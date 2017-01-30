В ВВО прошла масштабная проверка подразделений антитеррора
Комплексные тренировки подразделений антитеррора прошли в воинских частях Восточного округа, дислоцированных в 5-ти российских регионах, сообщает пресс-служба Минобороны.
Учения прошли в Амурской области, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, а также в Республике Бурятия.
Сообщается, что «при проведении тренировок, для создания обстановки максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, а также были задействованы бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-80».
Военнослужащие отработали также вопросы эвакуации «раненых», выполнили мероприятия по химической и радиационной разведке местности.
Подобные «тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию терроризму», говорится в сообщении.
Учения прошли в Амурской области, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, а также в Республике Бурятия.
В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали порядок действий при отражении попыток проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты,говорится в релизе.
Сообщается, что «при проведении тренировок, для создания обстановки максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, а также были задействованы бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-80».
Военнослужащие отработали также вопросы эвакуации «раненых», выполнили мероприятия по химической и радиационной разведке местности.
Подобные «тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию терроризму», говорится в сообщении.
Использованы фотографии: Минобороны РФ