20-мм автоматическая пушка iNkunzi Strike

iNkunzi Strike

PAW-20 Neopup

Боеприпасы калибра 20x42 mm

Источники информации:

https://nplus1.ru/news/2016/07/19/inkunzi

http://bmpd.livejournal.com/2026296.html

http://modernfirearms.net/grenade/safr/paw-20-neopup-r.html

Материалы из открытых источников

iNkunzi Strike — это новая 20-мм легкая автоматическая пушка производства компании Denel Pretoria Metal Pressings (РМР), являющейся подразделением крупной государственной южноафриканской оборонной корпорации Denel. Вместе с пушкой используются малогабаритные выстрелы калибра 20х42 мм (вес снаряда 110 граммов, вес выстрела 160 граммов). Новая артиллерийская система достаточно компактна. Общая длина — 850 мм (длина ствола не превышает 30 калибров), вес — всего 13 кг. Легкую 20-мм автоматическую пушку можно без особых усилий устанавливать на стандартные станки пулеметов калибра 7,62 и 12,7 мм.Согласно информации компании-производителя, легкая автоматическая пушка iNkunzi Strike имеет практическую скорострельность 300-350 выстрелов в минуту. При этом эффективная дальность стрельбы по «малогабаритным целям» составляет 400 метров, по «крупным целям» — до 600 метров, по площадям (огонь на подавление противника) до 1000 метров. При этом предельная дальность стрельбы составляет 3000 метров. На максимальной дистанции можно использовать iNkunzi Strike для ведения беспокоящего огня по противнику. Высокую скорострельность автоматической пушке iNkunzi Strike обеспечивает ленточная система подачи боеприпасов (двусторонняя). Внешне конструкция новой легкой 20-мм автоматической пушки напоминает многочисленные крупнокалиберные пулеметы, в том числе знаменитый 12,7-мм Browning M2.Боеприпасы калибра 20х42 мм были созданы инженерами компании Denel РМР и ранее уже использовались в серийно выпускаемом компанией противопехотном семизарядном гранатомете iNkunzi PAW-20 Neopup. Его производство началось еще в 2015 году. Автоматика ручного гранатомета PAW-20 Neopup была построена на принципе отвода пороховых газов. При этом он получил пистолетную рукоятку, установленную с правой стороны оружия. Огонь из него можно вести только одиночными выстрелами, емкость магазина 7 выстрелов. На гранатомете были установлены две направляющих планки типа Пикатинни, которые можно использовать для установки оптического или коллиматорного прицела, а также прибора ночного видения.Противопехотный ручной гранатомет PAW-20 Neopup обеспечивал ведение огня только одиночными выстрелами, в то же время новая разработка специалистов Denel Pretoria Metal Pressings является полноценной автоматической пушкой, огневые возможности которой существенно выше. При этом в оружии используются боеприпасы одного калибра. Они были созданы на базе стандартных снарядов 20-мм автоматических пушек GA-1 (20х82 мм), снаряжаемых в укороченные цилиндрические гильзы длиной 42 мм.В настоящее время созданы два типа основных боевых выстрелов для легкой автоматической пушки iNkunzi Strike — полубронебойный фугасно-зажигательный и фугасно-зажигательный. Оба выстрела заполнены взрывчатым веществом Hexal P30 (состав на основе гексогена) и оснащены взрывателем контактного действия. Зона поражения боеприпаса 20х42 мм составляет около двух метров. Также имеются трассирующие боеприпасы. В будущем производитель обещает представить еще, как минимум, два новых учебных боеприпаса для своей пушки.Данные боеприпасы могут использоваться для поражения пехоты противника, расположенной как на открытой местности, так и за легкими укрытиями. Также с их помощью можно легко поражать все виды небронированной боевой техники, различные автомобили, вертолеты и самолеты, расположенные на открытых стоянках, легкие строения. Взрывчатое вещество Hexal P30 обеспечивает им фугасно-зажигательное действие, а укороченные размеры боеприпаса 20х42 мм против 20х82 мм у универсальной автоматической пушки GA-1 обеспечивают меньшую отдачу при выстреле.По заверениям представителей южноафриканской компании Denel РМР, их новая легкая автоматическая пушка iNkunzi Strike с выстрелом 20х42 мм выигрывает у традиционных автоматических гранатометов калибра 30-40 мм. Так по сравнению со стандартными западными противопехотными гранатометами с выстрелами 40х46 мм, новая разработка конструкторов-оружейников из ЮАР обладает существенно лучшей точностью за счет большей скорости полета снаряда и более настольной траектории стрельбы. Это позволяет увеличить и эффективную дальность стрельбы. Для сравнения начальная скорость полета снаряда из 20-мм автоматической пушки iNkunzi Strike составляет 310 м/с, тогда как начальная скорость полета гранаты российского 30-мм автоматического гранатомета АГС-17 — 185 м/с.В настоящее время южноафриканские разработчики работают над вариантами установки своей автоматической пушки на различные транспортные средства, в том числе бронированные машины. Возможно, легкая 20-мм автоматическая пушка iNkunzi Strike будет интегрирована в состав дистанционно управляемого модуля SD-ROW (Self Defence Remotely Operated Weapon), в составе которого до недавнего времени использовались лишь пулеметы калибра 5,56 и 7,62 мм. Интеграция в состав данного модуля легкой автоматической пушки серьезно увеличит его огневую мощь, позволив использовать модуль и в качестве основного вооружения бронетранспортеров.