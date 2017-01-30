Американская разведка оценивает возможность России пережить ядерный удар
Как сообщает РИА Новости, по требованию конгресса Американское разведывательное сообщество и Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) осуществляют анализ способности властей России и Китая "пережить ядерный удар". в его рамках будут описаны местонахождение и характеристики подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность.
Исследование началось до вступления Дональда Трампа в должность президента. Инициатива была поддержана представителями обеих основных американских партий — Республиканской и Демократической. Конгрессмены аргументировали её недоверием российским властям и беспокойством в связи с растущей уверенностью Китая в своей военной мощи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ослабление антироссийских санкций может быть увязано с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения. Российское руководство отказалось связывать два данных вопроса.
Между Россией и США 3 января 1993 года был подписан в Москве договор СНВ-2, согласно которому стороны обязались к 2003 году сократить арсеналы своих стратегических вооружений на две трети от уровня января 1993 года; количество ядерных боеголовок каждой стороны не должно было превышать 3-3,5 тысячи единиц. Российская сторона ратифицировала договор в пакете с протоколом 14 апреля 2000 года с условием сохранения договора по ПРО (об ограничении систем противоракетной обороны). США одобрили документ в январе 1996 года, однако договор в пакете с протоколом от 26 сентября 1997 года на ратификацию не выносился. После выхода США из договора по ПРО 13 июня 2002 года Москва заявила о прекращении обязательств по договору СНВ-2. В июне 2002 года МИД опубликовал заявление, в котором говорилось, что в связи с действиями Вашингтона Россия "отмечает отсутствие каких-либо предпосылок для вступления в силу Договора СНВ-2".
Исследование началось до вступления Дональда Трампа в должность президента. Инициатива была поддержана представителями обеих основных американских партий — Республиканской и Демократической. Конгрессмены аргументировали её недоверием российским властям и беспокойством в связи с растущей уверенностью Китая в своей военной мощи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ослабление антироссийских санкций может быть увязано с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения. Российское руководство отказалось связывать два данных вопроса.
Между Россией и США 3 января 1993 года был подписан в Москве договор СНВ-2, согласно которому стороны обязались к 2003 году сократить арсеналы своих стратегических вооружений на две трети от уровня января 1993 года; количество ядерных боеголовок каждой стороны не должно было превышать 3-3,5 тысячи единиц. Российская сторона ратифицировала договор в пакете с протоколом 14 апреля 2000 года с условием сохранения договора по ПРО (об ограничении систем противоракетной обороны). США одобрили документ в январе 1996 года, однако договор в пакете с протоколом от 26 сентября 1997 года на ратификацию не выносился. После выхода США из договора по ПРО 13 июня 2002 года Москва заявила о прекращении обязательств по договору СНВ-2. В июне 2002 года МИД опубликовал заявление, в котором говорилось, что в связи с действиями Вашингтона Россия "отмечает отсутствие каких-либо предпосылок для вступления в силу Договора СНВ-2".