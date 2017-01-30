Атака на мусульманский центр в канадском Квебеке
Из Канады приходят сообщения о террористическом акте в мусульманском центре города Квебек в районе Сент-Фуа. Телеканал СBC передаёт, что неизвестные открыли стрельбу в местной мечети, в результате которой погибли 5 человек, ещё несколько получили ранения различной степени тяжести.
Важно отметить то, что на днях канадский премьер Джастин Трюдо озвучил заявление в поддержку мусульманских иммигрантов. По словам Трюдо, Канада – многонациональное государство, которое готово приветствовать всех тех, кому новый указ Дональда Трампа закрыл путь в Соединённые Штаты Америки.
Канадские СМИ сообщают о большом числе полицейских и карет скорой помощи на месте стрельбы.
Летом прошлого года в той же мечети неизвестные выставили напоказ свиную голову.
По последним данным, полиция арестовала двух человек, которых подозревают в причастности к стрельбе в мусульманском центре Квебека.
Важно отметить то, что на днях канадский премьер Джастин Трюдо озвучил заявление в поддержку мусульманских иммигрантов. По словам Трюдо, Канада – многонациональное государство, которое готово приветствовать всех тех, кому новый указ Дональда Трампа закрыл путь в Соединённые Штаты Америки.
Канадские СМИ сообщают о большом числе полицейских и карет скорой помощи на месте стрельбы.
Летом прошлого года в той же мечети неизвестные выставили напоказ свиную голову.
По последним данным, полиция арестовала двух человек, которых подозревают в причастности к стрельбе в мусульманском центре Квебека.
Использованы фотографии: Radio-Canada