Замкнутый круг реверсного газа

Такое решение было принято в атмосфере сгущающихся над Украиной туч газового кризиса. В 2014 году появились черновые варианты проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», предназначенных для транспортировки природного газа из России в Европу по дну Балтийского и Черного морей. К настоящему моменту оба объекта прошли все стадии согласования и теперь находятся в процессе строительства, которое будет закончено, согласно официальным заявлениям, к 2019 году. Новые газовые маршруты будут выгодны всем сторонам, поскольку газоснабжение будет производиться напрямую, без посредников, что позволит сделать цену наиболее привлекательной.Именно этот факт не дает покоя Украине, для которой транзит газа является значительной статьей государственного дохода. Кроме того, Российская Федерация не только оплачивает транспортировку природного топлива, но и предоставляет Киеву скидки. Это значит, что в 2019 году украинскому правительству придется не только искать новые пути пополнения бюджета, но и решать проблему энергообеспечения страны.Как заявляют представители государственной компании «Нафтогаз Украины», занимающейся добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа, в 2016 году государству удалось обходиться собственными ресурсами и реверсными поставками из Европы. Но очевиден тот факт, что, пройдя по территории европейских государств, российский газ не теряет своей национальной идентичности. Меняется только его цена, заставляя Киев выкладывать немаленькие суммы. Впрочем, вероятно, администрация Петра Порошенко успокаивает себя тем, что покупается не просто топливо, а независимость от «Газпрома».Решать газовый вопрос на своей территории украинцы хотят с помощью добычи сланцевого природного газа (СПГ). Впервые подобные заявления появились в 2012 году, и тогда сразу две компании заинтересовались этой идеей: британо-нидерландская Shell и американская Chevron. Но в 2014 году обе компании расторгли контракт на фоне падения цен на углеводороды и невыполнения Украиной своих обязательств.Однако нельзя забывать, что, по результатам многочисленных исследований, добыча СПГ может нанести непоправимый вред окружающей среде. Наиболее эффективный способ добычи сланца — гидроразрыв пласта, который заключается в закачивании в грунт геля, состоящего на 99% из воды и песка и на 1% из химикатов. К сожалению, этого процента достаточно, чтобы заразить большую территорию вокруг места проведения работ: почва и вода становятся непригодными для использования. Даже если Украина считает, что ущерб природе — невысокая цена за удовлетворение политических амбиций, у сланцевого газа есть еще один существенный недостаток: высокая себестоимость. Снижая затраты на транспортировку, нужно будет больше вкладывать в разработку месторождений.Три года назад был выдвинут ряд инициатив, направленных на обретение Киевом энергетической независимости. Но все они сводились к сокращению потребления газа, а не к увеличению объемов его добычи. Ни одно из предложенных решений не оказалось жизнеспособным, потому что каждое из них требовало серьезных реформ в области промышленности и новых финансовых вливаний.Хотя украинское правительство прикладывает много усилий к тому, чтобы государство выглядело самодостаточным, на самом деле его экономика крепко «приварена» к России газовыми трубами. Топливные взаимоотношения между двумя странами строились годами, и разорвать их в короткий срок не удастся: полностью спланировать проект независимого энергообеспечения, а также найти новые статьи доходов, восполняющие потери от прекращения транзита российского газа, за три года едва ли возможно. Гораздо разумнее было бы использовать это время для построения содержательного диалога с соседями, но Украина, по всей видимости, легких путей не ищет.