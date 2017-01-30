11:45 30 января

Американская разведка оценивает возможность России пережить ядерный удар

Как сообщает РИА Новости, по требованию конгресса Американское разведывательное сообщество и Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) осуществляют анализ способности властей России и Китая "пережить ядерный удар". в его рамках будут описаны местонахождение и характеристики подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность.



Исследование началось до вступления Дональда Трампа в должность президента. Инициатива была поддержана представителями обеих основных американских партий — Республиканской и Демократической. Конгрессмены аргументировали её недоверием российским властям и беспокойством в связи с растущей уверенностью Китая в своей военной мощи.


Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ослабление антироссийских санкций может быть увязано с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения. Российское руководство отказалось связывать два данных вопроса.

Между Россией и США 3 января 1993 года был подписан в Москве договор СНВ-2, согласно которому стороны обязались к 2003 году сократить арсеналы своих стратегических вооружений на две трети от уровня января 1993 года; количество ядерных боеголовок каждой стороны не должно было превышать 3-3,5 тысячи единиц. Российская сторона ратифицировала договор в пакете с протоколом 14 апреля 2000 года с условием сохранения договора по ПРО (об ограничении систем противоракетной обороны). США одобрили документ в январе 1996 года, однако договор в пакете с протоколом от 26 сентября 1997 года на ратификацию не выносился. После выхода США из договора по ПРО 13 июня 2002 года Москва заявила о прекращении обязательств по договору СНВ-2. В июне 2002 года МИД опубликовал заявление, в котором говорилось, что в связи с действиями Вашингтона Россия "отмечает отсутствие каких-либо предпосылок для вступления в силу Договора СНВ-2".


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Комментарии 37
  1. himRa Сегодня, 10:47
    Изучайте,изучайте черти!Да не забывайте у нас есть ,,мертвая рука,,
    himRa
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
      Как сообщает РИА Новости, по требованию конгресса Американское разведывательное сообщество и Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) осуществляют анализ способности властей России и Китая "пережить ядерный удар". в его рамках будут описаны местонахождение и характеристики подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность.

      Это "ж-ж-ж-ж-ж-ж" не спроста ... То ли матрасы напоказ бряцают оружием (что наиболее вероятно) , то ли затачивают боеголовки (растеряв остатки мозга) ...
      bouncyhunter
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:02
        Трамп настолько проросийский кандидат, что "ослабит" санкции , а не отменит. Скоро все будут орать что Трамп ч.м.о )))
        DIVAN SOLDIER
        1. Алекс_1973 Сегодня, 11:37
          DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:02 ↑ Новый
          Трамп настолько проросийский кандидат
          Какой ДБ вам это внушил? Не смотрите зомбоящик, он плохо влияет на ваш мозг.

          Трамп проамериканский в первую очередь, и ждать от него поблажек могут только блаженные. А в целом не смотря на то какую позицию он займет в отношении России, он в любом случае вызывает больше уважения, чем никчемное ч*м*о Обама. Слабых не любят нигде, а Обама самый слабый и никчемный президент США за всю их историю. negative
          Алекс_1973
        2. Paranoid50 Сегодня, 11:41
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Скоро все будут орать что Трамп ч.м.о )))

          Нет, ч.м.о - это навеки для Обамы,прицепом к нобелевке. Были же в истории Карл Смелый,Эдуард Длинноногий,Филипп Красивый и др. - будет Барак Опущенный. Трамп,по крайней мере,не вызывает такого чувства презрения и брезгливости. Да,он - акула,возможно,упырь, но не тряпка - это точно.
          Paranoid50
    2. 210окв Сегодня, 10:59
      Голливуд им в помощь! wassat
      Цитата: himRa
      Изучайте,изучайте черти!Да не забывайте у нас есть ,,мертвая рука,,
      210окв
    3. vovanpain Сегодня, 11:13
      в его рамках будут описаны местонахождение и характеристики подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность.

      Вот глупо думать,что у нас планов никаких нет.Ни по отражению,ни по нанесению ответного удара,да и цели что у них,что у нас изучены вдоль и поперек. yes С момента обладания ядерным потенциалом изучаем друг друга. what
      vovanpain
    4. DenZ Сегодня, 11:13
      Цитата: himRa
      Изучайте,изучайте черти!Да не забывайте у нас есть ,,мертвая рука,,

      Не факт, кстати что сейчас она есть. То что была раньше- вне сомнений, но ее теперешнее состояние и наличие вообще вроде как под грифом "Секретно".
      DenZ
      1. Алекс_1973 Сегодня, 11:40
        DenZ Сегодня, 11:13 ↑ Новый
        Не факт, кстати что сейчас она есть.
        А куда же она делась то? Даже если предположить, что алкаш мог её пропить, то наивно было бы думать, что Путин ввязался в конфликт с Западом не имея железобетонных гарантий на ответный ядерный удар.
        Алекс_1973
    5. Rash Сегодня, 11:14
      Цитата: himRa
      Изучайте,изучайте черти!Да не забывайте у нас есть ,,мертвая рука,,

      Rash
    6. To be or not to be Сегодня, 11:19
      Не плохо было бы Американской разведке оценить возможность США пережить ответный ядерный удар ..
      Да и последствия обмена ядерными ударами для такой маленькой планеты Земля .где есть жизнь таких НЕразумных
      To be or not to be
    7. kapitan92 Сегодня, 11:28
      Цитата: himRa
      Изучайте,изучайте черти!Да не забывайте у нас есть ,,мертвая рука,,

      Думается , кроме "....руки" есть более действенные средства.
      С 60х годов ХХ века КГБ СССР начал сверхсекретные испытания тектонического оружия по проектам « Вулкан « и « Меркурий -18».
      Проекты были связаны с запуском искусственных землетрясений с помощью инфранизких частот 2,5 герца, и с использованием подводных ядерных зарядов на стыке тектонических плит в океане.
      Суть этого оружия : ядерные взрывы на глубине океана на стыках тектонических плит способствуют сдвижке тектонических плит, вызывая сильнейшие землетрясения и цунами с гигантскими волнами высотой сто метров и больше.
      Организацией объединенных наций -ООН -не принято ни одной Всемирной декларации,запрещающей такое оружие.
      Об этом оружии не упомянуто ни в одной из принятых Всемирных деклараций.
      «Гидрофизический флот СССР был крупнейшим в мире...
      СССР не зря оказывал помощь Фиделю Кастро- готовили почву для внезапного удара на США.
      Рядом с Кубой наши ученые обнаружили тонкие узлы литосферных напряжений.
      Достаточно одного заряда весом в 100 килограммов,. чтобы вызвать Апокалипсис у берегов США».
      «Сотрудники секретных лабораторий и сегодня говорят,что война не переросла тогда в третью мировую только потому , что СССР на несколько шагов опередил американцев в создании уникального оружия.
      Тема строго секретна, но по вводу в срой ВМФ РФ "лошариков" и подобных аппаратов, говорит о том, что тема живая и развивается.
      Так что пущай матрасы изучают и анализируют, если не дай Бог это произойдет, то "сядем усе"-как говорил герой фильма.
      kapitan92
    8. MoJloT Сегодня, 11:36
      Там штука какая, поле того как будут уничтожены КП и связь, автоматика даст сигнал на запуск ракеты, которая в свою очередь должна пролететь над всей страной и отдать команду на страт оставшимся в боеспособности МБР. Но во первых одиночная легкая цель для перехвата, во вторых зная откуда она должна полететь, по ней первой ударят .
      MoJloT
  2. Mavrikiy Сегодня, 10:49
    Лучше бы они оценили возможность США пережить ядерный удар и запаслись памперсами.
    Mavrikiy
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:10
      Для США последствия будут по серьезнее, плотность населения выше чем в РФ и расположено на побережье.
      DIVAN SOLDIER
    2. To be or not to be Сегодня, 11:37
      Лучше бы больше анализировали аварию у своего союзника ..стратегического.. и ее последствия для региона .тут они язык проглотили.
      "Авария на АЭС Фукусима-1 — крупная радиационная авария максимального 7-го уровняпо Международной шкале ядерных событий, произошедшая 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии. "
      To be or not to be
  3. Маз Сегодня, 10:49
    А у них есть подземные города на глубине 300 метров. Там будут прятаться.
    Маз
    1. V.ic Сегодня, 10:55
      Цитата: Маз
      А у них есть подземные города на глубине 300 метров. Там будут прятаться.

      ...ага, все 325 млн.человекообразных. Вот гадючник отстойный будет! Пусть прячутся, откапывать не будем ибо нефиг..
      V.ic
    2. 210окв Сегодня, 10:59
      Это где?В голливудских фильмах что ли? fool
      Цитата: Маз
      А у них есть подземные города на глубине 300 метров. Там будут прятаться.
      210окв
      1. 210окв Сегодня, 11:04
        Добавлю-власти то переживут..А остальные?..
        Цитата: 210окв
        Это где?В голливудских фильмах что ли? fool
        Цитата: Маз
        А у них есть подземные города на глубине 300 метров. Там будут прятаться.
        210окв
    3. dorz Сегодня, 11:17
      Цитата: Маз
      А у них есть подземные города на глубине 300 метров. Там будут прятаться.

      Американцам не важно сколько людей погибнет от ЯО. Свои основные золотовалютные запасы они спрятали глубоко под землей на военно-морской базе в Норфолке. И если будет возможность уничтожить эти запасы ответным ударом, то и войны ... никогда не будет smile
      dorz
    4. To be or not to be Сегодня, 11:22
      Ямантау..[media= https://www.youtube.com/watch?v=mvqv5jUUShU]
      To be or not to be
      1. мыслитель Сегодня, 11:40
        И Ямантау и прочие - sad
        мыслитель
    5. askort154 Сегодня, 11:30
      Маз........А у них есть подземные города на глубине 300 метров. Там будут прятаться.


      Это - суперглубокие могилы. yes
      askort154
  4. bogart047 Сегодня, 10:51
    лучше изучите свои возможности пережить удар. Потом поплачьте
    bogart047
    1. Комментарий был удален.
  5. кеп Сегодня, 10:54
    Инициатива была поддержана представителями обеих основных американских партий — Республиканской и Демократической. Конгрессмены аргументировали её недоверием российским властям и беспокойством в связи с растущей уверенностью Китая в своей военной мощи.


    Песцов на шубу посчитайте,стратеги.В России этих зверят на всех хватит.
    Как в том анекдоте,когда по совету прапорщика командир обнял жену со спины:
    "-что прапорщик,опять деньги кончились...?" Немая сцена.
    Посмотрим сколько песцов себе на шубу, и за какие деньги разведка сработает.
    кеп
  6. Мар.Тира Сегодня, 10:57
    Нашему руководству звоночек.Опять надо восстанавливать бункеры,и подземные коммуникации,разрушенные пьянью,и меченным.А закрыли,и затопили их не мало.
    Мар.Тира
  7. Сергей Ф Сегодня, 10:58
    А не попробовать ли америкосам просчитать возможности Америки пережить ядерный удар?
    Ведь было время, когда каждый американец старался выкопать себе яму для укрытия!
    Наверное подзабылось!
    Сергей Ф
    1. Masya Masya Сегодня, 11:04
      а что им вспоминать то? за лужей отсиделись... с дуру подкопы копали...
      Masya Masya
    2. rotmistr60 Сегодня, 11:16
      Для Сергей Ф
      Наверное подзабылось!

      Да нет, не подзабылось. Опять начали рыть и компании по производству домашних бомбоубежищ начали подниматься финансово. Когда тебе, как в 60-х ежедневно вдалбливают о "российской угрозе" , то поневоле начнешь закапываться.
      rotmistr60
  8. snifer Сегодня, 11:00
    Трамп Ч.М.О. wassat
    snifer
    1. himRa Сегодня, 11:03
      Не ябедничайте! wassat Кстати это исследование проводилось до Трампа laughing
      himRa
  9. Masya Masya Сегодня, 11:01
    Американская разведка оценивает возможность России пережить ядерный удар

    переживите для начала сами...
    Masya Masya
  10. ИванИванов Сегодня, 11:13
    Хмм.. весело они проводят время. матрасию в современном исполнении нужно запретить, не дадут житья.
    ИванИванов
    1. snifer Сегодня, 11:20
      в радиоактивный пепел её fellow
      snifer
      1. мыслитель Сегодня, 11:35
        Ну и , соответственно, так
        мыслитель
        1. Комментарий был удален.
        2. snifer Сегодня, 11:40
          Жаль только - жить в эту пору прекрасную Уж не придется - ни мне, ни тебе
          snifer

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