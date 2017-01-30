Равнение на Обаму!
Пятилетку — за три года! Дональд Трамп ринулся выполнять свои предвыборные обещания чуть ли не с опережением графика. Спешит, словно чувствует: времени на всё не хватит. Правда, решения его выглядят крайне непродуманными и поспешными. Ответственные за их выполнение лица истолковывают указ… противоположно. Сам Трамп под давлением американской и мировой общественности уже докатился до оправданий. Плохое начало для политического деятеля!
Напомним, 27 января Д. Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», изменивший порядок приёма в США беженцев. Одним росчерком пера человека, поспешившего выполнить одно из своих предвыборных обещаний, был установлен временный запрет (на 90 дней) на прибытие в Соединённые Штаты граждан семи государств: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Все эти страны были сочтены новой администрацией Белого дома «источниками террора».
Помимо этого, указ Трампа содержит распоряжение о приостановке программы размещения беженцев. Срок приостановки — 120 дней. Особенно досталось от этого закона беженцам из Сирии — их размещение в Соединённых Штатах приостановили «на неопределённый срок».
Кроме того, администрация Трампа обсуждает сейчас возможность обязать въезжающих в США зарубежных гостей раскрывать данные о сайтах и социальных сетях, которые они посещают, и предоставлять контакты, содержащиеся в их мобильных телефонах, отмечает «РБК». Если иностранец положенных сведений не даст, ему могут отказать во въезде. Эту идею, подчеркнём, только обсуждают.
По поводу указа президента в США прошли протесты. Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля состоялась даже у Белого дома.
Скоропалительное и явно непродуманное решение администрации Трампа привело к недоумению и нерешительности представителей исполнительной власти на местах. Иные же сотрудники полиции, наоборот, переусердствовали.
Как передаёт агентство «Рейтер», указ Трампа породил одновременно панику и гнев не только в США, но и по всему миру.
Многие направлявшиеся в США иммигранты и беженцы были попросту сняты с рейсов. Другие застряли в принимающих аэропортах. В некоторых аэропортах начались протесты.
Из-за приостановки на четыре месяца въезда беженцев, указывает «Рейтер», и введения временного запрета на приём граждан Сирии, Ирака, Йемена, Сомали, Ливии и Судана правозащитники, религиозные общины, активисты, а с ними политики-демократы пришли в негодование. В США многие недовольны решением Трампа. Скоро дойдёт и до суда: над содержанием исков о признании президентского указа дискриминационным размышляют сейчас губернаторы и генпрокуроры штатов Пенсильвания, Вашингтон и Гавайи (сообщение об этом от официальных лиц есть у агентства).
А вот уже первый звоночек торопыге Трампу: федеральный судья Бруклина (штат Нью-Йорк) постановил отложить вступление нового указа в силу.
Второй звоночек: Американский союз за гражданские свободы добился для задержанных путешественников временного разрешения остаться в США.
Разумеется, эти субботние судебные вердикты не отменяют президентского указа.
Однако был и третий звоночек: из-за границы. Та самая Европа, которую в России многие считают марионеткой США, довольно дружно осудила указ Трампа. Да и не только Европа: Белому дому дали понять, что не разделяют его точку зрения на вопрос, даже из Канады.
Канадский премьер Джастин Трюдо эмоционально заявил, что людей, бегущих от войн и несправедливого преследования, его страна встретит с распростёртыми объятиями.
Немецкий канцлер Ангела Меркель публично осудила шаг Трампа. Меркель не считает борьбу с терроризмом оправданием для запрета на въезд беженцев или людей из мусульманского мира.
Разумеется, запрет осудили и многие другие страны, особенно с мусульманским населением. Среди этих стран выделялся голос Индонезии — страны с наибольшей в мире численностью приверженцев ислама.
Сам Трамп оценивает свой указ «очень чудесно». «Это будет работать очень чудесно. Вы увидите это в аэропортах, вы увидите это везде», — цитирует его «Рейтер».
Уже, собственно, увидели.
Как сообщает РИА «Новости», указ привёл к путанице в работе правоохранительных органов.
Представители американских властей на границе в точности не понимали, как выполнять новый указ. Распространяется ли закон на лиц с двумя паспортами? Касается ли он держателей грин-карты? Из документа понять этого было нельзя.
«Официальные лица пришли к выводу, что лучше перестраховаться, и отдали приказ авиакомпаниям не сажать на самолёты даже американских граждан, у которых был при этом паспорт одной из семи упомянутых стран, — пишет агентство. — Многие путешественники узнавали о запрете на въезд в США уже по прилёте, после чего их помещали под арест в ожидании депортации. Другие путешественники из семи упомянутых стран, напротив, смогли попасть на территорию США без проблем, поскольку пограничники ещё не были в курсе указа». Ассоциация американских иммиграционных адвокатов приводит пример, когда в Сиэтле не пустили иранца с канадским паспортом, а в Нью-Йорке иранец с американской визой попал на территорию США.
По-видимому, администрация Трампа слабо разобралась в сложности реализации такого рода указов, а ведомства и авиакомпании так и вообще не подготовила к переменам. Интересно, что представитель администрации Трампа сказал на брифинге в субботу, что было бы «неосмотрительно» сообщать об условиях указа заранее, отмечает РИА «Новости».
Чем не почва для конспирологических гипотез? Что ещё утаивает команда Трампа?
В результате политические оппоненты Трампа стали обвинять президента в ксенофобии, исламофобии и покушении на священную корову: отходе от древних принципов американской демократии.
В сущности, добавим, в первые же дни на посту мистер Трамп принял указ, который по непопулярности будет соперничать с Obamacare. Если эту программу медстраховки критиковали республиканцы, то на указ Трампа уже обрушились и демократы, и республиканцы, и мировое сообщество.
Исполнительная власть испытывает трудности с реализацией указа на местах, а судебная власть готовится оспорить решение президента. Кроме того, надавить на Трампа могут и законодатели: у конгрессменов есть для этого эффективный способ под названием «Не дать денег на программу». Другой способ есть у судей: суд может признать поспешный указ президента не соответствующим конституции. Если дойдёт до Верховного суда, администрация может вместо указа получить кукиш с маслом, что для Трампа будет проявлением иронии судьбы. Впрочем, подобная судебная тяжба может занять у спорщиков весь срок правления президента. И все четыре год указ будет так-сяк действовать.
Пока же вплотную заняться скандальным указом планируют сенаторы-демократы. Их цель — выработать и принять законопроект, направленный на немедленную отмену негуманной антииммигрантской инициативы Трампа.
Республиканцы и согласны, и не согласны с указом. Некоторые из них проверки иностранцев в аэропортах и ограничительные меры в целом одобряют, но считают избранные методы слишком сильным средством. Другие откровенно «озабочены» указом и заявляют, что решение Трампа играет на руку… террористам.
Сенатор-республиканец Джон Маккейн, к примеру, опасается, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) может использовать указ Трампа для пропаганды. «Полагаю, в результате в некоторых областях это (указ) ещё больше поможет пропаганде «ИГ», — цитирует Маккейна РИА «Новости».
Схожим образом отреагировали на решение Белого дома в Иране.
Решение Трампа ограничить въезд в США гражданам из мусульманских государств министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал «великим подарком экстремистам».
«Запрет на въезд в США лиц из мусульманских стран останется в истории как великий подарок экстремистам и их сторонникам. Коллективная дискриминация и углубление разногласий способствует пополнению рядов террористов», — цитирует министра «Ридус». Политик также посетовал на лживость былых американских заверений в дружеском отношении к народу Ирана.
Кроме заявления, в МИДе Ирана сделали ещё кое-что. «На ковёр» был вызван Джулио Хаас (посол Швейцарии в Тегеране, временно представляющий интересы США в ИРИ). Ему поручили передать Белому дому, что действия американской администрации «неприемлемы, поскольку они нарушают международные правовые документы и американо-иранский договор о консульских правах от 15 августа 1955 года».
И Дональду Трампу с первых же дней правления пришлось оправдываться.
Оправдываясь, президент США не нашёл ничего лучшего, как сравнить себя с… Обамой.
По его словам, которые приводит ТАСС, политика нового правительства США «сходна с тем, что президент Обама сделал в 2011 году, когда он ввёл запрет на выдачу виз беженцам из Ирака на полгода».
Новый запрет на девяносто дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана затрагивает как раз те семь государств, которые предыдущая американская администрация назвала «источником террора».
Также ему пришлось сказать, что «речь не идёт о запрете на (въезд в США) мусульман, как лживо сообщает пресса». В качестве доказательства этого спорного утверждения он напомнил публике, что «более сорока государств» с преимущественно мусульманским населением не затронуты действием указа.
Новому президенту удалось не сплотить, а расколоть американское общество. Этого результата он добился ещё на стадии предвыборной кампании. Сейчас Дональд его старательно закрепляет. На этапе закрепления в ход идёт самый чудовищный словесный материал, вплоть до сравнения ограничительных методов с методами Обамы. Мы не удивимся, если Трамп скажет, что и в санкциях против России он продолжит дело своего кумира.
Итог поспешности Трампа очевиден: для американского общества, традиционно воспитывавшегося на идее иммиграции, указы о барьерах и запретах неприемлемы. Кроме того, возникла точка зрения (сенатор Маккейн), согласно которой настоящие террористы получили основание для нового витка антиамериканской пропаганды.
45-й президент США. Источник фото
Напомним, 27 января Д. Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», изменивший порядок приёма в США беженцев. Одним росчерком пера человека, поспешившего выполнить одно из своих предвыборных обещаний, был установлен временный запрет (на 90 дней) на прибытие в Соединённые Штаты граждан семи государств: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Все эти страны были сочтены новой администрацией Белого дома «источниками террора».
Помимо этого, указ Трампа содержит распоряжение о приостановке программы размещения беженцев. Срок приостановки — 120 дней. Особенно досталось от этого закона беженцам из Сирии — их размещение в Соединённых Штатах приостановили «на неопределённый срок».
Кроме того, администрация Трампа обсуждает сейчас возможность обязать въезжающих в США зарубежных гостей раскрывать данные о сайтах и социальных сетях, которые они посещают, и предоставлять контакты, содержащиеся в их мобильных телефонах, отмечает «РБК». Если иностранец положенных сведений не даст, ему могут отказать во въезде. Эту идею, подчеркнём, только обсуждают.
По поводу указа президента в США прошли протесты. Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля состоялась даже у Белого дома.
Скоропалительное и явно непродуманное решение администрации Трампа привело к недоумению и нерешительности представителей исполнительной власти на местах. Иные же сотрудники полиции, наоборот, переусердствовали.
Как передаёт агентство «Рейтер», указ Трампа породил одновременно панику и гнев не только в США, но и по всему миру.
Многие направлявшиеся в США иммигранты и беженцы были попросту сняты с рейсов. Другие застряли в принимающих аэропортах. В некоторых аэропортах начались протесты.
Из-за приостановки на четыре месяца въезда беженцев, указывает «Рейтер», и введения временного запрета на приём граждан Сирии, Ирака, Йемена, Сомали, Ливии и Судана правозащитники, религиозные общины, активисты, а с ними политики-демократы пришли в негодование. В США многие недовольны решением Трампа. Скоро дойдёт и до суда: над содержанием исков о признании президентского указа дискриминационным размышляют сейчас губернаторы и генпрокуроры штатов Пенсильвания, Вашингтон и Гавайи (сообщение об этом от официальных лиц есть у агентства).
А вот уже первый звоночек торопыге Трампу: федеральный судья Бруклина (штат Нью-Йорк) постановил отложить вступление нового указа в силу.
Второй звоночек: Американский союз за гражданские свободы добился для задержанных путешественников временного разрешения остаться в США.
Разумеется, эти субботние судебные вердикты не отменяют президентского указа.
Однако был и третий звоночек: из-за границы. Та самая Европа, которую в России многие считают марионеткой США, довольно дружно осудила указ Трампа. Да и не только Европа: Белому дому дали понять, что не разделяют его точку зрения на вопрос, даже из Канады.
Канадский премьер Джастин Трюдо эмоционально заявил, что людей, бегущих от войн и несправедливого преследования, его страна встретит с распростёртыми объятиями.
Немецкий канцлер Ангела Меркель публично осудила шаг Трампа. Меркель не считает борьбу с терроризмом оправданием для запрета на въезд беженцев или людей из мусульманского мира.
Разумеется, запрет осудили и многие другие страны, особенно с мусульманским населением. Среди этих стран выделялся голос Индонезии — страны с наибольшей в мире численностью приверженцев ислама.
Сам Трамп оценивает свой указ «очень чудесно». «Это будет работать очень чудесно. Вы увидите это в аэропортах, вы увидите это везде», — цитирует его «Рейтер».
Уже, собственно, увидели.
Как сообщает РИА «Новости», указ привёл к путанице в работе правоохранительных органов.
Представители американских властей на границе в точности не понимали, как выполнять новый указ. Распространяется ли закон на лиц с двумя паспортами? Касается ли он держателей грин-карты? Из документа понять этого было нельзя.
«Официальные лица пришли к выводу, что лучше перестраховаться, и отдали приказ авиакомпаниям не сажать на самолёты даже американских граждан, у которых был при этом паспорт одной из семи упомянутых стран, — пишет агентство. — Многие путешественники узнавали о запрете на въезд в США уже по прилёте, после чего их помещали под арест в ожидании депортации. Другие путешественники из семи упомянутых стран, напротив, смогли попасть на территорию США без проблем, поскольку пограничники ещё не были в курсе указа». Ассоциация американских иммиграционных адвокатов приводит пример, когда в Сиэтле не пустили иранца с канадским паспортом, а в Нью-Йорке иранец с американской визой попал на территорию США.
По-видимому, администрация Трампа слабо разобралась в сложности реализации такого рода указов, а ведомства и авиакомпании так и вообще не подготовила к переменам. Интересно, что представитель администрации Трампа сказал на брифинге в субботу, что было бы «неосмотрительно» сообщать об условиях указа заранее, отмечает РИА «Новости».
Чем не почва для конспирологических гипотез? Что ещё утаивает команда Трампа?
В результате политические оппоненты Трампа стали обвинять президента в ксенофобии, исламофобии и покушении на священную корову: отходе от древних принципов американской демократии.
В сущности, добавим, в первые же дни на посту мистер Трамп принял указ, который по непопулярности будет соперничать с Obamacare. Если эту программу медстраховки критиковали республиканцы, то на указ Трампа уже обрушились и демократы, и республиканцы, и мировое сообщество.
Исполнительная власть испытывает трудности с реализацией указа на местах, а судебная власть готовится оспорить решение президента. Кроме того, надавить на Трампа могут и законодатели: у конгрессменов есть для этого эффективный способ под названием «Не дать денег на программу». Другой способ есть у судей: суд может признать поспешный указ президента не соответствующим конституции. Если дойдёт до Верховного суда, администрация может вместо указа получить кукиш с маслом, что для Трампа будет проявлением иронии судьбы. Впрочем, подобная судебная тяжба может занять у спорщиков весь срок правления президента. И все четыре год указ будет так-сяк действовать.
Пока же вплотную заняться скандальным указом планируют сенаторы-демократы. Их цель — выработать и принять законопроект, направленный на немедленную отмену негуманной антииммигрантской инициативы Трампа.
Республиканцы и согласны, и не согласны с указом. Некоторые из них проверки иностранцев в аэропортах и ограничительные меры в целом одобряют, но считают избранные методы слишком сильным средством. Другие откровенно «озабочены» указом и заявляют, что решение Трампа играет на руку… террористам.
Сенатор-республиканец Джон Маккейн, к примеру, опасается, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) может использовать указ Трампа для пропаганды. «Полагаю, в результате в некоторых областях это (указ) ещё больше поможет пропаганде «ИГ», — цитирует Маккейна РИА «Новости».
Схожим образом отреагировали на решение Белого дома в Иране.
Решение Трампа ограничить въезд в США гражданам из мусульманских государств министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал «великим подарком экстремистам».
«Запрет на въезд в США лиц из мусульманских стран останется в истории как великий подарок экстремистам и их сторонникам. Коллективная дискриминация и углубление разногласий способствует пополнению рядов террористов», — цитирует министра «Ридус». Политик также посетовал на лживость былых американских заверений в дружеском отношении к народу Ирана.
Кроме заявления, в МИДе Ирана сделали ещё кое-что. «На ковёр» был вызван Джулио Хаас (посол Швейцарии в Тегеране, временно представляющий интересы США в ИРИ). Ему поручили передать Белому дому, что действия американской администрации «неприемлемы, поскольку они нарушают международные правовые документы и американо-иранский договор о консульских правах от 15 августа 1955 года».
И Дональду Трампу с первых же дней правления пришлось оправдываться.
Оправдываясь, президент США не нашёл ничего лучшего, как сравнить себя с… Обамой.
По его словам, которые приводит ТАСС, политика нового правительства США «сходна с тем, что президент Обама сделал в 2011 году, когда он ввёл запрет на выдачу виз беженцам из Ирака на полгода».
Новый запрет на девяносто дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана затрагивает как раз те семь государств, которые предыдущая американская администрация назвала «источником террора».
Также ему пришлось сказать, что «речь не идёт о запрете на (въезд в США) мусульман, как лживо сообщает пресса». В качестве доказательства этого спорного утверждения он напомнил публике, что «более сорока государств» с преимущественно мусульманским населением не затронуты действием указа.
* * *
Новому президенту удалось не сплотить, а расколоть американское общество. Этого результата он добился ещё на стадии предвыборной кампании. Сейчас Дональд его старательно закрепляет. На этапе закрепления в ход идёт самый чудовищный словесный материал, вплоть до сравнения ограничительных методов с методами Обамы. Мы не удивимся, если Трамп скажет, что и в санкциях против России он продолжит дело своего кумира.
Итог поспешности Трампа очевиден: для американского общества, традиционно воспитывавшегося на идее иммиграции, указы о барьерах и запретах неприемлемы. Кроме того, возникла точка зрения (сенатор Маккейн), согласно которой настоящие террористы получили основание для нового витка антиамериканской пропаганды.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru