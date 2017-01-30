11:47 30 января

Переправа тяжёлой военной техники через Оку (видео)

Российское военное ведомство опубликовало видеоролик, запечатлевший переправу военной техники через замерзшую реку Ока. Об этом сообщает РИА Новости.

Переправа тяжёлой военной техники через Оку (видео)


«Во Владимирской области военные инженеры провели уникальную операцию по наведению через реку Оку 100-метрового понтонного моста с применением понтонного парка ПП-2005М», – говорится в комментарии Минобороны.


Сначала военнослужащие развернули понтон прямо на льду, а затем взорвали лед по его периметру. После этого мост встал на воду под собственным весом.



Отмечается, что понтонный парк ПП-2005М – одно из последних достижений в оборонной сфере. «Собранные из комплекта мосты обеспечивают переправу даже особо тяжелых образцов гусеничной и колесной техники при быстром течении, сильном ветре, а также в зимних условиях», – говорится в материале.

Грузоподъемность моста достигает 120-ти тонн, его длина составляет 268 м, ширина проезжей части – 14 м.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7
  1. Сергей Ф Сегодня, 11:05
    Вот это по-нашему!
    Кто сказал, что в России нет дорог? Зато есть переправы!
    Сергей Ф
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:14
      Инженерным войскам - респект и уважуха ! good
      bouncyhunter
      1. bulvas Сегодня, 11:46
        А, хорошо!

        Понравился ролик
        bulvas
    2. сибиралт Сегодня, 11:26
      Пора бы провести переправу через Днепр! bully
      сибиралт
      1. Vitalson Сегодня, 11:45
        laughing Да чё уж там Днепр, сразу через Буг, Рейн и Сену.
        Vitalson
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:46
        Олег ! hi Рано - упоротые и их хозяева только этого и ждут ! Не поддаёмся на провокации . bully
        bouncyhunter
  2. Мар.Тира Сегодня, 11:43
    Цитата: сибиралт
    Пора бы провести переправу через Днепр! bully

    Я думаю понтоны там не понадобятся.Народ не даст взорвать мосты.
    Мар.Тира

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