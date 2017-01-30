Нидерланды не сумели расшифровать российские данные по гибели «Боинга»
Как сообщает австрийская газета Standart, прокуратура Нидерландов заявила о том, что информация о снимках с радаров, предоставленных Москвой в ходе расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом, якобы предоставлена в формате, не соответствующем международным стандартам.
— пояснил представитель прокуратуры.
В связи с этим следователи направили России запрос о повторном предоставлении данных в более удобной для расшифровки форме.
Как полагает бывший главком ВВС России генерал армии Петр Дейнекин, нидерландские следователи саботируют расследование катастрофы.
Бывший заместитель главкома ВВС генерал-полковник Николай Антошкин считает, что Нидерланды, незаинтересованные в обнародовании истинной причины катастрофы, намеренно затягивают расследование.
Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту самолета. Согласно выводам предварительного доклада, опубликованного в сентябре, Boeing был сбит ракетой серии 9М38 из ЗРК "Бук", выпущенной с территории поля неподалеку от села Первомайское, которое, по данным следователей, находилось под контролем ополченцев. Эксперименты, осуществленные концерном "Алмаз-Антей", напротив, подтверждают версию о пуске ракеты из района Зарощенского, контролировавшегося ВСУ.
В российском МИД отметили, что у Москвы есть основания сомневаться в объективности выводов JIT, а методы работы следственной группы назвали непрозрачными и предвзятыми, указав на то, что неприемлемо игнорировать важную информацию, предоставляемую Россией.
Для того чтобы лучше понимать, что изображено на снимках с радаров, необходима дополнительная информация
— пояснил представитель прокуратуры.
В связи с этим следователи направили России запрос о повторном предоставлении данных в более удобной для расшифровки форме.
Как полагает бывший главком ВВС России генерал армии Петр Дейнекин, нидерландские следователи саботируют расследование катастрофы.
Это очевидная отписка, отговорка, если хотите, саботаж.
Бывший заместитель главкома ВВС генерал-полковник Николай Антошкин считает, что Нидерланды, незаинтересованные в обнародовании истинной причины катастрофы, намеренно затягивают расследование.
Все это делается, чтобы держать Россию в изоляции, вводить против нее всевозможные санкции.
Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту самолета. Согласно выводам предварительного доклада, опубликованного в сентябре, Boeing был сбит ракетой серии 9М38 из ЗРК "Бук", выпущенной с территории поля неподалеку от села Первомайское, которое, по данным следователей, находилось под контролем ополченцев. Эксперименты, осуществленные концерном "Алмаз-Антей", напротив, подтверждают версию о пуске ракеты из района Зарощенского, контролировавшегося ВСУ.
В российском МИД отметили, что у Москвы есть основания сомневаться в объективности выводов JIT, а методы работы следственной группы назвали непрозрачными и предвзятыми, указав на то, что неприемлемо игнорировать важную информацию, предоставляемую Россией.