,
В настоящее время силы Украины… наносят удары из запрещенных минскими договоренностями орудий. ВСУ применяются артиллерийские комплексы калибром 152, на данный момент выпущено более 150 снарядов. И 130 снарядов калибром 122 миллиметра, а также ведется огонь из минометов калибром 120 — более 300, и 82 — более 350, по позициям армии ДНР. Потери среди военнослужащих. Один погибший и один раненый.


Атака ВСУ: Артиллерия наносит удары по ДНР. Киев подгоняет танки


Обстрелам из крупной артиллерии подверглись Киевский район Донецка, поселок Спартак (северный пригород). Впоследствии огонь был перенесен в черту города. Удар пришелся на Куйбышевский район. В результате попадания по автосервису ранения получил мирный житель, в настоящее время его оперируют. На месте работают представители совместного центра по контролю и координации. Около 14.00 был обстрелян город Макеевка. В зоне огня оказалась съемочная группа российского телеканала НТВ во время записи интервью с мирными жителями, обошлось без жертв.
В момент обстрела они находились на месте, и им удалось зафиксировать на видео сам обстрел. Никто не пострадал, с ними все нормально

— пояснил представитель МО ДНР.




Наносится ущерб гражданской инфраструктуре. Пять населенных пунктов на юге ДНР остались без электроснабжения, местные власти запросили режим тишины для восстановления коммуникаций. Была обстреляна Верхнекальмиусская фильтровальная станция, но повреждений ей нанесено не было.

По всей видимости, ВСУ планируются удары и по территории ЛНР. В районе Станицы Луганской ими размещены самоходные артиллеристские установки и танки.
В районе населенного пункта Болотенное Станично-Луганского района противник разместил запрещенное минскими соглашениями вооружение: три 122-мм самоходных артустановки САУ "Гвоздика" и два танка из состава 14 бригады ВСУ

— заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. С его слов, ВСУ активно укрепляют свои позиции в данном районе.



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Комментарии 95
  1. Pulya Сегодня, 17:02
    Когда же ответка полетит достойная?
    Pulya
    1. stas Сегодня, 17:21
      Хотят спровоцировать Россию на активные действия - последнюю волю Обамки выполняют.
      stas
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:48
        Вот и кончилась сказка. Собственно она кончилась давно, просто начали звучать финальные аккорды.
        Скептик-Самоучка
        1. cniza Сегодня, 18:35
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Вот и кончилась сказка. Собственно она кончилась давно, просто начали звучать финальные аккорды.


          Похоже переходят к горячей фазе и это не просто финальный аккорд , это будет похоронный марш для хунты.
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 18:37
            Нынешняя украинская власть недоговороспособна.С фашизмом говорить -только поднимать их значимость... уже давно пора уничтожать их стрелялки со стреляками , хватит терпеть беспредел фашизма...
            Чёрный
      2. Сергей Ф Сегодня, 18:14
        Ой, вряд ли!
        Россию сейчас трудно спровоцировать.
        А вот спровоцировать новый наплыв гадостей со стороны Европы - это ДА!
        Трамп "наложил" на все обамовские выпады, а Украине кажется, что все идет по-старому.
        Ошибка выходит. Сами хохлы не выполняют минских соглашений, а здесь такой классный повод опять обвинить Россию. Стреляет Украина, но виновата Россия! Супер!
        Сергей Ф
        1. Arh Сегодня, 18:25
          Держитесь люди , правда за нами !!!
          Arh
    2. WindofFields Сегодня, 17:26
      Когда в главе государств будут стоять люди способные дать достойную ответку
      WindofFields
      1. ИванИванов Сегодня, 17:39
        Партнеры, санкции, минск, братский народ, либеральные советники.. нелегко переступить видать
        ИванИванов
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:49
          Так никто и не собирался переступать...
          Русская весна, как ни печально, умерла летом 2014 года...
          Скептик-Самоучка
          1. WindofFields Сегодня, 18:00
            Весна бывает каждый год. Придет Вселенская Весна победной поступью, по белой лестнице
            WindofFields
            1. Скептик-Самоучка Сегодня, 18:07
              Жаль только жить в эту пору прекрасную
              Уж не придется ни мне, ни тебе (с)
              Скептик-Самоучка
      2. WKS Сегодня, 18:21
        Цитата: WindofFields
        Когда в главе государств будут стоять люди способные дать достойную ответку

        Так если ответка будет достойная, то придётся идти до границ бывшего СССР. А потом кормить 40 миллионов Вы это предлагаете?
        WKS
        1. WindofFields Сегодня, 18:27
          кормить 40 млн русских. Может и 140 млн кормить не нужно? Может подсократить их русских-то? А то пля корми их еще...
          WindofFields
    3. gladcu2 Сегодня, 17:27
      Ну чё...

      Молодцы ВСУ. Стреляют много, а попадают мало. Значит, умеют стрелять.

      Подумайте, 900 мин и снарядов, а только один раненый. Это же как филигранно ложить снаряды надо, чтобы ни в кого не попасть.

      Им говорят стрелять, те стараются во всю, а попадать это дело такое, чем меньше попал тем лучше стрелок. Чем больше снарядов выпустил, тем меньше их осталось. Меньше просить будут стрелять опять.

      Или я не прав?
      gladcu2
      1. ИванИванов Сегодня, 17:32
        Инфраструктуру разрушают исправно.
        ИванИванов
      2. staviator Сегодня, 17:41
        Верить официальным данным нельзя,ни стой,ни с другой стороны.Наверняка жертвы есть
        staviator
      3. Авиатор_ Сегодня, 17:43
        Откуда они нерасстреляные стволы берут? Неужели болгарскими поставками живут? Так должно бы и это добро уже закончиться. Или отечественные олигархи бизнес делают? С них станется...
        Авиатор_
      4. капрал Сегодня, 17:43
        Цитата: gladcu2
        ...а попадать это дело такое...

        Думаете, итальянская забастовка? Или руки кривые? Или два в одном? what Кабы знать наверняка... . А так гадать-толку нет никакого.
        капрал
      5. Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:51
        да прав конечно, тут вот какая заковыка, есть приказ верхстоящих дуралеев-обстреляты, вот и обстреливают те кто непосредственно на позициях, именно эти и стараются не попасть (правда не всегда выходит) потому как ежели во что то попадают всуарта-то почитай ответка не заставляет себя долго ждать, причём весьма точная ответка, да и так , всу-арташники знают по чём фунт лиха коли попадают в плен ДНРовцам, позиции арты там известны, так что попав к дДНРовцам есть чем крыть дав на допросе чем ,как и кто занимался, а также эфективность работы, стреляли в поле или вообще без взрывателей, другое дело нацыки и всякое отребье со всего мира объеденённые в банды, ихние мобильные миномёты-это реально геморой
        Крымский партизан 1974
      6. Buskanov Сегодня, 17:55
        Один раненый? Ты этому веришь? Ежедневно куда больше солдат гибнет в этой войне. Ни наша, ни их сторона не озвучивают реальных цифр
        Buskanov
      7. Горный стрелок Сегодня, 18:13
        Точно подмечено. Тоже хотел об этом написать. При таком огне никуда особо не попасть - это мастерство нужно. У нас, например, на пристрелку 3 снаряда полагалось ( на оценку отлично), а потом батарея, три снаряда беглый... И цель на небесах. А тут, по плотной городской застройке, почти тысяча мин и снарядов в день ( и уже не первый день), там по идее, уже несколько кварталов выглядели бы, как Восточный Алеппо. Ан нет. Отдельные попадания. wassat
        Горный стрелок
    4. bouncyhunter Сегодня, 17:40
      Цитата: Pulya
      Когда же ответка полетит достойная?

      Именно ответки скаклы и ждут . Это же массированная провокация .
      bouncyhunter
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:53
        Цитата: bouncyhunter
        Именно ответки скаклы и ждут . Это же массированная провокация .

        Привет, Паша! hi Неужели рекомендации Байдена действуют до сих пор? Не пора ли Путину сделать звонок Трампу и поставить вопрос, обстрела Донбасса, ребром?
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:00
          Саша ! hi drinks Старые "вказивки" матрасов то ли забыли отменить , то ли Трамп это делает преднамеренно . И , да , звонок ВВП в Матрасию мог бы многое решить , НО ! Кто даст гарантию , что Трамп не "включит дурака" типа : "я тут ни при чём" ? Даже если даст отмашку отморозкам из ВСУ и нацбатов прекратить огонь - кто даст гарантии что они подчинятся ? Наконец , почему не допустить что всё это проплачено мартышкой и обиженной пенсионеркой-маразматичкой и иже с ними ? Денег там - будь здоров !
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:11
            Цитата: bouncyhunter
            И , да , звонок ВВП в Матрасию мог бы многое решить , НО ! Кто даст гарантию , что Трамп не "включит дурака" типа : "я тут ни при чём" ? Даже если даст отмашку отморозкам из ВСУ и нацбатов прекратить огонь - кто даст гарантии что они подчинятся ?

            Ну я думаю, Паша, что если Трамп включит дурака "я тут не причём", то и мы можем ответить тем же: дав добро Донбассу на усмирение ВСУ. А если Трамп даст команду ВСУ прекратить огонь, то им ничего не останется, как последовать его приказу: иначе помощь от США им больше не светит, а значит и от МВФ.
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:18
              Мыслишь в том же направлении , что и я , дружище ! good Но я ещё учитываю тот факт , что вечно пьяные и обдолбанные нацбаты не подчиняются никому , кроме своих не менее упитых и укуренных "хэроических" командиров . И неизвестно как воспалённые мозги этих хэроев , находящихся в параллельной реальности , отреагируют на приказ о прекращении огня . А рядовые бойцы ВСУ , я думаю , будут только рады прекращению огня . Они стопудово задолбались по приказу зажравшегося командования лезть под пули ...
              bouncyhunter
          2. Лелёк Сегодня, 18:14
            Цитата: bouncyhunter
            Даже если даст отмашку отморозкам из ВСУ и нацбатов прекратить огонь - кто даст гарантии что они подчинятся ?


            Верно. И нацбатам да и "киевским" терять нечего, от угроз пальчиком от западных кураторов, которые бывшую Руину прокатили во всех ипостасях, ничего не изменится.

            Остаётся только одно - оголтело лезть на рожон и любым способом спровоцировать массированную ответку (а ещё лучше втравить в заваруху Россию).
            Лелёк
      2. ИванИванов Сегодня, 17:54
        Почему именно сейчас?
        ИванИванов
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:03
          Цитата: ИванИванов
          Почему именно сейчас?

          Это вопрос не ко мне , а к тем , кто отдаёт приказы ВСУ и нацбатам майданутых ...
          bouncyhunter
    5. Владыка Ситх Сегодня, 18:14
      Ответка постоянно летит:
      С 12:00 до 13:30 работала батарея Мста-Б
      С 14:05 по 14:10 работало четыре Д-30
      С 14:30 до 14:40 работало четыре Д-30
      С 15:00 до 15:30 работала батарея Мста-Б
      С 16:00 до 16:30 работало четыре Д-30
      С 17:00 до 17:30 работало четыре Д-30

      Это только от меня. А еще работали с других батарей, о чем сообщают мои друзья и знакомые.
      Владыка Ситх
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:20
        Сергей , приветствую ! hi Держитесь , парни !
        bouncyhunter
        1. Владыка Ситх Сегодня, 18:23
          Приветствую! Спасибо
          Владыка Ситх
        2. Владыка Ситх Сегодня, 18:32
          Вот утреннее видео.

          Владыка Ситх
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:37
            Спасибо , за видео , Сергей ! То , что скакуасы лупят по своим меня ну вообще не удивляет ...
            bouncyhunter
  2. рюрикович Сегодня, 17:03
    А теперь быстренько сгребти в охапку слепых кротов из ОБСЕ и туда их, где рвутся снаряды отведённых украинских танков и САУ Авось быстрее прозреют soldier
    рюрикович
    1. WindofFields Сегодня, 17:27
      смешно даже надеяться. Все они знают и все понимают.
      WindofFields
      1. Громобой Сегодня, 17:52
        Пока лидеры США и России не развяжут украинский узел напряжённость будет сохраняться.
        А ОБСЕ вместе со всеми их европейскими лидерами по своей значимости достойны лишь водички прохладительной занести в комнату переговоров.
        Понятно,что ОБСЕ работает на интересы Киева и НАТО.И делают они свою работу хорошо,как и положено офицерам армейской разведки.
        Громобой
        1. WindofFields Сегодня, 18:06
          Глобально - украинский узел не развязать никогда пока есть Украина. Она и создавалась как узел, как АНТИ-Россия, никаких др. глобальных целей у нее нет и не было. И пока Украина не вспомнит что она Малая Русь, Малая Россия - там всегда будет Руина. А народ Малой России с этой Украиной (анти-Россией) всегда будет страдать. Это глобально.
          WindofFields
    2. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:50
      Ну так они еще и глухие...
      ОБСЕ не поедет туда, где стреляют...
      Скептик-Самоучка
    3. Офицер запаса Сегодня, 17:50
      ОБСЕ и так все прекрасно знают. Они не слепые, а немые.
      Команды "Голос!" еще не было.
      Офицер запаса
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:04
    Раз такое дело,то хватит аппелировать к слепцам из ОБСЕ к ПАСЕ, просто забыть про Минские соглосовища, и перейти к тотальной зачистке своих земель от укробандеровского отребья! Будет очень сложно, будут большие потери, но,ведь надо же свои земли от нечести очистить! !!Правда за вами-Бог и поддержка народа России вам в помощь!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. WindofFields Сегодня, 17:29
      все верно. Кроме того что правда за НАМИ. Это не какой-то Донбасс обстреливают - это НАС, Россию и русских обстреливают! За то что они всего лишь хотят быть русскими. И это МЫ ничего не можем сделать в ответ.
      WindofFields
  4. кот бегемот Сегодня, 17:06
    Да не выполняют ни одно соглашение цацбандеровцы,и пока не получат капитально по зубам то будут постоянно убивать из под тишка мирное население.До коих пор им будут все прощать и куда смотрит вся эта Европа ?
    кот бегемот
    1. WindofFields Сегодня, 17:30
      плевать на Европу. Куда Россия смотрит? Мы куда смотрим?
      WindofFields
    2. Зарин Сегодня, 18:03
      Куда смотрит Европа? Европа смотрит в ___________ ! Пусть каждый допишет по своему разумению. Европе оно надо то, что делают укронацисты в своей берлоге. Им это в радость. По другому они славян уничтожать не могли.
      Зарин
  5. Владимир Постников Сегодня, 17:13
    А мне совершенно непонятно, почему молчит официальная Россия. Российские СМИ - это для внутреннего употребления. Об этом речи не идет. Почему Путин не ткнет фейсы Меркель и Олланда в эти обстрелы? Про обстрелы слышу уже месяц. Путин молчит. И?
    Владимир Постников
    1. WindofFields Сегодня, 17:32
      а мне к сожалению понятно...
      WindofFields
      1. Владимир Постников Сегодня, 18:32
        Если я правильно Вас понимаю, то я тоже очень сожалею. Если ...
        Владимир Постников
    2. тол100в Сегодня, 17:35
      Цитата: Владимир Постников
      Почему Путин не ткнет фейсы Меркель и Олланда в эти обстрелы? Про обстрелы слышу уже месяц. Путин молчит. И?

      А почему этим должен заниматься Путин? Или Вы тоже читать не умеете, как и все крикуны о выполнении "Минска-2"? Это Потроху уже думать надо - куда бежать! В Ростове для него места уж точно нет! Ему или скамья или веревка! А Эскалация в ЛДНР , это давно ожидаемые конвульсии фашиков. Жалко ни в чем не повинных людей. Справедливости ради, необходимо отметить, что ОНИ сами до этого довели!
      тол100в
      1. Владимир Постников Сегодня, 18:32
        А кто этим должен заниматься? Папа Римский? Вы предлагаете сразу бомбить без предупреждения? Вы, так я полагаю, читать умеете. А думать?
        Владимир Постников
    3. Галина Кружильская Сегодня, 17:38
      Будут тебе неумный человек обстрелы-датявкаешь.
      Галина Кружильская
  6. Hiss Сегодня, 17:13
    Доброго. Спасибо за информацию. Хотелось бы так же знакомиться с "бытовой" стороной. Как живут и работают жители республик. Какие настроения не спрашиваю, и так ясно, люди надеются на мир, но все же - зима.. У нас все меньше и меньше информации о войне на Украине, все больше и больше криков-украинцы предатели, и вообще не люди. Понимаю, что просить о многом< минимум бестактно, но все же.. Еще раз- спасибо. Мира.
    Hiss
    1. sergei1975 Сегодня, 17:38
      Надо разделять галичан и восточную часть Украины. Галичане которые адекватные выехали и работают в Европе и России на майдане не скакали.А нацисты и тунеядцы которые могут только убивать ,грабить,бухать-заполонили Киев и щедро спонсируются олигархами.Пока нормальные люди пытаются как-то прокормить своих детей то национал-дегенераты всячески будут поддерживать пожар войны за счастливое будущее олигархов.
      sergei1975
    2. staviator Сегодня, 17:58
      Ничего хорошего в настроении людей в ЛНР И ДНР.Их задолбала неопределенность республик,задолбала война.Разговаривал с беженцами,многие считают Путина и Россию предателями,яко бы обещавших принять их в состав России если они проголосуют за провозглашение и независимость "Новоросси.На вопрос ,Когда мы такое обещали?,отвечали что мы многого незнаем.Понять их можно,выдали им паспорта республик.А что это такое?Официально их нигде не признали,как и в какую страну они смогут поехать с таким паспортом?Дай Бог им терпения,я думаю скоро это закончится,по крайней мере мы все надеемся на это.
      staviator
      1. Асадулла Сегодня, 18:10
        .Разговаривал с беженцами,многие считают Путина и Россию предателями,


        Дочь офицера? Неужели это ты?!
        Асадулла
        1. WindofFields Сегодня, 18:23
          а как они должны считать по вашему, если Путин лично 1 марта 2014 года сказал, что если ВСУ будут обстреливать мирные города, то пусть знает что за спиной у людей стоит армия России. И? 3 года обстрелов!!!
          WindofFields
          1. andrewTSO Сегодня, 18:35
            Да ладно? Прямо так и сказал, т.е. лично? И именно так? И где же? У вас на хате?
            andrewTSO
      2. andrewTSO Сегодня, 18:26
        "Разговаривал с беженцами,многие считают Путина и Россию предателями,яко бы обещавших принять их в состав России"
        Что-то не припомню ТАКИХ обещаний... Походу, сие у вас голоса в голове нашептали - срочно надевайте шапочку из фольги. Мне вот НИ ОДИН подобный не попался. К счастью или к сожалению, не известно, но...
        andrewTSO
      3. andrewTSO Сегодня, 18:29
        "как и в какую страну они смогут поехать с таким паспортом"
        В Россию, мало что-ли? Кстати, был недавно немало удивлен, узнав, сколько рейсовых автобусов ходит на территорию Новороссии
        andrewTSO
  7. Толокняный лоб Сегодня, 17:22
    Дожили. Русские единственный народ, который можно уничтожать безнаказанно. Геноцид развернутый на Украине либерально экономический беспредел в России. Когда же это кончится?
    Толокняный лоб
  8. Влад5307 Сегодня, 17:23
    Цитата: рюрикович
    А теперь быстренько сгребти в охапку слепых кротов из ОБСЕ и туда их, где рвутся снаряды отведённых украинских танков и САУ Авось быстрее прозреют

    На ОБСЕвралку надейся, а сам не плошай! Нарушение на нарушение - есть ведь станции обнаружения артобстрела, вот и зачистите ту местность своим "огоньком"! В следующий раз подумают прежде чем стрелять - здесь надо действовать как Израиль, а не разводить соплежуйство под молчание Москвы и ЕС. Безнаказанность влечет дальнейший беспредел! soldier
    Влад5307
    1. WindofFields Сегодня, 17:35
      Без приказа из Москвы они могут только обороняться
      WindofFields
    2. Галина Кружильская Сегодня, 17:36
      Ну и сволочь же ты тебя надо зачиститьи освободить Землю от фашистов.
      Галина Кружильская
      1. WindofFields Сегодня, 17:57
        а что вы так Галина Кружильская за укро-фашистов переживаете? Желаете, что не успели лично Хатынь сжечь?
        WindofFields
    3. Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:03
      так и делают, причём очень точно и по делу, так что меньше воплей, выигрывает тут тот у кого нервы железные, у хунты нервы уже не вбельмеса не годные, орёт с них весь мир, ровно как и с блох .еуропевских, бедолаги, сейчас сковородка как ни когда горячая, бегут к трампу на челобитную, а потом едуть домой не солоно хлебавши
      Крымский партизан 1974
  9. ИванИванов Сегодня, 17:31
    Лупят серьезно, судя по соцсетям, уже сутки, часто встречается "давно такого не было"
    ИванИванов
  10. Югра Сегодня, 17:31
    Может уже хорош выжидать?Признать ДНР и ЛНР и оказать военную помощь.До самого львова...
    Югра
    1. ИванИванов Сегодня, 17:35
      Для начала хотя бы признать.. в Осетии при похожих обстоятельствах сразу мир наступил, остались одни обиды от геноцвали
      ИванИванов
      1. WindofFields Сегодня, 17:42
        Это потому что Грузия это Грузия. А Малая Россия это Россия.
        WindofFields
      2. Балу Сегодня, 18:08
        Не совсем так. Там потсрадали наши миротворцы, потому и выдвинулись. И то про это всякие баййки ходят до сих пор: генштаб переезжал, неразбериха... Буратино когда сообщили: война... ответил, что это он решает когда война, видимо со своей мальвиной отдыхал.. Армия выдаингулась, баки наполовину пустые, пока ждали горючее попали в засаду и вообще... Когда мирное население запросилось под защиту ОБСЕ, те их не пустили к себе на порог. Респект нашим ребятам, обошлось с минимальными потерями. Зато сукашвили драпали обратно наперегонки, особенно когда штурмовики вдарили по инфраструктуре. Загадка: какой умник загнал Ту-шку на высоту 6.400 для разведки? Это же бомбардировщик. Гибель еще 6 самолетов вполне была предсказуема или разведка подвела, не знали об укропских буках вместе с расчетами.
        Еще раз респект и уважуха тем, кто там защитил осетинов. drinks hi
        Балу
    2. WindofFields Сегодня, 17:40
      а лучше НЕ признавать - это Гражданская война на Украине! Вот ее и надо закончить. Начать уже делать дело, защищать Россию и русских. В том числе Малую Россию.
      WindofFields
  11. Галина Кружильская Сегодня, 17:34
    Если правда то что ВСУ перешли наконец то в наступление.то я этому рада.Лучше быстротечная война, .чем гибридное ее течение,которое держит население в напряжении.
    Галина Кружильская
    1. WindofFields Сегодня, 17:43
      я не очень рад. Но вы точно правы что лучше короткая война чем бесконечная, без каких либо перспектиы
      WindofFields
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:54
      У вас кто-то есть из родственников знакомых друзей в АТО? Вот их смерти будут на вашей совести и совести таких как вы майданутых...
      Никакой победы у киевских карателей не будет, их как раков варили в котлах когда ополчение было слабо вооруженным и плохо подготовленным, а сейчас у Новороссии боеспособная армия...
      Ratmir_Ryazan
  12. кеп Сегодня, 17:35
    Порошенко не пригласили к телефону во время беседы Д.Трампа и В.Путина, а он ведь просил Украину без него не обсуждать,даже Байден с новым орденом, не смог поспособствовать.Вот он и обиделся.
    Решил напомнить что Украина борется с Россией,в надежде что заметят наконец.
    Провокации который месяц,а Россия не является на войну,а ведь одним высокоточным ударом можно и яму выкопать и закопать всех разом, Порошенко людишек своих не жалко. Нужна война.Это главная задача Порошенко на ближайшее время.
    кеп
  13. Холуай Сегодня, 17:42
    России нужно войска туда вводить...БТГ ССО народ не спасут....
    Холуай
  14. Галина Кружильская Сегодня, 17:44
    Не фига рашка отхватила,полУкраины,и еще ноют про какие то минские соглашения.Выводите свои войска и вооружение,вот и все соглашения.Стыдно уйти с позором?Ничего перетопчитесь,не в первой вам позориться.
    Галина Кружильская
    1. ИванИванов Сегодня, 17:51
      У вас проблема с дробями и связями причинно-следственными .
      ИванИванов
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:51
      У Украины никто ничего не отхватывал... Уважайте выбор народа, ваш выбор - это власть олигархов и западных наместников.... Выбор Донбасса - жить русскими!!!
      Ratmir_Ryazan
    3. WindofFields Сегодня, 17:55
      О! Обознался! :) А нет никаких украинцев и никогда не было - спроси Тараса Шевченко, он сроду ни про каких украинцах не слышал. :) Есть русские живущие в Малой России.
      WindofFields
    4. тол100в Сегодня, 17:59
      Цитата: Галина Кружильская
      ,полУкраины

      А что такое Урина?
      тол100в
    5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:18
      Кружилась Галинское-ждет вас именно "баня!"А ваши всу -адский котел
      Изгоняющий либероидов
    6. avt Сегодня, 18:33
      Цитата: Галина Кружильская
      Стыдно уйти с позором?Ничего перетопчитесь,не в первой вам позориться.

      laughing
      Могу попасть в большие забияки.
      Пускай же говорят собаки:
      "Ай, Моська! знать она сильна,
      Что лает на Слона!"
      Когда кастрюлю снимешь с головы , не сей час , а вот тогда , прочти и повторяй постоянно , можешь даже на обоях написать Не
      Цитата: Галина Кружильская
      Не фига рашка отхватила,полУкраины,и еще ноют про какие то минские соглашения

      ,,Рашка" , а Ленин создал УССР , которая вам рагулям на голову упала в этих границах в 1991. Так вот по завету Гоголя -
      - Ну, что ж теперь мы будем делать? - сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.
      Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.
      - Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
      Андрий был безответен.
      - Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!
      Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив ни мертв перед Тарасом.
      - Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! - сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.
      Россия вам ваше местечковое нацистское государство отстраивать не бу-дет ! Точно так же как 08.08.08. грузинам великую Грузию, всё . Это уже проехали и не прокатит, да ещё в размерах нацистских хотелок , тут вам не в бане - нема ни голых ни дурных. Так что не скалься тут и зубами не скрипи
      -Ты зубами-то не скрипи на меня, хоть до корней их сотри, мне на твое скрипение - тьфу, и растереть!
      avt
  15. Баргузин Сегодня, 17:45
    У бандерлогов совсем голову снесло и они как зомби,а ведь ответ будет обязательно,и трибунал будет тоже.
    Баргузин
  16. Горный стрелок Сегодня, 17:59
    Короче, стараются ситуацию загнать в необратимую фазу, когда новые угрозы закроют старые грехи. Не верю, что артиллерия ЛДНР не отвечает на огонь. Ещё меньше верю, что ВСУ и Нацбаты чего то куда то "наступят" - куда могла, там вся Майдания уже наступила, вонь по всему миру... Но нервы ещё потреплют, полагаю, до весенней распутицы. К лету в Майдании "кончатся гроши", и вся эта фейковая конструкция посыплется. Тут России бы не допустить, чтобы румыны и поляки не хватанули под шумок славянских земель. Правда, наш ГШ до сих пор показывал хорошую осведомленность о чужих планах и на опережение часто "удивлял". Думаю, не пропустим...
    Горный стрелок
    1. WindofFields Сегодня, 18:14
      Без обид, но эту мантру мы уже слышим ТРИ года. Сколько еще ее слышать? 10 лет, 20? 50?
      WindofFields
  17. samarin1969 Сегодня, 18:14
    Для кого они эти зоны на карте рисуют? ...РСЗО, танки, артиллерия давно превратили всех авторов Минска в соучастников смертей...Можно подумать у "гарантов" нет способов надавить на ВСУ и власти Киева закончить обстрелы. Вон в Москве, похоже, даже "озабоченности" закончились, все израсходованы на обломки Пальмиры.
    samarin1969
    1. WindofFields Сегодня, 18:36
      Хорошо сказали, верно. Способы-то есть, но в Кремле этих способов бояться
      WindofFields
  18. лысова Сегодня, 18:17
    Не надоело терпеть? Минских соглашений не было и нет, и не будет. Вас, долбят и продолжают подтягивать технику и они пойдут - сдюжите? Не мне судить, но хотя бы ночные вылазки делали где это возможно ( мины). И гасить их надо из любых калибров - они уже страх потеряли.
    лысова
  19. commbatant Сегодня, 18:18
    Это начало конца минским соглашениям, по весне будет бойня в результате, которой Украина потеряет земли восточнее Днепра...
    commbatant
  20. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 18:22
    Оскомину уже набили подобные "новости". Видно очень нравится обеим сторонам конфликта подобная ситуация?! Есть о чём таки поговорить. Надоело!
    МАТРОСКИН-53
  21. Катерник Сегодня, 18:25
    Цитата: Галина Кружильская
    Не фига рашка отхватила,полУкраины,и еще ноют про какие то минские соглашения.Выводите свои войска и вооружение,вот и все соглашения.Стыдно уйти с позором?Ничего перетопчитесь,не в первой вам позориться.
    В попу раненая что ли ???
    Катерник
    1. Turkir Сегодня, 18:35
      В голову раненная. Обратим внимание на "эховский" термин "рашка".
      Turkir
  22. МВГ Сегодня, 18:37
    И что, так и будем молчать в ответ???
    МВГ

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