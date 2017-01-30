Ещё одна проблема истребителя F-35
В интернете появился видеоролик, на котором американские F-35C один за другим взлетают с палубы авианосца. Один из пользователей заметил, что при взлете пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины, у некоторых даже спадают шлемы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Смотрите, как шлем за 400 тысяч долларов спадает с головы», – написал в «Твиттере» пользователь из Бразилии.
Резкий старт самолета также привлек внимание журналистов. «Business Insider», например, пишет: «Именно по этой причине палубную модификацию F-35C до сих пор не ввели в строй». Автор сравнил катапультный взлет F-35C и F-18 и отметил, что «разработанный в 1970-х годах F-18 тоже потряхивает на старте, но не так сильно».
«Тем не менее, в случае с F-18 на пилоте нет шлема стоимостью в 400 тысяч долларов, который показывает критически важную для полета информацию», – отмечает издание.
Автор напоминает заключение Пентагона по итогам испытаний F-35C, в котором говорится, что «катапультный взлет F-35C может быть опасен для здоровья пилотов». Из 105-ти летчиков, 74 после старта пожаловались на «умеренную боль», еще 18 заявили о «сильной непрекращающейся боли».
Напомним, ранее сообщалось о серьезных неполадках с программным обеспечением самолета, которые приводят к проблемам с точностью стрельбы, использованием радаров и системой распознавания «свой-чужой». На реализацию проекта F-35 уже затрачено около $ 400 млрд.
«Смотрите, как шлем за 400 тысяч долларов спадает с головы», – написал в «Твиттере» пользователь из Бразилии.
Резкий старт самолета также привлек внимание журналистов. «Business Insider», например, пишет: «Именно по этой причине палубную модификацию F-35C до сих пор не ввели в строй». Автор сравнил катапультный взлет F-35C и F-18 и отметил, что «разработанный в 1970-х годах F-18 тоже потряхивает на старте, но не так сильно».
«Тем не менее, в случае с F-18 на пилоте нет шлема стоимостью в 400 тысяч долларов, который показывает критически важную для полета информацию», – отмечает издание.
Автор напоминает заключение Пентагона по итогам испытаний F-35C, в котором говорится, что «катапультный взлет F-35C может быть опасен для здоровья пилотов». Из 105-ти летчиков, 74 после старта пожаловались на «умеренную боль», еще 18 заявили о «сильной непрекращающейся боли».
Напомним, ранее сообщалось о серьезных неполадках с программным обеспечением самолета, которые приводят к проблемам с точностью стрельбы, использованием радаров и системой распознавания «свой-чужой». На реализацию проекта F-35 уже затрачено около $ 400 млрд.
Использованы фотографии: http://pentagonus.ru