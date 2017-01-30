Военное руководство Греции обвинило турецкий флот в нарушении территориальных вод

В воскресенье, 29 января 2017 года, ракетный катер ВМС Турции, а также два сопровождавших его катера для транспортировки сил специального назначения приблизились около 11.00 к островам Имиа, где они оставались в течение примерно 7 минут в широком районе моря, нарушив по ходу движения греческие территориальные воды,

Турецкий ракетный катер в воскресенье зашел в территориальные воды Греции близ островов Имиа, передает РИА Новости сообщение Генштаба Вооруженных сил страны.По данным ведомства, инцидент произошел в 21-ю годовщину конфликта, произошедшего из-за островов. В 1996 г этот конфликт привел к острейшему кризису в отношениях двух стран.заявили в Генштабе ВС Греции.Все передвижения турецкой группы непрерывно контролировали катера береговой охраны Греции.«После вхождения турецких кораблей в греческие территориальные воды были сразу предприняты все необходимые действия для их удаления», – говорится в релизе.Позднее турецкие катера ушли в сторону порта Бордум.В Минобороны Турции пояснили, что в воскресенье район остров Кардак (турецкое название островов Имиа) посетил с инспекцией глава Генштаба Хулуси Акар.В 1996 г территориальный спор о территориальной принадлежности 2-х скалистых островов привел к серьезному кризису в отношениях Турции и Греции. Конфликт был прекращен после вмешательства Соединенных Штатов и НАТО.