Время для ультранасилия

Калибр 203 мм и более уже позволяет выйти за пределы проектируемой стойкости 99% сухопутных объектов и набрасывать что-то сопоставимое по мощности с авиационными бомбами.

С момента получения запроса до первого выстрела корабельной артиллерии должно пройти не более 2,5 минуты.

«До конца не решена проблема с прицеливанием сквозь облачность; отсутствует гарантия нанесения авиаударов в сложных погодных условиях».

[i]122-мм установка А-215 "Град-М" на борту МАК "Махачкала"

140-мм комплексы А-22 "Огонь" на борту корабля на воздушной подушке "Евгений Кочешков" (пр. 12322 "Зубр")

Испытания 155 мм гаубицы Pz 2000 на борту немецкого фрегата по программе MONARC (Modular Naval Artillery Concept)

Чем тяжелее бои, тем больше армия полагается на артиллерию. Казалось бы, при чем здесь флот?А вот при том. Стационарный лафет и отсутствие жестких массогабаритных ограничений из-за размеров носителя (корабля) обеспечивают корабельным пушкам абсолютный приоритет.Из-за отсутствия потребности в перевозке по дорогам и пересеченной местности морские артсистемы совсем не похожи на короткоствольные гаубицы сухопутных войск. Их стволы достигают в длину 60 калибров (десяти с лишним метров!), отсюда высокая начальная скорость снарядов.Многосоткилограммовые “болванки” летят быстрее винтовочных пуль. На недостижимое для сухопутных пушек расстояние.Чтобы оценить масштаб катаклизма, прочтите, сколько проблем вызывал проект по удлинению ствола американской гаубицы M777 со стандартных 39 до всего лишь 52-56 калибров. Два дополнительных метра M777ER сразу поставили вопрос о транспортировке новой системы.Дальше — больше.Автоматизированная боеукладка. Мощные электро- и гидравлические приводы в системах наведения. Неограниченный запас охладителя (забортной воды).Все это — многократно большая плотность огня.Темп стрельбы у сухопутных шестидюймовых гаубиц не превышает 2-3 выстр./мин (кратковременно, тренированным расчетом — до 5 выстр./мин.).Еще в годы Второй мировой были созданы морские артсистемы, способные “выплёвывать” раскаленную сталь с темпом 12 выстр./мин. Таков был технический режим огня у пушек крейсера “Де Мойн”. От тренировки самих расчетов там уже мало что зависело, все операции выполнялись в автоматическом режиме.Стоит учесть, что восьмидюймовые снаряды были почти вдвое тяжелее снарядов вышеупомянутых шестидюймовок. 118 против 50 кг!Всего пара таких пушек обладала огневой производительностью, большей чем у целого артиллерийского дивизиона. В составе двух батарей по четыре гаубицы в каждой (8 орудий).Еще одно преимущество — боезапас. В артиллерийском погребе корабля хранилось несколько вагонов готовых к использованию снарядов. Стоит ли говорить, насколько корабельная арта превосходит по этому параметру сухопутные батареи (господа артиллеристы, сколько норма выстрелов на каждое орудие?)И как это влияет на продолжительность обстрелов.* * *Итак, мы убедились, какая мощь заключена в стволах корабельных орудий. Дальнобойность, скорострельность, могущество — свирепый коктейль!Еще такой любопытный пример. В годы войны Люфтваффе не имели 100-кг авиабомб. Считалось, что для поражения большинства целей на поле боя и в городской застройке достаточно 50-кг “Бетти” (SC 50), содержащей примерно 25 кг взрывчатки.Следующим калибром после 50 кг сразу шла 250 кг “Урсель”, которая применялась против серьезных укреплений и крупных объектов. А если не хватало и её, с неба падала толстая 500-кг “Герда”.К сожалению, сомневаться в трезвости фашистских расчетов не приходится. Истребители и пикировщики с “Бетти” нанесли немереное количество ущерба.Что это значит в рамках вопроса о морской артиллерии?Если немцам в большинстве случаев хватало 50-кг авиабомб, то 118-кг снарядов в наши дни должно хватить за глаза. Или, как правильно выразился коллега EvilLion:Меньший коэф. наполнения старых снарядов (8,21% против 50% у авиабомбы SC50) компенсируется большей вдвое большей массой (118 кг), а также полувековым прогрессом в области создания боеприпасов и ВВ.Коэффициент наполнения современных осколочно-фугасных снарядов может превышать 20%, например, 47-килограммовый шестидюймовый M795 содержит почти 11 кг ВВ.С учетом свойств современной пластиковой взрывчатки мощность разрыва резко превысит показатели немецкой “Бетти”. Плюс кинетическая энергия сверхзвукового снаряда, позволяющая пробить преграду и взорваться внутри строения. С образованием огромного числа массивных осколков.Аллес капут.Что касается бункеров и пр. трудноуязвимых объектов, против которых требовались авиабомбы массой свыше 250 кг.Проектировать пушки, способные стрелять снарядами такой массы, сейчас никто не станет. Против бункера уже имеет смысл запустить “Калибр”.Артиллерия — в помощь авиации и крылатым ракетам.Для решения определенного спектра задач, в которых реализуются лучшие качества пушки.О них говорилось многократно.Снаряды неуязвимы для ПВО. Пушки безнаказанно простреливают районы прикрытые любыми “Панцирями” и С-400.Малоразмерный снаряд практически невозможно сбить, а если он будет сбит, через секунду прилетит следующий.Стоит напомнить, что потеря одной эскадрильи современных самолетов эквивалентна по стоимости потере эсминца.А тактические крылатые ракеты, как бы умны они ни были, имеют дозвуковую скорость полета и весьма уязвимы для зенитных средств. По стоимости они тоже не сахар: стоимость залпа из двух десятков “Калибров” эквивалентна истребителю Су-35.Снаряды позволяют сберечь время, деньги и жизни пилотов.Среди других преимуществ артиллерии:— Минимальное время реакции, сверхзвуковая скорость полета снарядов.— Баллистическая траектория и суровый расчет. Понятие дальность горизонтальной видимости не имеет никакого значения.Пушки бьют по указанным координатам сквозь сплошную мглу от дыма горящих покрышек и нефтяных скважин, сквозь песчаные бури и туман.