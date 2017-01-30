11:46 30 января

Российское посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в искажении фактов

Посольство РФ в Великобритании обвинило вещательную корпорацию Би-би-си в публикации некорректных сведений, касающихся отношения Москвы к сирийской оппозиции, передает РИА Новости.

Российское посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в искажении фактов


«Постправда Би-би-си: на самом деле Россия отличает террористов от настоящей сирийской оппозиции – посмотрите на переговоры в Астане. Право на ложь?!», – написали дипломаты в «Твиттере».


Этот пост в соцсети появился после того как Би-би-си опубликовала статью о телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом, в ходе которого была затронута ситуация на Ближнем Востоке.

В статье, в частности, говорилось: «Россия считает террористами всех повстанцев в Сирии, настроенных против Асада. Хотя прошлая администрация США поддерживала некоторые умеренные группировки повстанцев, которые были против президента Башара Асада».

Напомним, речь идет о первых телефонных переговорах между лидерами двух стран с момента инаугурации Дональда Трампа. Президенты обсудили широкий круг проблем международных и двусторонних отношений. Москва рассчитывает, что странам удастся объединиться для борьбы с общим врагом – терроризмом. При прежней администрации США этого сделать не удалось.

Использованы фотографии: https://twitter.com/RussianEmbassy
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Комментарии 21
  1. mitrich Сегодня, 08:17
    А может стоит судиться с некоторыми факньюс? А то только что то лепечем в оправдание. Пусть штатные юристы, которых наверняка полно в наших забугорных ведомствах, по работают маленько. Заодно, их профессионализм проверим.
    mitrich
    1. 79807420129 Сегодня, 08:28
      Давно пора,стоило Путину поговорить с Трампом,дерьмолибералов пробивает на словесный понос. negative
      79807420129
      1. cniza Сегодня, 08:35
        ВВС - помойка и это знают все.
        cniza
        1. maxim947 Сегодня, 09:07
          Почти все сми - помойка. У них как? - антиреклама это тоже реклама, все они завязаны на деньги, так что кто угощает тот и танцует. Абсолютно беспринципные, бессовестные и откровенно лживые структуры
          maxim947
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:09
            Всё как всегда - отсыпали им из тугой мошны 30 серебренников и пошла писать губерния . А вот если создать хороший прецедент с привлечением к ответственности , следующий Иуда задумается , увидев блеск монет ...
            bouncyhunter
  2. Altona Сегодня, 08:17
    BBC пустило по ветру свою репутацию "независимого и непредвзятого" СМИ. Оказалось, что это всё та же пропагандонская медийная лавочка, готовая плясать по методичкам и за деньги Сороса.
    Altona
    1. vkl.47 Сегодня, 08:20
      #bbcfake.....
      vkl.47
    2. rotmistr60 Сегодня, 08:20
      медийная лавочка, готовая плясать по методичкам и за деньги Сороса.

      Причем частенько на костях жертв конфликтов и катастроф.
      rotmistr60
    3. cniza Сегодня, 08:36
      BBC пустило по ветру свою репутацию "независимого и непредвзятого" СМИ. Оказалось, что это всё та же пропагандонская медийная лавочка, готовая плясать по методичкам и за деньги Сороса.


      И они уже этого не скрывают , если не гордятся.
      cniza
  3. васильев ю Сегодня, 08:23
    Что, сейчас модно в фейсбуке отмечаться?
    Типа, с утра написал несколько строчек в фейсбуке и весь день- свободен с чистой душой, работа сделана с утреца прямо.
    Что, новости больше неоткуда брать, кроме фейсбука?
    васильев ю
    1. васильев ю Сегодня, 08:43
      Извиняюсь, в твиттере и фейсбуке.
      васильев ю
  4. Никкола Мак Сегодня, 08:36
    Хотя прошлая администрация США поддерживала некоторые умеренные группировки повстанцев, которые были против президента Башара Асада

    Никаких фейков - как можно покусится на святое - на "поддерживаемых администрацией США".
    Такие люди - вне подозрений.
    В общем - Би-би-си в недоумении.
    Никкола Мак
  5. PValery53 Сегодня, 08:39
    "Брехать - не пахать!" - лозунг(девиз) корпорации Би-би-си.
    PValery53
  6. Knizhnik Сегодня, 08:53
    Российская сторона многократно обращалась к США с предложением отделить "умеренных" от бесноватых. "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"
    Knizhnik
  7. Stas157 Сегодня, 08:56
    . «Россия считает террористами всех повстанцев в Сирии, настроенных против Асада. Хотя прошлая администрация США поддерживала некоторые умеренные группировки повстанцев, которые были против президента Башара Асада»

    Так оно и было, пока Путин с турком не помирился. Или может меня память подводит? Я лично, до сих пор считаю, что что все кто против Асада - террористы! В чем вранье?
    Stas157
  8. синоби Сегодня, 09:09
    За язык подтягивать,за язык!Пусть за слова отвечают!Разок на бабки посадить и многие сразу же припухнут.
    PS:Помечтать хоть малёх.
    синоби
  9. Горменгаст Сегодня, 09:16
    Все бородачи - террористы, которых нужно истреблять, но если есть теоретическая возможность успокоить и разоружить их без бомбардировок - почему бы не попробовать? В чем проблема?

    Даже формально - есть решения судов, признающих ИГИЛ и ан-Нусру - террористическими организациями; их и не приглашают на переговоры. Равно как и всех, явно с ними солидаризировавшихся.
    Горменгаст
  10. Герман 4223 Сегодня, 09:53
    Очень много гадостей из американских и английских каналов про нашу страну выходит,считаю надо собрать группу юристов и за каждый факт вранья подавать в суд на хорошие деньги ,и показывать их вранье открыто,тогда гнать может поменьше станут
    Герман 4223
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 10:09
      Ну прямо идеализм какой то. ВВС не верим , а судьям из той же страны доверяем. Забыли западный постулат - Россия виновата всегда, ну если не виновата, то не права точно.
      Ст.пропорщик
  11. Маз Сегодня, 10:05
    Нормальная идеологическая война. На уровне исторического оружия, как говорил Ефимов. Правда не стесняются изменять историю прямо тут же. Ну дак - апологеты ж.
    Маз
  12. Сергей Ф Сегодня, 10:27
    А этим БиБиСи да СиЭнЭн хоть кол на голове теши!
    Правильно их Трамп назвал - ФакНьюс!
    Сергей Ф

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