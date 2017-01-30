Российское посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в искажении фактов
Посольство РФ в Великобритании обвинило вещательную корпорацию Би-би-си в публикации некорректных сведений, касающихся отношения Москвы к сирийской оппозиции, передает РИА Новости.
«Постправда Би-би-си: на самом деле Россия отличает террористов от настоящей сирийской оппозиции – посмотрите на переговоры в Астане. Право на ложь?!», – написали дипломаты в «Твиттере».
Этот пост в соцсети появился после того как Би-би-си опубликовала статью о телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом, в ходе которого была затронута ситуация на Ближнем Востоке.
В статье, в частности, говорилось: «Россия считает террористами всех повстанцев в Сирии, настроенных против Асада. Хотя прошлая администрация США поддерживала некоторые умеренные группировки повстанцев, которые были против президента Башара Асада».
Напомним, речь идет о первых телефонных переговорах между лидерами двух стран с момента инаугурации Дональда Трампа. Президенты обсудили широкий круг проблем международных и двусторонних отношений. Москва рассчитывает, что странам удастся объединиться для борьбы с общим врагом – терроризмом. При прежней администрации США этого сделать не удалось.
«Постправда Би-би-си: на самом деле Россия отличает террористов от настоящей сирийской оппозиции – посмотрите на переговоры в Астане. Право на ложь?!», – написали дипломаты в «Твиттере».
Этот пост в соцсети появился после того как Би-би-си опубликовала статью о телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом, в ходе которого была затронута ситуация на Ближнем Востоке.
В статье, в частности, говорилось: «Россия считает террористами всех повстанцев в Сирии, настроенных против Асада. Хотя прошлая администрация США поддерживала некоторые умеренные группировки повстанцев, которые были против президента Башара Асада».
Напомним, речь идет о первых телефонных переговорах между лидерами двух стран с момента инаугурации Дональда Трампа. Президенты обсудили широкий круг проблем международных и двусторонних отношений. Москва рассчитывает, что странам удастся объединиться для борьбы с общим врагом – терроризмом. При прежней администрации США этого сделать не удалось.
Использованы фотографии: https://twitter.com/RussianEmbassy