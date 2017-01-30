11:38 30 января

В ВВО прошла масштабная проверка подразделений антитеррора

Комплексные тренировки подразделений антитеррора прошли в воинских частях Восточного округа, дислоцированных в 5-ти российских регионах, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ВВО прошла масштабная проверка подразделений антитеррора


Учения прошли в Амурской области, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, а также в Республике Бурятия.


В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали порядок действий при отражении попыток проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты,
говорится в релизе.

Сообщается, что «при проведении тренировок, для создания обстановки максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, а также были задействованы бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-80».

Военнослужащие отработали также вопросы эвакуации «раненых», выполнили мероприятия по химической и радиационной разведке местности.

Подобные «тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию терроризму», говорится в сообщении.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1
  1. bouncyhunter Сегодня, 11:27
    Подобные «тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию терроризму», говорится в сообщении.

    Всё правильно : повторение - мать учения ! good
    bouncyhunter

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