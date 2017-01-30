07:26 30 января

Нидерланды не сумели расшифровать российские данные по гибели «Боинга»

Как сообщает австрийская газета Standart, прокуратура Нидерландов заявила о том, что информация о снимках с радаров, предоставленных Москвой в ходе расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом, якобы предоставлена в формате, не соответствующем международным стандартам.

Для того чтобы лучше понимать, что изображено на снимках с радаров, необходима дополнительная информация

— пояснил представитель прокуратуры.




В связи с этим следователи направили России запрос о повторном предоставлении данных в более удобной для расшифровки форме.

Как полагает бывший главком ВВС России генерал армии Петр Дейнекин, нидерландские следователи саботируют расследование катастрофы.
Это очевидная отписка, отговорка, если хотите, саботаж.


Бывший заместитель главкома ВВС генерал-полковник Николай Антошкин считает, что Нидерланды, незаинтересованные в обнародовании истинной причины катастрофы, намеренно затягивают расследование.
Все это делается, чтобы держать Россию в изоляции, вводить против нее всевозможные санкции.


Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту самолета. Согласно выводам предварительного доклада, опубликованного в сентябре, Boeing был сбит ракетой серии 9М38 из ЗРК "Бук", выпущенной с территории поля неподалеку от села Первомайское, которое, по данным следователей, находилось под контролем ополченцев. Эксперименты, осуществленные концерном "Алмаз-Антей", напротив, подтверждают версию о пуске ракеты из района Зарощенского, контролировавшегося ВСУ.

В российском МИД отметили, что у Москвы есть основания сомневаться в объективности выводов JIT, а методы работы следственной группы назвали непрозрачными и предвзятыми, указав на то, что неприемлемо игнорировать важную информацию, предоставляемую Россией.


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Комментарии 14
  1. Mavrikiy Сегодня, 05:49
    Может предложить им выучить русский язык, говорят способствует для понимания что говорят.
    Mavrikiy
    1. Зяблицев Сегодня, 06:06
      Голландцы выжидают, куда "ветер перемен" со стороны Вашингтона подует - им и с хозяином ругаться не хочется и Брюссель жалко подводить - вот и мечутся, то ли к умным, то ли к красивым...За три года расследования для себя обтекаемую формулировочку уже придумали, что бы их премии не лишили - самолет сбили хохлы, только теперь осталось добавить киевские хохлы или донбасские..., для европейского обывателя вообще никакой разницы нет! А вот сказать, что сбили русские фактов не хватает, а признать это не хватает конкретной команды из-за лужи...А тут Трамп со своей генеральной идеей, что бы Европа со своими проблемами катилась в дупу...Вот и крутятся, как могут придумывая все новые и новые мазы! Потому что, в конце концов, следователей спросят свои же - ну и что? Приходится бедолагам лепить горбатого - формат не тот, переводчик с русского языка в декрет ушла и вообще, все это нужно еще раз хорошо обмозговать... laughing
      Зяблицев
      1. Reptiloid Сегодня, 06:42
        2,5 года голландцы тупо глядели на документы РФ и только тогда поняли-----что -то не соответствует!!!!!!!Ведь по предварительным замыслам Россия должна была согласиться со всеми обвинениями-----она же была назначена!!!!!
        Reptiloid
      2. кеп Сегодня, 07:10
        Цитата: Зяблицев
        Приходится бедолагам лепить горбатого - формат не тот, переводчик с русского языка в декрет ушла и вообще, все это нужно еще раз хорошо обмозговать... laughing


        "...переводчик с русского языка в декрет ушла.. ".Замечательно сказано,а кто отец?......
        -Да неужели? laughing
        Или вообще заявят,что у русских "гранаты не той системы" laughing
        кеп
        1. Зяблицев Сегодня, 07:12
          Вот, вот...! laughing hi
          Зяблицев
  2. Nemo35 Сегодня, 05:51
    Фигасе у них квалификация - формат не тот, понять не можем.
    Nemo35
  3. ИмПерц Сегодня, 06:04
    Вот это да?
    Расшифруют, расшифруют. Не сомневаюсь. Ещё приложат нотариально заверенный скриншот. И перевод на голландский.
    З. Ы. Надеюсь, что перевод с технического на юридический тоже сделают. Чтобы вариантов для манёвра не было.
    ИмПерц
    1. Котище Сегодня, 06:16
      Пполитику двойных стандартов еще никто не отменял!
      Котище
  4. Военный Строитель Сегодня, 06:18
    Цитата: Зяблицев
    Голландцы выжидают, куда "ветер перемен" со стороны Вашингтона подует - им и с хозяином ругаться не хочется и Брюссель жалко подводить - вот и мечутся, то ли к умным, то ли к красивым..

    не только, нужно еще из дер ьма чистыми вылезти
    Военный Строитель
  5. tolmachiev51 Сегодня, 06:19
    Гейропейские технологии-супер !!! Как же они шпионят?
    tolmachiev51
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:35
    якобы предоставлена в формате, не соответствующем международным стандартам

    Конечно отписка и затягивание времени. Можно подумать, что наши не знают в каком формате предоставлять данные зарубежному государству. Полнейший саботаж. Интересно как будут выкручиваться если Трамп действительно начнет налаживать нормальные отношения с Россией? Останется только толерантным местом повернуться.
    rotmistr60
  7. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:39
    И все таки подобные затягивания и переливания из пустого в порожнее указывает на неудобную для запада и Украины правду.
    IGOR GORDEEV
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:43
    Жители Палау обещают расшифровать эти записи за одни сутки lol Ибо они в отличии от голландцев не курят всякую дрянь fool
    Изгоняющий либероидов
  9. olimpiada15 Сегодня, 07:04
    Им понадобилось 3 года , чтобы понять, что формат не тот?!!!
    Похоже их эксперты, вместо дипломов о квалификации экспертного уровня, имеют справку от психиатра об умственной отсталости. Других вариантов объяснения не прослеживается.
    olimpiada15

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