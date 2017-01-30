07:25 30 января

В Чечне ликвидированы трое боевиков. Есть жертвы среди правоохранителей

На территории Чеченской Республики завершилась специальная операция, о которой СМИ сообщил глава региона Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, контртеррористическая операция проходила в районе населённого пункта Шали. Сотрудникам правоохранительных органов удалось уничтожить троих боевиков. Не обошлось без жертв и среди сотрудников силовых структур.

В Чечне ликвидированы трое боевиков. Есть жертвы среди правоохранителей


Кадырова цитирует информационное агентство «Интерфакс»:
Я после полуночи вернулся из города Шали, где проводилась спецоперация против особо опасных террористов. В центре города сотрудники полиции предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту. В ответ на предложение предъявить документы, они открыли огонь и бросили гранату.



В результате атаки боевиков смертельные ранения получили сотрудник ОМВД по Шалинскому району Чечни Али Муслимханов (сержант полиции) и сотрудник ППС УМВД по городу Грозный Ислам Яхаджиев.

Рамзан Кадыров сообщил, что боевиков ликвидировали на месте. Удалось установить их личности. Это Юнус Мукаев, Сидик Даргаев, Бешто Эмедиев. Все трое находились в розыске.

Известно о том, что представители бандгруппы имели контакты с боевиками на территории Чеченской Республики. В частности, руководил чеченской группировкой уроженец Шали Магомед Рашидов, находящийся на территории Сирийской Арабской Республики и состоящий в рядах ИГИЛ (запрещено в РФ).

В результате действий боевиков ранения получили и двое гражданских лиц.

Использованы фотографии: ТВ Центр
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Комментарии 5
  1. Мар.Тира Сегодня, 06:20
    Что то слишком часто стали проходить.А раньше Кадыров говорил,что в Чечне искоренили всех боевиков?А эти тогда откуда?С луны что ли?
    Мар.Тира
    1. Чеширский Сегодня, 07:04
      Да местные они, местные. Они там рождаются каждый день, соответственно и боевиками вербуются стабильно и постоянно.
      Чеширский
  2. Ksi-14 Сегодня, 06:56
    В сирии бармалеев прижали вот и возвращаются домой поджав хвосты и здесь пытаются жить как в халифате
    Ksi-14
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:05
    Цитата: Ksi-14
    В сирии бармалеев прижали вот и возвращаются домой поджав хвосты и здесь пытаются жить как в халифате

    Кадыров же говорил,что ему известны все чеченцы,которые воюют в Сирии,и что по возвращении им будет оказана достойная встреча.Одно из двух.Или действительно встречают,или слабая агентурная работа внутри республики,не помогает во время выявить боевиков.
    Мар.Тира
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:22
    На одних духов стало меньше. Соболезнования погибшим и их семьям.
    a.s.zzz888

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