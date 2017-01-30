Переправа тяжёлой военной техники через Оку (видео)
Российское военное ведомство опубликовало видеоролик, запечатлевший переправу военной техники через замерзшую реку Ока. Об этом сообщает РИА Новости.
«Во Владимирской области военные инженеры провели уникальную операцию по наведению через реку Оку 100-метрового понтонного моста с применением понтонного парка ПП-2005М», – говорится в комментарии Минобороны.
Сначала военнослужащие развернули понтон прямо на льду, а затем взорвали лед по его периметру. После этого мост встал на воду под собственным весом.
Отмечается, что понтонный парк ПП-2005М – одно из последних достижений в оборонной сфере. «Собранные из комплекта мосты обеспечивают переправу даже особо тяжелых образцов гусеничной и колесной техники при быстром течении, сильном ветре, а также в зимних условиях», – говорится в материале.
Грузоподъемность моста достигает 120-ти тонн, его длина составляет 268 м, ширина проезжей части – 14 м.
«Во Владимирской области военные инженеры провели уникальную операцию по наведению через реку Оку 100-метрового понтонного моста с применением понтонного парка ПП-2005М», – говорится в комментарии Минобороны.
Сначала военнослужащие развернули понтон прямо на льду, а затем взорвали лед по его периметру. После этого мост встал на воду под собственным весом.
Отмечается, что понтонный парк ПП-2005М – одно из последних достижений в оборонной сфере. «Собранные из комплекта мосты обеспечивают переправу даже особо тяжелых образцов гусеничной и колесной техники при быстром течении, сильном ветре, а также в зимних условиях», – говорится в материале.
Грузоподъемность моста достигает 120-ти тонн, его длина составляет 268 м, ширина проезжей части – 14 м.
Использованы фотографии: Минобороны РФ