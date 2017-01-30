07:30 30 января

Атака на мусульманский центр в канадском Квебеке

Из Канады приходят сообщения о террористическом акте в мусульманском центре города Квебек в районе Сент-Фуа. Телеканал СBC передаёт, что неизвестные открыли стрельбу в местной мечети, в результате которой погибли 5 человек, ещё несколько получили ранения различной степени тяжести.

Атака на мусульманский центр в канадском Квебеке


Важно отметить то, что на днях канадский премьер Джастин Трюдо озвучил заявление в поддержку мусульманских иммигрантов. По словам Трюдо, Канада – многонациональное государство, которое готово приветствовать всех тех, кому новый указ Дональда Трампа закрыл путь в Соединённые Штаты Америки.


Канадские СМИ сообщают о большом числе полицейских и карет скорой помощи на месте стрельбы.

Летом прошлого года в той же мечети неизвестные выставили напоказ свиную голову.

По последним данным, полиция арестовала двух человек, которых подозревают в причастности к стрельбе в мусульманском центре Квебека.

Использованы фотографии: Radio-Canada
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Комментарии 10
  1. Mavrikiy Сегодня, 06:03
    Толерантность - хорошо, а голова лучше.
    Mavrikiy
    1. роман66 Сегодня, 07:25
      свиная -то, хохлы наверняка
      роман66
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:24
    Цитата: Mavrikiy
    Толерантность - хорошо, а голова лучше.

    Вот,вот!Пускай побольше бармалеев укрывают.Может и правителям головы свернут.Причём,и коренной народ Канады тоже
    Мар.Тира
  3. BecmepH Сегодня, 06:25
    По последним данным, полиция арестовала двух человек, которых подозревают в причастности к стрельбе в мусульманском центре Квебека.
    Поди, опять русские)))
    BecmepH
  4. DrShAN Сегодня, 06:27
    Я до конца не понял. Это не допущенные в штаты "беженцы" нахулиганили или местные перестали терпеть новоприбывших?
    DrShAN
  5. mitrich Сегодня, 06:31
    Осуждаю, эту бесчеловечную атаку упоротых канадских националистов на несчастных эмигрантов. Принимай Канада у себя их много и всяких разных. От нас подальше будет. И поближе к светочу демократии, который это все и заварил. Глядишь, Трамп и на стену с севера раскошелится, за счёт их нефти.
    mitrich
  6. трассер Сегодня, 06:41
    В провинци Квебек большвя мусульманская диаспора пробивает со всеми присущими этому народу прелестями. А то что работать они не хотят, их толстопопые жены с кучами детей на пособии сидят пользуется бесплатных жильем и порочими няшками Канадской жизни об этом всем известно . А безделье рождает лишнее время...девать его как правило некуда , и почему бы не занятися таким личностям тероризмом.? Всё просто..
    трассер
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:45
    Кто сказал что это атака-это учения местной группировки игил ! !! fool Атаки начнутся попозже. ..
    Изгоняющий либероидов
  8. morpogr Сегодня, 06:51
    Как оперативно работают. Только премьер сказал "добро пожаловать" всем угнетённым кому запретил злой Трамп , и сразу нашлись несогласные. Да Северная Америка перестаёт быть спокойным континентом. На юге Мексика и стена на севере толерантная Канада и недовольные жители.
    morpogr
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    Канада – многонациональное государство, которое готово приветствовать всех

    Хорошо об этом заявлять когда находишься далековато от БВ и Сев.Африки. К вам сначала добраться нужно, да и климат у вас не для мигрантов-халявщиков. Премьер к тому же наверное совершенно не осведомлен, что уже творится в Европе.
    По всему видно, что кое кого в Канаде уже достали даже те выходцы из исламского мира, которые там живут.
    rotmistr60

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