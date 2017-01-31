Россия «может быть довольна»
Некоторые западные эксперты полагают, что Москва переиграла своих противников в Сирии: Кремлю удалось настроить разрозненные группировки сирийской оппозиции друг против друга. Однако почивать на лаврах не следует: в Сирии собрался делать дела Трамп, которому не терпится создать там «зоны безопасности».
О том, насколько хитры стратеги Кремля, рассказала влиятельная немецкая газета «Die Welt».
В статье Альфреда Хакенбергера (Alfred Hackensberger) рассказывается о том, что ранее «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в Сирии являлась сильнейшей повстанческой группировкой». Теперь картина переменилась до неузнаваемости: другие «оппозиционные организации», пишет автор, объявили алькаидовских экстремистов своими врагами. Мало того, объединённые силы могут эту террористическую сеть уничтожить.
Запрещённая в России «Джебхат Фатх аш-Шам» (ранее «Фронт ан-Нусра») — это сирийское «отделение» группировки «Аль-Каиды», крайне опасное, угроза номер два после «ИГ» (запрещено в РФ). Его цель — создать на территории Сирии «эмират», часть глобального «халифата». Стратегическая неудача этих боевиков в том, что они себя сильно переоценили, спровоцировав открытую войну, в которой «практически невозможно победить».
И теперь с былым успехом этого ответвления «Аль-Каиды» покончено, убеждён корреспондент. Вот веский аргумент: неделю назад Сирийский исламский совет (стамбульской орган) издал фетву, провозгласившую священным долгом борьбу с «Джебхат Фатх аш-Шам». Сирийский исламский совет, признаваемый большинством участников сирийской оппозиции, описал радикальных джихадистов как «исламских отступников».
И вот итог: повстанцы последовали призыву Совета. Даже «архиконсервативные группировки» вроде салафитов из «Ахрар аш-Шам» послушались решения Совета. Их лидер, Абу Аммар аль-Омар, заявил, что любой ценой остановит «Джебхат Фатх аш-Шам». Аль-Омар считает, что нельзя допустить торжества несправедливости.
Таким образом, констатирует журналист, вопросы «Джебхат Фатх аш-Шам» и вообще кровавой идеологии «Аль-Каиды» могут решиться сами собой, без участия внешних игроков.
Иные наблюдатели считают, что такой исход дела связан с искусной политикой Кремля. Организованная Россией мирная конференция в Астане оказалась только формальным предлогом: её завуалированная цель — настроить сирийские оппозиционные группировки друг против друга.
Что это значит для боевиков? Это значит, что у джихадистов и их экстремистской идеологии нет будущего.
Кроме того, уверен автор, Россия, Соединённые Штаты и прочие члены международной коалиции «уже давно договорились». А вот последыши «Аль-Каиды», наоборот, договариваться не в состоянии. Чем и ускорили собственный конец. Россия может быть довольна, подытоживает Хакенбергер.
Итак, Кремлю удалось настроить разрозненные группировки сирийской оппозиции друг против друга — точнее, настроить значительную часть «оппозиции» против ведущего ответвления «Аль-Каиды». Однако почивать Москве на лаврах не следует: в Сирии собрался делать дела Трамп, которому не терпится создать там «зоны безопасности».
О планах по созданию «зоны безопасности» поведало мировой общественности издание «The Wall Street Journal». Пол Сонн и Дион Ниссенбаум (Paul Sonne and Dion Nissenbaum) намекают на возможность усиления военного вмешательства США в сирийский конфликт: президент Трамп обещает создать в Сирии безопасные зоны для перемещённых гражданских лиц.
Теперь Трамп говорит, что безопасные зоны в Сирии могут послужить альтернативой приёму беженцев в США.
(Напомним, 27 января мистер Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», изменивший порядок приёма в США беженцев. Был установлен запрет на 90 дней на прибытие в Соединённые Штаты граждан семи государств: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Все эти страны были сочтены новой администрацией Белого дома «источниками террора». Помимо этого, указ Трампа содержит распоряжение о приостановке программы размещения беженцев. Срок приостановки — 120 дней. Особенно досталось от этого закона беженцам из Сирии — их размещение в Соединённых Штатах приостановили «на неопределённый срок».)
Однако организация «безопасных зон» привела бы к расширению военной миссии США в Сирии. Пока такой задачи перед американскими военными не стоит. По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, «в настоящее время перед нашим департаментом стоит единственная задача в Сирии: ослабить и уничтожить «ИГ».
До Трампа за создание подобных зон в Сирии в США выступали многие политики, критиковавшие Обаму за «слабость» и «пораженчество». Кроме американских оппонентов Обамы, за зоны в Сирии «голосовал» и Р. Т. Эрдоган. Турецкий лидер не один год требовал от Вашингтона создать зоны безопасности не только в Сирии, но и вокруг её территории. Зона на севере Сирии, к примеру, могла бы стать убежищем для тех, кто спасается от войны, а заодно базой для повстанцев — тех, кого поддерживают Турция и США.
Однако на создание таких зон нужны немалые средства и силы.
Старшая научная сотрудница Центра стратегических и международных исследований, бывшая сотрудница Пентагона при администрации Б. Обамы Мелисса Долтон указывает, что при создании зон безопасности или бесполётных зон в регионе должны присутствовать сухопутные войска. Это в том случае, если организаторы зон считают своей целью защиту мирных граждан. Кто же будет заниматься такой организацией? Пентагон? Едва ли. Пентагон, скорее всего, такой стратегии станет упорно сопротивляться, как только поймёт, что его отправили на защиту сирийских мирных жителей, тех самых, которых Трамп не хочет видеть в США в качестве мигрантов или беженцев.
Есть и вторая причина нежелания Пентагона ввязываться в такого рода миссии: создание зон может перерасти в затянувшуюся военную миссию, полагает ст. научный сотрудник института «Heritage Foundation» Джим Филипс.
В статье указывается и на вероятность возникновения сложностей с Россией. Ведь для создания бесполётной зоны Соединённым Штатам придётся удалить российские и сирийские объекты ПВО, которые там сейчас действуют. Как минимум, придётся договариваться с Москвой о прекращении ею военной операции.
И даже «повстанцы» в Сирии сомневаются в реалистичности идеи о безопасных зонах в Сирии — как раз из-за России.
Немецкий публицист Кристоф Зюдов (Christoph Sydow) в «Der Spiegel» отмечает, что план Дональда Трампа по созданию бесполётной зоны в Сирии может спасти жизни мирных людей, однако включает в себя «непредсказуемые риски». Трамп вот-вот встанет на путь «столкновения с Россией».
Бесполётных зон в Сирии хотели многие. Автор перечисляет: Ангела Меркель, Реджеп Тайип Эрдоган, Хиллари Клинтон. Теперь в этот список вошёл и Дональд Трамп.
«Это не просто безответственное заявление непредсказуемого президента в интервью, — рассказывает журналист. — Трамп также подготовил указ о Пентагоне и Государственном департаменте…» Автор напоминает, что министру иностранных дел и министру обороны США поручено в течение 90 дней составить план по зонам безопасности в Сирии.
Этот план — сюрприз («Der Plan ist eine Überraschung»), пишет далее журналист. И мистер Трамп оказывается с этим сюрпризом «на пути к конфронтационному курсу с Россией» («…Trump geht damit auf Konfrontationskurs zu Russland»). Дело в том, что Кремль категорически исключает создание бесполётной зоны в Сирии. Подобный шаг там расценили бы как незаконное военное вмешательство. Был бы дан и соответствующий ответ. Начальники из Москвы всегда ясно выражались на сей счёт, в том числе на уровне Совбеза ООН (в октябре 2016 г. это объяснили Франции).
Предшественник Трампа Барак Обама всегда отказывался от идеи создать зону безопасности в Сирии: это означало бы значительное расширение конфронтации. Генерал Мартин Демпси даже подсчитал, что такая операция будет стоить около одного миллиарда долларов… в месяц! И потребуются не только истребители, но и сухопутные войска.
Самое интересное, что мистер Трамп обещал перед выборами, что Соединённые Штаты начнут сокращать своё военное присутствие за границей. Он сам (Трамп) возьмётся этим процессом руководить.
Наконец, здесь высока вероятность прямого столкновения с Россией. Допустим, может возникнуть такая «чрезвычайная ситуация», когда США придётся сбить сирийский или российский бомбардировщик в этой зоне. Последствия непредсказуемы!
Неужели этого не понимает сам Трамп? Должен понимать: во время предвыборной кампании он спорил с Клинтон, рвавшейся создать зону безопасности в Сирии, и предупреждал, что в таком случае сирийский конфликт закончится третьей мировой войной. Стоит только послушать Хиллари — и такая война будет развязана.
Теперь, добавим, в Белом доме господствуют иные идеи. Противоположные. Мистер Трамп, вероятно, ничего против третьей мировой войны не имеет.
Кстати, в Сирии стоят российские комплексы С-300 и С-400. «Напомню американским «стратегам», что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляется зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов», — говорил генерал-майор Конашенков в октябре 2016 года.
Подождём три месяца. Посмотрим, что за план по зонам в Сирии составят для Трампа его министры.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru