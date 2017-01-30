11:46 30 января

Корвет «Совершенный» приступил к заводским ходовым испытаниям

Как сообщает РИА Новости, корвет проекта 20380 "Совершенный" (заложен 30.06.06 г.), ранее сошедший со стапелей Амурского судостроительного завода и предназначенный для Тихоокеанского флота, вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний, в рамках которых будут протестированы работа силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства, проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля. В этих целях в состав сдаточной команды, помимо экипажа корабля, входят специалисты различных подразделений завода-изготовителя и контрагенты.



Как пояснил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев, Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля.


Корвет проекта 20380 "Совершенный" — многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета составляет более 100 метров, водоизмещение — 2220 тонн. Корвет способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Вооружен ракетами противокорабельного комплекса "Уран" и зенитно-ракетного комплекса "Редут", торпедами, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками, оснащен мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования. На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.


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Комментарии 25
  1. kapitan92 Сегодня, 09:57
    Более 10 лет от закладки до ходовых!? Такими темпами мы всех догоним и перегоним. Сейчас срок сокращен до 5 лет, от закладки до сдачи, набираем темпы, едреныть. yes
    kapitan92
    1. 79807420129 Сегодня, 10:16
      Лучше поздно,чем никогда.Семь футов под килем. drinks
      79807420129
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:39
        Цитата: 79807420129
        Лучше поздно,чем никогда.Семь футов под килем. drinks

        Моё почтение ! hi drinks Дорога ложка к обеду . Пусть медленно , но верно ! good
        bouncyhunter
      2. kapitan92 Сегодня, 10:52
        Цитата: 79807420129
        Лучше поздно,чем никогда.Семь футов под килем. drinks

        " Лучше поздно, чем никогда, сказал доктор делая мертвому клизму". (анек.)
        Тем не менее-семь футов под килем! Удачи! drinks
        kapitan92
    2. Pirogov Сегодня, 11:37
      Цитата: kapitan92
      Более 10 лет от закладки до ходовых!? Такими темпами мы всех догоним и перегоним. Сейчас срок сокращен до 5 лет, от закладки до сдачи, набираем темпы, едреныть

      Насколько я понимаю ,это была как бы учебная тренировка на Амурском заводе ,может дальше пойдут быстрее Корветы. хотя мне до сих пор не понятно для чего ВМФ такие вундервафли не фрегат и не корвет и цена просто удивляет.
      Pirogov
  2. himRa Сегодня, 09:57
    Красавец !семь футов по килем и чтоб без особых проблем на вооружение!
    himRa
    1. Тикси-3 Сегодня, 10:07
      Вооружен ракетами противокорабельного комплекса "Уран" и зенитно-ракетного комплекса "Редут", торпедами, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками, оснащен мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования. На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте
      что то я недопонял...а как же арта???....не уж то сняли?. wassat fool ..автор....ау....
      Тикси-3
      1. himRa Сегодня, 10:15
        Цитата: Тикси-3
        что то я недопонял...а как же арта???....не уж то сняли?. ..автор....ау....

        Тут и картинку могут прилепить не ту ,не обращайте внимания ! drinks
        Артиллерийское вооружение кораблей типа представлено универсальной 100-мм артустановкой А-190 с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту, дальностью стрельбы 21,3 км, досягаемостью по высоте — 15 км и боезапасом в 332 выстрела. Управление огнём корабельной артиллерии осуществляется с помощью системы управления артиллерийским огнём 5П-10-02 «Пума». Антенный пост системы размещён на носовой надстройке.
        himRa
        1. Тикси-3 Сегодня, 11:02
          да я в курсе, что там стоит нижегородская 100-ка...она по началу не могла стрелять с заявленной скорострельностью....2 года пилили...щас вроде не клинит...
          Тикси-3
    2. 210окв Сегодня, 10:36
      Красавец конечно..Особенно мачта..Я честно говоря хоть и знаком с технологией обработки металлов,но тут..Слов нет.По рукам бы надавать за сдачу в таком виде...
      Цитата: himRa
      Красавец !семь футов по килем и чтоб без особых проблем на вооружение!
      210окв
  3. Alexey-74 Сегодня, 09:58
    Ну как говорится семь футов под килем. Небольшое, но все же пополнение нашего ВМФ
    Alexey-74
  4. Маз Сегодня, 10:02
    Сто метров? Ничо себе, корвет береговой ближней зоны! Сколько у него экипаж? Почти крейсер.
    Маз
  5. максим1987 Сегодня, 10:04
    дай Бог в следующем году примут в состав
    максим1987
  6. НЕКСУС Сегодня, 10:10
    Корабль хорош...это по сути новый класс кораблей для нашего флота. Но уже есть проект более совершенного корвета-22386. Но пока у нас все уперлось в отечественное ГТУ прежде всего...
    Свёрнутый проект 20385, в котором активно использовались зарубежные технологии, уступит место еще более совершенной разработке — корветам проекта 20386, проектирование которых завершится в 2015 году, а строительство может начаться уже в 2017—2018 годах. От своих предшественников новый корабль будет отличаться улучшенной мореходностью за счёт новых обводов корпуса, наличием подпалубного вертолетного ангара и отсека для контейнерного вооружения, а также значительной автоматизацией процессов управления и разделением на обитаемую и необитаемую зоны
    НЕКСУС
    1. himRa Сегодня, 10:17
      Да ужж лохлы подкузмили,млин
      Цитата: НЕКСУС
      Но пока у нас все уперлось в отечественное ГТУ прежде всего..
      himRa
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:19
        Цитата: himRa
        Да ужж лохлы подкузмили,млин

        А мы как бы и не знали все это время,что такое может случиться? Чего ждали? Хохлы нас кинули,и тут мы проснулись и заголосили об импортозамещении....то есть ,как обычно у нас-пока жаренный петух не клюнет...
        НЕКСУС
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:25
          НЕКСУС
          Хохлы нас кинули,и тут мы проснулись и заголосили об импортозамещении....то есть ,как обычно у нас-пока жаренный петух не клюнет...


          Однако что есть, то есть. Умылись мы от них... Хорошо хоть так закончилось, и часть флота к себе перетянули...
          a.s.zzz888
          1. НЕКСУС Сегодня, 10:30
            Цитата: a.s.zzz888
            Хорошо хоть так закончилось, и часть флота к себе перетянули...

            Но пока ГТУ своего нет...три корвета почти достроенных(новых) из-за отсутствия своей СУ для них,прожаем Индии. Видимо нам эти корабли не нужны. Проблемы с Полимент-Редутом опять же...рожаем все это долго и мучительно.
            НЕКСУС
            1. Alexey RA Сегодня, 10:47
              Цитата: НЕКСУС
              Но пока ГТУ своего нет...три корвета почти достроенных(новых) из-за отсутствия своей СУ для них,прожаем Индии. Видимо нам эти корабли не нужны.

              Корветы? Вроде бы фрегаты хотели продать - вторую тройку 11356. Которые ВМФ точно не нужны: зачем флоту стоящие у стенки до 2020 года фрегаты, которые даже ЗХИ пройти не могут?
              Со второй тройкой 11356 вариантов всего два:
              1. Продать Индии и построить вместо них к 2020 третью тройку либо 11356, либо 22350.
              2. Оставить ржаветь на заводе до 2020 года. Ибо ранее флот их не получит - нет ГТД. И скоро не будет - первые отечественные ГТД пойдут на 22350.
              Alexey RA
              1. НЕКСУС Сегодня, 10:57
                Цитата: Alexey RA
                Корветы? Вроде бы фрегаты хотели продать - вторую тройку 11356.

                Верно...фрегаты.Спасибо за поправку.
                Цитата: Alexey RA
                зачем флоту стоящие у стенки до 2020 года фрегаты, которые даже ЗХИ пройти не могут?

                А когда у стенки по 20 лет стоят крейсера и ПЛ это флоту как? Эти три фрегата почти готовы...а у нас насыщение флотов новыми кораблями идет медленнее чем бы нам хотелось. Может быть оно и лучше продать индусам эти фрегаты,но чем не вариант например ,закупить под них ГТУ у китайцев,которые клепают новые корабли как пирожки?
                НЕКСУС
        2. himRa Сегодня, 10:44
          Цитата: НЕКСУС
          А мы как бы и не знали все это время,что такое может случиться? Чего ждали? Хохлы нас кинули,и тут мы проснулись

          Об этом было понятно в году так 2006 даже мне wassat когда увидел видео с ихних цехов...станки,краны.. все старое! Иначе они от жадности копейку не вкладывали в производство... а в 2008 все сомнения отпали. Не помню точно год Рогозин ездил с инспекцией к ним,где были аналитики!они тогда уже не справлялись с объемом и качеством наших заказов!
          И если в чеченские компании они как то отбрехались от участия все равно не приняли закон об уголовной ответственности ! Было понятно как ясный день ... меня от злости аж коробит! wassat
          himRa
      2. Стирбьорн Сегодня, 11:12
        Цитата: himRa
        Да ужж лохлы подкузмили,млин

        c корветами немцы свинью подложили - MTU-шные дизеля должны были ставить на них. Украина на фрегаты движки поставляла
        Стирбьорн
  7. Злой 55 Сегодня, 10:51
    десять лет строился..Уж и не знаю, "совершенный" ли он теперь..
    Злой 55
  8. COJIDAT Сегодня, 11:32
    Радость переполняет душу за флот, так держать!
    COJIDAT
  9. Bradley Сегодня, 11:36
    За такие сроки к корвету надо по шее кому то дать...
    Ну действительно, десять лет пилить корвет, это же не нормально! Это не CVN-78, а пр. 20380.
    Не нормально это все, в шею гнать таких "начальников" надо.
    Bradley

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