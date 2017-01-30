11:39 30 января

В Киеве состоялось факельное шествие в годовщину боя под Крутами

Активисты националистической партии "Свобода" провели факельное шествие по центру Киева, посвященное годовщине боя киевских студентов, защищавших Украинскую народную республику, с бойцами советских отрядов в 1918 году, велась его прямая видеотрансляция на телеканале "112.Украина".



Участники шествия организованными колоннами с факелами прошли по улице Ивана Мазепы от метро Арсенальная в сторону урочища Аскольдова Могила, где находятся захоронения участников боя под Крутами. Перед началом марша организаторы провели театрализованную реконструкцию боя бойцов УНР и отрядов, поддерживавших большевиков, за киевский завод "Арсенал".


Бой под Крутами носил локальный характер, не сказавшись на общем ходе гражданской войны, но в силу идеологизации украинской исторической науки оброс множеством не подтвержденных мифов. Усилиями историков и националистически настроенной общественности бой стали воспринимать как символ борьбы за независимость страны. Фактически имело место незначительное по меркам гражданского противостояния вооруженное столкновение между отрядом студентов (около 400 чел.), мобилизованных в ряды войск Украинской народной республики, и подразделением советских войск под общим командованием М. А. Муравьёва (4000 чел.), продвигавшихся к Киеву. Сражение завершилось полным разгромом отряда УНР.



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Комментарии 49
  1. dik-nsk Сегодня, 07:48
    факелы этих бандерлогов на Российском газе или нефти? не патриотично как-то, вот, где зрада laughing
    dik-nsk
    1. 79807420129 Сегодня, 07:59
      Сражение завершилось полным разгромом отряда УНР.

      Украина насамом деле похожа на геев,стремящихся зачать ребенка,чем больше потуг,тем больше болит зад.
      79807420129
      1. dik-nsk Сегодня, 08:03
        а к моему комментарию это какое отношение имеет? пост повыше - звезд побольше, удивляют меня такие индивиды)))))))
        dik-nsk
        1. 79807420129 Сегодня, 08:11
          Цитата: dik-nsk
          а к моему комментарию это какое отношение имеет? пост повыше - звезд побольше, удивляют меня такие индивиды)))))))

          К вашему никагого,милейший. yes Я уж не говорю про вас,что новость вышла в 7.45,в 7.48 красовался ваш коммент,вы новость то сами читали?Или спешили первое место застолбить,вы то и удивили fellow индивид. tongue +коллега я вам поставлю,не расстраивайтесь и не завидуйте. wink
          79807420129
          1. dik-nsk Сегодня, 08:23
            да не очень то и хотелось, коллега))) wink
            dik-nsk
            1. cniza Сегодня, 08:43
              Цитата: dik-nsk
              факелы этих бандерлогов на Российском газе или нефти? не патриотично как-то, вот, где зрада laughing


              Всё это закончится очень печально , да и у нас под боком "раковая опухоль".
              cniza
    2. дядя Мурзик Сегодня, 08:38
      так они же дети! все играются wassat
      дядя Мурзик
    3. Alex20042004 Сегодня, 08:41
      А, я первый раз прочитал, у меня получилось "....провели Фекальное шествие...".
      Alex20042004
      1. KondratKo Сегодня, 10:37
        Да, у меня ассоциации аналогичные.


        А фекалоносцы все в намордниках (если конечно это фото оттуда), значит до сих пор понимают, что возмездие придёт обязательно, а оно придёт рано или поздно.
        KondratKo
        1. KondratKo Сегодня, 10:49
          Перед началом марша организаторы провели театрализованную реконструкцию боя бойцов УНР и отрядов, поддерживавших большевиков, за киевский завод "Арсенал".
          Историческая справка: Сражение завершилось полным разгромом отряда УНР..

          И конечно "героические" бойцы УНР в конце реконструкции "победили" таки большевиков?
          KondratKo
          1. volodimer Сегодня, 11:33
            Ну, конечно, а после этого реконструкторы выкопали макет чёрного моря и насыпали макет кавказских гор wink
            volodimer
  2. Masya Masya Сегодня, 07:51
    Да ФАКЕЛ им в опу ... извините если что... am
    Masya Masya
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:54
    Других-то праздников, укронацики не знают. Вот и пляшут на своих шабашах. angry
    a.s.zzz888
    1. Лелёк Сегодня, 08:26
      Цитата: a.s.zzz888
      Других-то праздников, укронацики не знают. Вот и пляшут на своих шабашах.


      Привет.
      В других направлениях у Руина "печаль велика есть".
      Лелёк
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:37
        Лелёк Сегодня, 08:26 ↑ Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        Других-то праздников, укронацики не знают. Вот и пляшут на своих шабашах.
        Привет.
        В других направлениях у Руина "печаль велика есть".


        Привет.
        У этих озабоченных "входом в эвропу" куда ни кинь - везде клин! Вот и в НАТу им хода нет. Надо бы им опять поскакать, может поможет! laughing
        a.s.zzz888
  4. Ингвар 72 Сегодня, 07:55
    И сколько погибло народу из УНР? Там погибших около двух десятков, остальные героически драпанули. laughing
    Тут подробнее - http://ruspravda.info/Boy-pod-Krutami.-Kak-eto-bi
    lo-na-samom-dele-18458.html
    Ингвар 72
    1. Смог Сегодня, 08:21
      Цитата: Ингвар 72
      И сколько погибло народу из УНР? Там погибших около двух десятков, остальные героически драпанули. laughing
      Тут подробнее - http://ruspravda.info/Boy-pod-Krutami.-Kak-eto-bi
      lo-na-samom-dele-18458.html

      Однако такое "громадное" количество жертв не помешало состроить во времена Ющенки мемориал на месте "героического" сражения.


      Мемориал памяти героев Крут — мемориальный комплекс, посвящённый бою под Крутами. В его состав входит монумент, символическая могила-курган, часовня, озеро в форме креста, а также музейная экспозиция, расположенная в старинных железнодорожных вагонах. Мемориал находится возле села Памятное Борзнянского района Черниговской области
      25 августа 2006 года «Мемориал памяти героев Крут» на железнодорожной станции Круты был официально открыт президентом Украины Виктором Ющенко..
      Смог
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:36
        Цитата: Смог
        символическая могила-курган,

        А курган то больше на пирамиду смахивает! good
        Ингвар 72
        1. Смог Сегодня, 09:00
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: Смог
          символическая могила-курган,

          А курган то больше на пирамиду смахивает! good

          Ха! laughing Так у них же строительство пирамид на генетическом уровне заложено yes

          Смог
          1. Ингвар 72 Сегодня, 09:05
            Цитата: Смог
            Так у них же строительство пирамид на генетическом уровне заложено

            У их правящей верхушки заложено, со времен исхода. А у укров заложено метаться между .... трёпаными. laughing
            Ингвар 72
      2. denk20 Сегодня, 10:05
        Ну Ющенко, то вообще великий строитель, у него, видимо, родословная от тех самых копателей моря. Один туалет в честь памяти о жертвах "голодомора". Именно туалет, потому как по другому его не используют, кроме как стать и помочиться. А такая смотровая площадка, была.
        denk20
  5. Altona Сегодня, 07:57
    Евреи прибыли считают, а холопы свидомые с фекалиями скачут, отмечают подвиги, которых не было. И славят своего еврейского вождя Поппеля-Бандеру.
    Altona
  6. sl3 Сегодня, 07:59
    На большее куриный мозг не способен,с факелами ходить,покрышки жечь и прыгать.Продолжаем в том же духе,деградация не за горами.
    sl3
  7. Fedalex Сегодня, 08:00
    В Киеве состоялось фекальное шествие... laughing
    Fedalex
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:01
    Сражение завершилось полным разгромом отряда УНР.

    Так чего спрашивается праздновали? Повод лишний раз показать Европе как они "героически" маршируют в составе факельного шествия?
    rotmistr60
  9. Uncle Lee Сегодня, 08:02
    Скоро будут праздновать дату: "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
    Uncle Lee
  10. mitrich Сегодня, 08:11
    Их положили как свиней на бойне и, наверное, не заметили, переступили через эти остывающие кули, и дальше пошли.
    Какая страна, такие и праздники- херои. С чем их искренне и поздравляю.
    mitrich
  11. raid14 Сегодня, 08:13
    Раньше ходили открыто и народу больше было, сейчас в брониках и лица прячут.
    raid14
    1. Azim77 Сегодня, 08:59
      Вот тоже, смотрю на этих в масках и задаю вопрос - а что вообще хорошего сделала или хочет сделать эта молодежь для своей страны? Какие планы на будущее, ведь нельзя вечно разрушать "старое". Ведь мало только маршировать и кричать "гоп", а нужно еще трудиться, сеять, да хотя бы бабушку через дорогу провести. Что им сейчас мешает творить, созидать, развивать Украину? Независимость есть, во власти свои, что еще нужно? Вот и получается, что они - анархисты и тунеядцы.
      Azim77
      1. raid14 Сегодня, 09:53
        Что, можно построить на злобе и ненависти?
        Только хаос!
        Эта молодежь "цепные псы режима, на созидание они не способны.
        raid14
  12. sl22277 Сегодня, 08:15
    Все вна Украине буффонада и цирк . И представляют её лица не обезображенные интеллектом .С 2014 года на Украине творится беспредел, это уже и самым отмороженным ясно.«Настоящими Украинцами» не рождаются, ими становятся путем долгой обработки мозгов.Вместо «светлого европейского будущего» – кошмарное прошлое. Усугбленное националистическим угаром и извращенным прогибанием под Запад и контролируемые структуры типа МВФ.
    sl22277
  13. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:17
    В свинарнике прошло очередное фекальное шествие laughing
    Наблюдатель2014
  14. Nikoha.2010 Сегодня, 08:18
    по улице Ивана Мазепы от метро Арсенальная в сторону урочища Аскольдова Могила

    В могилу идите сразу, грёбанное поколение упоротых!
    Nikoha.2010
    1. lewerlin53rus Сегодня, 08:31
      Цитата: Nikoha.2010
      В могилу идите сразу, грёбанное поколение упоротых!

      К сожалению, сами ни за что не пойдут. Слишком упоротые. Рано или поздно загонять придется
      lewerlin53rus
      1. Nikoha.2010 Сегодня, 08:54
        hi Вот воспитали поколение! (простите не знаю, как Вас зовут) Мы жили на западной Украине. Батя служил в ПриКВО. В 1981 году мы приехали из Венгрии в УССР, снимали комнату в частном доме, так тогда я подрался с местными пацанами за то, что моего батю оккупантом назвали. Потом правда друзьями были после драки. Сейчас кто-то майор аэромобильных войск и убивает своих, Бог ему судья! Вот не думал, что так всё обернётся. При СССР всё казалось забавой, в Карпатах всякое видел, но украинцы доигрались, вернее .банулись на всю голову. Ужас просто!
        Nikoha.2010
  15. rpek32 Сегодня, 08:28
    ох уж эти фекальные шествия
    rpek32
  16. Moskovit Сегодня, 08:37
    Праздновать поражение? Это сильно поднимает боевой дух. Ура, мы проиграли!!!
    Moskovit
    1. Stas157 Сегодня, 09:23
      Цитата: Moskovit
      Праздновать поражение? Это сильно поднимает боевой дух. Ура, мы проиграли!!!

      Страшно то, что они делают новую историю. Из ничего. Из мало значимого факта делают событие, которое обрастает новыми деталями и обретает вес и значимость в глазах нового поколения на Украине. Будет как у нас с 28 Героями Панфиловцами, когда совершенно не важно было это на самом деле или нет. Там вся дивизия такая была. Почитайте Бека! Подобных примеров хоть отбавляй. Смысл сомневаться, не эти, так другие, и ещё более героические!
      Stas157
  17. кирилл750 Сегодня, 08:51
    неумные люди лучше идите заводы и сельское хозяйство поднимать и восстанавливать скоро долги отдавать надо А чем будете?
    кирилл750
  18. Slon_on Сегодня, 08:53
    Судя по схеме боя составленного "сотником", даже далекому от военного дела человеку ясно, что под Крутами было конкретное выписывание люлей незадачливому укровойску, драп был конкретный, даже "бронепотяг" - бронепоезд не помог. То что теперь ходят с факелами - очередное подтвержедние диагноза - массовый кретинизм.

    PS Фото к статье - левое!
    Slon_on
  19. Олег Монархист Сегодня, 09:00
    Так они там "пИрИможили"? Или как всегда в "котел" угодили? Попадать в "котлы" и драпать - древнейшая рагульная традиция laughing

    Бойцы вспоминали минувшие дни
    и битвы, что вместе про...рали они.
    Олег Монархист
  20. Горменгаст Сегодня, 09:19
    СССР не любят, а сами объявляют малую землю laughing , то есть - бой под Крутами, эпохальным сражением гражданской войны. laughing
    Горменгаст
  21. Толстоевский Сегодня, 09:20
    что вам жалко что ли? пусть выродки подрочат
    Толстоевский
  22. faiver Сегодня, 09:35
    честно говоря у меня складывается такое мнение что у нас в стране все больше заняты украиной нежели собственным государством, из трех новостей одна будет про трампа, вторая про украину и дай бог если третья про россию...
    faiver
    1. raid14 Сегодня, 09:43
      Это называется, отвлечение внимания, одна из 10 заповедей психологического манипулирования общественным сознанием.
      raid14
  23. rotor Сегодня, 10:28
    Бой под Крутами носил локальный характер, не сказавшись на общем ходе гражданской войны


    Если побед нет, то их надо выдумать.

    Пусть лучше рассказывают о своих зрадах, о том как Петлюра, который 21 апреля 1920 года от лица УНР заключил с Польшей Варшавский договор, по которому признал Галицию и Западную Волынь неотъемлемой частью Польского государства в обмен на военный союз против большевиков.
    rotor
  24. Комментарий был удален.
  25. tatra Сегодня, 11:14
    Когда в настоящем гордиться нечем ,враги коммунистов начинают сочинять мифы и о "России которая весь мир кормила ", и о "великих украх ", и о "борьбе за независимость и свободу ". Это последнее у них просто фетиш .
    tatra
  26. Ш.О.К. Сегодня, 11:34
    Вы знаете, очень полезно иногда читать воспоминания людей, видевших всё воочию. В частности, я наткнулся на описание «героического» эпизода Крут в воспоминаниях члена Центральной Рады, а потом министра иностранных дел при Скоропадском Дмитрия Дорошенко. Вот что он по этому поводу писал:
    «Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бросили их – буквально на убой – навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным силам большевиков. Несчастную молодежь довезли до станции Круты и высадили здесь на «позиции». В то время, когда юноши (в большинстве не державшие никогда в руках ружья) бесстрашно выступили против надвигавшихся большевистских отрядов, начальство их, группа офицеров, осталась в поезде и устроила здесь попойку в вагонах; большевики без труда разбили отряд молодежи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни на минуты, чтобы захватить с собой бегущих… Путь на Киев был теперь совершенно открыт».
    http://trenc.com.ua/Neyrosoc/Article.asp?code=200
    80529075133052516


    Да уж..В отсутствие кухарки-имеем кучера,за неимением героев-славим трусов.Хoхлы-с сэр!
    Ш.О.К.
  27. Batia Сегодня, 11:37
    Странный повод выбрали- разгром великих воинов, студентов. По этой причине фекалоносцы в масках.
    Batia

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