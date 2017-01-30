Почему в России принято вытирать ноги о своих солдат?

Если быть объективным, такая практика давно присуща нашему государству. То есть принять присягу, взять оружие и идти исполнять свой долг перед Родиной ты право имеешь, даже если исполнять приходится далеко от рубежей своей страны, а вот получить за это хоть что-то — уже сложнее.Я даже не говорю сейчас об «ихтамнетах», хотя и о них мы время от времени стараемся добыть информацию. Я о тех, кто вполне официально защищал интересы нашей страны. От «афганцев» до «абхазцев». С «сирийцами», слава богу, нет, кажется, таких проблем.С «афганцами» все более-менее понятно, в свое время многие СМИ постарались над изображением этой категории солдат как законченных отморозков, наркоманов, годных исключительно на пополнение рядов криминалитета. Старательно оплеванное поколение. И только спустя 20 лет «афганцы» получили хоть какое-то положительное признание.Меня всю жизнь озадачивал момент, когда ты водку не имеешь права покупать, а защищать с оружием интересы страны — вполне. И ничего тебе за это не будет. Ни славы, ни признания, ни материальных благ. Ничего.С течением времени кое-что менялось. Менялся подход, менялись даже законы. Но далеко не всегда в лучшую сторону.Написать эту статью меня окончательно побудил репортаж в программе «Постскриптум». Кому интересно в подробностях, посмотрите с 14-й минуты. Кому не интересно — в двух словах напишу.Некоторое количество офицеров, выполнявших свой миротворческий долг в Абхазии, согласно закону отсудили себе командировочные. 35 американских долларов в сутки. Да, фраза «отсудили согласно закону» звучит откровенным идиотизмом, но это же Россия…Деньги им выплатили. Уверен, что почти все, как герой репортажа Андрей Яшин, не бросились покупать себе джипы. А купили квартиры. А через год, втихую, приговор отменили, и через 14 лет Минобороны радостно сообщило, что командировочные офицерам начислили неправильно. И их необходимо вернуть. Собирайте денежки, продавайте квартиры, купленные на незаконно полученные командировочные, но бабло — в кассу.И теперь эту ситуацию будет рассматривать Верховный суд.От души, порой от подлости нашего государства ненависть захлестывает. Украсть миллиарды и не сыграть за решетку лет на 15 — у нас это нормально. Служить именно на территории другого государства и ничего за это не получить — тоже.Никто не говорит о том, что, если ты выполнил свой долг за рубежом, тебя должны осыпать золотом и бриллиантами. Но отнять у человека то, что он получил по праву, — это подло.Тем более в исполнении нашего Министерства обороны. Значит, потратить миллиарды рублей на военно-патриотический парк, который 10 месяцев в году пустует, — это нормально. Во что обходятся «накладные расходы» командиров высокого уровня, я просто молчу. Точнее, приведу примерчик.В прошлом году мы снимали ролик о строительстве дороги в обход Украины. Хороший материал был, не спорю. Вместе с нами работала группа ТК «Звезда», которая прибыла вместе с главкомом железнодорожных войск. Группа вылетела из Москвы самолетом и села в Миллерове Ростовской области. Затем вертолетом их привезли под Кантемировку. Это недалеко, километров 120-130. Самолет из Миллерова улетел в Ростов-на-Дону, туда же отправился и вертолет после съемок и раздачи «пряников» главкомом. И из Ростова-на-Дону все улетели самолетом в Москву.И все это ради 15 минут беседы с офицерами и 2-минутного ролика.Ну, это же главком… Он денег считать не должен, что ли? А офицер, который отслужил свое в Абхазии, тоже не должен? Отслужил, жив остался — и уже хорошо? Так, что ли?Я понимаю, если бы Яшин в Абхазии не служил. Это было бы мошенничество и прямой ущерб государству. Но он там служил. И деньги, а точнее, квартиру, которую теперь у него Минобороны жаждет отнять, он заработал.Но в этой стране все дозволено тем, кто наверху. Кто пониже, должен был отслужить свое и продолжать ютиться в съемных квартирах. Товарищи офицеры советских, да и российских времен, может, я не прав? Или проживание в полуразваленной общаге или на съемной хате подешевле — это не было обязательным атрибутом этак до капитана-майора? Ладно, молчу…Возникает вопрос: почему у нас до сих пор об одних людей, честно отслуживших, и, к сожалению, доказавших судом свое право на заслуженное, можно вытирать ноги, а других можно, нежно погрозивши пальчиком, оставить жить-поживать да добра наживать в 13-комнатных апартаментах в центре Москвы?Или я снова не прав, и госпожа Васильева лишилась своей «честно заработанной» скромной хатенки? Вроде бы не лишилась. Но это же Васильева… А кто такой Яшин? Старлей-вэдэвэшник. Его можно. И, как я понял, даже нужно! Другим в пример. Чтобы даже думать не смели, что, отвоевав свое в «горячей точке», они имеют право на командировочные, квартиры и прочие блага. Это не для них.Иначе, если каждый офицер возомнит, что он имеет право на квартиру, на что будут влачить свое существование те, кто неизмеримо выше его по статусу?Скажете, что далеко не везде было так уж горячо? И в Абхазии всего-то три дня воевали?Разочарую.Когда мы начали публикацию рассказов об «ангольцах», «вьетнамцах», «кубинцах» и прочих «ихтамнетах», я попытался поговорить именно с «абхазцами». Нашел четверых. Трое напрочь отказались общаться, двое все еще служат, им приключения на пятую точку ни к чему. Только один ответил, и я просто приведу часть его письма, в котором он тоже ответил отказом (приводится без корректорской правки; вместо матерков проставлены знаки «*». — Ред.)."Вообще если честно это идиотизм нашего государства!!! Ведь до ввода войск в Осетию и Абхазию наши части и так там стояли. На территории чужого государства. В Абхазии, недалеко от новоафонского монастыря с 2004 года стояла наша артиллерийская батарея!!! БАТАРЕЯ ПОНИМАЕШЬ!!!! Под Уфо (Это село на границе с Грузией) стояла танковая дивизия. На границе с Осетией стояла пехотная дивизия! ДИВИЗИЯ!!!!! Всё это стояло на территории Абхазии!!! То есть, получается, что наши войска стояли на территории ЧУЖОГО!!!! государства и все молчали!!!! Потому что выгодно это было всем!!!И ты должен понимать, что стояли там далеко не контрактники. И сейчас всё больше и больше фактов всплывает об этом. И ты сам понимаешь, что война не началась прям одним днем. Ну странно это звучит согласись! И столкновения (боевые) были и до 08.08.08., просто нашему правительству было не выгодно говорить, что там наши войска. Это мы видим и сейчас на Украине. Точно такой же сценарий.А я вообще служил с белой полоской на каске. Фотку ща пришлю. Мы миротворцы были. Без шевронов и опознавательных знаков. И я уверен, что и вы в **** пользовались такой уловкой. Если пришибут, то хрен знает, кто ты такой. Так с 2005 года были столкновения между нашими войсками (в которых преимущественно служила сборная солянка) но это были локальные конфликты. Ну типа попытки пересечения границы или как Уфо из артиллерии накрыли. И все говорят грузино-осетинский конфликт....Извините за мат. ******! Со стороны Грузии арт ударом разбомбили три поселения. Просто внезапно стали прилетать снаряды на территорию Абхазии. Удар был нанесен по территории новоафонского монастыря. И всё это в 2005 году. А знаешь, кто коридор чистил на подбитом арт ударом танке, у которого даже башня не поворачивалась? Сраный срочник. Который из подбитого танка вылез и отстреливаться из дома калашом. А потом поняв, что селу *****, прыгнул в танк и как трактором пробивал коридор для отхода мирного населения.Но тебе это никто не расскажет.Потому что не было наших войск в 2005 году там. А как наша 405-я производила зачистку горной местности арт ударами? А как целый караван «Хаммеров» разнесли, который перевозил пехоту, а как накрыли склад полный американских винтовок... Но нет. Все знают лишь одно. Россия ввела войска в 2008. А до этого войны не было. БЫЛА. И ОНА БЫЛА СТРАШНЕЕ...И я там был, мед-пиво пил. И государство никогда не признается в том, что там велись боевые действия. Государству это не выгодно. Не было там войны до 2008 не было, и все. А цинки, которые отправляли оттуда, шли через части на территории РФ под любыми предлогами. Я уж не знаю, что они там выдумывали. Я знаю, что двое моих сослуживцев уехали, как погибшие на учениях по нелепой случайности на каком-то полигоне, то ли под Псковом... ну не помню, хоть убей. Но факт обмана на лицо.Ты говоришь, читатели будут ковыряться в интернете искать информацию? Да хрен они что найдут. Или найдут очередной ***** нашей страны. Ты веришь, что война началась 08.08.08 и закончилась через 6 дней??? Вот скажи мне честно, ТЫ ОФИЦЕР, ты в это веришь?Я сегодня целый день думал о моем предложении и твоих деталях. И опять понял. Что нашей стране ***** на солдат. Да думаю, так всегда было. Историю пишут победители. НО! Вот тебе факты. Все передвижения грузинских войск осуществлялись на американской технике. Я лично видел караван «Хаммеров», который мы арт огнем и накрыли. При осмотре (ну это через два дня правда было) обнаружили кучу американских винтовок. КУЧУ!!!! Все были сданы командованию. Склады, которые зачищала пехота, были полны ящиков... И отгадай с чьим оружием!!! Ну и т.д. и т.п.Знаешь... Я проанализировал твои слова и понял, что мне правда нечего тебе рассказать. И это не моя вина. Это вина нашего государства. Но зато 08.08.2008 наши войска героически вошли на территорию чужого государства и почти без потерь одержали победу!!!!А то, что до этого почти три года чистили приграничные территории, то, что пацанов 19-ти летних с обманной писаниной отправляли в железных коробках домой, то, что техники там оставили до ***** матери, этого никто тебе не расскажет. И ничего ты в интернете не найдешь по этому поводу. Ты офицер! И должен понимать, что невозможно было выиграть ту войну за 6 дней. НУ НЕВОЗМОЖНО!!!! Если бы до этого не было нас. Ну как-то так. Считай это моим криком души. Считай, что я ору от несправедливости. Хотя… Я живой. Это уже неплохо».Фото, простите, публиковать не стану. Равно как и рассказывать, где и как в Абхазии служил этот человек. Служил. Был ранен. Имеет награды. Считает, что ему повезло. Но после Абхазии с армией попрощался.Сколько таких в стране, сколько таких у нас, на «Обозрении», я не знаю. Знаю, что есть. И мне жаль, что эти люди молчат, хотя абсолютно признаю за ними такое право. Между тем, они достойны и признания своих заслуг в выполнении своего долга, и материального тому подтверждения.В конце всего в отношении старшего лейтенанта Яшина мне хочется сказать одно. В начале статьи я употребил слово «подлость», теперь повторю. Товарищ министр обороны, уважаемый Сергей Кужугетович, руководимое Вами министерство творит подлость в отношении российских солдат.Я понимаю, что вся вина их в том, что они осмелились получить то, что им причитается по закону. И теперь по иному закону Вы (так как это Ваше министерство) пытаетесь их ограбить. Потому что это всего-навсего русские солдаты. Которые просто выполнили свой долг и остались живы.Почему с солдатами надо поступать именно так? Нет других возможностей для экономии?А не лучше ли конфисковать у воров от Минобороны награбленное? Нет? А может, стоит навести экономию в других местах? Меня, кстати, впечатлил кортеж министра обороны на открытии «АРМИИ-2016». Там было всего-навсего 9 машин. Каждая стоимостью в разы больше, чем квартира несчастного старлея. Не знаю, кто были эти молодые люди лет 30-35 в переливающихся костюмчиках и дорогих галстуках, которые вывалились из этих машин с мигалками, но, может, им и «Тойота-Камри» российской сборки подойдет вместо «Ауди А8» или «Мерседеса-600»?Но экономить ТАК на русских солдатах — это очевидная подлость.