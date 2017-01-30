11:48 30 января

Горбачев: ядерную войну нужно запретить в ООН

Сегодня обстановка на планете выглядит так, как будто мир готовится к глобальной войне, пишет экс-президент СССР Михаил Горбачев.



«Отношения между великими державами уже несколько лет все сильнее портятся. Поборники наращивания вооружений и военно-промышленного комплекса довольно потирают руки», – цитирует Горбачева агентство Ридус.


Политик призывает поставить войны вне закона. И первый шаг на этом пути должны сделать страны-члены СБ ООН. В частности, он предлагает принять на заседании Совбеза резолюцию, в которой бы заявлялось, что «ядерная война неприемлема и ее нельзя вести ни при каких условиях». Инициатива в этом вопросе, по мнению Горбачева, должна исходить от Дональда Трампа и Владимира Путина.

Сегодня бремя страха и вызываемый им стресс ощущаются миллионами людей, а главная причина – милитаризм, вооруженные конфликты, гонка вооружений и ядерный дамоклов меч. Избавить мир от этого страха – значит сделать людей свободнее. Эта цель должна стать всеобщей. Тогда станет легче решить многие другие проблемы. Пробил час принимать решения и действовать,
пишет он.

Комментарий старшего научного сотрудника аналитического центра Института международных исследований МГИМО Леонида Гусева: «Я не думаю, что нам надо готовиться к войне, тем более к ядерной. Тот факт, что некоторые страны, обладающие подобным оружием, время от времени о нем напоминают разными способами, вовсе не свидетельствует о намерении его использовать и на кого-то нападать».

Другой эксперт – политолог Станислав Бышок – также считает, что «ядерный потенциал, особенно в последнее десятилетие, вообще является, скорее, оружием сдерживания, нежели нападения». И «страны вроде Ирана или Северной Коре заинтересованы в его получении исключительно в целях самозащиты, чтобы обезопасить себя от возможного нападения, потому что они находятся в крайне сложном окружении», уверен он.

«А что касается непосредственно накопления ядерного оружия или перевооружения армии США, о котором говорил Трамп, и также хвалил Путина именно за то, что тот перевооружал в течение многих лет российскую армию, здесь нет ничего страшного. Повторюсь, ядерное оружие используется, и будет использоваться, в качестве, с одной стороны, признака сверхдержавы, а с другой – для оборонительных целей. Потому что мы прекрасно понимаем, что в ядерной войне победителей не будет», – сказал Бышок.

Инициатива Горбачева запретить ядерную войну на уровне ООН ему кажется несколько несерьезной, из серии «за все хорошее, против всего плохо».

«В этом предложении нет никакой рациональной составляющей, поясняет политолог. А почему только ядерную? Давайте еще запретим войну в принципе, давайте запретим людям убивать друг друга, государствам нападать друг на друга», – иронизирует эксперт.

Использованы фотографии: Ivan Sekretarev/AP/TASS
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Комментарии 63
  1. cniza Сегодня, 08:44
    Войну запретить не возможно , её можно только предотвратить и то очень сложно.
    cniza
    1. himRa Сегодня, 08:53
      Согласен это как на бытовом уровне - давайте больше не будем драться! laughing
      А этого иуду надо самого запретить!сидел бы в забугорье как мышь а то таких как я много можно инициировать разбирательство преступлений которые он совершил!
      himRa
      1. dik-nsk Сегодня, 09:32
        поддерживаю, и вообще ООН изжившая себя пустышка как в свое время Лига наций и подстилка заокеанских товарищей.
        предложение из ряда "миру - мир" и еще от лица, осуществившего крупнейшую геополитическую катастрофу нового времени, на кол бы Иуду
        dik-nsk
        1. Татьяна Сегодня, 09:40
          За придурковатым и несуразным политическим предложением Мишки Горбачёва явно торчат уши слуг и продолжателей т.н. "нового мирового порядка" Бушей, Клинтонов, Обамы!
          Это их провокационная политическая подножка Трампу и Путину на международной арене! Это продолжение их политики!
          Татьяна
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
            Цитата: Татьяна
            За придурковатым и несуразным политическим предложением Мишки Горбачёва явно торчат уши слуг и продолжателей т.н. "нового мирового порядка" Бушей, Клинтонов, Обамы!
            Это их провокационная политическая подножка Трампу и Путину на международной арене! Это продолжение их политики!

            Коли уж они вытащили на свет Божий эту жабу леопёрдовую - Путин и Трамп всё делают верно !
            bouncyhunter
            1. Комментарий был удален.
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
                Лишний раз убедился , что Горбатый - шоумен . am
                bouncyhunter
            2. Татьяна Сегодня, 11:02
              Привет, Павел!

              Вы знаете, я видела Мишку Горбачёва живьём на открытии его выставки, посвящённой 10-летию кончины его жены Расы Горбачёвой. Я стояла всего в метре от него.
              Честно говоря, он меня поразил тогда. Рост выше среднего (даже высокий), без седины или почти без седины (наверное, крашенный), очень моложавый на лицо, белоснежная рубашка с галстуком, чёрный безупречно пошитый костюм без перхотинки, спортивно подтянутая выправка, очень аккуратный, говорил без бумажки (как всегда) и о-о-о-очень (!) артистичен.
              Горбачёв озвучил своё выступление – и тут же его, как ветром сдуло! Как будто и не было его тут вовсе! Народ этого не ожидал. Его охрана сработала очень профессионально.
              Потом всё-таки выяснилось, что публику всё-таки на входе заранее отсортировали по признаку лояльности к Горбачёву (всех подряд не пускали) – и всё равно Горбачёв от публики (по-моему, по пригласителным билетам) мгновенно смылся. Я прошла как обозреватель от общественной организации.

              М.С. Горбачёв - бесподобный образец высокопоставленного советского политического перевёртыша на международной арене! (Английская школа предательства)
              Татьяна
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:11
                Татьяна , моё почтение ! hi Мы же , вроде , перешли на "ты" ? Ну не в этом суть . Я уже ответил (смотри выше своего поста) .
                bouncyhunter
                1. Татьяна Сегодня, 11:20
                  Ха! laughing Пашенька! На "ты" мы не переходили! request Когда успели-то перейти на "ты"?! belay Держим дистанцию!
                  Татьяна
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:21
                    Нет так нет , я не настаиваю .
                    bouncyhunter
                    1. Татьяна Сегодня, 11:28
                      Цитата: bouncyhunter
                      горбатый - шоумен

                      Слово "шоумен" к Горбачёву очень точно подходит! Прямо не в бровь, а в глаз!
                      Татьяна
                      1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
                        Изначально хотел написать "продажный фигляр" ... feel
                        bouncyhunter
            3. свой1970 Сегодня, 11:32
              это он пусть нашим заклятым "партнерам" говорит -
              "Стратегическое командование вооруженных сил США в составе Пентагона совместно с разведывательными структурами разрабатывают новую программу оценки способности России и Китая "пережить ядерный удар". Об этом сообщает агентство Bloomberg.
              Новые параметры оценки заказал военным Конгресс до вступления в должность Дональда Трампа, и это перспективное задание нашло поддержку демократов и республиканцев.По информации агентства, аппарат директора национальной разведки и стратегическое командование проведут оценку жизнеспособности инфраструктуры и в целом системы управления государством после возможного массированного ядерного удара. Эта оценка будет включать, например, "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность"."
              свой1970
          2. lis-ik Сегодня, 10:19
            Как был трепачём и популистом, так и остался, надо о себе напоминать время от времени, вот и несёт чепуху про ООН, хотя прекрасно знает, что грош цена этой организации.
            lis-ik
      2. Комментарий был удален.
    2. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:53
      Видимо к Горби даже элементарная мудрость в голову к старости не приходит...
      Если ты что-то хочешь запретить - первый вопрос - кто и как будет контролировать?
      Скептик-Самоучка
      1. антивирус Сегодня, 09:46
        и долго буду тем любезен я народу , что ... милость к падшим призывал
        антивирус
      2. Saratoga833 Сегодня, 11:47
        Старая-престарая поговорка "Вместе со старостью приходит мудрость. Иногда старость приходит одна." - полностью применима к Горбачёву. Была жива Раиска - её недалёким умишком жил, не стало её - получился полный имбецил!
        Saratoga833
    3. Teberii Сегодня, 09:01
      Ядерное оружие,оружие сдерживания. Как только будет принято такое решение ,война глобальных размеров станет неизбежной.
      Teberii
    4. Topotun Сегодня, 09:14
      К тому же наша доктрина насколько я помню полностью ПОЗВОЛЯЕТ применить ЯО в случае угрозы безопасности страны. Причем первыми. В противном случае, нас будут долбать пусть и не ядерным оружием, а мы вынуждены будем опять гробить мужиков тысячами только потому, что ядерная война как бы запрещена?
      Topotun
    5. ziqzaq Сегодня, 09:14
      Надо было родителям горби запретить размножаться, чтобы ядерной войны не было......
      ziqzaq
    6. Татьяна Сегодня, 09:17
      Ага, сейчас! Как бы не так!
      Мишка Горбачёв уже нагадил один раз нашей стране и странам Восточной Европы – развалил СССР, развалил Варшавский договор, договорился с США, что НАТО ни на один шаг не продвинется к пограничным рубежам стран Варшавского договора! И где это всё?!
      Президенты США приходят и уходят, а интересы милитаристов и финансовых капиталистов остаются!
      Старый нахал Горбачёв – маразматик и предатель, лысый «миротворец» - перед смертью решил о себе напомнить и теперь нагадить не только своей Родине ещё раз, но и всему миру – так сказать, напоследок за собою в гроб увести в ядерный костёр всё человечество! Ведь он прекрасно знает, что равномерного и равного разоружения не бывает, как бы не договаривались обе стороны! И историческая практика это доказала!
      Горбачёв высказался с целью дискредитировать персональный международный авторитет Трампа и Путина.
      М.С. Горбачёв Был ведомым «дуРаКом» английской и американской разведок – ведомым «дуРаКом» и помрёт! Наверняка его снова иностранцы надоумили – не своими мозгами он опять до этого дошёл! Глядишь, и денежки от кого-то на похороны получит!
      Татьяна
      1. кеп Сегодня, 09:36
        Цитата: Татьяна
        М.С. Горбачёв Был ведомым «дуРаКом» английской и американской разведок – ведомым «дуРаКом» и помрёт! Наверняка его снова иностранцы надоумили – не своими мозгами он опять до этого дошёл! Глядишь, и денежки от кого-то на похороны получит!


        "За победу в холодной войне" получил,Нобелевку за мир дали за развал СССР,теперь планирует получить еще и за ядерное разоружение мзду.Протискиваясь между Д.Трампом и В.Путиным,подчеркивая свою значимость. Напоминает Порошенко на фотошопе,не помню между кем затесавшимся.Сидел бы молча,ждал своего часа.
        Представляю сколько будет выпито в России по этому случаю.
        кеп
      2. himRa Сегодня, 09:37
        Даже если отбросить невозможность контроля,даже если отбросить все неучтенные факторы остается одно-он хочет лишить Россию иметь сдерживающий фактор при чем против любого агрессора! В лучшем случае и маразматик а реальнее что предатель!Американцы не давно предлагали сокращение ЯС ...
        himRa
    7. To be or not to be Сегодня, 09:38
      Сперва запретим ООН ядерные войны ,как первый шаг , да еще ООН,.решения которой никто не выполняет. Вторым шагом .-запретим ООН ядерное оружие.. Третьим шагом -ООН примет резолюцию об уничтожении ядерного оружия... и что? Снова государство оставить без ЩИТА!
      Да и как запретить ядерные войны при наличии самого ядерного оружия?
      Видно .ГЕНСЕКА обида гложет-Ельцину целый центр открыли на родине в Екатеринбурге. laughing
      To be or not to be
  2. дядя Мурзик Сегодня, 08:45
    горбатый выдает перл за перлом! wassat
    дядя Мурзик
    1. himRa Сегодня, 08:49
      Да у него маразм старческий! Это его надо запретить! Не подпускать к СМИ на километр,иуда !сидел бы как мышь а то ведь народ еще живой можем инициировать разбирательство
      himRa
      1. Jovanni Сегодня, 09:11
        Цитата: himRa
        Да у него маразм старческий! Это его надо запретить! Не подпускать к СМИ на километр,иуда !сидел бы как мышь а то ведь народ еще живой можем инициировать разбирательство

        Вот вызывает вопрос бездействие его семьи, - неужели дочке не жалко что СМИ регулярно вытаскивают на свет божий эту старую безмозглую куклу на всеобщее обозрение? Кому - то на потеху, а многим как живой упрек, что допустили когда-то его предательство... Уже спрятали бы его в какой-нибудь хоспис...
        Jovanni
  3. himRa Сегодня, 08:46
    Это тебя надо запретить.....иуда!!!Закрыл бы пасть чтоб не воняло!
    himRa
  4. васильев ю Сегодня, 08:47
    Ядерной войны уже 100% не будет, если в ООН запретят.
    Где же Горбатый был со своими советами насчёт войн в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии? Явный косяк его, что вовремя совет не дал и дошло до войн.
    Одно радует- маразм явно косит ряды либералов.
    васильев ю
    1. himRa Сегодня, 08:59
      Цитата: васильев ю
      Ядерной войны уже 100% не будет, если в ООН запретят.

      Не будьте наивным, и другим таких мыслей не высказывайте! Что будет,что не будет нам не суждено знать ,а вот когда в машине лежит саперная лопата чувствуешь себя уверенней тем более когда есть система ответа даже при пропущенной атаке!
      himRa
      1. васильев ю Сегодня, 09:03
        Для справки: Предпочитаю чёрный юмор без улыбки, с серьёзным лицом. Не надо так буквально всё здесь воспринимать серьёзно.
        васильев ю
        1. himRa Сегодня, 09:08
          Цитата: васильев ю
          Для справки: Предпочитаю чёрный юмор без улыбки, с серьёзным лицом. Не надо так буквально всё здесь воспринимать серьёзно.

          Понимаю ...теперь wassat
          Например я предпочитаю высказываться чтобы не было двойного толкования иначе такие ситуации будут раз за разом drinks
          himRa
    2. Вадим237 Сегодня, 10:32
      Ядерная война будет, оружие есть и его когда нибудь да применят, вопрос только - кто и против кого.
      Вадим237
  5. mitrich Сегодня, 08:47
    Да уж, с такими правителями, не то что врагов, и войн не надо. Рас..рачат все без них. Кому у нас теперь интересно мнение этого " полезного идиота" запада?
    mitrich
  6. ARES623 Сегодня, 08:47
    "Инициатива Горбачева запретить ядерную войну на уровне ООН ему кажется несколько несерьезной"
    Горбачев на склоне лет вообще стал "инопланетянином". Наверное, косит под невменяемого, чтобы в суд не затащили...
    ARES623
  7. Мар.Тира Сегодня, 08:54
    Цитата: васильев ю
    Ядерной войны уже 100% не будет, если в ООН запретят.
    Где же Горбатый был со своими советами насчёт войн в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии? Явный косяк его, что вовремя совет не дал и дошло до войн.
    Одно радует- маразм явно косит ряды либералов.

    Где,где!!!В России! .Нас отправлял по взводно и по ротно в небытие.Ядерное оружие запрещал, нежить!И не икается же ему?
    Мар.Тира
  8. Окорок Сегодня, 08:57
    этот псевдо "Леопольд" со своим "давайте жить дружно!" (что странно в одностороннем порядке) уже всех довел до цугундера...
    и сейчас приходится исправлять то что наворотил этот "миротворец" из за которого погибли миллионы людей
    Окорок
  9. raid14 Сегодня, 09:00
    То есть он призывает не использовать ядерное оружие ни при каких обстоятельствах?
    Следуя его логике, то если нас (не дай Бог) будут "демократизировать", то мы должы запереть на ключ свои ядерные арсеналы, а ключ выбросить!
    raid14
  10. Комментарий был удален.
  11. Горменгаст Сегодня, 09:09
    Известный миротворец, сдавший за джинсы и жвачку ОВД и СССР, поёт старую песню. am

    На что он, интересно, рассчитывает? Что про него вспомнят, да подкинут какой-нибудь грант?

    А не хило принять резолюции, запрещающие: цветные революции (любой режим признается автоматически нелегитимным), гуманитарные бомбардировки (любые), односторонние санкции (ООН почти в полном составе Генассамблеи за это), иностранные военные базы, ядерное оружие в Европе (которое явно незаконно) и так далее?
    Горменгаст
  12. Altona Сегодня, 09:09
    Надо было Горбачева с Ельциным запретить в свое время. Подкаблучник и алкоголик на пару разбазарили страну.
    Altona
  13. fedor13 Сегодня, 09:09
    Его не рай(очень сомнительно)не в ад(большая вероятность) не возьмут,ато ещё перестройку начнёт. В Россию это просто не пускать и забыть!!!
    fedor13
    1. кеп Сегодня, 09:43
      Цитата: fedor13
      Его не рай(очень сомнительно)не в ад(большая вероятность) не возьмут,ато ещё перестройку начнёт. В Россию это просто не пускать и забыть!!!


      Черти без доплаты не возьмут,из-за боязни что устроит перестройку. laughing
      кеп
  14. Балу Сегодня, 09:17
    Предлагаю запретить Горбачева на ВО. Аудитория Горбачева на ехе мацы и Ложде, вот пусть тьам он о себе и напоминает. А он не рассказал зачем показывал карты Генштаба М.Тетчер и куда он эти карты дел?
    Балу
    1. кеп Сегодня, 09:50
      Цитата: Балу
      Предлагаю запретить Горбачева на ВО. Аудитория Горбачева на ехе мацы и Ложде, вот пусть тьам он о себе и напоминает. А он не рассказал зачем показывал карты Генштаба М.Тетчер и куда он эти карты дел?


      Зачем? Пусть пишет и заходит на ВО,узнает о себе много нового. Д.Трампа помошники читают,значит и ему доступно,если в бункере есть Интернет. То что он любит по подвалам прятаться известно еще с Фороса,где он с Раисой слушал ВВС и Голос Америки,узнавая что происходит в Москве.Президент СССР .......непечатно laughingПервый и последний.
      А карты наверно съел в самолете,запивая Фантой,чтобы у трапа не взяли за измену.
      кеп
  15. Skif83 Сегодня, 09:19
    Обычно, как свидетельствует история, такие "борцы" за мир и ведут мир к войне!
    Как говорится, камня на камне не оставим в борьбе за мир...
    А уж Горби должен молчать в тряпочку...
    Skif83
  16. Толстоевский Сегодня, 09:19
    ага. И в ЮНЕСКО и в обществе защиты животных
    Толстоевский
  17. rotmistr60 Сегодня, 09:21
    Как был идеалистом-демагогом, так им и остался.
    rotmistr60
    1. Толстоевский Сегодня, 11:25
      идеалистом? дануна. агентом влияния
      Толстоевский
  18. kit-kat Сегодня, 09:42
    Если дойдёт до решения о применении ядерного ОМП, то ООН, думаю, никто спрашивать не будет.
    kit-kat
  19. Михаил_59 Сегодня, 09:50
    От горбача вреда поболе, чем от бомбы. Такую бы мразь саму запретить, да толку - ООН давно уже ни о чём. Инструмент в руках кукловодов.
    Михаил_59
  20. Ст.пропорщик Сегодня, 09:54
    Неуважаемый дедушка решил прославиться в очередной раз, а может склероз или разжижение мысли. ФША главный продавец оружия в СБ ООН запретит свой источник доходов? Нонсенс. Очень конструктивное предложение в условиях игнорирования международного права и потери авторитета ООН.
    Ст.пропорщик
  21. region58 Сегодня, 09:58
    Неплохо бы ещё дураков запретить. Эх... мечты...
    region58
  22. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 10:03
    Не хрен было Родину продавать! А теперь пиариться, как защитник моропорядка!
    МАТРОСКИН-53
    1. Вадим237 Сегодня, 10:34
      Трусом был, трусом и остался, это ни как не исправишь - трусость не лечится.
      Вадим237
  23. Маз Сегодня, 10:04
    Жив ещё? Жаль. Припомнил бы я ему перестройку.
    Маз
  24. shultz21070 Сегодня, 10:12
    Такой руководитель должен был рано или поздно появиться, причем как в СССР так и в США. Просто нам повезло меньше. Но и не попробовать реформироваться и разоружиться тоже было нельзя. И больше, чем он в этом направлении не сделал НИКТО во всём мире. Благодаря этому нам не имеют права предъявить претензии, что мы ничего не делаем для разрядки напряженности и разоружения. Мы в своё время поверили и попробовали, наивно продемонстрировали искреннее желание, подкрепленное решительными действиями. Подали личный пример. В результате развеялись иллюзии и пришло понимание, что так делать нельзя. Но повторюсь: эта попытка была неизбежна, но несвоевременна.
    shultz21070
  25. Сергей Ф Сегодня, 10:16
    Жив еще? Дай Бог ему здоровья, только с его маразматическими советами убрать бы подальше от политики!
    Ясно, что ядерный потенциал в мире достиг критического уровня, но пока идут локальные войны, а их не надо запрещать?
    Сергей Ф
  26. annodomene Сегодня, 10:17
    На мой взгляд правильнее было бы сказать: "Горбачева нужно запретить в ООН" на веки вечные. ИМХО.
    annodomene
  27. Вас Влад Сегодня, 10:56
    Что ещё можно ждать от такого "оратора"?Только вспоминать его былые победы,да обещания НАТО не расширяться на восток !Барон Мюнхгаузен отдыхает.
    Вас Влад
  28. Djuma-13 Сегодня, 10:57
    ...надеюсь его похоронят не на нашей земле!
    Djuma-13
  29. Yuri11076 Сегодня, 11:01
    А это ч м о еще не сдохло? Жаль, очень жаль...
    Yuri11076
  30. Тамбовский Волк Сегодня, 11:05
    Нехороший человек(цензура) этот Горбатый.Иуда и предатель.
    Тамбовский Волк
  31. biserino Сегодня, 11:28
    Цитата: bouncyhunter

    Коли уж они вытащили на свет Божий эту жабу леопёрдовую...


    А бьiло время, когда за измену Родину, в лесу пуль в голову пускали.
    Сейчас в Россий демократия и етая жаба будет наверно похоронена в Москве со всеми почестями.
    biserino

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