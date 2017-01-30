07:24 30 января

Трамп призвал Маккейна и Грэма отказаться от попыток развязать третью мировую

Президент США Дональд Трамп сделал крайне жёсткое заявление в отношении сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, известных своей милитаристской риторикой и призывами навязывать зарубежным государствам волю США. После того как Трамп подписал указ об ограничениях на въезд мигрантов из нескольких исламских стран, Грэм и Маккейн заявили, что указ Трампа «непроверенный» и «способный нанести удар по самим себе».

Трамп призвал Маккейна и Грэма отказаться от попыток развязать третью мировую


Из заявления сенаторов (цитата РИА Новости):
Этот исполнительный указ посылает сигнал, преднамеренный или нет, что Америка не хочет, чтобы мусульмане приезжали в нашу страну. Именно из-за этого мы опасаемся, что указ может в большей степени поспособствовать вербовке террористов, нежели улучшить нашу безопасность.



Это заявление Трамп не оставил без ответа. По его словам, сенаторам Маккейну и Грэму пора сконцентрировать свои усилия на борьбе с терроризмом и перестать заниматься попытками начать третью мировую войну.

Трамп:
Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно, они прискорбно неубедительны, что касается иммиграции. Оба сенатора должны сосредоточить свою энергию на ИГ (запрещено в РФ, - прим. «ВО»), нелегальной миграции и безопасности на границах вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну.


Напомним, что сенатор Маккейн ранее на одном из фото засветился с теми, кто сегодня представляет верхушку террористической группировки «Исламское государство». Именно поэтому и возникает вопрос: а есть ли у того же Маккейна интерес бороться с ИГИЛ?

Использованы фотографии: politolog.net
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Комментарии 14
  1. Волька Сегодня, 06:33
    Трамп с завидным упорством расставляет все точки над "i"...
    Волька
    1. Зяблицев Сегодня, 06:39
      Главное, что бы Трамп, когда расставит все точки на i, в открытом лимузине по Далласу не катался... laughing
      Зяблицев
      1. Владимирец Сегодня, 06:45
        Цитата: Зяблицев
        Главное, что бы Трамп, когда расставит все точки на i, в открытом лимузине по Далласу не катался

        Если он продолжит так расставлять точки, то и в закрытом. yes
        Владимирец
  2. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:36
    Оба сенатора должны сосредоточить свою энергию на ИГ (запрещено в РФ, - прим. «ВО»), нелегальной миграции и безопасности на границах вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну.

    Так они вроде и не рассредоточивались на иг и на всем том что может хоть как то причинить вред России.
    IGOR GORDEEV
  3. Доктор Бармалей Сегодня, 06:49
    Сенатор Маккейн:
    Доктор Бармалей
    1. Александр 3 Сегодня, 07:11
      Мозжичёк вырезать уже поздно.Надо всю голову.
      Александр 3
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    Этим сенаторам,что об стенку горох. Если замкнуло на ненависти к России, то ни какие советы им не помогут. Исправить ситуацию может только "кондрат", который хватит этих "непреклонных борцов" от перенапряжения и злости.
    rotmistr60
  5. PValery53 Сегодня, 07:04
    Если на фото - буйнопомешанные(помешались на русофобии), то почему они не в смирительных рубашках?
    PValery53
  6. Delink Сегодня, 07:09
    Не призывать их нужно, а снимать с должностей!!! Они 8 лет к этому стремились, а тут облом пришел!
    По накатанной они пойдут дорожке.
    Delink
  7. Masya Masya Сегодня, 07:13
    Трамп сделал крайне жёсткое заявление в отношении сенаторов Джона Маккейна

    в угол его в угол... и вообще его место у параши, он привык... winked
    Masya Masya
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
    Начинает, Трамп, за здравие. Лишь бы не закончил за упокой.
    a.s.zzz888
    1. Masya Masya Сегодня, 07:19
      и я думаю... пристрелят на фиг, чета резво начал... what
      Masya Masya
  9. синоби Сегодня, 07:19
    Буйный и алкаш в одной упряжке.Лечить уже поздно,изолировать от общества.Навсегда.На кладбище.
    синоби
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:24
    Боюсь что Трапа ждет судьба покойного призидента Кеннеди.
    Изгоняющий либероидов

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