11:47 30 января

Равнение на Обаму!

Пятилетку — за три года! Дональд Трамп ринулся выполнять свои предвыборные обещания чуть ли не с опережением графика. Спешит, словно чувствует: времени на всё не хватит. Правда, решения его выглядят крайне непродуманными и поспешными. Ответственные за их выполнение лица истолковывают указ… противоположно. Сам Трамп под давлением американской и мировой общественности уже докатился до оправданий. Плохое начало для политического деятеля!


45-й президент США. Источник фото


Напомним, 27 января Д. Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», изменивший порядок приёма в США беженцев. Одним росчерком пера человека, поспешившего выполнить одно из своих предвыборных обещаний, был установлен временный запрет (на 90 дней) на прибытие в Соединённые Штаты граждан семи государств: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Все эти страны были сочтены новой администрацией Белого дома «источниками террора».


Помимо этого, указ Трампа содержит распоряжение о приостановке программы размещения беженцев. Срок приостановки — 120 дней. Особенно досталось от этого закона беженцам из Сирии — их размещение в Соединённых Штатах приостановили «на неопределённый срок».

Кроме того, администрация Трампа обсуждает сейчас возможность обязать въезжающих в США зарубежных гостей раскрывать данные о сайтах и социальных сетях, которые они посещают, и предоставлять контакты, содержащиеся в их мобильных телефонах, отмечает «РБК». Если иностранец положенных сведений не даст, ему могут отказать во въезде. Эту идею, подчеркнём, только обсуждают.

По поводу указа президента в США прошли протесты. Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля состоялась даже у Белого дома.

Скоропалительное и явно непродуманное решение администрации Трампа привело к недоумению и нерешительности представителей исполнительной власти на местах. Иные же сотрудники полиции, наоборот, переусердствовали.

Как передаёт агентство «Рейтер», указ Трампа породил одновременно панику и гнев не только в США, но и по всему миру.

Многие направлявшиеся в США иммигранты и беженцы были попросту сняты с рейсов. Другие застряли в принимающих аэропортах. В некоторых аэропортах начались протесты.

Из-за приостановки на четыре месяца въезда беженцев, указывает «Рейтер», и введения временного запрета на приём граждан Сирии, Ирака, Йемена, Сомали, Ливии и Судана правозащитники, религиозные общины, активисты, а с ними политики-демократы пришли в негодование. В США многие недовольны решением Трампа. Скоро дойдёт и до суда: над содержанием исков о признании президентского указа дискриминационным размышляют сейчас губернаторы и генпрокуроры штатов Пенсильвания, Вашингтон и Гавайи (сообщение об этом от официальных лиц есть у агентства).

А вот уже первый звоночек торопыге Трампу: федеральный судья Бруклина (штат Нью-Йорк) постановил отложить вступление нового указа в силу.

Второй звоночек: Американский союз за гражданские свободы добился для задержанных путешественников временного разрешения остаться в США.

Разумеется, эти субботние судебные вердикты не отменяют президентского указа.

Однако был и третий звоночек: из-за границы. Та самая Европа, которую в России многие считают марионеткой США, довольно дружно осудила указ Трампа. Да и не только Европа: Белому дому дали понять, что не разделяют его точку зрения на вопрос, даже из Канады.

Канадский премьер Джастин Трюдо эмоционально заявил, что людей, бегущих от войн и несправедливого преследования, его страна встретит с распростёртыми объятиями.

Немецкий канцлер Ангела Меркель публично осудила шаг Трампа. Меркель не считает борьбу с терроризмом оправданием для запрета на въезд беженцев или людей из мусульманского мира.

Разумеется, запрет осудили и многие другие страны, особенно с мусульманским населением. Среди этих стран выделялся голос Индонезии — страны с наибольшей в мире численностью приверженцев ислама.

Сам Трамп оценивает свой указ «очень чудесно». «Это будет работать очень чудесно. Вы увидите это в аэропортах, вы увидите это везде», — цитирует его «Рейтер».

Уже, собственно, увидели.

Как сообщает РИА «Новости», указ привёл к путанице в работе правоохранительных органов.

Представители американских властей на границе в точности не понимали, как выполнять новый указ. Распространяется ли закон на лиц с двумя паспортами? Касается ли он держателей грин-карты? Из документа понять этого было нельзя.

«Официальные лица пришли к выводу, что лучше перестраховаться, и отдали приказ авиакомпаниям не сажать на самолёты даже американских граждан, у которых был при этом паспорт одной из семи упомянутых стран, — пишет агентство. — Многие путешественники узнавали о запрете на въезд в США уже по прилёте, после чего их помещали под арест в ожидании депортации. Другие путешественники из семи упомянутых стран, напротив, смогли попасть на территорию США без проблем, поскольку пограничники ещё не были в курсе указа». Ассоциация американских иммиграционных адвокатов приводит пример, когда в Сиэтле не пустили иранца с канадским паспортом, а в Нью-Йорке иранец с американской визой попал на территорию США.

По-видимому, администрация Трампа слабо разобралась в сложности реализации такого рода указов, а ведомства и авиакомпании так и вообще не подготовила к переменам. Интересно, что представитель администрации Трампа сказал на брифинге в субботу, что было бы «неосмотрительно» сообщать об условиях указа заранее, отмечает РИА «Новости».

Чем не почва для конспирологических гипотез? Что ещё утаивает команда Трампа?

В результате политические оппоненты Трампа стали обвинять президента в ксенофобии, исламофобии и покушении на священную корову: отходе от древних принципов американской демократии.

В сущности, добавим, в первые же дни на посту мистер Трамп принял указ, который по непопулярности будет соперничать с Obamacare. Если эту программу медстраховки критиковали республиканцы, то на указ Трампа уже обрушились и демократы, и республиканцы, и мировое сообщество.

Исполнительная власть испытывает трудности с реализацией указа на местах, а судебная власть готовится оспорить решение президента. Кроме того, надавить на Трампа могут и законодатели: у конгрессменов есть для этого эффективный способ под названием «Не дать денег на программу». Другой способ есть у судей: суд может признать поспешный указ президента не соответствующим конституции. Если дойдёт до Верховного суда, администрация может вместо указа получить кукиш с маслом, что для Трампа будет проявлением иронии судьбы. Впрочем, подобная судебная тяжба может занять у спорщиков весь срок правления президента. И все четыре год указ будет так-сяк действовать.

Пока же вплотную заняться скандальным указом планируют сенаторы-демократы. Их цель — выработать и принять законопроект, направленный на немедленную отмену негуманной антииммигрантской инициативы Трампа.

Республиканцы и согласны, и не согласны с указом. Некоторые из них проверки иностранцев в аэропортах и ограничительные меры в целом одобряют, но считают избранные методы слишком сильным средством. Другие откровенно «озабочены» указом и заявляют, что решение Трампа играет на руку… террористам.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, к примеру, опасается, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) может использовать указ Трампа для пропаганды. «Полагаю, в результате в некоторых областях это (указ) ещё больше поможет пропаганде «ИГ», — цитирует Маккейна РИА «Новости».

Схожим образом отреагировали на решение Белого дома в Иране.

Решение Трампа ограничить въезд в США гражданам из мусульманских государств министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал «великим подарком экстремистам».

«Запрет на въезд в США лиц из мусульманских стран останется в истории как великий подарок экстремистам и их сторонникам. Коллективная дискриминация и углубление разногласий способствует пополнению рядов террористов», — цитирует министра «Ридус». Политик также посетовал на лживость былых американских заверений в дружеском отношении к народу Ирана.

Кроме заявления, в МИДе Ирана сделали ещё кое-что. «На ковёр» был вызван Джулио Хаас (посол Швейцарии в Тегеране, временно представляющий интересы США в ИРИ). Ему поручили передать Белому дому, что действия американской администрации «неприемлемы, поскольку они нарушают международные правовые документы и американо-иранский договор о консульских правах от 15 августа 1955 года».

И Дональду Трампу с первых же дней правления пришлось оправдываться.

Оправдываясь, президент США не нашёл ничего лучшего, как сравнить себя с… Обамой.

По его словам, которые приводит ТАСС, политика нового правительства США «сходна с тем, что президент Обама сделал в 2011 году, когда он ввёл запрет на выдачу виз беженцам из Ирака на полгода».

Новый запрет на девяносто дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана затрагивает как раз те семь государств, которые предыдущая американская администрация назвала «источником террора».

Также ему пришлось сказать, что «речь не идёт о запрете на (въезд в США) мусульман, как лживо сообщает пресса». В качестве доказательства этого спорного утверждения он напомнил публике, что «более сорока государств» с преимущественно мусульманским населением не затронуты действием указа.

* * *


Новому президенту удалось не сплотить, а расколоть американское общество. Этого результата он добился ещё на стадии предвыборной кампании. Сейчас Дональд его старательно закрепляет. На этапе закрепления в ход идёт самый чудовищный словесный материал, вплоть до сравнения ограничительных методов с методами Обамы. Мы не удивимся, если Трамп скажет, что и в санкциях против России он продолжит дело своего кумира.

Итог поспешности Трампа очевиден: для американского общества, традиционно воспитывавшегося на идее иммиграции, указы о барьерах и запретах неприемлемы. Кроме того, возникла точка зрения (сенатор Маккейн), согласно которой настоящие террористы получили основание для нового витка антиамериканской пропаганды.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 11
  1. rotmistr60 Сегодня, 09:56
    Ангела Меркель публично осудила шаг Трампа

    Тетя еще полностью не накушалась сама и не накормила до отвала немцев своей политикой "открытых дверей", но набралась смелости осуждать президента Америки. Наверное что-то знает, чего не знаем мы.
    rotmistr60
    1. антивирус Сегодня, 10:05
      США (Обама) очень малую квоту ( кажется для Сирии 25 тыс) приняли. И запрещать- это лишь жест для определения своей позиции.
      антивирус
  2. Комментарий был удален.
  3. глаголъ Сегодня, 10:00
    Новому президенту удалось не сплотить, а расколоть американское общество. Этого результата он добился ещё на стадии предвыборной кампании. Сейчас Дональд его старательно закрепляет.

    Этак, глядишь, и до гражданской войны(дай-то Господи!) дойдёт. Пусть лучше между собой дерутся, чем по всему миру и со всем миром.
    глаголъ
  4. piston Сегодня, 10:07
    Какие бы поспешные выводы не делали о Д.Трампе местные аналитики, у меня 45 президент США вызывает чувство уважения.
    Он не стал откладывать в долгий ящик свои предвыборные обещания, а с первого дня своей работы начал их реализовывать. Американцы, уверен, будут в выигрыше от того, что именно его выбрали своим президентом. Его решения по казалось бы второстепенным вопросам: о своей президентской заработанной оплате, равной одному доллару, отказе от завышенной цены производителя президентского самолёта, устранении от своего бизнеса - всё это раскрывает его как ЧЕСТНОГО, ПОРЯДОЧНОГО, ЧЕЛОВЕКА. А эта черта, считаю, является главной для руководителя ЛЮБОЙ СТРАНЫ.
    piston
  5. кеп Сегодня, 10:12
    Новому президенту удалось не сплотить, а расколоть американское общество. Этого результата он добился ещё на стадии предвыборной кампании. Сейчас Дональд его старательно закрепляет.


    Революционно начал.Закончит как многие революционеры. Интересные времена настают.
    Рассаживаемся поудобнее.
    кеп
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 10:51
    Слишком резво начал Трамп. Как бы не остановили его. "Доброжелателей" у него слишком много. Может к нам приедет, так и защиту пообещаем, с постоянным местом жительства? А что, пусть рулит мерикатосами из России! (прикол) laughing
    a.s.zzz888
    1. Вадим237 Сегодня, 11:05
      Да хрен кто, что ему сделает - он монолит и стадо протестующих баранов ему по боку.
      Вадим237
  7. васильев ю Сегодня, 10:57
    Статья- хрень.
    Тут косяк не Трампа, а погранцов, там я думаю тоже немало саботажников. А Трамп по моему всё правильно делает, хотите принимать в других странах иммигрантов- ваше личное дело, хоть всех забирайте, но как Меркель заставляла другие страны принимать- тупость и упёртость.
    васильев ю
  8. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 11:08
    Вместо мягкотелого "качка" Обамы пришел более мощный "дохляк" Трамп.Трамп все сделает,чтобы "пробивать" свои реформы.Он мужик волевой и спуску ни кому не даст.
    КИБЕРНИНДЗЯ
  9. Мар.Тира Сегодня, 11:17
    Носитесь с этим Трампом,как с помелом.Что жизнь в России зависит от его решений что ли?Нам надо своими проблемами , обороной,и благосостоянием заниматься.А не ждать что он скажет,или что сделает.Он американец,а значит если не враг,то и не друг точно.Он Грузию поддерживал в конфликте с нами,в то время,когда другие не очень то туда стремились.Это Европа привыкла смотреть в рот американскому президенту.А мы то чего?Вот и думайте..
    Мар.Тира
  10. iouris Сегодня, 11:26
    Похоже, Трамп формирует свою "пятую колонну". Смысл действий Трампа не всем понятен. Но за формой надо ещё уметь увидеть главную цель, определяющую содержание новой политики администрации США. На мой взгляд, это содержание определяется ростом межимпериалистических противоречий, в частности, между "(относительно) новым империалистическим хищником" Германией и её традиционными конкурентами. Иначе трудно объяснить "Брекзит". События на Украине - это дело рук, прежде всего, Меркель, которая "поимела" Обаму, сиречь предыдущую администрацию США. Но теперь, похоже, ситуация изменилась, причём внезапно. Для будущей России - это шанс.
    iouris

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