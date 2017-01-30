11:38 30 января

Ещё одна проблема истребителя F-35

В интернете появился видеоролик, на котором американские F-35C один за другим взлетают с палубы авианосца. Один из пользователей заметил, что при взлете пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины, у некоторых даже спадают шлемы. Об этом сообщает РИА Новости.



«Смотрите, как шлем за 400 тысяч долларов спадает с головы», – написал в «Твиттере» пользователь из Бразилии.


Резкий старт самолета также привлек внимание журналистов. «Business Insider», например, пишет: «Именно по этой причине палубную модификацию F-35C до сих пор не ввели в строй». Автор сравнил катапультный взлет F-35C и F-18 и отметил, что «разработанный в 1970-х годах F-18 тоже потряхивает на старте, но не так сильно».

«Тем не менее, в случае с F-18 на пилоте нет шлема стоимостью в 400 тысяч долларов, который показывает критически важную для полета информацию», – отмечает издание.

Автор напоминает заключение Пентагона по итогам испытаний F-35C, в котором говорится, что «катапультный взлет F-35C может быть опасен для здоровья пилотов». Из 105-ти летчиков, 74 после старта пожаловались на «умеренную боль», еще 18 заявили о «сильной непрекращающейся боли».



Напомним, ранее сообщалось о серьезных неполадках с программным обеспечением самолета, которые приводят к проблемам с точностью стрельбы, использованием радаров и системой распознавания «свой-чужой». На реализацию проекта F-35 уже затрачено около $ 400 млрд.

Использованы фотографии: http://pentagonus.ru
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Комментарии 64
  1. himRa Сегодня, 09:20
    Да ужж. для пилота это может оказаться фатальным!
    himRa
    1. himRa Сегодня, 09:24
      Не хватало только забабашенных,придурковатых американских пилотов! wassat
      himRa
      1. Балу Сегодня, 09:42
        Не хватало только забабашенных,придурковатых американских пилотов!
        Вы думаете не хватает? lol
        Балу
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:44
        Рахим , привет ! hi А ты представь что может натворить "долбанутый" пилот ? Как минимум - не узнав свой "родной" корабль с криком : "Демоны !" отработать по нему весь боекомплект , ну или исполнить "камикадзе" . А как максимум ... Даже думать не хочется .
        bouncyhunter
        1. himRa Сегодня, 09:47
          Паша привет!Не удивительно что они бомбят свадьбы,и строительную технику - приказ поступил а думать нечем отшибло все! wassat
          himRa
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:49
            Лучше бы эти пилоты после удара при взлёте чайником о фонарь тупо теряли сознание ! wassat
            bouncyhunter
    2. kapitan92 Сегодня, 09:25
      Цитата: himRa
      Да ужж. для пилота это может оказаться фатальным!

      Спецом сделано, чтобы пилоты не заснули. Разок долбанешься, как чашку кофе выпил. laughing
      kapitan92
      1. Алекс_1973 Сегодня, 09:37
        Ну где там главные апологеты этой вундервафли, граждане израилевы?! Я вообще тащусь с этих ДБ. Их по факту матрасы развели как ло хов, а они при этом радуются. В общем и целом матрасы конечно со временем доведут его до ума, но что из того. Самолет получился так себе, собственно в принципе по другому быть и не могло. Унификация самолета ни к чему хорошему привести не может. Как истребитель он никакой, как штурмовик тем более, так себе средненький бомбер за нереальные бабки. Вопрос а с кем он может воевать?! Опять же против папуасов очень дорого, а против серьезного противника с серьезной ПВО, это будет нереально дорого по причине того, что большинство этих самолетов не смогут преодолеть серьезную ПВО. И что в сухом остатке?!
        Вас круто поимели в извращенной форме граждане известной страны... laughing
        Жду с нетерпением, как вы сейчас скопом начнете кричать как эта вундервафля будет бороздить просторы Большого театра! laughing
        Алекс_1973
        1. Avis Сегодня, 10:05
          Цитата: Алекс_1973
          граждане израилевы?! Я вообще тащусь с этих ДБ. Их по факту матрасы развели как ло хов, а они при этом радуются.

          Израилю катапультный старт не нужен.
          Avis
          1. Алекс_1973 Сегодня, 10:11
            Avis Сегодня, 10:05 ↑
            Израилю катапультный старт не нужен.
            Согласен, но что из того? Я не за это вообще хотел сказать. Я же написал, что проблемы то они рано или поздно решат, не в этом дело. Вопрос в том, зачем Израилю эти машины? Против кого? Против Ирана избыточны по дороговизне, против всех остальных соседей тем более. Против кого они его собираются применять?
            Это очень очень дорогая игрушка. Я могу понять США, если они им собирались бы воевать с нами, но я не понимаю Израиль, они то куда лезут? Или они тоже с нами решили повоевать? Если так, то у них проблемы с головой fool гораздо больше, чем я предполагал! laughing
            Алекс_1973
            1. voyaka uh Сегодня, 10:58
              "Если так, то у них проблемы с головой "////

              Проблемы с головой обычно у тех, кто пишет эмоциональные посты
              с вопросительным знаком в конце каждого предложения...

              А для Израиля - традиция закупать и производить военную технику
              новейших поколений. Наш военный опыт показывает, что затраты окупаются.
              voyaka uh
              1. Алекс_1973 Сегодня, 11:13
                voyaka uh Сегодня, 10:58 ↑
                А для Израиля - традиция закупать и производить военную технику
                новейших поколений. Наш военный опыт показывает, что затраты окупаются.
                А я уж было думал, что вояка самоубился, ан нет живой. Ну-ну, блажен кто верует. Я посмотрю в какие долги вас загонит этот пипеллац, и как вы их окупите, а главное за счет чего. Трамп вряд ли будет вас дотировать так, как Обама, так что платить будете из собственного кармана.
                И таки да, остается вопрос применения, против кого вы на них воевать будете? Бедуинов на верблюдах по пустыне гонять?

                Таки проблемы с головой все таки у вас не уважаемый! laughing
                Алекс_1973
      2. 79807420129 Сегодня, 09:38
        Цитата: kapitan92
        Спецом сделано, чтобы пилоты не заснули. Разок долбанешься, как чашку кофе выпил.

        Коллега,тогда им придется давать медали за количество взлетов и количество сохраненных шлемов. laughing
        79807420129
        1. kapitan92 Сегодня, 09:43
          Цитата: 79807420129
          Цитата: kapitan92
          Спецом сделано, чтобы пилоты не заснули. Разок долбанешься, как чашку кофе выпил.

          Коллега,тогда им придется давать медали за количество взлетов и количество сохраненных шлемов. laughing

          А ЗШ на видео знатный. Неужели действительно таких денег стоит или чуток "попилили"? drinks
          kapitan92
          1. 79807420129 Сегодня, 09:52
            Цитата: kapitan92
            Неужели действительно таких денег стоит или чуток "попилили"?

            Коллега drinks hi Могу конечно ошибатся,но по моему на планете Земля,только одно место осталось,где при удобном случае не попилят бабло request Это Северный и Южный полюса yes Белые мишки и пингвины пока не научились,но и туда человек проникает. request А товарищ Трамп недаром в ужас пришел от стоимости F-35 и велел снижать цену.С уважением Коллега drinks hi
            79807420129
            1. volodimer Сегодня, 10:55
              На северном полюсе, всё нормально http://www.specialtravelclub.ru/severnyj_polyus/i
              temlist, бабло стригут вовсю, а на южном, сша-шная "амундсен-скотт", там думаю, что тоже всё нормуль hi , так что .....
              volodimer
      3. НЕКСУС Сегодня, 10:17
        Цитата: kapitan92
        Разок долбанешься, как чашку кофе выпил.

        При большой интенсивности взлетов и посадок,летчик к концу дня дураком стать может...фонарь то не стеклянный и разбиться не может...а вот голова ,думаю,даже в шлеме ,агрегат хрупкий...
        НЕКСУС
    3. maxim947 Сегодня, 09:35
      Все это ерунда, доработают. Главное у них процесс идет
      maxim947
      1. himRa Сегодня, 09:50
        Цитата: maxim947
        Все это ерунда, доработают. Главное у них процесс идет

        Я бы не был таким оптимистом особливо насчет американцев!
        от 22 го отказались по причине дороговизны могут или сократить программу или закрыть по 35 му
        Извиняюсь вы как наш горбачев -процесс пошел! wassat
        himRa
        1. 79807420129 Сегодня, 10:08
          Цитата: himRa
          Извиняюсь вы как наш горбачев -процесс пошел!

          Ой е,а потом перестройка,гласность,Новое мышление,ГКЧП по американский,и распад США belay е мое. fellow
          79807420129
        2. region58 Сегодня, 11:01
          Цитата: himRa
          от 22 го отказались по причине дороговизны

          22-х сделали 200 штук. Зачем больше, если пока ни у кого ничего подобного нет? Хоть и пилят они не хуже наших, но и считать умеют.
          P.S. Для кидателей шапок сразу вопрос: сколько т-50 у нас на вооружении? Или СУ-35?
          region58
      2. Алекс_1973 Сегодня, 09:52
        maxim947 Сегодня, 09:35 ↑
        Все это ерунда, доработают. Главное у них процесс идет
        Я уже выше написал, доработают то они его доработают, а толку то? Получился средненький самолет по ТТХ за нереальные бабки. Час полета этого пипеллаца обходится в ЧЕТЫРЕ раза дороже, чем того же F-18...! Перефразируя фразу хочешь разорить страну, подари ей крейсер, можно сказать подарите Израилю побольше таких машин, они их так мечтали получить. Итальянцы оказались мудрее "богоизбранных", раз резко сократили закупки этой игрушки.
        Прав будет Трамп если свернет эту программу, правда там столько желающих пролоббировать этот проект и дальше, что как бы самому Трампу его программу не свернули.
        Алекс_1973
        1. volodimer Сегодня, 11:03
          Согласен, для сша было бы лучше сделать f-18 4++ , а не лепить это. Многие их союзники уже съехали, а другие сократили закупки, что, опять же, не удешевляет самолёт. Но, это же как! самая исключительно передовая нация ну не могла жеж в параллель 5 поколению что-то ниже делать, а похоже, придётся.
          volodimer
  2. dik-nsk Сегодня, 09:20
    даю подсказку как задаром решить проблему - набирайте пилотов карликов laughing
    dik-nsk
    1. region58 Сегодня, 10:53
      Цитата: dik-nsk
      даю подсказку как задаром решить проблему

      Надо сначала шапку одеть. Ушанку, А уж потом шлем... wink Шутка... А если всерьёз - доработают, либо самолёт, либо катапульту. Не дураки они.
      region58
  3. Flinky Сегодня, 09:23
    Наверное, там наклейка "Место для удара головой".
    Flinky
    1. Балу Сегодня, 09:44
      Наверное, там наклейка "Место для удара головой".

      Бразильеро инструкцию для пилотов не читал... wassat
      Балу
      1. кеп Сегодня, 10:22
        Цитата: Балу
        Наверное, там наклейка "Место для удара головой".

        Бразильеро инструкцию для пилотов не читал... wassat


        Проблема решается на раз!.Кусок поролона метр скотча и готово! laughing
        кеп
        1. volodimer Сегодня, 11:05
          с языка снял laughing , дёшево и сердито, плюс шлем не повредится!
          volodimer
    2. Azim77 Сегодня, 10:41
      А почему они так скачут при взлете? Разве не должно быть ровное ускорение, прижимающее к креслу?
      Azim77
      1. Балу Сегодня, 10:49
        А почему они так скачут при взлете?

        Может от мощного жим-жим очка? request
        Балу
      2. Chukcha Сегодня, 11:19
        Где-то в начале показа хорошо видно, что при отпускании захвата на переднем колесе в момент старта, самолет начинает "прыгать". Вот и стучаться шлемами.
        Chukcha
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:27
    при взлете пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины, у некоторых даже спадают шлемы.
    Ну шлем на то и нужен чтобы маковку прикрывать.Скажите что шлем для ф35 неотъемлемая часть управления и применения оружием..Что будет с этим шлемом после двух -трёх взлётов laughing А вообще это конечно интересно получается.При взлёте этого агрегата кидает пилота не подетски. Так после трёх десятков ударов о фонарь кабины и дурачком можно стать laughing
    Наблюдатель2014
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:40
      Главное чтобы так не было laughing
      Наблюдатель2014
      1. кеп Сегодня, 10:24
        Цитата: Наблюдатель2014
        Главное чтобы так не было laughing


        laughing good
        кеп
    2. свой1970 Сегодня, 09:44
      Я вот например не представляю - какой силы должен быть удар чтобы слетел ЗАСТЕГНУТЫЙ ( what !!!) шлем????
      свой1970
      1. АВП 518 Сегодня, 10:00
        На видео видно,присмотритесь,там не шлем а светофильтр поднимается.
        АВП 518
        1. bk316 Сегодня, 10:39
          На видео видно,присмотритесь,там не шлем а светофильтр поднимается.

          Это называется визард.
          Поверьте визард не может так откинуться: он ничего не весит поэтому при ускорении не особо телюпается, кто му же у него фиксаторы на несколько положений, что бы пролететь через все фиксаторы ему 100G нужно ускорение.
          На вашей картинке я бы сказал что с пилота маску кислородную сорвало (вот она то визард и открыла), и ограничитель подбородочный под нос задвинуло.
          bk316
          1. volodimer Сегодня, 11:08
            Ну не знают они, что надо синей изолентой всё зафиксировать!
            volodimer
          2. АВП 518 Сегодня, 11:14
            Цитата: bk316
            На вашей картинке я бы сказал что с пилота маску кислородную сорвало (вот она то визард и открыла), и ограничитель подбородочный под нос задвинуло.

            "Выскочить" из маски с абтюратором,шлема за 400 тыс дол,который изготавливается по индивидуальным параметрам летчика!
            АВП 518
    3. НЕКСУС Сегодня, 09:55
      Цитата: Наблюдатель2014
      Так после трёх десятков ударов о фонарь кабины и дурачком можно стать

      Как в фильме чародеев...

      Не знаю,как там по поводу "доработают",но боюсь пока дорабатывать будут,либо все шлемы надо будем менять,либо летчиков...
      Видишь цель?Вижу!Веришь в себя?Верю! wassat
      НЕКСУС
      1. Вас Влад Сегодня, 11:15
        Лётчик в кресле упакован,то есть он вместе с креслом подпрыгивает? wassatКак то с трудом вериться.
        Вас Влад
  5. Мар.Тира Сегодня, 09:27
    Цитата: himRa
    Да ужж. для пилота это может оказаться фатальным!

    Похоже русский след???????????????????????
    Мар.Тира
    1. Смог Сегодня, 09:40
      Цитата: Мар.Тира
      Цитата: himRa
      Да ужж. для пилота это может оказаться фатальным!

      Похоже русский след???????????????????????

      Так хакеры наши наверное хулюганют fellow
      Смог
  6. Masya Masya Сегодня, 09:29
    Один из пользователей заметил, что при взлете пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины, у некоторых даже спадают шлемы

    ну и как тут тупым не быть? по Задорнову... wink
    Masya Masya
  7. злой партизан Сегодня, 09:30
    Китайцам и японцам точно подойдёт. yes
    злой партизан
  8. kit-kat Сегодня, 09:31
    Это скорее проблема катапульты.
    kit-kat
    1. АВП 518 Сегодня, 10:03
      Цитата: kit-kat
      Это скорее проблема катапульты.

      И катапульты,и передней стойки.Подброс идет из-за срабатывании амортизатора передней стойки при расцеплении с задним челноком катапульты.
      АВП 518
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:27
        Цитата: АВП 518
        Подброс идет из-за срабатывании амортизатора передней стойки при расцеплении с задним челноком катапульты.

        И подброс я бы сказал не хилый...можно язвить конечно по этому поводу долго,но по делу то,если летчик совершит три-четыре взлета,у него звон в голове стоять будет не слабый...а то и чего посерьезнее.
        НЕКСУС
      2. Rus2012 Сегодня, 10:57
        Цитата: АВП 518
        И катапульты,и передней стойки.Подброс идет из-за срабатывании амортизатора передней стойки при расцеплении с задним челноком катапульты.

        ....вряд ли передней стойки, просто смотрим соотношение масс, они несоизмеримы. Потом амортизатор - от слова амортизировать - сгладить, т.е. замедляющее звено.

        Причина, скорее всего, в "расбалансе" и несогласованности параметров расцепляющихся масс и действующих сил на этот момент: катапульты и планера.
        Rus2012
      3. Azim77 Сегодня, 11:06
        Амортизатор передней стойки и сама стойка так и должны себя вести. Тут проблема именно в конструкции катапульты - при взлете, из-за удерживания задним челноком и натяжения катапульты происходит приседание на переднюю стойку и в момент расцепления она вредно "пружинит".
        Azim77
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:33
    Очевидно считают, что законы физики на американских пилотов не действуют. Когда угробят нескольких, то возможно будут думать как исправить ситуацию. А пока стойко переносите все тяготы и лишения воинской службы.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 09:47
      будут думать как исправить ситуацию.

      я так понимаю... думать не их стихия... wink
      Masya Masya
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:50
        Они думают, что задумались, а на самом деле деньги в кармане считают.
        rotmistr60
        1. Masya Masya Сегодня, 10:23
          они думают, что они думают... на самом деле не думают!!! прозрят а это только кажется... wink
          Masya Masya
  10. Маз Сегодня, 09:51
    Евреи умные, у них нет авианосцев.
    Маз
  11. dimogen Сегодня, 10:10
    Народ.. А че мы ржем то. Нам не смеяться надо, а догонять. Светофильтр подбросило у одного из пилотов - это что мы уже одержали победу в третьей мировой? Эта машина станет самым многочисленным представителем истребителей 5 поколения, уже и так понятно. Набьют шишек, косяки поправят.

    P.S. 34-ка тоже не ахти начинала, а стала самым массовым танком второй мировой.
    dimogen
  12. _Ugene_ Сегодня, 10:17
    "что при взлете пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины, у некоторых даже спадают шлемы"
    Ну и где на видео пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины?
    Где шлемы спадают?
    Один неумный напишет, другие радуются не глядя на видео.
    _Ugene_
  13. Serzh_R Сегодня, 10:22
    А проблем то с F35 и нет и у пилотов с ним тоже!
    Один в ролике за трос не зацепился и ничего не упал с палубы, на форсаже пошел на второй круг.
    Serzh_R
    1. _Ugene_ Сегодня, 10:31
      Если бы наш на кузе за трос не зацепился, то так-же ушел бы на форсаже. А вот если он уже сильно замедлился тросом и тут трос рвется, то ничего уже не поможет.
      _Ugene_
  14. Shuttle Сегодня, 10:30
    Так дергается видимо потому, что передняя стойка очень большой ход имеет. Большой ход потому, что большой вес и расположен высоко. Очень плотно упакованный самолет видимо. Возможно потому и проблемы у него такие. Он и в обслуживании должен быть крайне трудоемким. Так со всем универсальными вещами бывает. Взять хотя бы iPhone. Он и телефон-то не лучший в мире, и MP3-плеер не самый-самый, и как планшет тоже не алё. Но всё вместе многим нравится. С любой техникой так. Американцы явно просчитались создавая универсальный швейцарский нож. Ведь боевой самолет не доллар, чтобы нравиться народу. Он задачи выполнять должен. А советские/российские конструкторы угадали с авионикой Миг-29. Красивый же самолет получился - даже с виду прокаченный, поджарый, хищный. Не то что этот F-35. Прямо воробушек какой-то.
    Shuttle
    1. _Ugene_ Сегодня, 10:41
      Согласен, только авионика это электрооборудование самолета.
      _Ugene_
    2. voyaka uh Сегодня, 11:09
      "Красивый же самолет получился [МиГ-29] - даже с виду прокаченный, поджарый, хищный.
      Не то что этот F-35. Прямо воробушек какой-то"////

      Ваш пост интерсный, что касается передней стойки при катапультной взлете.

      Что касается поджарости, то она кончилась вместе с появлением внутренних
      отсеков для бомб и ракет вместо только наружных. Самолеты 5-го поколения
      как-бы "беременны" своим оружием. Поджарости уже не получается.
      voyaka uh
      1. _Ugene_ Сегодня, 11:26
        Да, но ПАКФА беременным не выглядит
        _Ugene_

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