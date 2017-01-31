Патриарх американского империализма

Уильям Мак-Кинли

Всем известно, что президенты США Авраам Линкольн и Джон Кеннеди были убиты в результате покушений. Однако мало кому известно, что еще один американский президент-вояка закончил свою жизнь подобным образом: речь идет о 25-м президенте США Уильяме Мак-Кинли.Рассмотрим путь Мак-Кинли к президентскому креслу. Получив юридическое образование в Юридической школе Олбани (штат Нью-Йорк) и поднаторев в адвокатской практике, в 1877 г. он стал конгрессменом от 17 округа своего родного штата Огайо и пробыл в этом качестве до 1891 г. После переезда в Вашингтон Мак-Кинли выступил представителем промышленной группы, заинтересованной в высоких протекционистских тарифах. Благодаря своей позиции по этому вопросу и поддержке кандидатуры Джеймса Шермана на пост президента в 1888 г., Мак-Кинли получил место в бюджетном комитете Палаты представителей, а также сблизился с влиятельным огайским предпринимателем Маркусом Ханной. В 1889 г. Мак-Кинли был избран председателем названного комитета и стал главным автором носящего его имя закона 1890 года (McKinley Tariff Bill), установившего высокие импортные тарифы. Закон несколько снизил пошлины на некоторые виды товаров и значительно (до 18%) повысил их на другие. Вместе с тем он предоставил президенту широкие полномочия повышать и понижать тарифные ставки для государств Латинской Америки по политическим причинам или в виде репрессалий. Влияние этого закона было велико не только во всей Америке, но и в Европе, где сильно пострадали многие отрасли промышленности, особенно текстильная промышленность в Германии, перламутровая в Австро-Венгрии, вся вообще промышленность в Великобритании и Ирландии. В США он значительно понизил ввоз товаров из Европы и не только не повысил, как ожидали, но и понизил заработную плату во многих отраслях.При поддержке Ханны в 1891 г. и вновь в 1893 г. Мак-Кинли был избран губернатором штата Огайо. Также при активном содействии Ханны Мак-Кинли одержал победу на президентских выборах 1896 года, ставших одними из самых острых в истории США. Мак-Кинли получил 271 голос выборщиков против 176 и более 7,62 млн голосов избирателей из приблизительно 13,6 млн принявших участие в выборах. При этом он стал победителем в 23 штатах из 45, обойдя своего соперника Уильяма Брайана из штата Небраска. Интересно, что на президентских выборах 1900 года Мак-Кинли выиграл у того же соперника примерно с теми же результатами.На посту президента Мак-Кинли продолжил отстаивать интересы крупного бизнеса, и прежде всего владельцев предприятий тяжелой промышленности, то есть производителей оружия.Надо сказать, что «первый звонок» американского империализма прозвенел еще в 1823 г., когда президент Джеймс Монро в послании конгрессу провозгласил принципы внешней политики США, названные в 1850 г. «Доктриной Монро». Главным из них стал принцип разделения мира на «американскую» и «европейскую» системы и провозглашение идеи невмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела государств Европы и невмешательства последних во внутренние дела государств Америки (принцип «Америка для американцев»). В то же время здесь имело место быть обоснование принципа роста могущества США в зависимости от присоединения новых территорий и образования новых штатов, что свидетельствовало об экспансионистских устремлениях США. В целом «Доктрина Монро», получившая развитие госсекретарем Ричардом Олни («Доктрина Олни») в 1895 г., стала основой для претензий США на руководящее положение в Западном полушарии. К реализации этих претензий с притязаниями в Восточном полушарии и приступил Мак-Кинли.Когда мы называем Мак-Кинли президентом-воякой, то не имеем в виду его участие во Второй американской революции, то есть гражданской войне 1861–1865 годов. Речь идет о войнах, развязанных во время его президентства (1896–1901), а именно об Американо-испанской войне (1898) и Американо-филиппинской войне (1899–1902). В президентство Мак-Кинли Соединенные Штаты аннексировали Сандвичевы (Гавайские) острова (1898). В результате этих событий Филиппины стали зависимыми от США и оставались таковыми до 1946 г. Также были захвачены острова Гуам (1898) и Пуэрто-Рико (1898), которые до сих пор остаются владениями США. Несмотря на то, что Куба в 1902 г. была провозглашена независимым государством, остров до 1959 г. оставался, по сути, протекторатом Соединенных Штатов. Гавайи в 1959 г. стали 50-м штатом США. Кроме всего вышеназванного, в 1899 г. было аннексировано и Восточное Самоа. Таким образом, США еще в конце XIX в. стали государством, способным на осуществление трансконтинентальной агрессии с территориальными захватами.Очевидно, готовясь к новым актам агрессии, Мак-Кинли занимался реорганизацией военного и военно-морского ведомств. Стремление к распространению влияния США явствует и из его речи, произнесенной 5 сентября 1901 г. на открытии панамериканской выставки в Буффало (штат Нью-Йорк). Это объясняется значительным ростом влияния Соединенных Штатов на мировом рынке благодаря успехам их промышленности и возникшей необходимостью не столько защищать свою промышленность внутри страны, сколько прокладывать ей дорогу за границей.Но осуществить внешнеполитические планы довелось уже другим президентам, поскольку Мак-Кинли умер 14 сентября 1901 г. в возрасте 58 лет в результате покушения, совершенного на него на той же выставке 6 сентября 28-летним безработным анархистом польского происхождения Леоном Чолгошем.Внешнеполитический стиль Мак-Кинли перенимали последующие президенты США, в том числе лауреаты Нобелевской премии мира Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама 1906, 1919, 2002 и 2009 годов соответственно. Так, прямым продолжением политики Мак-Кинли стала идеология «большой дубинки», сформулированная в 1904 г. очередным президентом Теодором Рузвельтом. Кстати, этот Рузвельт в 1901 г. являлся вице-президентом при Мак-Кинли. Суть политики «большой дубинки» состояла в возможности открытого вмешательства США во внутренние дела латиноамериканских государств, как в виде вооруженной интервенции и оккупации их территорий, так и в установлении над ними экономического и политического контроля путем заключения соответствующих договоров.Успехи в Американо-испанской войне стимулировали намерение США построить Панамский канал для утверждения своего господство в Западном полушарии. Уже в ноябре 1901 г. Соединенные Штаты заключили с Объединенным Королевством Договор «Хея–Паунсфота», согласно которому США получили исключительное право на строительство Панамского канала (по Договору «Клейтона–Булвера», заключенному в 1850 г., названные стороны отказались приобретать исключительные права на будущий канал и обязались гарантировать его нейтралитет).Несмотря на провозглашение президентом Франклином Рузвельтом в инаугурационной речи в 1933 г. политики «доброго соседа» в отношении латиноамериканских государств, США не отказались от своих предыдущих захватов. Справедливости ради надо сказать, что в 1933 г. прекратилась оккупация Никарагуа, начавшаяся в 1912 г., а в 1934 г. – оккупация Гаити, имевшая место быть с 1915 г. Начиная же со следующего президента, а именно Гарри Трумэна, избранного в 1945 г., лидеры США, за редким исключением, определяли свою внешнюю политику доктринами, суть которых сводилась к одному: стремление к доминированию США в том или ином регионе мира.Кстати, Мак-Кинли по вероисповеданию принадлежал к Методистской церкви, оказавшей в свое время значительное влияние на баптистское вероучение, которого придерживались президенты Трумэн и Клинтон (бомбардировки Японии в 1945 г. и Югославии в 1999 г. соответственно).Остается выразить надежду, что президент Дональд Трамп будет строить свою внешнюю политику на совершенно иных принципах, нежели его предшественники.