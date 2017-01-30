Индия планирует закупить новые ракеты для ЗРК «Куб»
Как сообщает интернет-портал warspot.ru, имеющиеся на вооружении Индии советские комплексы противовоздушной обороны 2К12 «Куб» будут оснащены 200 новыми ракетами, по поводу чего Министерство обороны Индии опубликовало международный запрос на предоставление предложений. Согласно его содержанию, вооруженные силы страны рассчитывают на ракеты, способные поражать цели на расстоянии от 4 до 25 км с 80% вероятностью уничтожения объекта с первого пуска. Базовые ракеты, которыми вооружались комплексы «Куб», могли поражать цели на расстоянии от 6 до 22 км с вероятностью 70%.
К 2017 году на вооружении индийской армии состояли около 180 комплексов 2К12Е «Квадрат» (экспортная модификация «Куба»). В 2015 году индийская Организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organization) разработала в целях замены «Кубов» систему противовоздушной обороны Akash SAM, однако темпы серийного производства нового ракетного комплекса не позволяют в ближайшие годы полностью заменить советское оружие.
2К12 «Куб» – советский зенитно-ракетный комплекс войсковой ПВО, разработанный в 1965 году в ОКБ-15 ГКАТ (филиал НИИ-17, ныне – НИИ Приборостроения им. В. В. Тихомирова). За время серийного производства, которое велось в период с 1967 по 1983 год, было выпущено более 600 комплексов в девяти модификациях. По данным на 2016 год, комплексы ПВО «Куб» состоят на вооружении двух десятков армий преимущественно африканских и азиатских стран.
К 2017 году на вооружении индийской армии состояли около 180 комплексов 2К12Е «Квадрат» (экспортная модификация «Куба»). В 2015 году индийская Организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organization) разработала в целях замены «Кубов» систему противовоздушной обороны Akash SAM, однако темпы серийного производства нового ракетного комплекса не позволяют в ближайшие годы полностью заменить советское оружие.
2К12 «Куб» – советский зенитно-ракетный комплекс войсковой ПВО, разработанный в 1965 году в ОКБ-15 ГКАТ (филиал НИИ-17, ныне – НИИ Приборостроения им. В. В. Тихомирова). За время серийного производства, которое велось в период с 1967 по 1983 год, было выпущено более 600 комплексов в девяти модификациях. По данным на 2016 год, комплексы ПВО «Куб» состоят на вооружении двух десятков армий преимущественно африканских и азиатских стран.