В Латвии пройдут масштабные учения с участием военнослужащих из 11 стран

Учения Summer Shield XIV запланированы с 17 по 30 апреля. Это будут объединенные учения сухопутных, военно-воздушных сил, Земессардзе (латвийского ополчения) и Объединенного штаба Национальных вооруженных сил,

В апреле в Латвии пройдут масштабные международные учения, в которых примут участие армейские подразделения из 10-ти стран НАТО и Швеции, передает РИА Новости цитирует агентство сообщение военного ведомства Латвии.В пресс-службе ведомства уточнили, что в маневрах примут участие «военнослужащие США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции».Сообщается, что цель учений – «повышение региональной стабильности и безопасности, укрепление потенциала и повышения доверия, улучшение сотрудничества между вооруженными силами НАТО и членами программы "Партнерство ради мира", а также совершенствование сотрудничества с Земессардзе, регулярными подразделениями армии и международными партнерами».Напомним, до июня в Латвии будет развернут многонациональный батальон НАТО, численностью более 1 тыс. человек. Курировать подразделение будет Канада. В батальон войдут также военнослужащие из Италии, Испании, Польши, Словении и Албании.