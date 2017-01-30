07:32 30 января

Взгляд из Вильнюса: Россия лишилась прав на Калининградскую область

Как сообщает интернет-портал Baltnews.lt, депутат литовского парламента Линас Бальсис во время выступления на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса" озвучил мнение, согласно которому Россия лишилась права на Калининградскую область после "аннексии" Крыма, в связи с чем статус государственной принадлежности земель бывшей Восточной Пруссии требует обсуждения на международном уровне.
Время Калининграда закончилось. Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. Было сказано: отдаём под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор.

— заявил парламентарий.




Данная идея не оригинальна: ранее она уже высказывалась литовским политологом, в настоящее время депутатом сейма Лауринасом Касчюнасом.
РФ должна заплатить за Крым. Нельзя в XXI веке занять территорию, сказав – она когда-то была нашей и теперь будет нашей. Представьте, что начнёт твориться, если немцы потребуют от поляков вернуть немецкие бывшие земли. Кстати, и РФ следует опасаться таких претензий.


Согласно решениям Потсдамской конференции, территория Восточной Пруссии перешла под юрисдикцию СССР (одна треть) и Польши (две трети), небольшая часть (Клайпедский край) была возвращена Литве. Окончательно статус региона был установлен законом Союзного Контрольного Совета в Германии "О ликвидации Прусского государства" от 25 февраля 1947 года.


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Комментарии 24
  1. kebeskin Сегодня, 04:45
    А я кстати не против, чтобы немцы заняли себе бывшие когда-то немецкими часть польши.
    kebeskin
    1. Hammerlock Сегодня, 04:50
      Виленский край пусть вертают обратно
      Виленский край, Вильнюсский край — восточная и юго-восточная часть Литвы с Вильнюсом, а также прилегающие к ней районы Беларуси
      До 1917 года Виленский край входил в состав Виленской губернии Российской империи. Это в основном Свенцянский, Виленский и Трокский уезды. Почти половину населения указанных уездов составляли белорусы, чуть меньше — литовцы, особое место занимал город Вильнюс (Вильна того времени).
      Hammerlock
      1. Касым Сегодня, 05:06
        laughing - он не понимает, что дело движется в другую сторону. Это Прибалтика будет совсем скоро просится хотя бы в ТС - кстати, Вильнюс получает 1,5 евродотаций, которых скоро не будет. Та Польша 13млрд. ежегодно. Русофобство и подобные предложения станут резко "не модными" и признаками слабоумия. Срок им до 2020 года и дядюшка Дональд с ЕС не помогут. Ждем дальнейшего снижения транзита через Прибалтику, которую прогнозируют все экономисты региона. hi
        Касым
        1. Александр романов Сегодня, 05:41
          Представьте, что начнёт твориться, если немцы потребуют от поляков вернуть немецкие бывшие земли. Кстати, и РФ следует опасаться таких претензий.
          Пуст политолог представит,что будет,если русские потребуют прибалтику обратно wassat
          Александр романов
    2. Зяблицев Сегодня, 05:39
      "В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте." и наоборот! laughing

      Вот кто, даже в самой Литве знал этого небритого утырка - никто! А теперь он звезда ю-тюба и глядишь такие же узколобые выберут его еще на один срок и он будет кирувать за народный счет нищих литовских камрадов ничего полезного при этом не делая! Демократия.... laughing
      Зяблицев
    3. Сергей39 Сегодня, 06:07
      Да заодно и Мемель неплохо бы вернуть.
      Сергей39
  2. Hammerlock Сегодня, 04:46
    я когда неделю бухаю, то у меня такое же выражение лица и "лёгкая" небритость
    Hammerlock
  3. синоби Сегодня, 04:58
    "Никогда не требуй того,чено не можеш взять сам."-А.Каппоне
    Накой здесь публикуют этих длбв?
    синоби
  4. viktor. Сегодня, 05:11
    отобрать у самой России? belay можно последнего лишится laughing
    viktor.
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:15
    Ставлю на повестку дня вопрос о возврате России купленных царем Петром земель на которых находятся прибалтийские вымираты, либо выплаты с процентами ими же суммы затраченной на покупку этих земель в перерасчете на современный курс евро/доллара!За миллион лет не собирут сии хамства требуемой суммы.
    Изгоняющий либероидов
  6. Uncle Lee Сегодня, 05:15
    АХ Моська ! Знать она сильна,
    Коль лает на слона !
    Uncle Lee
  7. Димонт Сегодня, 05:18
    Про свою часть Литвы ничего не хочет сказать? Пусть тоже избавляются от советского наследия, отдают немцам... what
    Димонт
    1. bekub Сегодня, 05:29
      Вы хотели сказать про ВСЮ Литву? А нечего так, что их территории еще Петр I у шведов выкупил? Мемель (нынешняя Клайпеда) - столица герцогства Курляндского, вотчина племянницы Петра Анны Иоановны.
      bekub
  8. Nemo35 Сегодня, 05:44
    Времена нонче суровые, не до сюсюканья. А посему: "Хренушкин вам, а не Калининградскую область".
    Вот так коротко, быстро и ясно должен отвечать российский МИД.
    Nemo35
  9. LeftPers Сегодня, 05:51
    Это этот клоун что ли попробует забрать Калининград? По-моему, Бог был не в духе, когда этого баклана создавал, он поменял местами его рот и зад.
    LeftPers
  10. Дмитрий Потапов Сегодня, 05:54
    Мне нравится реклама "Мегафона"с С.Сигалом,перефразируя"Ну попробуйте".Даже США не рискнут,потому как не камикадзе.
    Дмитрий Потапов
  11. ИмПерц Сегодня, 06:07
    (! (непереводимаю игра слов с использованием местных идиоматических выражений). Нет, идеОт!
    Он уже подписал всеобъемлющий мирный договор? Это как же надо усугубить?!
    Осла уши одни уже получили, этим наверное хвост с копытьём уйдёт.
    ИмПерц
  12. ФРЕГАТEН Сегодня, 06:11
    Да как бы по итогам Второй Мировой войны сама Литва оказалась в составе СССР....Это ,что? Призыв забрать их опять к нам?
    ФРЕГАТEН
  13. slovak007 Сегодня, 06:13
    Ты гляди, гляди человечек маленький, да не заговаривайся, а то так и Вильнюс будет не Литовским...
    slovak007
  14. rotmistr60 Сегодня, 06:46
    Очередной бред очередного "борца" с Россией. Из Прибалтики этот бред льется рекой, вроде и отреагировать как-то нужно, но на кого и что реагировать? Бред он и в Африке бред. Посмотрим когда ЕС затрещит по швам, что будут делать эти европейские иждивенцы?
    rotmistr60
  15. samarin1969 Сегодня, 06:51
    Заявления прибалтийских политиков скоро можно издать в виде сборника анекдотов "Литовское радио". ...Из уст "депутатов сейма" любая идея выглядит материалом для Задорнова. wink
    samarin1969
  16. PValery53 Сегодня, 07:22
    Видать, депутат литовского парламента Линас Бальсис ещё не охолонул после вчерашнего, что вместо "шумел камыш"(на местном диалекте) понёс "отдайте Калининград".
    PValery53
  17. a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
    Похожая статья. Результат один - мечты из болота! laughing
    a.s.zzz888
  18. Ретвизан 8 Сегодня, 07:28
    Подобным безмозглым существам, как этот "депутат"с крысиной мордашка, вполне доходчиво ответил наш президент: "хотите открыть ящик Пандоры, тогда начинайте пересматривать границы государств и выяснять, что кому принадлежит "!
    Ретвизан 8

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