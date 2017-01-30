11:38 30 января

Военное руководство Греции обвинило турецкий флот в нарушении территориальных вод

Турецкий ракетный катер в воскресенье зашел в территориальные воды Греции близ островов Имиа, передает РИА Новости сообщение Генштаба Вооруженных сил страны.

Архивное фото

По данным ведомства, инцидент произошел в 21-ю годовщину конфликта, произошедшего из-за островов. В 1996 г этот конфликт привел к острейшему кризису в отношениях двух стран.


В воскресенье, 29 января 2017 года, ракетный катер ВМС Турции, а также два сопровождавших его катера для транспортировки сил специального назначения приблизились около 11.00 к островам Имиа, где они оставались в течение примерно 7 минут в широком районе моря, нарушив по ходу движения греческие территориальные воды,
заявили в Генштабе ВС Греции.

Все передвижения турецкой группы непрерывно контролировали катера береговой охраны Греции.

«После вхождения турецких кораблей в греческие территориальные воды были сразу предприняты все необходимые действия для их удаления», – говорится в релизе.

Позднее турецкие катера ушли в сторону порта Бордум.

В Минобороны Турции пояснили, что в воскресенье район остров Кардак (турецкое название островов Имиа) посетил с инспекцией глава Генштаба Хулуси Акар.

В 1996 г территориальный спор о территориальной принадлежности 2-х скалистых островов привел к серьезному кризису в отношениях Турции и Греции. Конфликт был прекращен после вмешательства Соединенных Штатов и НАТО.

Использованы фотографии: Aykut Firat / Hurriyet / AP
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Комментарии 8
  1. 210окв Сегодня, 10:40
    Интересные у двух стран НАТО отношения.А как же пресловутая солидарность?Выгнать их обоих из блока за нарушение корпоративной этики и нарушение фейс-контроля. laughing
    210окв
    1. Маз Сегодня, 10:51
      Дак православные греки запретили вообще, от слова абсолютно, строить в стране мечети. То есть нет места мусульманам в Европе... Пример очень болезненный
      Маз
      1. 210окв Сегодня, 10:54
        Ну так и гнать этих негодных греков с Европы и континента!Так то ли..Вот если бы они толерастов вместе с гомиками там запретили вот тогда их точно бы выгнали..
        Цитата: Маз
        Дак православные греки запретили вообще, от слова абсолютно, строить в стране мечети. То есть нет места мусульманам в Европе... Пример очень болезненный
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
          У НАТОвцев периодически появляются какие-то тёрки между членами альянса . Может , так задумано , но больше напоминает разброд и шатание .
          bouncyhunter
  2. Mavrikiy Сегодня, 10:51
    Впервый раз что ли. То воду, то воздух. НАТО, что с них взять. Братсво по оружию, но какое то подозрительное. О, вспомнил - нетрадиционное.
    Mavrikiy
  3. Сергей Ф Сегодня, 10:55
    Вот неймется туркам!
    Наверное без этих спорных островов никак не построить новую Османскую империю!
    Греция - не Сирия - найдет возможность ответить за вторжение!
    Сергей Ф
  4. Masya Masya Сегодня, 10:56
    Военное руководство Греции обвинило турецкий флот в нарушении территориальных вод

    и че? они летают там как у себя дома, в смысле турки... кто-то греков услышал?
    Masya Masya
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:28
    Обвинения в нарушении территориальных вод и воздушного пространства - перманентное состояние отношений Греции и Турции.
    rotmistr60

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