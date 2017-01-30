Трамп призвал Маккейна и Грэма отказаться от попыток развязать третью мировую
Президент США Дональд Трамп сделал крайне жёсткое заявление в отношении сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, известных своей милитаристской риторикой и призывами навязывать зарубежным государствам волю США. После того как Трамп подписал указ об ограничениях на въезд мигрантов из нескольких исламских стран, Грэм и Маккейн заявили, что указ Трампа «непроверенный» и «способный нанести удар по самим себе».
Из заявления сенаторов (цитата РИА Новости):
Это заявление Трамп не оставил без ответа. По его словам, сенаторам Маккейну и Грэму пора сконцентрировать свои усилия на борьбе с терроризмом и перестать заниматься попытками начать третью мировую войну.
Трамп:
Напомним, что сенатор Маккейн ранее на одном из фото засветился с теми, кто сегодня представляет верхушку террористической группировки «Исламское государство». Именно поэтому и возникает вопрос: а есть ли у того же Маккейна интерес бороться с ИГИЛ?
Из заявления сенаторов (цитата РИА Новости):
Этот исполнительный указ посылает сигнал, преднамеренный или нет, что Америка не хочет, чтобы мусульмане приезжали в нашу страну. Именно из-за этого мы опасаемся, что указ может в большей степени поспособствовать вербовке террористов, нежели улучшить нашу безопасность.
Это заявление Трамп не оставил без ответа. По его словам, сенаторам Маккейну и Грэму пора сконцентрировать свои усилия на борьбе с терроризмом и перестать заниматься попытками начать третью мировую войну.
Трамп:
Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно, они прискорбно неубедительны, что касается иммиграции. Оба сенатора должны сосредоточить свою энергию на ИГ (запрещено в РФ, - прим. «ВО»), нелегальной миграции и безопасности на границах вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну.
Напомним, что сенатор Маккейн ранее на одном из фото засветился с теми, кто сегодня представляет верхушку террористической группировки «Исламское государство». Именно поэтому и возникает вопрос: а есть ли у того же Маккейна интерес бороться с ИГИЛ?
Использованы фотографии: politolog.net