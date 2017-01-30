США и Республика Корея расширяют военное сотрудничество
Как сообщает ТАСС, в ходе телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом с премьер-министром Республики Корея Хван Гё Аном, состоявшегося в воскресенье, собеседники заявили о "важности американо-южнокорейского альянса". Д. Трамп в этой связи подтвердил "непоколебимое обязательство защищать Республику Корея, в том числе посредством обеспечения расширенного сдерживания".
При этом президент США указал на готовность применения всех сил и средств американского арсенала, включая ядерные вооружения. В целях углубления военного сотрудничества "оба лидера согласились предпринять шаги, чтобы укрепить совместный оборонный потенциал для защиты от северокорейской угрозы".
По всей видимости, конкретные шаги в этом направлении будут сделаны в ходе визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Республику Корея и Японию. Д. Мэттис, согласно озвученным планам, будет находиться в Сеуле и Токио в период с 1 по 3 февраля.
При этом президент США указал на готовность применения всех сил и средств американского арсенала, включая ядерные вооружения. В целях углубления военного сотрудничества "оба лидера согласились предпринять шаги, чтобы укрепить совместный оборонный потенциал для защиты от северокорейской угрозы".
По всей видимости, конкретные шаги в этом направлении будут сделаны в ходе визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Республику Корея и Японию. Д. Мэттис, согласно озвученным планам, будет находиться в Сеуле и Токио в период с 1 по 3 февраля.