Горбачев: ядерную войну нужно запретить в ООН

Сегодня бремя страха и вызываемый им стресс ощущаются миллионами людей, а главная причина – милитаризм, вооруженные конфликты, гонка вооружений и ядерный дамоклов меч. Избавить мир от этого страха – значит сделать людей свободнее. Эта цель должна стать всеобщей. Тогда станет легче решить многие другие проблемы. Пробил час принимать решения и действовать,

Сегодня обстановка на планете выглядит так, как будто мир готовится к глобальной войне, пишет экс-президент СССР Михаил Горбачев.«Отношения между великими державами уже несколько лет все сильнее портятся. Поборники наращивания вооружений и военно-промышленного комплекса довольно потирают руки», – цитирует Горбачева агентство Ридус Политик призывает поставить войны вне закона. И первый шаг на этом пути должны сделать страны-члены СБ ООН. В частности, он предлагает принять на заседании Совбеза резолюцию, в которой бы заявлялось, что «ядерная война неприемлема и ее нельзя вести ни при каких условиях». Инициатива в этом вопросе, по мнению Горбачева, должна исходить от Дональда Трампа и Владимира Путина.пишет он.Комментарий старшего научного сотрудника аналитического центра Института международных исследований МГИМО Леонида Гусева:Другой эксперт – политолог Станислав Бышок – также считает, что «ядерный потенциал, особенно в последнее десятилетие, вообще является, скорее, оружием сдерживания, нежели нападения». И «страны вроде Ирана или Северной Коре заинтересованы в его получении исключительно в целях самозащиты, чтобы обезопасить себя от возможного нападения, потому что они находятся в крайне сложном окружении», уверен он.– сказал Бышок.Инициатива Горбачева запретить ядерную войну на уровне ООН ему кажется несколько несерьезной, из серии «за все хорошее, против всего плохо».«В этом предложении нет никакой рациональной составляющей, поясняет политолог. А почему только ядерную? Давайте еще запретим войну в принципе, давайте запретим людям убивать друг друга, государствам нападать друг на друга», – иронизирует эксперт.