В Чечне ликвидированы трое боевиков. Есть жертвы среди правоохранителей

Я после полуночи вернулся из города Шали, где проводилась спецоперация против особо опасных террористов. В центре города сотрудники полиции предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту. В ответ на предложение предъявить документы, они открыли огонь и бросили гранату.

На территории Чеченской Республики завершилась специальная операция, о которой СМИ сообщил глава региона Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, контртеррористическая операция проходила в районе населённого пункта Шали. Сотрудникам правоохранительных органов удалось уничтожить троих боевиков. Не обошлось без жертв и среди сотрудников силовых структур.Кадырова цитирует информационное агентство «Интерфакс» В результате атаки боевиков смертельные ранения получили сотрудник ОМВД по Шалинскому району Чечни Али Муслимханов (сержант полиции) и сотрудник ППС УМВД по городу Грозный Ислам Яхаджиев.Рамзан Кадыров сообщил, что боевиков ликвидировали на месте. Удалось установить их личности. Это Юнус Мукаев, Сидик Даргаев, Бешто Эмедиев. Все трое находились в розыске.Известно о том, что представители бандгруппы имели контакты с боевиками на территории Чеченской Республики. В частности, руководил чеченской группировкой уроженец Шали Магомед Рашидов, находящийся на территории Сирийской Арабской Республики и состоящий в рядах ИГИЛ (запрещено в РФ).В результате действий боевиков ранения получили и двое гражданских лиц.