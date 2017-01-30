11:44 30 января

В Латвии пройдут масштабные учения с участием военнослужащих из 11 стран

В апреле в Латвии пройдут масштабные международные учения, в которых примут участие армейские подразделения из 10-ти стран НАТО и Швеции, передает РИА Новости.



Учения Summer Shield XIV запланированы с 17 по 30 апреля. Это будут объединенные учения сухопутных, военно-воздушных сил, Земессардзе (латвийского ополчения) и Объединенного штаба Национальных вооруженных сил,
цитирует агентство сообщение военного ведомства Латвии.


В пресс-службе ведомства уточнили, что в маневрах примут участие «военнослужащие США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции».

Сообщается, что цель учений – «повышение региональной стабильности и безопасности, укрепление потенциала и повышения доверия, улучшение сотрудничества между вооруженными силами НАТО и членами программы "Партнерство ради мира", а также совершенствование сотрудничества с Земессардзе, регулярными подразделениями армии и международными партнерами».

Напомним, до июня в Латвии будет развернут многонациональный батальон НАТО, численностью более 1 тыс. человек. Курировать подразделение будет Канада. В батальон войдут также военнослужащие из Италии, Испании, Польши, Словении и Албании.

Использованы фотографии: Sputnik / Оксана Джадан
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Комментарии 20
  1. himRa Сегодня, 10:05
    Как бы оне не занимались а проблема боевого взаимодействия все одно будет!Гимнасты млин!
    himRa
    1. 79807420129 Сегодня, 10:23
      военнослужащие США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции».

      Блин,особенно напугал Люксембург what
      79807420129
      1. dik-nsk Сегодня, 10:39
        ага, тож удивился, что за потешные войска в городишке, а Вика говорит:
        "К началу 2011 боевой состав вооружённых сил был следующим:
        армия: 900 чел. (лёгкий пехотный батальон и две разведывательные роты, одна из которых выделена в состав бельгийской дивизии, входящей в «еврокорпус»), шесть 81-мм миномётов, шесть ПУ ПТУР TOW[32], грузовики MAN, внедорожники HMMWV (в том числе, бронированные M1114), «Mercedes-Benz 300GD» и Jeep Wrangler, крупнокалиберные пулемёты M2 и стрелковое оружие."
        dik-nsk
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:43
          Учения Summer Shield XIV запланированы с 17 по 30 апреля.

          А чего до сих пор не переименовали в Sprats Shield ? wassat
          bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 10:35
      Это у них теперь будет вместо фестиваля в Юрмале. Да только за него придется самим раскошеливаться. laughing
      сибиралт
    3. васильев ю Сегодня, 10:43
      Не оскудевает земля дураками.
      Интересно, каждому наверно дадут переводчика со знанием 10-ти языков? Или сплошь у них полиглоты широкого профиля? Тогда ''ой, боюсь, боюсь'', уже страшно с такими сражаться, что с дураками, что с полиглотами-военными.
      васильев ю
      1. Громобой Сегодня, 10:55
        В ОДКБ русский язык связывает,а в НАТО английский.Штабисты и большинство офицеров владеют в нужном объёме ,да и солдаты волокут.
        Громобой
        1. васильев ю Сегодня, 11:07
          Не офицеры ведут войны и выигрывают. Пехота солдаты- ладно, жестами и мимикой, а танкисты и лётчики не штабисты, а в машинах? Какое тут взаимодействие и оперативность? Пока дождёшься чтобы штабисты получили задачу, или оперативные сведения, пока они солдатам переведут...
          Можно конечно насобирать со всего НАТО несколько сотен владеющих английским хорошо и показать в этом цирке, а в реальности взаимодействие солдат стольких национальностей? Цирк дураков.
          васильев ю
          1. dik-nsk Сегодня, 11:10
            солдаты в основном молодняк, а он в европе англицким владеет поголовно
            dik-nsk
            1. васильев ю Сегодня, 11:16
              Вот уж в это, что все в европе английский знают- не верю. Уверен, что в армию там идут не из сплошь университетов, а как и у нас- некуда податься, иди в армию. Не думаю, что в натовсой армии у всех солдат IQ зашкаливает за сотню.
              васильев ю
              1. dik-nsk Сегодня, 11:28
                в скольких странах европы бывал (прилично), хочешь что-то узнать - спроси у молодых - английский знают всегда, люди в возрасте - редко, говорю из личного опыта. ну, и выучить язык особо IQ не нать))))
                dik-nsk
  2. Андрюха Г Сегодня, 10:06
    Не по теме но интересно: В Мюнхене в возрасте 106 лет умерла Брунгильда Помзель, секретарь министра народного просвещения и пропаганды Германии Йозефа Геббельса. Как сообщает Associated Press, женщина скончалась в пятницу, 27 января, в собственном доме.В августе 2016 года Помзель впервые рассказала подробности о своей работе на Геббельса. По словам немки, ей приходилось следить за запасами алкоголя в бункере Гитлера. Спиртные напитки использовались обитателями бомбоубежища для того, чтобы сохранить «нечувствительность». Среди ее задач также было внесение правок в статистику о погибших солдатах, чье число она преуменьшала, и преувеличение количества изнасилований немок советскими солдатами.
    Брунгильда Помзель родилась 11 января 1911 года в Берлине. Начав работать у Геббельса в 1942-м, она прослужила его личным секретарем около трех лет. Министр и его жена Магда отравили своих шестерых детей, прежде чем совершить самоубийство 1 мая 1945 года. В том же году Помзель была арестована, ее приговорили к пяти годам лишения свободы.
    Впоследствии более 20 лет проработала на телеканале ARD. По ее словам, лишь после освобождения она узнала о холокосте и политике Гитлера по отношению к евреям.
    Андрюха Г
    1. dik-nsk Сегодня, 10:45
      Цитата: Андрюха Г
      Впоследствии более 20 лет проработала на телеканале ARD. По ее словам, лишь после освобождения она узнала о холокосте и политике Гитлера по отношению к евреям

      все они так говорят.. был в Бухенвальде, так жители окрестных деревень тоже якобы не в теме были происходящего на горе..
      dik-nsk
  3. Сергей Ф Сегодня, 10:10
    Это что же получается?
    К войне готовятся что ли?
    А как красиво программа звучит: "Партнерство ради мира"!
    Иными словами воюем за мир во всем мире!
    Не бред ли?
    Сергей Ф
    1. jjj Сегодня, 10:40
      Полагаю, что в Белоруссии намечается переворот. А войска НАТО помогут осуществелению
      jjj
      1. Сергей Ф Сегодня, 11:01
        Это вряд ли, я по поводу НАТО. Существует такая вещь, как Союз Белоруссии и России! ВОВ показала всему миру, что славян на понт не возьмешь!
        Сергей Ф
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:15
    «военнослужащие США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции».

    Как говорится "каждой твари по паре". Но в тоже время чем не знакомство с возможным театром боевых действий?
    rotmistr60
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:20
    Однако небольшие перемены в витиеватой "цели учений". Нет слов "растущей агрессии", "агрессор",(естественно подразумевалась Россия). Как-то в этот раз более растекаемо... А может ветер перемен из Америки повлиял?
    a.s.zzz888
  6. Мур Сегодня, 10:20
    В пресс-службе ведомства уточнили, что в маневрах примут участие «военнослужащие США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции».

    Ну, люксембуржцы и словаки - известные волки войны, с ними всё ясно.
    А вот "братушки" - это да, опять не смогли скрыть всю свою любовь к России. Вот какого хрена им там надо?
    Мур
  7. BOB044 Сегодня, 10:54
    В Латвии пройдут масштабные учения с участием военнослужащих из 11 стран
    Ну если военные из Люксембурга примут участие в этих учениях. То Россия должна затрепетать от страха. laughing
    BOB044

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