Steyr Mannlicher AUG/A3 M1 калибра .223 в наборе для выживания

Steyr Mannlicher AUG/A3 M1 калибра .223 в необычном оранжевом цвете, фото: Franco Palamaro, all4shooters.com

Набор для выживания с винтовкой Steyr AUG/ A3 M1, фото: Franco Palamaro, all4shooters.com

Источники информации:

https://www.all4shooters.com/ru/strelba/aksessuary/Steyr-Mannlicher-AUG-A3M1-nabor-dlya-vyzhivanyya

http://steyrarms.com/steyr-aug-a3-m1.html

http://sportingshot.ru/articles/aug_a3

Материалы из открытых источников

На оружейной выставке SHOT Show 2017, которая проходила с 17 по 20 января текущего года в Лас-Вегасе, компания Steyr представила необычную новинку. Почитателям марки из США в скором времени будет доступен эксклюзивный комплект, в основе которого лежит армейская винтовка Steyr AUG/A3M1 под патрон .223 Rem, на основе которого был создан знаменитый натовский боеприпас 5,56х45 мм NATO. Отличительной особенностью представленной на выставке модели является ее цвет – оранжевый.В остальном это серийно производимая модель оружия, но в необычном цветовом решении. Перед нами все тот же Steyr AUG – компактная автоматическая винтовка, выполненная в компоновке булл-пап. При такой компоновке огнестрельного оружия затворная группа, казенная часть и магазин находятся позади спускового крючка и рукоятки управления огнем. Армейская универсальная винтовка Steyr AUG австрийского производства выпускается в различных модификациях, начиная с 1977 года. Винтовка имеет два режима ведения огня – автоматический и одиночными выстрелами, на некоторых модификациях есть возможность ведения огня с отсечкой по 3 выстрела. Оружие по-прежнему пользуется спросом на мировом рынке и отличается хорошими показателями кучности стрельбы.Модель Steyr AUG A3 была представлена на рынке огнестрельного оружия в 2005 году. Главным отличием данной модели стал отказ от традиционного интегрального оптического прицела в пользу стандартных планок типа Пикатинни. Данные планки позволяют владельцу установить на оружие практически любые варианты современных прицелов: оптических, ночных, различных открытых прицелов.Винтовка Steyr AUG A3M1 появилась позднее, оружие выпускается в трех модификациях: Short-Rail, High-Rail и Integrated-Optics (последняя версия отличается наличием установленного заводского прицела с фиксированным приближением 1,5х или 3х). Как и раньше, прицел интегрирован в рукоятку для переноски винтовки. В новой прицельной марке были объединены привычная для винтовок Steyr AUG кольцевая метка и обыкновенное перекрестье, что должно способствовать более точному прицеливанию. Две первых версии, как нетрудно догадаться из названия, отличаются прицельными планками разной длины на 11 и на 16 пазов соответственно. При этом интегрированный прицел также был модифицирован и может оснащаться тремя планками типа Пикатинни, предназначенными для установки лазерных целеуказателей, тактических фонарей или другого тактического обвеса по желанию владельца оружия.Винтовка Steyr AUG A3M1 имеет ствол длиной 16 дюймов (40,64 см), общая длина оружия не превышает 28,15 дюйма (71,5 см). Масса оружия с интегрированным оптическим прицелом – 8,8 фунта (3,99 кг, незаряженная). Вместе с винтовкой могут использоваться различные магазины, рассчитанные на 10, 30 и 42 патрона. Благодаря использованной компоновке булл-пап Steyr AUG A3M1 минимум на 8 дюймов (20,32 см) короче, чем винтовка M4 с аналогичной длиной ствола. Версия Steyr AUG A3M1 позволяет стрелку быстро переделать оружие под левую руку, благодаря возможности установки дополнительного затворного механизма и модификации приклада.Стрелки отмечают, что отдача AUG/A3 M1 мягче, чем у многочисленных AR-подобных моделей винтовок вследствие большей массы, а также регулируемой системы с короткоходным газовым поршнем. Прекрасная конструкция спускового механизма и компоновка булл-пап позволяют показывать очень хорошие результаты при стрельбе. Все это позволяет оружию сохранять актуальность на протяжении уже 40 лет. Винтовки Steyr AUG по-прежнему конкурентоспособны при стрельбе на близкие и средние дистанции, особенно эффективно оружие в ближнем бою.На выставке SHOT Show в Лас-Вегасе модель Steyr AUG A3M1 была представлена в необычном ярко-оранжевом цвете, который буквально приковывал к себе внимание многочисленных посетителей. Винтовка была представлена в составе «комплекта выживания», остальная часть которого, включающая также два дополнительных магазина, была выдержана в том же цвете. В большом прочном кейсе помимо самой винтовки и двух магазинов к ней, находились также нож, фонарь, ракетница и свисток. Яркая раскраска, определенно, не позволит этим предметам потеряться на любой местности. Согласно надписи Emergency Marine Kit (дословно переводится как «Аварийный морской комплект») на несессере из набора, он в первую очередь предназначен для использования на водных объектах.При этом и охотники, которые любят передвигаться по суше, определенно останутся довольны данным кейсом, благодаря которому будут готовы к различным неожиданностям. Так как на выставке в Лас-Вегасе демонстрировались лишь предварительные образцы, комплектация в дальнейшем может быть изменена. Пока нет также информации о стоимости данного «комплекта выживания» и дате его появления на американском рынке.