«Триумфы» без изделий 40Н6: насколько «хромает» обороноспособность ВКС России?
Вариант пусковой установки 5П85СМ2 (ЗРК С-400 «Триумф») с 3 транспортно-пусковыми контейнерами для ЗУР 48Н6Е2/ДМ, и 1х3 пусковым модулем для ЗУР 9М96Е/Е2
Воистину таинственное значение в среде СМИ, форумов и военно-аналитических ресурсов снискала перспективная зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности под индексом 40Н6. Первые разговоры об этом изделии появились примерно к 2007-му году, когда в холдинге ПВО «Алмаз-Антей» родилась идея создания экзостратосферных ракет-перехватчиков дальнего радиуса действия для уничтожения широчайшего спектра перспективных средств воздушного нападения в высотном диапазоне от 5 м до 150 или даже 200 км. На ускорение темпов разработки изделия 40Н6 большое влияние оказала инициатива «закрытия ближнего космоса», озвученная тогдашним первым вице-премьером Сергеем Ивановым во время посещения холдинга, которая, очевидно, появилась после заметного прогресса по программе противоракетного комплекса «Standard Missile-3». Напомним, что к 2004-му году на счету экспериментальной противоракеты RIM-161A (SM-3 Block I) уже был первый перехваченный на высоте 137 км экзостратосферный объект. За 10-летний период существования проект противоракеты 40Н6 конкретно «оброс» многочисленными мифами и искажением реальных фактов. К какому только зенитно-ракетному комплексу её не относили. Это и С-400 «Триумф», активно заменяющий сегодня старые-добрые (и всё ещё более-менее современные С-300ПС), и войсковой С-300ВМ/В4, и наиболее перспективный ЗРК-ПРО 55Р6М «Триумфатор-М» (С-500 «Прометей»).
К примеру, в январе 2017-го года один из многочисленных китайских военно-аналитических ресурсов, не на шутку встревоженный отсутствием ЗУР 40Н6 в составе полученных «Четырёхсоток», даже пустился проводить целое расследование о возможном наличии этих ракет на вооружении российских 40Р6 «Триумф», опираясь на наши и западные источники. Упомянули китайцы и о 350-400 - километровой дальнобойной ЗУР 9М82МВ из боевого комплекта модернизированного войскового ЗРК С-300В4, которую очень часто путают с 40Н6; и о закрывающих небо над АвБ Хмеймим «сирийских» С-400, которые, по данным американской космической разведки, имеют стандартные 4-хзарядные ВПУ 5П85СМ2 с зенитными управляемыми ракетами 48Н6ДМ без каких-либо «намёков» на 2-хзарядные ВПУ для ракет 40Н6. В итоге окончательно подтвердилось, что передовая ЗУР начнёт массово поступать в Воздушно-космические силы лишь в составе перспективного комплекса 55Р6М «Триумфатор-М». А сейчас имеем такую картину: «Триумфы» оснащаются лишь ЗУР 48Н6Е2, их модернизированными версиями, получившими индекс 48Н6ДМ, а также 9М96Е/Е2 (в ограниченном количестве). Наша задача заключается в том, чтобы определить реальный уровень угрозы от присутствия в составе С-400 лишь вышеуказанных типов ЗУР, а также отсутствия 40Н6Е и возможной нехватки 9М96Е2.
Несмотря на то, что зенитные управляемые ракеты 48Н6Е2 (известные нам по присутствию в боекомплекте ЗРК С-300ПМУ-2) всё ещё оснащены полуактивными радиолокационными головками самонаведения, их энергетические и маневренные возможности продолжают оставаться на высоте. Импульс тяги твердотопливного ракетного двигателя составляет 245 с, а максимальная скорость в момент выгорания топлива - порядка 7560 км/ч (7,1М), что примерно на 23% быстрей, чем у ЗУР MIM-104C комплекса «Patriot PAC-2» (5,76M). Ракеты способны перехватывать гиперзвуковые воздушно-космические элементы высокоточного оружия на скоростях до 2800 м/с на встречно-пересекающихся траекториях, а также гиперзвуковые цели со скоростями около 5М (1475 м/с) на догонных траекториях в заднюю полусферу (второй вариант реализуется на дальности не более 40 - 50 км от зенитно-ракетного дивизиона С-300ПМУ-2 ввиду падения скорости 48Н6Е2 при аэродинамическом сопротивлении).
Высокая маневренность ракеты 48Н6Е2 достигается благодаря использованию продвинутой газоструйной системы отклонения вектора тяги, представленной газодинамическими элеронами в сопловом канале ТРД (подобные схемы можно встретить в ракетах «воздух-воздух» MBDA «Meteor», AIM-9X «Sidewinder», MICA-EM/IR, PL-10E и «IRIS-T»). После окончания периода работы твердотопливного двигателя в процессе управления задействуются хвостовые аэродинамические рули, установленные вплотную к хвостовым стабилизаторам. Разработанная МКБ «Факел» и серийно производящаяся ММЗ «Авангард» ракета 48Н6Е2 обладает максимальным лимитом по перегрузке в 35 ед. и боевым радиусом действия в 200 км, и по характеристикам значительно превосходит ЗУР 5В55РМ комплекса С-300ПС. «Фишка» данной ракеты - несколько режимов подрыва 180-килограммовой осколочно-фугасной боевой части, одним из которых является режим многоточечного инициирования, формирующий оптимально направленную зону разлёта осколков в сторону цели. Такой режим применяется во время выполнения противоракетных перехватов ОТБР и зачастую приводит к инициированию боевого снаряжения ракеты противника даже без кинетического уничтожения. Стоит отметить, что вес боевой части этой ракеты в 7,5 раз превышает массу БЧ ЗУР 9М96Е2, что позволяет разрушать снаряжение ракет противника ещё более эффективно даже без прямого попадания. Масса ракеты 48Н6Е2 составляет 1900 кг.
Присутствие в комплекте С-400 «Триумф» зенитной управляемой ракеты 48Н6Е2 никак не влияет на производительность комплекса, поскольку за неё теперь отвечает усовершенствованная многофункциональная РЛС 92Н6Е, позволяющая одновременно захватывать на точное сопровождение и обстреливать 10 воздушных целей. С данной ЗУР «Триумф» может работать и по баллистическим целям на дальности до 50 км с эффективностью, в несколько раз превышающей ЗРК С-300ПС/ПМ1; изделие 48Н6Е2 продолжало обновляться более современной элементной базой, что привело к появлению модификации 48Н6П-01 для комплексов С-300ПМ1/2, а затем и к 48Н6ДМ (экспортный индекс 48Н6Е3), предназначенной для применения в разношёрстном боекомплекте С-400. Сегодня эта противоракета является основным средством поражения «Четырёхсотки».
От 48Н6Е2 её отличает немного более мощный твердотопливный ракетный двигатель, а также значительно усовершенствованная элементная база бортового радиоэлектронного оборудования. При полном сохранении массово-габаритных показателей ракет 48Н6Е и 48Н6Е2, максимальная скорость 48Н6ДМ достигла 8,47М (2500 м/с), а дальность действия - 250 км. Это, конечно, не 400 км, заявленные изначально (при возможной интеграции противоракет 40Н6), но однозначно в 1,56 раза больше, нежели дальность «пэтриотовских» ЗУР MIM-104C (160 км). Тип и масса боевой части, а также «умный» принцип её инициирования аналогичны тем, что применяются на 48Н6Е2. Новые вычислительные средства антенного поста многофункциональной РЛС 92Н6Е и пункта боевого управления 55К6Е расширили скоростные пределы поражаемой цели для ЗУР 48Н6ДМ с 10100 до 17280 км/ч, позволив вырваться далеко вперёд в сравнении с «Patriot PAC-2/3» и С-300ПМУ-2.
Превосходные маневренные качества ракет 48Н6ДМ, как и любых других ракет с аэродинамическим принципом управления после окончания работы силовой установки сохраняются до высот 25-27 км. На высотах 35-37 км они резко снижаются из-за разреженности стратосферы, что не позволяет перехватывать высокоманевренные баллистические и аэродинамические гиперзвуковые объекты. Такие же высотные ограничения имеются у ракет 5В55Р, 48Н6Е, MIM-104C, RIM-174 ERAM и любых других, не обладающих газодинамическими «поясами» двигателей поперечного управления.
На Западе этот вопрос решается с помощью ЗУР ERINT и «Aster-30» комплексов «Patriot PAC-3» и «SAMP-T», в наших «Четырёхсотке» и будущем С-350Е «Витязь» - с помощью ЗУР 9М96Е/Е2. Последние снабжены двигателями поперечного управления ДПУ, блоки которых находится ближе к центру масс ракет. Как известно, они позволяют осуществлять манёвры с перегрузкой более 20-25 ед. даже на высотах 35-40 км (и до 65 ед. на высотах до 5 км), что является фантастикой для ЗУР с аэродинамической системой управления. Противоракеты 9М96Е2 имеют дальность действия 150 км, и способны даже на завершающем участке траектории (при скорости 700-800 м/с) «довернуть» на маневрирующую цель с перегрузкой 20G на высоте 25 км; ЗУР 48Н6Е2 при аналогичной скорости и высоте полёта больше 8-10 ед. не «выдавит». На 9М96Е2 установлена активная радиолокационная головка самонаведения, которая даёт возможность поражать цели в режиме «пустил-забыл», разгружая РПН 92Н6Е2 для захвата следующих элементов высокоточного оружия, а также позволяет реализовать метод кинетического перехвата «hit-to-kill». Важным тактическим моментом является способность поражения загоризонтных стратегических крылатых ракет, летящих на предельно малых высотах, по целеуказанию сторонних радиолокационных средств наземного или воздушного базирования, что не представляется возможным при использовании ракет 48Н6ДМ. Таким образом, ракеты-перехватчики 9М96Е2 могут сбивать СКР «Томагавк» или AGM-158B JASSM-ER, которые направляются к целям в так называемом «интеллектуальном» режиме, используя траектории облёта дивизионных РЛС подсвета и наведения.
Между тем, начиная примерно с 2013-2014-гг., некоторые источники утверждают, что ВКС испытывают серьёзный дефицит ЗУР 9М96Е2, которые не в полном объёме поступают на вооружение бригад С-400 «Триумф». И, судя по всему, подобные догадки объясняются реально недостаточными темпами производства изделия в цехах ОАО «Московский машиностроительный завод «Авангард». Всё дело в том, что укороченные счетверённые транспортно-пусковые модули (умещающиеся всего в 1 ТПК для 48Н6ДМ) под изделие 9М96Е2 были замечены в основном на различных авиакосмических выставках. В этой конфигурации 1 пусковая установка 5П85СЕ2 несёт 3 ЗУР 48Н6ДМ и 9М96Е2. В составе же полковых комплектов, передаваемых в Воздушно-космические силы, мы чаще видим стандартные счетверённые 5П85СЕ2 лишь под ракеты 48Н6Е2/ДМ. Да и в фоторепортажах о работе «Авангарда» достаточно редкими являются фото с этапами сборки «96-х» изделий, а фигурируют лишь «48-е» изделия. Новость не очень приятная, но, по-видимому, - факт. Как может сказываться недостаток ЗУР 9М96Е2 на противоракетных способностях зенитно-ракетных бригад, оснащённых дивизионами С-400 «Триумф»? Ответ прост.
Могут наблюдаться серьёзные проблемы при отражении массированных ракетно-авиационных ударов (МРАУ) противника с применением низковысотных крылатых ракет, которые очень часто будут «прорывать» ПВО за пределами радиогоризонта дивизионных РПН (всего в 35-40 км от комплексов). Поразить цель за пределами радиогоризонта ракете 48Н6ДМ не позволит полуактивная радиолокационная ГСН, программно привязанная и требующая постоянной подсветки МРЛС 92Н6Е. Теоретически, существует возможность размещения РЛС типа 92Н6Е на бортах военно-транспортных Ан-124 «Руслан», способных решить вопрос с загоризонтным подсветом как для «Трёхсоток», так и для «Четырёхсоток», но её практическая реализация «в железе» столкнётся с большой критикой по причине больших затрат на топливо, необходимое для многочасовых дежурств таких «радийных» «Русланов» во время выполнения задач противовоздушной и противоракетной обороны. Также не будет возможности осуществлять перехваты маневрирующих высокоскоростных летательных аппаратов противника на высотах более 32 км и уничтожать «снаряжение» маневрирующих боевых блоков БРСД на аналогичных высотах.
Что касается отсутствия в арсеналах зенитно-ракетных бригад С-400 «Триумф» перехватчиков 40Н6, то здесь ситуация не столь мрачная. Во-первых, изделие, предназначенное для экзоатмосферного перехвата воздушно-космических элементов высокоточного оружия, однозначно поступит на вооружение нового комплекса «Триумфатор-М». Во-вторых, на сегодняшний день его функции отлично выполняет ЗУР-перехватчик 9М82МВ, разработанная на базе ракеты 9М82М и входящая в боекомплект нового войскового зенитно-ракетного комплекса С-300В4. С 2004-го по 2006-й год 9М82МВ продемонстрировала способность уничтожать учебные цели со скоростями до 4,6 км/с (15,6М). Как и исходная модификация, новая ракета представлена 2-хступенчатой конструкцией «несущий конус», но уже с более эффективным топливом и газодинамическими органами управления, что позволило достичь максимальной скорости полёта 2700 м/с, высотности - более 50-70 км, а также возможности маневрировать с перегрузками около 25 ед. на высотах более 30 км. Компактная боевая (2-я) ступень, сформированная «несущим конусом», имеет минимальное аэродинамическое сопротивление и скорость замедления на гиперзвуковых скоростях, а поэтому, с учётом газодинамических рулей, наблюдаются высочайшие скорости разворота ракеты на столь больших высотах.
В противоракете 9М82МВ применяется активное радиолокационное самонаведение, которое активируется на завершающем участке полёта; на стартовом и маршевом участках используется инерциальное наведение с радиокоррекцией. За счёт активной радиолокационной ГСН, ЗУР 9М82МВ способна разгружать радиолокаторы непрерывного подсвета, расположенные на ПУ 9А82/83, а также станцию наведения ракет (СНР) 9С32М, которые входят в состав ЗРК С-300В4. Это уже ставит новую ЗУР на ступеньку выше, чем ракеты семейства 48Н6ДМ. Дальность этой ракеты достигла 350 км, что расположило обновлённый войсковой «Антей» куда ближе к «Триумфатору», нежели нашумевшую «Четырёхсотку».
Ракеты-перехватчики, разрабатываемые для ЗРК С-500 «Прометей» («Триумфатор-М»)
Интересным качеством семейства С-300В, включая С-300В4, является повышенная живучесть в сложной помеховой обстановке, с учётом огромного количества летательных аппаратов противника. Большое значение здесь имеет богатая номенклатура дивизионных радиолокационных средств. Во-первых, это 2 типа основных РЛС обнаружения, сопровождения и целеуказания: 9С15М2 «Обзор-3» и 9С32М, выполняющих функции дальнего радиолокационного обнаружения, завязки трасс воздушных целей и целеуказания для радаров непрерывного подсвета. Во-вторых, - специализированная РЛС программного обзора с ПФАР 9С19М2 «Имбирь», предназначенная для секторного обзора воздушного пространства на наличие малоразмерных аэродинамических и баллистических целей противника. Работающий в сантиметровом Х-диапазоне «Имбирь» имеет высочайшую точность обнаружения и сопровождения ВЦ (точность по дальности -70 м), что возможно благодаря узкому сканирующему лучу шириной 0,5 градусов. Разрешение и энергетический потенциал этой станции значительно превосходят аналогичные параметры МСНР 9С32М. Станция способна обнаруживать цели с ЭПР 0,02 м2 на дальности не менее 50 км. В-третьих, в каждой батарее С-300В4 имеется 2 пусковых установки 9А82М для противоракет 9М82М/МВ, а также 4 ПУ 9А83М для ЗУР 9А83М. Каждая из вышеуказанных ПУ оснащена радиолокатором непрерывного излучения для подсвета воздушных целей. Таким образом, даже на уровне батареи «Антей» имеет в 6 раз больше радиолокационных средств, чем С-400, располагающий лишь одной МРЛС 92Н6Е.
Один дивизион С-300В4 значительно более расширенный, чем у семейства С-300/400. Он включает в себя 4 батареи, каждая из которых имеет многофункциональную станцию наведения ракет 9С32М, а поэтому и уничтожить дивизион С-300В4 в разы сложней, чем дивизион «Фаворита» или «Триумфа». Из всего делаем несколько однозначных выводов.
1. Отсутствие дальних ракет-перехватчиков с индексом 40Н6 на вооружении находящихся в строевых частях ЗРК С-400 «Триумф» не несёт столь серьёзной угрозы живучести и сетецентрическим способностям нашей ПВО, как возможная острая нехватка «газодинамических» ЗУР 9М96Е2. Последние дают возможность уничтожать все типы ВТО на эндоатмосферном участке воздушно-космического пространства, на что не в полной мере способны перехватчики типа 48Н6ДМ.
2. Функции противоракет 40Н6, которые должны появиться на вооружении передовых комплексов «Триумфатор-М», на протяжении нескольких лет будут частично возложены на перехватчики 9М82МВ комплексов С-300В4, обладающие приближёнными тактико-техническими характеристиками. Ракеты 9М82МВ по основным ТТХ и возможностям борьбы с баллистическими целями примерно в 2 раза превосходят ЗУР 48Н6ДМ. Противоракетный комплекс «Триумфатор-М» начнёт поступать на вооружение ВКС к 2018 году. Наиболее вероятно, что его боекомплект будет включать в себя 3 основных типа противоракет, - 40Н6, 77Н6-Н и 77Н6-Н1. Они будут поражать БЦ на дальностях до 600 км и высотах 200-250 км. Также возможна и интеграция ЗУР 9М96Е/Е2 и 48Н6ДМ из комплекта «Триумфа», предназначенная для перехвата аэродинамических объектов и ОТБР. «Пятисотка» перекроет все бреши комплексов С-400, наблюдающиеся сегодня от отсутствия или нехватки ЗУР типа 40Н6 и 9М96Е2.
Более того, перспективные радиолокационные средства и автоматизированная система управления звеном ПВО (мобильный секторный РЛК «Марс», РПН 76/77Т6 и АСУ 97Л6 «Властелин-ТП») оптимизированы для перехвата целей, двигающихся со скоростями до 25200 км/ч (7 км/с). Все элементы дивизионов «Триумфатор-М» будут сопрягаться с многофункциональным РЛК типа «Небо-М», - единственными станциями, способными обнаруживать баллистические ракеты на начальном участке траектории с расстояния 1800 км.
3. Важной частью поддержания достойных противоракетных качеств наших Воздушно-космических сил во время этапов доводки ЗРК «Триумфатор-М» должно стать ускорение темпов принятия на вооружение перспективных зенитно-ракетных комплексов С-350 (50Р6А) «Витязь» с одновременной интенсификацией крупносерийного производства ракет 9М96Е2 для них. Комплекс обладает выдающимися качествами в осуществлении как всеракурсной противовоздушной и противоракетной обороны от малозаметной тактической авиации и массированных ракетно-авиационных ударов противорадиолокационными ракетами и другим ВТО (включая ОТБР), так и плане секторной ПВО-ПРО от целей повышенной сложности, среди которых могут быть такие объекты, как: тактические истребители/самолёты РЭБ F/A-18G «Growler», малоразмерные маневрирующие боевые блоки БРСД в «облаке» ложных целей, истребители 5-го поколения F-22A и F-35A и т.д.
Главными достоинствами ЗРК С-350 «Витязь» являются значительно больший боекомплект (один дивизион может быть представлен 8х12 вертикальными пусковыми установками 50П6А с суммарным количеством ЗУР 9М96Е2 - 96) и многорежимная сантиметровая МРЛС с АФАР 50Н6, способная сопровождать на проходе 100 целей и захватывать 8. Благодаря АРГСН ракет 9М96Е2, комплекс имеет возможность поражения загоризонтных низковысотных ВЦ с задействованием дополнительных средств целеуказания, но один вопрос по «Витязю» остаётся открытым. Для самостоятельного поражения КР антенный пост 50Н6 должен снабжаться универсальной вышкой типа 40В6М, но в официальных источниках о таком пункте в тактико-техническом задании ничего не говорится; между тем, подобная вышка нужна «Витязю», как вода и воздух.
Как видите, до заступления на боевое дежурство комплекса «Триумфатор-М» наша наземная группировка ВКС способна сформировать весьма достойный противоракетный «зонтик», который в большей степени обязан перспективной версии войскового ЗРК С-300В4 и новой ЗУР 9М82МВ. Но вопросы, связанные с недостаточной серией противоракет 9М96Е2 для комплектации С-400, а также медленной доводкой комплекса С-350 «Витязь», не могут не вызывать серьёзной обеспокоенности в кругах осведомлённых любителей отечественной военной техники.
Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=12933
http://militaryrussia.ru/blog/topic-593.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-373.html
Автор: Евгений Даманцев