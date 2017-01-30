11:45 30 января

Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" начнет поступать в ВДВ в 2017 году

Как сообщает «Российская газета» со слов председателя комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова, новая самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" начнет поступать в Воздушно-десантные войска России в текущем году.



На данном этапе завершаются испытания машины и в скором времени она будет принята на вооружение. Ранее предполагалось, что серийное производство модернизированных "Спрутов" начнется в 2018 году.


Летом 2016 года десантники уже знакомились с новой самоходкой на стрельбах на полигоне Струги Красные в Псковской области, по достоинству оценив боевые качества нового оружия.



Модифицированный вариант самоходной пушки "Спрут-СД" разработан на предприятии концерна "Тракторные заводы". Первый опытный образец был построен в 2015 году и демонстрировался публике на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015".
Скорострельность "Спрута" составляет семь залпов в минуту, мощный двигатель позволяет передвигаться со скоростью 70 км в час. Кроме возможности парашютного десантирования, орудие способно самостоятельно плавать со скоростью 10 километров в час при волнении до трех баллов.


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Комментарии 20
  1. Сергей Ф Сегодня, 10:06
    Десантники, откликнетесь!
    Кто видел эту пушку в деле?
    Что можете сказать?
    Сергей Ф
    1. himRa Сегодня, 10:09
      В каком деле? вы это с какой целью интересуетесь!?
      Она еще не в войсках начнет поступать в этом году
      А Шаманову можно верить он до мозга костей ВДВ шник!
      himRa
      1. Сергей Ф Сегодня, 10:24
        Шаманову верю! Именно потому, что
        Цитата: himRa
        он до мозга костей ВДВ шник!
        Сергей Ф
    2. 113262а Сегодня, 10:29
      Не знаю,как десантники,учитывая,что пушка стоит...короче,д-81(как не крути!),с которой Т-80б при выстреле с места отпрыгивает на 2 трака,,и если к налобнику не прижался-получи маленькое сотрясение,что можно сказать о магниевой жестянке! Экипажи можно сразу представлять к БЗ.И ,вроде,вначале был разговор о двухплоскостном стабилизаторе. Даже проморолик был по стрельбе сходу.
      113262а
      1. Vz.58 Сегодня, 11:21
        Конструкторы и генаралы могли бы и о дульном тормозе подумать.
        Vz.58
  2. himRa Сегодня, 10:07
    Легоненькая зато ствол! ого го го ..ВДВ все лягут под ВДВ! wassat с таким то стволом!
    himRa
    1. 210окв Сегодня, 10:28
      Кстати,а что слышно про "Вену"
      Цитата: himRa
      Легоненькая зато ствол! ого го го ..ВДВ все лягут под ВДВ! wassat с таким то стволом!
      210окв
  3. barclay Сегодня, 10:13
    Скорострельность "Спрута" составляет семь залпов в минуту, belay
    Только вот скорострельность измеряется не в ЗАЛПАХ, а в ВЫСТРЕЛАХ.
    Автору грамотней надо быть.
    Надеюсь, что ходовая часть справится с нагрузками. От выстрела орудия такого калибра нагрузка будет очень серьезной. На сколько я слышал, были ограничения по довороту башни для стрельбы прямой наводкой (во избежание опрокидывания машины).
    barclay
    1. himRa Сегодня, 10:21
      Согласен +она еще должна десантироваться..
      вся современная техника выглядит как ужж ....... но наверно есть резон чаще будем менять!
      Но думаю современные средства проектирования позволяют еще на стадии проекта пройти разного рода испытания
      Цитата: barclay
      Надеюсь, что ходовая часть справится с нагрузками. От выстрела орудия такого калибра нагрузка будет очень серьезной.
      himRa
  4. Маз Сегодня, 10:20
    Интересно, как они эту пушку будут чистить? И чем?
    Маз
    1. barclay Сегодня, 10:23
      Как обычно - БАННИКОМ. wink как то так...
      barclay
    2. 113262а Сегодня, 10:32
      Как обычно-банником! Составным,30 фрикций на каждые пол-метра!))))
      113262а
  5. volodimer Сегодня, 10:39
    Считаю, что для условий России, где дороги -это разновидность бездорожья, "спрут", всё таки, намного предпочтительней разных колёсных "кентавров". Колёсная техника имеет преимущество только в европах, где большая плотность дорог шорошего качества, что позволяет ей реализовать свои преимущества.
    volodimer
    1. тлауикол Сегодня, 11:05
      А что,наши генералы заказали такую машину,чтобы десантировать ее на бескрайних просторах Родины? Мне вот интересно,о какой войне они вообще думали,конструируя Спрут? И где и как ему придется воевать в итоге,исходя из современных реалий? Дорогая затея ,игрушка для сказочных десантов
      тлауикол
      1. лето Сегодня, 11:15
        Вот высадят в тылу часть или пойдет в прорыв. А там танк абрамс сеп 3 с каз трофи, который собъет любой птур. Либо к2. Чем тогда танки подбивать? Только танковой пушкой.
        лето
        1. тлауикол Сегодня, 11:39
          Т.е. отступим к Дону и Вязьме,чтоб снова высадить десант? Для того и заказывали? Нет,эти машины будут использованы только как ЛТ,хоть и золотые. Не будет никаких десантов против Абрамсов
          тлауикол
  6. Alexey-74 Сегодня, 10:52
    По любому усиленный двигатель, более мощная пушка и система управления огнем, со всеми опциями....машина думаю в самый раз для ВДВ, и десантники ее оценят. Шаману можно верить.
    Alexey-74
  7. Anchonsha Сегодня, 11:15
    Как то скупо о Спруте. Что за прицелы,калибр и дальность?
    Anchonsha
    1. barclay Сегодня, 11:24
      Так был же материал: https://topwar.ru/96859-samohodnaya-protivotankov
      aya-pushka-2s25m-sprut-sdm1.html
      «Главный калибр» машины остался прежним – 125-мм орудие 2А75, представляющее собой развитие танковой системы 2А46. Пушка с длиной ствола 48 калибров устанавливается на стабилизированной системе и может наводиться в горизонтальной плоскости в любом направлении. Углы возвышения меняются в пределах от -5° до +15°. Орудие оснащается автоматом заряжания, самостоятельно подающим в камору боеприпасы раздельного заряжания требуемого типа. Боекомплект «Спрута-СДМ1», как и у предшественника, состоит из 40 снарядов различных типов.

      За счет обновленной системы управления огнем «Спрут-СДМ1» сохраняет возможность применения уже существующей номенклатуры боеприпасов. Кроме того, обеспечивается совместимость с программируемыми взрывателями дистанционного подрыва на указанном участке траектории. Также самоходка может использовать управляемые ракеты нескольких типов, запускаемые из ствола основного орудия.

      Там же и про комбинированный прицел. и т .п.
      barclay
  8. chenia Сегодня, 11:19
    Надо и для ПТ резерва полка и дивизии истребитель танков сделать (в конце 90 был проект СПРУТ СВ, но заглох). Скрестить объект 775 со СПРУТом.
    chenia

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