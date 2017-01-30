Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" начнет поступать в ВДВ в 2017 году
Как сообщает «Российская газета» со слов председателя комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова, новая самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" начнет поступать в Воздушно-десантные войска России в текущем году.
На данном этапе завершаются испытания машины и в скором времени она будет принята на вооружение. Ранее предполагалось, что серийное производство модернизированных "Спрутов" начнется в 2018 году.
Летом 2016 года десантники уже знакомились с новой самоходкой на стрельбах на полигоне Струги Красные в Псковской области, по достоинству оценив боевые качества нового оружия.
Модифицированный вариант самоходной пушки "Спрут-СД" разработан на предприятии концерна "Тракторные заводы". Первый опытный образец был построен в 2015 году и демонстрировался публике на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015".
Скорострельность "Спрута" составляет семь залпов в минуту, мощный двигатель позволяет передвигаться со скоростью 70 км в час. Кроме возможности парашютного десантирования, орудие способно самостоятельно плавать со скоростью 10 километров в час при волнении до трех баллов.
На данном этапе завершаются испытания машины и в скором времени она будет принята на вооружение. Ранее предполагалось, что серийное производство модернизированных "Спрутов" начнется в 2018 году.
Летом 2016 года десантники уже знакомились с новой самоходкой на стрельбах на полигоне Струги Красные в Псковской области, по достоинству оценив боевые качества нового оружия.
Модифицированный вариант самоходной пушки "Спрут-СД" разработан на предприятии концерна "Тракторные заводы". Первый опытный образец был построен в 2015 году и демонстрировался публике на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015".
Скорострельность "Спрута" составляет семь залпов в минуту, мощный двигатель позволяет передвигаться со скоростью 70 км в час. Кроме возможности парашютного десантирования, орудие способно самостоятельно плавать со скоростью 10 километров в час при волнении до трех баллов.