Российский сенатор ответил литовскому депутату на призыв "вернуть Калининград Европе"
В Верхней палате российского парламенте не оставили без внимания заявления литовского депутата Линаса Бальсиса, который заявил, что «послевоенные границы утратили свою силу, и Калининградская область должна вернуться в Европу». С таким заявлением Бальсис выступил в ходе конференции «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса».
Заявление Бальсиса, который выдал слова о необходимости «обсуждения вопроса земель Восточной Пруссии на международном уровне», прокомментировал первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров:
По словам Владимира Джабарова, заявление литовского парламентария банальная попытка обратить на себя хоть какое-то внимание. Об этом сообщает РИА Новости.
Кстати, если литовский депутат предлагает «вернуть» Калининградскую область Европе (Германии), то почему ничего не упоминает о том, что в таком случае немалые территории, ранее входившие в состав Восточной Пруссии, придётся возвращать и со стороны официальной Варшавы. А если рассматривать вопрос о том, «утратили» ли силу послевоенные границы, то одновременно с этим придётся поднимать вопрос и о самом существовании независимой Литвы, как справедливо заметил российский сенатор...
Заявление Бальсиса, который выдал слова о необходимости «обсуждения вопроса земель Восточной Пруссии на международном уровне», прокомментировал первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров:
Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти. Слабо вернуть Вильнюсский край?
По словам Владимира Джабарова, заявление литовского парламентария банальная попытка обратить на себя хоть какое-то внимание. Об этом сообщает РИА Новости.
Кстати, если литовский депутат предлагает «вернуть» Калининградскую область Европе (Германии), то почему ничего не упоминает о том, что в таком случае немалые территории, ранее входившие в состав Восточной Пруссии, придётся возвращать и со стороны официальной Варшавы. А если рассматривать вопрос о том, «утратили» ли силу послевоенные границы, то одновременно с этим придётся поднимать вопрос и о самом существовании независимой Литвы, как справедливо заметил российский сенатор...
Использованы фотографии: rp-lnr.su