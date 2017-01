Тяжёлая «стелс-разгрузка» для J-20 и «небесное око» для «Ляонина»: детали первой «ответки» на переброску F-35B в Японию

Малозаметный тактический истребитель 5-го поколения J-20 c новой «стелс»-разгрузкой. Суммарное количество управляемых ракет воздушного боя PL-21D, размещённых одновременно в малозаметных подвесных контейнерах и внутренних отсеках вооружения может достигать 16—18 ед., что является одним из лучших показателей среди известных истребителей 4-го и 5-го поколений. При умелом пилотировании «Чёрный орёл» вполне может «разделаться» с целой эскадрильей «Супер Хорнетов». В то же время аэродинамическое сопротивление контейнеров ограничит максимальную скорость в 1,3-1,4М

Дециметровая РЛС-ДРЛО с ФАР L-диапазона AN/TPS-59 является основным радиолокационным средством Корпуса морской пехоты США. Её версия AN/TPS-59(V)3 обладает ТТХ, сходными с нашим РЛК «Противник-Г»: максимальная высота обнаружения достигает 153 км, а инструментальная дальность обнаружения — 740 км

Один из демонстраторов китайского палубного самолёта ДРЛО Y-7J

Страшный сон командования ВМС США — палубные модификации перспективных истребителей J-31 и самолёты ДРЛОиУ Y-7J на борту одного из будущих авианосцев ВМС Китая

Безусловно, заявление главнокомандующего ВКС России Виктора Бондарева о планах скорого развёртывания крупносерийного производства лёгких многоцелевых истребителей поколения «4++» МиГ-35 наделало немало шума в центральном штабе объединённых ВС НАТО в Европе, ведь новая машина обладает такими техническими параметрами, некоторые из которых едва знакомы тяжёлому многофункциональному тактическому «акробату» Су-30СМ. Так, новое детище ОКБ «МиГ» примерно на 30-й серийной машине может получит бортовую РЛС с АФАР «Жук-АЭ», дальность которой будет сопоставимой с Н011М «Барс» (140—160 км по целям с ЭПР 2-3 м2), а также уже с первых строевых истребителей получит станции обнаружения атакующих ракет (СОАР) высокого разрешения, которых нет в комплекте бортового радиоэлектронного оборудования ни у Су-30СМ, ни у Су-35С. Многоцелевой тактический истребитель МиГ-35, опережая Су-30СМ в скорости на 250-300 км/ч, уступает ему лишь в боевом радиусе действия, который с нормальной нагрузкой составляет 1100 км (у Су-30СМ — 1500 км), по совершенству же БРЭО и информационному полю пилота и оператора систем МиГ-35 соответствует уровню 5-го поколения. Этот истребитель получит серию примерно из 170 машин, а также станет достойной основой для проектирования «миговского» малозаметного ЛФИ 5-го поколения.Пока наши СМИ продолжают активно обсуждать продвижение программы производства перспективного истребителя переходного поколения МиГ-35, а также оценивать его экспортный потенциал на азиатском и европейском рынках вооружения, не менее интригующие новости продолжают приходить из Поднебесной, где готовится сразу несколько асимметричных ответов тактического и стратегического характера на приход к власти новой антикитайской администрации Белого дома во главе с Дональдом Трампом. Первым шагом стратегического характера стало развёртывание подвижных грунтовых ракетных комплексов с МБР DF-41 в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян, расположенной вдоль российско-китайской границы.За счёт этого Пекин решил сразу две важные задачи: ракеты DF-41 2-го артиллерийского корпуса теперь уверенно достигают Восточного побережья и южных штатов США, а траектория полёта МБР DF-41 проходит не над Республикой Корея и Японией, а над северной частью Охотского моря и Камчаткой (в обход радиусов поражения «Иджисов» и «THAADов», развёрнутых в РК и Восточно-Китайском море). Более того, пусковые установки СРК DF-41 в провинции Хэйлунцзян будут прикрываться не только китайской системой ПРО, но и зенитно-ракетными дивизионами С-300/400, обороняющими объекты Тихоокеанского флота России в Приморском крае: налицо более выгодное геостратегическое расположение провинции абсолютно во всех смыслах.Вторым шагом стали интересные меры тактического характера, принимаемые Пекином в ответ на переброску эскадрильи из 10 тактических истребителей СКВП F-35B на японскую авиабазу Ивакуни в январе 2017-го года. Как стало известно от китайского источника «Sina» в 20-х числах января, авиакосмический гигант «Чэнду» ведёт проектирование нескольких типов подвесных «стелс»-контейнеров для ракетного вооружения тактических истребителей 5-го поколения J-20 «Чёрный орёл», играющих огромную роль в снижении радиолокационной сигнатуры истребителя во время проведения противорадиолокационных и противокорабельных операций, а также ведения дальнего воздушного боя с численно превосходящей авиацией противника. На интернет-страничке ресурса было размещено изображение J-20 с его перспективным «снаряжением», которое вызвало чрезвычайно большое вдохновение среди китайских блогеров и обозревателей, а также стало весьма грозным знаком для западных, а особенно американского, оборонных ведомств, работающих над военно-стратегическим планом по «вдавливанию» амбиций Поднебесной в границы омывающих морей. Перед нами предстал J-20 c двумя типами контейнеров со сниженной радиолокационной сигнатурой, в которых размещено ракетное вооружение различных классов.Более крупный контейнер имеет большое сходство с теми, которые спроектированы в рамках проекта от корпорации «Boeing», — F/A-18E/F «Advanced Super Hornet», а также для японского концепта истребителя переходного поколения F-15J, получившего усовершенствованный планер со стелс-элементами. На Западе и в Японии данные контейнеры получили название «Enclosed Weapons Pod» (EWP) и предусматривают одновременное размещение 2 дальнобойных управляемых ракет класса «воздух-воздух» AIM-120D и 6 малоразмерных управляемых авиабомб GBU-39SDB (в смешанной конфигурации), либо одновременно 4 AIM-120D (в конфигурации «воздух-воздух»). Ударная конфигурация предусматривает размещение 1-й 2000-фунтовой управляемой авиабомбы BLU-109/B «JDAM», либо тактической малозаметной КР большой дальности AGM-158B JASSM-ER.Как видно на изображении, китайский контейнер также может нести до 4-х УРВВ средней и большой дальности типов PL-12B/C и PL-21D (по неизвестным причинам показано только 2 ракеты), либо одну сверхзвуковую ПКР YJ-91, являющуюся аналогом нашей Х-31А. Представьте, что две подобные противокорабельные ракеты необходимо разместить на внешней подвеске J-20 ввиду отсутствия свободных точек во внутреннем отсеке. Эффективная поверхность рассеяния YJ-91 достигает примерно 0,2 м2, что может довести радиолокационную сигнатуру далеко не идеального «Чёрного орла» до 0,7-0,8 м2 (аналогичная заметность наблюдается сегодня у «Рафалей» и «Тайфунов» с лёгкой боевой нагрузкой). На индикаторах обзорных и многофункциональных РЛС противника (AN/TPS-59/75, AN/SPY-1D или AN/MPQ-53) истребитель J-20 будет выглядеть как обычный тактик поколения «4++», что для 5-го поколения просто неприемлемо.Радиолокационная сигнатура подобного «большого» контейнера не превышает 0,02—0,05 м2, а поэтому 2 таких изделия увеличат общую ЭПР J-20 не более чем на 4-6%, что означает всего около 12-15 км прироста дальности обнаружения. Без «стелс»-контейнеров этот прирост составит около 20% (50 км). С тактической точки зрения разница довольно приличная. На практике это выглядит примерно так. К примеру, имеется батарея ЗРК «Patriot PAC-2», формирующая 160-километровый рубеж ПВО над островом Миякодзима (архипелаг Рюкю), где развёрнута противокорабельная батарея SSM-2. Перед двумя малозаметными истребителями J-20 поставлено 2 задачи — противорадиолокационный ракетно-авиационный удар по многофункциональной РЛС AN/MPQ-53 c последующим уничтожением батареи SSM-2, целью которых является предоставление безопасных морского и воздушного коридоров для оперирования кораблей Северного флота КНР. J-20, выполняющие операцию с противокорабельными ракетами СМ-102 на борту без «стелс»-контейнеров будут иметь ЭПР 0,8 м2, а значит «пэтриотовский» AN/MPQ-53 обнаружит их на удалении около 120 км и сможет атаковать ракетами MIM-104C c дистанции примерно 110 км. Китайские пилоты будут вынуждены выполнять уклонение от зенитных ракет ещё до возможности пуска противорадиолокационных, что в разы осложнит задачу.При наличии 2-х «стелс»-контейнеров ЭПР J-20 не превысит 0,45-0,5 м2, что соответствует дальности обнаружения 70-75 км. В такой ситуации звено «Чёрных орлов» имеет возможность подлёта на рубежи запуска противорадиолокационных ракет СМ-102 даже со средних высот (5-7 км). Это небольшой анализ самой простой тактической ситуации, в которой малозаметные контейнера для ракетного вооружения являются неотъемлемым атрибутом истребителей 5-го поколения.Но, судя по изображению, для китайских «тактиков» разрабатывается и меньший контейнер со сниженной радиолокационной сигнатурой. Меньшие изделия могут располагаться дальше от центроплана J-20, но количество единиц ракетно-бомбового вооружения в них будет примерно в 2,5-3 раза меньше, чем в больших образцах типа «Enclosed Weapons Pod». Опираясь на визуальную оценку, в них можно разместить не более 1 ракеты дальнего воздушного боя PL-21D, либо 4-х компактных малоразмерных корректируемых/управляемых авиабомб; уместить в их внутренний отсек тяжёлую ПРЛР СМ-102 вряд ли удастся. Очень подозрительной особенностью «малых» контейнеров является отсутствие створок для запуска (выхода) вооружения. Это может говорить о том, что их назначение совершенно иное, к примеру, — установка многочастотной станции радиоэлектронной разведки или широкодиапазонной станции радиоэлектронной борьбы. Данные контейнеры вполне могут представлять собой стелс-варианты подвесного аналога комплекса группой защиты типа AN/ALQ-99, входящего в структуру бортового радиоэлектронного оборудования самолётов РЭБ F/A-18G «Growler». Во всяком случае, детальная информация о «малом калибре» новой «стелс»-разгрузки «Чёрных орлов» ещё долго будет оставаться под грифом «секретно», ведь вся программа разработки и модернизации национального китайского истребителя 5-го поколения J-20 тщательно скрывается от посторонних глаз.Хорошо известно, что до недавнего времени палубное авиакрыло китайского авианосца «Ляонин» не ожидало значительных подвижек в плане увеличения сетецентрических и информационных возможностей. Действия палубных тактических истребителей поколения «4+/++» J-15B/S во время дальних походов сильно ограничивались посредственными тактико-техническими характеристиками вертолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Z-18J. Несмотря на то, что на авианосце предусмотрено базирование одновременно 4-х вертолётов данного типа, они имеют массу недостатков в сравнении со всего одним палубным самолётом РЛДН, среди которых:Получается, что по времени выхода на необходимые рубежи вертолёт Z-18J в 3 раза уступает самолётам ДРЛОиУ типа E-3D, по радиусу действия — примерно во столько же, и это не считая лучших параметров радиолокационного комплекса.Китайское адмиралтейство такая картина в корне не устраивала. И вот, в начале 2015-го года, ресурс defence-blog.com со ссылкой на китайский источник sina.com.cn сообщил о старте программы разработки первого палубного самолёта ДРЛОиУ Y-7J-03 для ВМС Китая. Как известно, к работе над проектом были привлечены специалисты авиастроительной компании «Xian Aircraft Industrial Corporation», а также корпорации «China Electronics Technology Group Corp.» (CETC), которая специализируется на производстве передовых радиолокационных комплексов с активными и пассивными ФАР. Сам Y-7J-03 построен на базе военно-транспортного самолёта Y-7H-500 (является копией нашего Ан-26), но имеет значительные конструктивные отличия. Для базирования на борту авианосца размеры планера Y-7J необходимо было уменьшить до приемлемых размеров, а также увеличить несущие качества хвостового оперения машины, поскольку радиолокационный комплекс с опорой и обтекателем был смещён к хвостовой части самолёта. Длина и размах крыла были уменьшены на 2 м (до 21 и 27 м соответственно). Применено 4-килевое хвостовое оперение с горизонтальным стабилизатором большой площади (в соответствии с конструкцией американских E-2C «Hawkeye»): это компенсировало меньшую площадь крыла модернизированной машины.Использование трамплина вместо катапульт на авианосце «Ляонин» не позволит запускать Y-7J лишь с помощью 2-х его основных турбовинтовых двигателей Dongan (DEMC) «Wojiang-5A-I» мощностью по 2800 л.с. или более мощной силовой установки (о ней мы поговорим ниже), а поэтому на техническом изображении вы можете увидеть ещё и 2 вспомогательных турбореактивных двигателя, удваивающих тягу в момент старта.Конструкция планера Y-7J имеет схему «высокоплан», стандартную для проектов E-2C «Хокай» и Як-44. Точно известно, что радиолокационный комплекс (РЛК) китайского «палубного радара» будет построен на основе современной 2-хсторонней активной ФАР дециметрового L/S-диапазона с дальностью обнаружения цели с ЭПР 1м2 в 300-350 км. Современная высокопроизводительная вычислительная база, представленная последними китайскими разработками в области многоядерных микропроцессорных технологий, даст возможность увеличить пропускную способность одного борта по количеству сопровождаемых целей до 1000—2000 ед. при одновременном сокращении операторского состава до 2 или 3 человек.По информации того же китайского источника, ресурса sina.com.cn, масса пустого Y-7J составит 14 тонн, а максимальная взлётная — порядка 23 тонн; в то же время, максимальная скорость машины должна составлять 700 км/ч, а крейсерская (во время боевого дежурства — 350-400 км/ч). С 2800-сильными ТВД типа «Воджианг-5А-I» подобных скоростных характеристик будет достичь очень трудно, ведь аналогичный по массе E-2D «Advanced Hawkeye» оснащается двумя 5439-сильными ТВД «Allison T-56-A-427A», которые едва разгоняют его до 600 км/ч. Всё указывает на оснащение Y-7J более мощными турбовинтовыми двигателями «Воджианг-6С» с мощностью 5100 л.с. Этими двигателями оснащаются современные китайские тактические военно-транспортные самолёты большой дальности Y-9. Палубный самолёт ДРЛО Y-7J представляет собой сложнейшую «сборную солянку» из советских технологий, применённых в Ан-26Б, американской конструкции хвостового оперения «Хокая», технологий современных РЛС с АФАР, интегрированных в перспективную компьютеризированную элементную базу китайского происхождения. Практическая дальность Y-7J будет достигать 2400-2700 км, что даст возможность вести боевое дежурство на расстоянии 500 км от корабельного ордера АУГ на протяжении примерно 2-2,5 часов.Первый официально представленный демонстратор, либо лётный прототип Y-7J под индексом JZY-01, был замечен на фотографии неизвестного китайского любителя ещё в начале 2015-го года, затем, в январе 2017-го года, на одной из испытательных площадок морской авиации г. Ухань, «засветился» и второй аналогичный экземпляр. Очевидно, что работы по данной программе после усиления ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно интенсифицируются. Самолёты ДРЛО Y-7J дадут возможность китайским АУГ действовать значительно уверенней даже в наиболее удалённых участках Мирового океана. Машины смогут передавать информацию о тактической надводной и воздушной обстановке на только палубному авиакрылу J-15B/S, но и эсминцам управления ракетным оружием (УРО) Типа 052D «Куньмин». Группировка будет примерно в 4 раза оперативнее реагировать на такие угрозы, как ПКР, СКР, а также гиперзвуковые средства воздушного нападения. Появление этого самолёта на вооружении китайского флота станет великолепным ответом на все известные и ныне разрабатываемые концепции Пентагона, связанные с наблюдением и блокированием действий китайских корабельных ударных группировок в Индийском и Тихом океанах.