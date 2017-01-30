11:40 30 января

Индия планирует закупить новые ракеты для ЗРК «Куб»

Как сообщает интернет-портал warspot.ru, имеющиеся на вооружении Индии советские комплексы противовоздушной обороны 2К12 «Куб» будут оснащены 200 новыми ракетами, по поводу чего Министерство обороны Индии опубликовало международный запрос на предоставление предложений. Согласно его содержанию, вооруженные силы страны рассчитывают на ракеты, способные поражать цели на расстоянии от 4 до 25 км с 80% вероятностью уничтожения объекта с первого пуска. Базовые ракеты, которыми вооружались комплексы «Куб», могли поражать цели на расстоянии от 6 до 22 км с вероятностью 70%.

Индия планирует закупить новые ракеты для ЗРК «Куб»


К 2017 году на вооружении индийской армии состояли около 180 комплексов 2К12Е «Квадрат» (экспортная модификация «Куба»). В 2015 году индийская Организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organization) разработала в целях замены «Кубов» систему противовоздушной обороны Akash SAM, однако темпы серийного производства нового ракетного комплекса не позволяют в ближайшие годы полностью заменить советское оружие.


2К12 «Куб» – советский зенитно-ракетный комплекс войсковой ПВО, разработанный в 1965 году в ОКБ-15 ГКАТ (филиал НИИ-17, ныне – НИИ Приборостроения им. В. В. Тихомирова). За время серийного производства, которое велось в период с 1967 по 1983 год, было выпущено более 600 комплексов в девяти модификациях. По данным на 2016 год, комплексы ПВО «Куб» состоят на вооружении двух десятков армий преимущественно африканских и азиатских стран.


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Комментарии 12
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:13
    Не жалеет денег, Индия. Гребёт всё и много.
    a.s.zzz888
    1. cniza Сегодня, 08:40
      Сложные они покупатели - не подготавливают нормально спецов , "ломают" технику и потом предъявляют претензии.
      cniza
      1. Aqela Сегодня, 09:43
        Ага. И "принципиальные" изменения, требуемые для новых ракет тоже сильно впечатляют laughing
        Aqela
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
          Предложения не заставят себя долго ждать . Индусы платят - а там пусть хоть половецкие пляски на лугу устраивают .
          bouncyhunter
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:32
        cniza Сегодня, 08:40 ↑ Новый
        Сложные они покупатели - не подготавливают нормально спецов , "ломают" технику и потом предъявляют претензии.


        ... и лодки тонут, прямо у пирса
        a.s.zzz888
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:13
    Индия планирует закупить новые ракеты для ЗРК «Куб»
    Это конечно безумно интересно.Но как объяснить что Вьетнам закупил у Индии комплексы ЗРК «Akash». аналогичные "Куб" только хуже fool
    Наблюдатель2014
    1. Aqela Сегодня, 09:46
      Ну, собственно, выдавая такие требования для подготовки ракет к "Кубам", Индия сама расписывается в недостаточных качествах "Акаша". Особенно занимательно, что идёт попытка заменить то, что в СССР "забабахано" в 1965 году, всего лишь 52 года назад. "Таучно-техническая революция на марше", 21-й век, однако!
      Aqela
  3. Herman Сегодня, 08:25
    У нас в Беларуси предлагают модернизацию зрк Куб с возможностью использования ракет от зрк Бук,морской вариант бука (зрк ураган,экспортное название штиль) у Индии есть.Так почему бы им не прикупить у России ещё ракет от бука,и не пойте по пути унификации зрк по ракетам?
    P.S.У индусов в деле закупки вооружений за рубежом всё очень сложно.
    Herman
  4. Magic Archer Сегодня, 08:40
    Странно если честно...Мы уже Буки М-3 выпускаем а индусам понадобились ракеты 70 годов прошлого века
    Magic Archer
    1. kapitan92 Сегодня, 09:02
      Цитата: Magic Archer
      Странно если честно...Мы уже Буки М-3 выпускаем а индусам понадобились ракеты 70 годов прошлого века

      Здесь то , как раз все просчитывается. 180 комплексов заменить на Бук 3, выливается в огромную копеечку. Проще провести модернизацию. Думается предложений на тендере будет немало. Россия, Белоруссия, Израиль, Китай представят свои варианты..
      kapitan92
  5. злой партизан Сегодня, 08:55
    У меня на заводе около нашего музея стояли "Куб" и "Круг". Прямо напротив окна моего кабинета. Всегда покрашены идеально, ухожены. И тягачи и ракеты. Эх, молодость... recourse
    злой партизан
  6. МЮД Сегодня, 11:16
    Или я неправильно читаю по русски или математик хреновый.
    В наличии 180 комплексов, будет закуплено 200 ракет. Это что по одной ракете на комплекс. Серьезная модернизация.
    МЮД

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