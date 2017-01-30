07:28 30 января

Российский сенатор ответил литовскому депутату на призыв "вернуть Калининград Европе"

В Верхней палате российского парламенте не оставили без внимания заявления литовского депутата Линаса Бальсиса, который заявил, что «послевоенные границы утратили свою силу, и Калининградская область должна вернуться в Европу». С таким заявлением Бальсис выступил в ходе конференции «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса».

Заявление Бальсиса, который выдал слова о необходимости «обсуждения вопроса земель Восточной Пруссии на международном уровне», прокомментировал первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров:
Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти. Слабо вернуть Вильнюсский край?


По словам Владимира Джабарова, заявление литовского парламентария банальная попытка обратить на себя хоть какое-то внимание. Об этом сообщает РИА Новости.


Российский сенатор ответил литовскому депутату на призыв "вернуть Калининград Европе"


Кстати, если литовский депутат предлагает «вернуть» Калининградскую область Европе (Германии), то почему ничего не упоминает о том, что в таком случае немалые территории, ранее входившие в состав Восточной Пруссии, придётся возвращать и со стороны официальной Варшавы. А если рассматривать вопрос о том, «утратили» ли силу послевоенные границы, то одновременно с этим придётся поднимать вопрос и о самом существовании независимой Литвы, как справедливо заметил российский сенатор...

Использованы фотографии: rp-lnr.su
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Комментарии 16
  1. Зяблицев Сегодня, 06:46
    В Литве все узнали Бальсиса, а в России все узнали, что есть такой сенатор Джабаров - теперь мы точно уверены, что наши сенаторы за даром хлеб не едят, а денно и нощно стоят на страже интересов России... laughing
    Зяблицев
    1. кеп Сегодня, 07:23
      Цитата: Зяблицев
      В Литве все узнали Бальсиса, а в России все узнали, что есть такой сенатор Джабаров - теперь мы точно уверены, что наши сенаторы за даром хлеб не едят, а денно и нощно стоят на страже интересов России... laughing


      Секундантами кого себе возьмут? Стреляться, или на шпагах?
      Хотя если серьезно,вопросы о границах возникают не первый раз,лишний повод нарисоваться в медиапространстве,да и платит господин Сорос,как стало известно, неплохие деньги всем и везде где можно впоследствии "срубить бабки".
      Хотя понятно, что не он "крысиный король" а просто крыса, на тонущем корабле с радужным флагом.
      кеп
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:52
    Зря всётаки Россия дала самостоятельность Прибалтам.Не готовы они к цивилизованной жизни,
    Мар.Тира
    1. PValery53 Сегодня, 06:59
      Сбрасывать нахлебников, да ещё и русофобов, "с хвоста" - вполне прогрессивное дело.
      PValery53
      1. роман66 Сегодня, 07:17
        да кто это независимость им давал, так , передали от одного хозяина другому( возвращение блудного попугая)
        роман66
  3. Ольгович Сегодня, 06:54
    Прооакация с попыткой пересмотреть итоги ВМВ.
    Лишний раз доказывает, что нельзя было давать ЛССР ни Вильно, ни Мемеля, ни половины Курской косы,. .....
    Ольгович
    1. Владимирец Сегодня, 07:00
      Цитата: Ольгович
      ни половины Курской косы

      А также Воронежского острова и Орловского залива. wink
      Владимирец
  4. inkass_98 Сегодня, 06:56
    Если Вильнюс заговорил о пересмотре послевоенных границ, то пусть поставит об этом в известность своего союзника Польшу. Мало того, что придется Вильно вернуть взад, чему поляки обрадуются, но придется вернуть изрядные территории Германии, а вот это уже будет явно поводом для беспокойства. И вот тут-то гордым лицвинам может стать не так весело, бо по рукам получат от соседей.
    inkass_98
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:03

    Удел микробов, жить чтобы пакостить людям.Так и этим трём микробам разрешили пока пожить.Но поскольку они не дают про себя забыть.Придётся посыпать на них хлорки laughing
    Наблюдатель2014
  6. Александр 3 Сегодня, 07:06
    Женщины стараются привлечь внимание мужиков макияжем,внешностью,А это трепло чем?
    Александр 3
  7. samarin1969 Сегодня, 07:08
    "Тяжелая" работа у депутатов...Держат на себе бремя геополитики. wink
    samarin1969
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:16
    «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса».

    Ага, "взгляд" из норы, под названием вильнюс! laughing bully
    a.s.zzz888
  9. Горменгаст Сегодня, 07:17
    Прибалтийские шаманы в очередной раз вызывают Духа демократии. laughing
    Горменгаст
  10. rpek32 Сегодня, 07:21
    о боже только не это. звоните в гаагу оон обсе спортлото laughing
    rpek32
  11. pafegosoff Сегодня, 07:24
    Львов - Польше..., Вильнюс- в Польшу, Гданьск - в Германию, А Крым как был в России, так и остается... Со времен Екатерины и по итогам Ялтинской и Потсдамской конференции
    Кениксберг Россия завоевала, Курилы - завоевала. А что отвоевали у Гитлера и самураев литовцы, поляки, бандеровцы и прочие румыны?
    pafegosoff
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
    Вот такие прибалтийские гомосеки как бальдис потом и визжат что Россия хочет их оккупировать!
    Изгоняющий либероидов

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