09:23 31 января
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Замкнутый круг реверсного газа

Замкнутый круг реверсного газа

Как сообщает пресс-служба украинского правительства со ссылкой на председателя Верховной рады Владимира Гройсмана, к 2020 году Украина надеется прийти к полной нефтегазовой независимости.

Такое решение было принято в атмосфере сгущающихся над Украиной туч газового кризиса. В 2014 году появились черновые варианты проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», предназначенных для транспортировки природного газа из России в Европу по дну Балтийского и Черного морей. К настоящему моменту оба объекта прошли все стадии согласования и теперь находятся в процессе строительства, которое будет закончено, согласно официальным заявлениям, к 2019 году. Новые газовые маршруты будут выгодны всем сторонам, поскольку газоснабжение будет производиться напрямую, без посредников, что позволит сделать цену наиболее привлекательной.

Именно этот факт не дает покоя Украине, для которой транзит газа является значительной статьей государственного дохода. Кроме того, Российская Федерация не только оплачивает транспортировку природного топлива, но и предоставляет Киеву скидки. Это значит, что в 2019 году украинскому правительству придется не только искать новые пути пополнения бюджета, но и решать проблему энергообеспечения страны.


Как заявляют представители государственной компании «Нафтогаз Украины», занимающейся добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа, в 2016 году государству удалось обходиться собственными ресурсами и реверсными поставками из Европы. Но очевиден тот факт, что, пройдя по территории европейских государств, российский газ не теряет своей национальной идентичности. Меняется только его цена, заставляя Киев выкладывать немаленькие суммы. Впрочем, вероятно, администрация Петра Порошенко успокаивает себя тем, что покупается не просто топливо, а независимость от «Газпрома».

Решать газовый вопрос на своей территории украинцы хотят с помощью добычи сланцевого природного газа (СПГ). Впервые подобные заявления появились в 2012 году, и тогда сразу две компании заинтересовались этой идеей: британо-нидерландская Shell и американская Chevron. Но в 2014 году обе компании расторгли контракт на фоне падения цен на углеводороды и невыполнения Украиной своих обязательств.

Однако нельзя забывать, что, по результатам многочисленных исследований, добыча СПГ может нанести непоправимый вред окружающей среде. Наиболее эффективный способ добычи сланца — гидроразрыв пласта, который заключается в закачивании в грунт геля, состоящего на 99% из воды и песка и на 1% из химикатов. К сожалению, этого процента достаточно, чтобы заразить большую территорию вокруг места проведения работ: почва и вода становятся непригодными для использования. Даже если Украина считает, что ущерб природе — невысокая цена за удовлетворение политических амбиций, у сланцевого газа есть еще один существенный недостаток: высокая себестоимость. Снижая затраты на транспортировку, нужно будет больше вкладывать в разработку месторождений.

Три года назад был выдвинут ряд инициатив, направленных на обретение Киевом энергетической независимости. Но все они сводились к сокращению потребления газа, а не к увеличению объемов его добычи. Ни одно из предложенных решений не оказалось жизнеспособным, потому что каждое из них требовало серьезных реформ в области промышленности и новых финансовых вливаний.

Хотя украинское правительство прикладывает много усилий к тому, чтобы государство выглядело самодостаточным, на самом деле его экономика крепко «приварена» к России газовыми трубами. Топливные взаимоотношения между двумя странами строились годами, и разорвать их в короткий срок не удастся: полностью спланировать проект независимого энергообеспечения, а также найти новые статьи доходов, восполняющие потери от прекращения транзита российского газа, за три года едва ли возможно. Гораздо разумнее было бы использовать это время для построения содержательного диалога с соседями, но Украина, по всей видимости, легких путей не ищет.
Автор: Виктор Зарецкий


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Комментарии 10
  1. Владимирец Сегодня, 07:05
    "к 2020 году Украина надеется прийти к полной нефтегазовой независимости."

    И придет. За три года ещё уменьшится население и упадет промышленное производство, и станет хватать своих углеводородов. yes
    Владимирец
    1. andj61 Сегодня, 08:49
      Как сообщает пресс-служба украинского правительства со ссылкой на председателя Верховной рады Владимира Гройсмана, к 2020 году Украина надеется прийти к полной нефтегазовой независимости.

      Нефтегазовая независимость Украины - это такое состояние, когда в плане нефти и газы от Украины абсолютно ничего не зависит! bully hi
      andj61
  2. 210окв Сегодня, 07:06
    Достал всех этот газовый вопрос и скакуны вместе с ним..Не хотите природный газ-переходите на пердячий! fool
    210окв
    1. Masya Masya Сегодня, 07:13
      кизяк ихнее все! lol
      Masya Masya
  3. wandlitz Сегодня, 07:12
    к 2020 году Украина надеется прийти к полной нефтегазовой независимости.
    Ну дык ясен перец, промышленности к той поре не будет. Так и газ ни к чему....
    wandlitz
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
    Походу, нынешних правителей в укрокаклии не особенно волнует эта тема. Они ведь и сами знают, что к тому времени их НИКОГО не будет, и сейчас действуют, а вернее бездействуют по принципу - а после нас, хоть потоп! laughing
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:41
    2020 году Украина надеется прийти к полной нефтегазовой независимости

    Да и флаг им в руки если к тому времени еще будет существовать как государство (четыре года срок немалый). Пускай переплачивают за российский газ, который почему-то считают европейским. Тупость и упертость свидомых уже поднадоела простому населению Украины. А вот когда еще будет полностью решен вопрос о поставках газа в обход этой еще страны, тогда им останется только удавиться на пустой и ржавой трубе.
    rotmistr60
  6. avg-mgn Сегодня, 08:16
    Украина конечно страна со своим странным складом ума, но не нужно смеяться над их пониманием сути транзита ибо все сводится к заранее согласованным недопоставкам газа Украиной на территорию той же Словакии.
    avg-mgn
  7. Siberia 9444 Сегодня, 08:25
    Не могу я понять , по чему МЫ оплачиваем транзит если у нас покупают what
    Siberia 9444
    1. andj61 Сегодня, 08:53
      Цитата: Siberia 9444
      Не могу я понять , по чему МЫ оплачиваем транзит если у нас покупают what

      Так мы Европе продаём газ на западной границе Украины. Да и в самой Европе Газпром является крупным продавцом. Сначала это были ещё советские договора, потом их продлили уже в новое время. Газпром тогда брал курс на покупку - за долги - украинской части ГТС, но как-то не получилось.
      А быть исключительно продавцом газа в России Газпрому не выгодно. Гораздо выгоднее торговать газом на рынке Европы.
      andj61

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