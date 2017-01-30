Российские саперы в Алеппо обезвредили более тысячи взрывных устройств

Российским центром примирения враждующих сторон продолжается оказание гуманитарной помощи населению Сирии. За последнюю неделю специалистами международного противоминного центра ВС РФ только в Алеппо обезврежено более тысячи взрывоопасных предметов, разминировано 75 километров дорог и более 360 гектаров территорий,

Сегодня из сирийского порта Тартус направляется гуманитарная помощь из Казахстана. Ранее помощь приходила из Армении, Белоруссии и Сербии. Однако, от других стран и международных организаций, представители которых неоднократно из своих офисов рассуждали о бедственном положении сирийцев и гуманитарной катастрофе в этой стране, помощь до сих пор не поступала,