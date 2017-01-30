Кадровые манёвры германских социал-демократов ведут к сохранению нынешнего политического курса Берлина

В воскресенье правление Социал-демократической партии Германии утвердило своего кандидата в канцлеры ФРГ на предстоящих осенних выборах. Им стал бывший председатель Европарламента Мартин Шульц. Официально в качестве соперника Ангелы Меркель на выборах Шульца объявят на чрезвычайном съезде СДПГ в середине марта. Тем не менее, уже сегодня очевидно: кадровые манёвры социал-демократов, удивившие не только немцев, завершились.В последние годы германские социал-демократы подрастеряли свой авторитет в стране и теперь довольствуются скромным положением младшего партнёра в большой правящей коалиции. К этому привели выборы в бундестаг трёх последних циклов. Правда, на досрочных выборах 2005 года СДПГ ещё получила равный с блоком ХДС/ХСС результат. Тогда и появилась их большая коалиция во главе с канцлером Ангелой Меркель.Спустя четыре года социал-демократы провалились окончательно. Они набрали всего 23% голосов избирателей и закрепились в качестве младшего партнёра правящей коалиции. С тех пор СДПГ немножко приподнялась, но не настолько, чтобы снова выйти на первые роли. Лучший результат она получила в 2014 году на выборах в Европарламент — 27,3% голосов. Впрочем, это не изменило «роль второго плана» социал-демократов в германском политикуме.Новый шанс у них появился осенью 2015 года, когда стало ясно, что канцлер Меркель потерпела поражение со своей политикой мультикультурализма и одарила Германию острейшим кризисом с мигрантами. После этого Меркель впала в долгое раздумье: выдвигаться ей на очередных выборах или уйти на покой. Прошлой осенью немецкие СМИ, долго и настойчиво поддерживающие бундесканцлерин, нарисовали для Меркель радужные перспективы, и она решилась на новое выдвижение.С тех пор события замелькали с необыкновенной быстротой. Уже в ноябре неожиданно для многих главный конкурент Ангелы Меркель на должность канцлера ФРГ, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер был выдвинут СДПГ на освобождающийся в феврале пост президента Германии. В Берлине заговорили, что социал-демократы вынуждены теперь выставить на выборах против Меркель своего лидера Зигмара Габриэля — действующего вице-канцлера и по совместительству министра экономики. Кресло главы МИДа прочили другому видному деятелю СДПГ, председателю Европарламента Мартину Шульцу.Эта версия продержалась недолго. Зигмар Габриэль в очередной раз плавно ушёл от выборной борьбы. Как это он сделал в 2013 году. Тогда Габриэль уступил Франку-Вальтеру Штайнмайеру право бороться с Ангелой Меркель за пост канцлера Германии. Сам остался во главе СДПГ. Однопартийцам не очень понравилась такая рокировка.Видимо, Габриэль учёл тот урок. В прошлую среду он ушёл с поста председателя СДПГ и уже в пятницу стал новым министром иностранных дел Германии. Поначалу это назначение посчитали реверансом в сторону России. Зигмар Габриэль известен хорошими связями в российской власти. В последний раз он был в Москве в прошлом сентябре. Встречался с Владимиром Путиным. В результате этой поездки министерство экономики Германии поддержало проект «Северный поток-2».В Берлине за более сдержанное отношение к санкциям против Москвы Габриэля иногда называют пророссийским политиком. В самом деле, в прошлом мае лидер германских социал-демократов выступил за постепенную отмену этих санкций. «Мы все знаем из нашего опыта, что длительная изоляция ничего не дает, — заявил тогда Габриэль. — В итоге поможет только диалог».Эксперты вспомнили это заявление в прошлую пятницу. Заговорили о том, что новый глава германского МИДа в отличие от Франка-Вальтера Штайнмайера не связан ответственностью за развязывание конфликта на Украине. (Штайнмайер, как помним, поучаствовал в гарантиях по мирному переходу власти в Киеве, от которых потом отказался.) Зигмар Габриэль будет более свободен в выборе средств и действий. И он сделал такой выбор.На другой день после своего назначения Габриэль встретился в Париже с французским коллегой Эйро. После этих переговоров глава германского МИДа скорректировал свою риторику. «Мы в Германии и Франции стоим на четких позициях в отношении санкций, — сказал Габриэль на совместной пресс-конференции. — Мы хотим имплементации минских мирных договоренностей. И это единственное условие для отмены санкций». Так немецкий политик в очередной раз продемонстрировал свою непоследовательность.В отличие от Зигмара Габриэля новый лидер СДПГ и теперь уже кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Щульц не был замечен в лояльности к России. Больше того, как-то выступая на ток-шоу по первому каналу телевидения ФРГ (ARD), Шульц весьма недружественно отозвался о России. «Я, кстати, их (русских) не особенно люблю, их вообще трудно любить».В другой раз, было это осенью прошлого года, в интервью Deutsche Welle Мартин Шульц дал крайне негативную оценку российской политике. «Агрессивные действия России,- говорил он, — это отражение общественной концепции и взглядов на мир, не имеющих ничего общего с нашей европейской философией взаимного уважения и открытости».Следует заметить, что германские социал-демократы обычно настроены на конструктивное сотрудничество с Россией. Щульц от коллег разительно отличается. Его позиция много ближе к политике Меркель, а временами даже жёстче. Объясняется это тем, что многие годы Мартин Шульц был за скобками германской политики. С 1994 года он работал в составе депутатов Европарламента, а последние пять лет даже возглавлял его.В этой светочи европейской демократии отношение к России на порядок более критическое, чем у национальных европейских политиков и чиновников. Это по инициативе Мартина Шульца были приостановлены всякие контакты между европейскими парламентариями и депутатами российской Государственной думы. Введён запрет на вход в здание Европарламента российских дипломатов из представительства России при ЕС. Наконец, с именем Мартина Шульца связывают крайне жёсткую резолюцию Европарламента о противодействии российской пропаганде.Теперь у Мартина Шульца новая карьерная перспектива — стать канцлером Германии. Поначалу в местных СМИ её оценили весьма скептически. Ведь для того, чтобы Щульц занял кресло канцлера, СДПГ должна выиграть осенние выборы в бундестаг. Deutsche Welle такой итог казался нереальным из-за низкого рейтинга социал-демократов. Щульцу предрекали должность вице-премьера и министра иностранных дел в очередном объединённом правительстве Меркель.Однако уже к концу недели настроение в немецких СМИ поменялось. Опрос телеканала ARD показал, что Мартин Шульц по популярности среди избирателей сравнялся с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель. За него сейчас готовы проголосовать 41% опрошенных. Столько же респондентов отдадут свои голоса Ангеле Меркель.Отметим, что ещё в декабре Шульц имел поддержку только 36% избирателей и отставал от Меркель на 7 процентов (её рейтинг сейчас просел на 2%). Теперь в рейтинге доверия кандидат социал-демократов уже на процент (65% против 64%) опережает бундесканцлерин. Хотя немцы признают Меркель более компетентной в политике, чем Шульца (78% против 68%).Бурный рост популярности Мартина Шульца обозреватели объясняют двумя простыми причинами. Во-первых, в немецком обществе уже накопилась усталость от власти Ангелы Меркель. На это влияют кризис с мигрантами и проблемы в экономике, возникшие, в том числе, из-за просчётов правительства Меркель. Во-вторых, Шульц при внимательном рассмотрении оказался для немцев весьма близким по взглядам и подходам к политике действующего канцлера. Общность с Меркель взглядов на будущее Евросоюза, глобальный мир и сдерживание России делают Щульца понятным и прогнозируемым для политической элиты Германии и обеспечивают поддержку местных СМИ.Иногда Мартин Шульц позиционирует себя даже покруче канцлера Меркель. Так случилось, к примеру, в его оценке нового президента США Дональда Трампа. Шульц публично одёрнул американца, пообещавшего пересмотреть санкции в отношении России. «Решение по вопросу о санкциях в отношении России принимается не в далекой стране, а в столицах ЕС и в Брюсселе, — заявил Мартин Шульц на саммите Евросоюза.- Нашу внешнюю политику делают не в Вашингтоне».Всё это заставило экспертов заговорить, что кандидаты в канцлеры ФРГ (от СДПГ и ХДС) похожи на однопартийцев, от перемены фигур которых политика властей Германии на основных направлениях не переменится. Безусловно, все эти расклады за восемь оставшихся до выборов месяцев будут не раз меняться. В пользу Мартина Шульца работает его брюссельское прошлое. На нём нет ответственности за нынешнее состояние Германии и за проблемы, с которыми столкнулась страна. Против Шульца — низкий рейтинг СДПГ. И пока не очень понятно, смогут ли социал-демократы подняться на внимании немцев к их кандидату в канцлеры.Как бы то ни было, старт выборной компании в Германии дан. Для младшего партнёра большой правящей коалиции — СДПГ он получился путаным. Кадровые перестановки пока не обозначили контур будущей политики социал-демократов, их возможное сотрудничество с «левыми» или «зелёными». А именно от этого будет зависеть ход нынешних выборов и их результат…