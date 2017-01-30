Нидерланды не сумели расшифровать российские данные по гибели «Боинга»

Для того чтобы лучше понимать, что изображено на снимках с радаров, необходима дополнительная информация

Это очевидная отписка, отговорка, если хотите, саботаж.

Все это делается, чтобы держать Россию в изоляции, вводить против нее всевозможные санкции.