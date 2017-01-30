Трамп призвал Маккейна и Грэма отказаться от попыток развязать третью мировую

Этот исполнительный указ посылает сигнал, преднамеренный или нет, что Америка не хочет, чтобы мусульмане приезжали в нашу страну. Именно из-за этого мы опасаемся, что указ может в большей степени поспособствовать вербовке террористов, нежели улучшить нашу безопасность.

Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно, они прискорбно неубедительны, что касается иммиграции. Оба сенатора должны сосредоточить свою энергию на ИГ (запрещено в РФ, - прим. «ВО»), нелегальной миграции и безопасности на границах вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну.