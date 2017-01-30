Взгляд из Вильнюса: Россия лишилась прав на Калининградскую область

Время Калининграда закончилось. Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. Было сказано: отдаём под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор.

РФ должна заплатить за Крым. Нельзя в XXI веке занять территорию, сказав – она когда-то была нашей и теперь будет нашей. Представьте, что начнёт твориться, если немцы потребуют от поляков вернуть немецкие бывшие земли. Кстати, и РФ следует опасаться таких претензий.