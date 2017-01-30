Российские саперы в Алеппо обезвредили более тысячи взрывных устройств
Российские военные специалисты за неделю обнаружили и обезвредили в сирийском Алеппо более тысячи взрывоопасных предметов, передает РИА Новости сообщение представителя Минобороны Игоря Конашенкова.
Конашенков также призвал международные организации и другие страны оказать жителям Алеппо гуманитарную помощь.
Он отметил, что мирная жизнь постепенно возвращается в Алеппо и другие населенный пункты: «жители восстанавливают свои дома, заработали школы и больницы, возделываются сельхозугодия».
«Для восстановления мирной жизни сирийцам как хлеб и вода также необходимы стекло, кровля, цемент, трубы и строительная техника. Им нужна реальная помощь, а не пустые обещания», – добавил представитель МО РФ.
Ранее он отмечал, что международные гуманитарные организации так и не оказывают реальную помощь населению Алеппо. Резкое забывание темы ведущими западными СМИ спустя месяц после освобождения города, по словам Конашенкова, вызывает удивление.
Российским центром примирения враждующих сторон продолжается оказание гуманитарной помощи населению Сирии. За последнюю неделю специалистами международного противоминного центра ВС РФ только в Алеппо обезврежено более тысячи взрывоопасных предметов, разминировано 75 километров дорог и более 360 гектаров территорий,сказал он.
Конашенков также призвал международные организации и другие страны оказать жителям Алеппо гуманитарную помощь.
Сегодня из сирийского порта Тартус направляется гуманитарная помощь из Казахстана. Ранее помощь приходила из Армении, Белоруссии и Сербии. Однако, от других стран и международных организаций, представители которых неоднократно из своих офисов рассуждали о бедственном положении сирийцев и гуманитарной катастрофе в этой стране, помощь до сих пор не поступала,заявил генерал-майор.
Он отметил, что мирная жизнь постепенно возвращается в Алеппо и другие населенный пункты: «жители восстанавливают свои дома, заработали школы и больницы, возделываются сельхозугодия».
«Для восстановления мирной жизни сирийцам как хлеб и вода также необходимы стекло, кровля, цемент, трубы и строительная техника. Им нужна реальная помощь, а не пустые обещания», – добавил представитель МО РФ.
Ранее он отмечал, что международные гуманитарные организации так и не оказывают реальную помощь населению Алеппо. Резкое забывание темы ведущими западными СМИ спустя месяц после освобождения города, по словам Конашенкова, вызывает удивление.
Использованы фотографии: http://www.vesti.ru