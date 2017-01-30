11:39 30 января

США и Республика Корея расширяют военное сотрудничество

Как сообщает ТАСС, в ходе телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом с премьер-министром Республики Корея Хван Гё Аном, состоявшегося в воскресенье, собеседники заявили о "важности американо-южнокорейского альянса". Д. Трамп в этой связи подтвердил "непоколебимое обязательство защищать Республику Корея, в том числе посредством обеспечения расширенного сдерживания".



При этом президент США указал на готовность применения всех сил и средств американского арсенала, включая ядерные вооружения. В целях углубления военного сотрудничества "оба лидера согласились предпринять шаги, чтобы укрепить совместный оборонный потенциал для защиты от северокорейской угрозы".


По всей видимости, конкретные шаги в этом направлении будут сделаны в ходе визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Республику Корея и Японию. Д. Мэттис, согласно озвученным планам, будет находиться в Сеуле и Токио в период с 1 по 3 февраля.


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Комментарии 6
  1. 210окв Сегодня, 11:02
    Южные корейцы это этакие прибалты в Азии.Имеется в виду политика-а не хозяйство страны..
    210окв
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:06
      Ну и армия у корейцев не игрушечная))
      DIVAN SOLDIER
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:20
        Матрасы сейчас усиленно будут поддерживать Южную Корею и Японию дабы сохранить своё влияние в регионе на фоне усиления позиций Китая . Поднебесные , конечно , будут крайне недовольны , но это вписывается в политику Трампа . Вот только на севере Корейского полуострова живёт такой своенравный парнишка - Ким Чен Ын . И одному Будде известно как он отреагирует на такие новости .
        bouncyhunter
        1. новичок Сегодня, 11:36
          хочу добавить, что и народ в китае и св. корее не из слабаков. не нагнутся они при опасности. так понимаю, трамп снимает напряжение в европе, взвинчивает ситуацию в треугольнике китай_япония_корея, с последующим подключением австралии.
          новичок
  2. Сергей Ф Сегодня, 11:03
    Матрас им в руки!
    Было бы странно, если бы америкосы отказались бы от союзников в этом регионе!
    Сергей Ф
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    США и Республика Корея расширяют военное сотрудничество

    Начали еще в 50-е. Получили по зубам - появилось две Кореи. Сегодня опять расширяют - будем ждать объединенной? Вопрос в чью пользу?
    rotmistr60

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