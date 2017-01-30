Взгляд из Вильнюса: Россия лишилась прав на Калининградскую область
Как сообщает интернет-портал Baltnews.lt, депутат литовского парламента Линас Бальсис во время выступления на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса" озвучил мнение, согласно которому Россия лишилась права на Калининградскую область после "аннексии" Крыма, в связи с чем статус государственной принадлежности земель бывшей Восточной Пруссии требует обсуждения на международном уровне.
— заявил парламентарий.
Данная идея не оригинальна: ранее она уже высказывалась литовским политологом, в настоящее время депутатом сейма Лауринасом Касчюнасом.
Согласно решениям Потсдамской конференции, территория Восточной Пруссии перешла под юрисдикцию СССР (одна треть) и Польши (две трети), небольшая часть (Клайпедский край) была возвращена Литве. Окончательно статус региона был установлен законом Союзного Контрольного Совета в Германии "О ликвидации Прусского государства" от 25 февраля 1947 года.
Время Калининграда закончилось. Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. Было сказано: отдаём под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор.
— заявил парламентарий.
Данная идея не оригинальна: ранее она уже высказывалась литовским политологом, в настоящее время депутатом сейма Лауринасом Касчюнасом.
РФ должна заплатить за Крым. Нельзя в XXI веке занять территорию, сказав – она когда-то была нашей и теперь будет нашей. Представьте, что начнёт твориться, если немцы потребуют от поляков вернуть немецкие бывшие земли. Кстати, и РФ следует опасаться таких претензий.
Согласно решениям Потсдамской конференции, территория Восточной Пруссии перешла под юрисдикцию СССР (одна треть) и Польши (две трети), небольшая часть (Клайпедский край) была возвращена Литве. Окончательно статус региона был установлен законом Союзного Контрольного Совета в Германии "О ликвидации Прусского государства" от 25 февраля 1947 года.