Тяжёлая «стелс-разгрузка» для J-20 и «небесное око» для «Ляонина»: детали первой «ответки» на переброску F-35B в Японию

Малозаметный тактический истребитель 5-го поколения J-20 c новой «стелс»-разгрузкой. Суммарное количество управляемых ракет воздушного боя PL-21D, размещённых одновременно в малозаметных подвесных контейнерах и внутренних отсеках вооружения может достигать 16—18 ед., что является одним из лучших показателей среди известных истребителей 4-го и 5-го поколений. При умелом пилотировании «Чёрный орёл» вполне может «разделаться» с целой эскадрильей «Супер Хорнетов». В то же время аэродинамическое сопротивление контейнеров ограничит максимальную скорость в 1,3-1,4М

Дециметровая РЛС-ДРЛО с ФАР L-диапазона AN/TPS-59 является основным радиолокационным средством Корпуса морской пехоты США. Её версия AN/TPS-59(V)3 обладает ТТХ, сходными с нашим РЛК «Противник-Г»: максимальная высота обнаружения достигает 153 км, а инструментальная дальность обнаружения — 740 км

Один из демонстраторов китайского палубного самолёта ДРЛО Y-7J

Страшный сон командования ВМС США — палубные модификации перспективных истребителей J-31 и самолёты ДРЛОиУ Y-7J на борту одного из будущих авианосцев ВМС Китая

Источники информации:

http://military-informant.com/news/v-kitae-razrabatyvayut-samolet-y-7j-03-drlo-palubnogo-bazirovaniya.html

http://defence-blog.com/news/the-y-7j-03-chinese-carrier-capable-tactical-airborne-early-warning-aircraft.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=13018

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=13100