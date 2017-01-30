Корвет «Совершенный» приступил к заводским ходовым испытаниям
Как сообщает РИА Новости, корвет проекта 20380 "Совершенный" (заложен 30.06.06 г.), ранее сошедший со стапелей Амурского судостроительного завода и предназначенный для Тихоокеанского флота, вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний, в рамках которых будут протестированы работа силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства, проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля. В этих целях в состав сдаточной команды, помимо экипажа корабля, входят специалисты различных подразделений завода-изготовителя и контрагенты.
Как пояснил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев, Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля.
Корвет проекта 20380 "Совершенный" — многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.
Длина корвета составляет более 100 метров, водоизмещение — 2220 тонн. Корвет способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Вооружен ракетами противокорабельного комплекса "Уран" и зенитно-ракетного комплекса "Редут", торпедами, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками, оснащен мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования. На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.
Как пояснил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев, Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля.
Корвет проекта 20380 "Совершенный" — многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.
Длина корвета составляет более 100 метров, водоизмещение — 2220 тонн. Корвет способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Вооружен ракетами противокорабельного комплекса "Уран" и зенитно-ракетного комплекса "Редут", торпедами, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками, оснащен мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования. На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.