В Киеве состоялось факельное шествие в годовщину боя под Крутами
Активисты националистической партии "Свобода" провели факельное шествие по центру Киева, посвященное годовщине боя киевских студентов, защищавших Украинскую народную республику, с бойцами советских отрядов в 1918 году, велась его прямая видеотрансляция на телеканале "112.Украина".
Участники шествия организованными колоннами с факелами прошли по улице Ивана Мазепы от метро Арсенальная в сторону урочища Аскольдова Могила, где находятся захоронения участников боя под Крутами. Перед началом марша организаторы провели театрализованную реконструкцию боя бойцов УНР и отрядов, поддерживавших большевиков, за киевский завод "Арсенал".
Бой под Крутами носил локальный характер, не сказавшись на общем ходе гражданской войны, но в силу идеологизации украинской исторической науки оброс множеством не подтвержденных мифов. Усилиями историков и националистически настроенной общественности бой стали воспринимать как символ борьбы за независимость страны. Фактически имело место незначительное по меркам гражданского противостояния вооруженное столкновение между отрядом студентов (около 400 чел.), мобилизованных в ряды войск Украинской народной республики, и подразделением советских войск под общим командованием М. А. Муравьёва (4000 чел.), продвигавшихся к Киеву. Сражение завершилось полным разгромом отряда УНР.
Участники шествия организованными колоннами с факелами прошли по улице Ивана Мазепы от метро Арсенальная в сторону урочища Аскольдова Могила, где находятся захоронения участников боя под Крутами. Перед началом марша организаторы провели театрализованную реконструкцию боя бойцов УНР и отрядов, поддерживавших большевиков, за киевский завод "Арсенал".
Бой под Крутами носил локальный характер, не сказавшись на общем ходе гражданской войны, но в силу идеологизации украинской исторической науки оброс множеством не подтвержденных мифов. Усилиями историков и националистически настроенной общественности бой стали воспринимать как символ борьбы за независимость страны. Фактически имело место незначительное по меркам гражданского противостояния вооруженное столкновение между отрядом студентов (около 400 чел.), мобилизованных в ряды войск Украинской народной республики, и подразделением советских войск под общим командованием М. А. Муравьёва (4000 чел.), продвигавшихся к Киеву. Сражение завершилось полным разгромом отряда УНР.