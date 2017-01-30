15:27 30 января

Рейтинг российского смертоносного оружия от Business Insider

Издание Business Insider составило список самого смертоносного российского оружия, начиная с зенитных комплексов и заканчивая межконтинентальными ракетами, сообщает РИА Новости.



Список открывает ЗРС С-300. «Система способна наводить по 12 ракет на цель. С-300 может сбить шесть самолетов одновременно», – говорится в публикации.


Далее авторы включили в рейтинг «фактически невидимую» подлодку «Новороссийск» проекта «Варшавянка» и стратегический бомбардировщик Ту-160 – «самый крупный сверхзвуковой самолет в истории военной авиации», максимальная полезная нагрузка которого составляет «40 тысяч килограммов».

Следующим стал зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», оснащенный «двумя двуствольными зенитными пушками калибра 30 миллиметров и 12 управляемыми ракетами "земля-воздух"».

В список включен также вертолет Ми-28 (по кодификации НАТО – «Опустошитель»). «Вертолет вооружен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и неуправляемыми ракетами для уничтожения живой силы, лёгкой бронетехники и объектов инфраструктуры», – говорится в статье.

Одним из самых опасных вооружений издание называет баллистическую ракету шахтного базирования РС-24 «Ярс». «Каждая такая ракета в 100 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму», – отмечают исследователи.

В конце списка – РС-28 «Сармат». Авторы не называют никаких ТТХ данной ракеты, однако замечает, что в НАТО ее называют «Сатана-2».

«Эта ракета скоро присоединится к российскому арсеналу смертоносных вооружений», – заключает издание.

Использованы фотографии: РИА Новости. Сергей Пятаков
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Комментарии 44
  1. Vitalson Сегодня, 11:49
    Самое смертоносное российское оружие это просроченный йогурт Фруто Няня с перебитой датой реализации.
    Vitalson
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
      Самое страшное российское оружие - российский солдат ! good
      bouncyhunter
      1. Vitalson Сегодня, 11:52
        Кидающийся в противника просроченным йогуртом, приводя последнего в полное смятение. wassat
        Vitalson
      2. новичок Сегодня, 11:55
        с сапёрной лопатой.
        новичок
      3. rasputin17 Сегодня, 12:01
        Цитата: bouncyhunter
        Самое страшное российское оружие - российский солдат ! good

        Поскольку он снабжен русским мышлением и саперной лопаткой!!! soldier
        rasputin17
        1. Алекс_1973 Сегодня, 12:17
          rasputin17 Сегодня, 12:01 ↑ Новый
          Поскольку он снабжен русским мышлением и саперной лопаткой!!! soldier
          Вот вот, самое страшное оружие России, это люди её населяющие и их загадочная русская душа. Помните у Бисмарка, никогда не связывайтесь с русскими ибо на вашу хитрость они ответят своей непредсказуемой глупостью. Только это не глупость, это такой специальный русский болт, на любую западную гайку...! laughing
          Алекс_1973
          1. rasputin17 Сегодня, 12:22
            это такой специальный русский болт, на любую западную гайку...! laughing

            Причем даже с самой хитрой левой резьбой!!! tongue
            rasputin17
          2. НЕКСУС Сегодня, 14:21
            Цитата: Алекс_1973
            Вот вот, самое страшное оружие России, это люди её населяющие и их загадочная русская душа.

            Самое важное и неизмеримое никакими цифрами и рейтингами в нашем народе-это БОЕВОЙ ДУХ. Он никогда не устаревает,никуда не девается и именно он становится тем решающим оружием,против которого ни у одного супостата с древних времен,не было защиты.
            НЕКСУС
      4. дядя Мурзик Сегодня, 12:32
        bouncyhunter особенно солдат стройбата,этим суперменам даже оружие не выдают! wassat
        дядя Мурзик
    2. barclay Сегодня, 11:55
      Да мы самые страшные и ужасные, у нас самое смертоносное оружие.
      Подобные аналитики как то еще ужасались и от нашего "Солнцепека". Прикольная штука, его тоже в список, аналитики-теоретики. wassat
      barclay
      1. Вас Влад Сегодня, 12:47
        Как то последнее время на сайде у нас всё хиханьки да хаханьки
        Вас Влад
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:38
          можно стебаться конечно, но факт остаётся фактом, все набеги,наш многонациональный народ,не взирая не межэтнические ...даже не знаю,как сказать...несогласованности,что ли...давал по зубам всем,желающим "отведать комиссарского тела"(С),нужно это помнить,культивировать в памяти потомков, тогда-выживем.
          андрей юрьевич
          1. Serg 122 Сегодня, 13:42
            «Каждая такая ракета в 100 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму»

            Японцам дайте почитать. А то они уже и не помнят кто их бомбил... hi
            Serg 122
          2. НЕКСУС Сегодня, 14:24
            Цитата: андрей юрьевич
            нужно это помнить,культивировать в памяти потомков, тогда-выживем.

            Это генетическая память,тёзка...и это не простые слова,а подтвержденный факт 650-ю годами войн нашего народа за 1000 лет.

            Вот как-то так поет девочка 13 лет.
            НЕКСУС
            1. Horst78 Сегодня, 15:21
              Зачетная перепевка good
              Horst78
  2. Altona Сегодня, 11:53
    Хохлов в НАТО примите и можно будет брать вас голыми руками.
    Altona
    1. vovanpain Сегодня, 12:26
      Цитата: Altona
      Хохлов в НАТО примите и можно будет брать вас голыми руками.

      Французы уже взмолились,все и кто угодно в НАТО и ЕС,но только не хохлы с грузинами,иначе боевой гопак вперемешку с хором получится,а все до чего их ручонки дотянутся,будет снято,продано и выпито. wink
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:59
        Цитата: vovanpain
        Французы уже взмолились,все и кто угодно в НАТО и ЕС,но только не хохлы с грузинами,иначе боевой гопак вперемешку с хором получится,а все до чего их ручонки дотянутся,будет снято,продано и выпито. wink

        Здрав буде , братишка ! hi drinks Именно поэтому скакуасы и грузины щемятся и в НАТО , и в ЕС . Это ж сколько там всего "общего" (неучтённого и безхозного) ! Золотое дно ! laughing
        bouncyhunter
        1. askort154 Сегодня, 13:35
          bouncyhunter......Именно поэтому скакуасы и грузины щемятся и в НАТО , и в ЕС .

          Грузины уже переобуваются. Вчера была инфа., они изъявили желание, восстановить дипломатические отношения с Россией.
          askort154
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:19
            А оно надо ? Виляют кормой как последние путанильи - нет , такой хоккей нам не нужен !
            bouncyhunter
  3. Arh Сегодня, 11:53
    Забыли , есть Ка-52 , Су-35 да и многое другое !
    Arh
  4. viktor. Сегодня, 11:56
    Цитата: Arh
    Забыли , есть Ка-52 , Су-35 да и многое другое !

    Сапёрная лопатка и конечно лом laughing
    viktor.
    1. Arh Сегодня, 12:01
      да да да ))))
      Arh
    2. Алекс_1973 Сегодня, 12:18
      viktor. Сегодня, 11:56 Новый
      Сапёрная лопатка и конечно лом laughing
      Ну да, и чья то мать...! laughing wink
      Алекс_1973
      1. Joker787 Сегодня, 12:35
        И не забываем про пассатижи и синюю изоленту)
        Joker787
  5. gabonskijfront Сегодня, 11:56
    тезис,- "самое смертоносное российское оружие" ,опускает любой материал до уровне детской песочницы.
    gabonskijfront
    1. barclay Сегодня, 12:13
      Так это и состряпали "взрослые детишки", которые зарабатывают "не по-детски" на раздувании очередных "смертоносных ужасов" про Россию.
      barclay
      1. Azim77 Сегодня, 12:22
        И само название издания "Business Insider" это подтверждает..
        Azim77
    2. Orionvit Сегодня, 12:39
      Так у них есть ещё рейтинги "самого не смертоносного оружия". laughing Оружие по определению должно приносить наибольший ущерб, то есть убивать, иначе это просто игрушки и грош ему цена. Самый главный вопрос не к "смертоносности" оружия, а к тем у кого оно в руках.
      Orionvit
  6. Oriental Express Сегодня, 11:59
    Видимо вертолет Ка-52 не вошел в список потому,что америкосы хотели поддержать штаны своему Апачу.
    Oriental Express
  7. rasputin17 Сегодня, 12:00
    Русский дух и русское мышление! Вот самое смертоносное оружие которое не победить! soldier
    rasputin17
  8. птс-м Сегодня, 12:02
    Похоже, что этот Бизнес Инсайдер демонизирует Россию,так как нет противоположного сравнения со всем набором смертоносного вооружения наглосаксонских и гейпарадовских стран.Смысл демонизации? или эта конторка тоже имеет откат от пропаганды вражды между странами мира.
    птс-м
  9. лысова Сегодня, 12:05
    Про балет забыли - красота спасёт мир.
    лысова
  10. sir_obs Сегодня, 12:09
    И зачем тут посты в стиле "Популярная механика"?

    Забыли еще про саперную лопатку написать, которой, если промахнется с300, любой солдат сможет сбить самолет или чего там прилетит.
    sir_obs
  11. rotmistr60 Сегодня, 12:11
    Антироссийская истерия возрастает с увеличением пунктов в этом списке. Так и гипертонический крис может наступить. Как же так? "Мы их душили, душили, душили..." ("Собачье сердце").
    rotmistr60
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    Хорош список, но мал. В запасе есть ещё много чудных систем! good
    a.s.zzz888
  13. Инжeнeр Сегодня, 12:33
    А где Миг-35?
    Инжeнeр
  14. Горменгаст Сегодня, 12:34
    Любимая забава Business Insider - составлять различные списки по непонятным критериям.
    Горменгаст
  15. Alexey-74 Сегодня, 12:51
    Ну если перечислять не включенные в список: Су-35 С, Ка 52, Т-90 "Прорыв", Т-14 Армата и вся линейка, Т-50 ПАКФА, "Калибр", Х-101, "Бастион", С-400.....далее продолжать?....а самое главное русский солдат - боец во все времена!
    Alexey-74
    1. лысова Сегодня, 12:58
      Лучше их народу об этом не знать, и так им жути нагнали.
      лысова
  16. PValery53 Сегодня, 12:55
    Что-о, всяческие западэнцы, страшно стало-о?!. - Вот то-то! - Не надо провоцировать безобидных русских, а то будет себе дороже.
    PValery53
  17. Starik72 Сегодня, 13:21
    Это не смертоносное оружие,а СДЕРЖИВАЮЩЕЕ ! Мы не собираемся ни с кем воевать ! А полезете дадим так по зубам,что мало не покажется !
    Starik72
  18. Fkjydjckfrgh Сегодня, 13:29
    А как же портянки, или они конвенцией запрещены как негуманные?
    Fkjydjckfrgh
  19. Incvizitor Сегодня, 15:00
    Список открывает ЗРС С-300
    Почему бы не С 400?
    вертолет Ми-28
    А что не 35 тогда уж? При этом про ка 52 почему то умолчали.
    В конце списка – РС-28 «Сармат»
    Тогда можно было бы и про БРЖДК написать.
    Про т 50 как то забыли, т 14 тоже не было.
    Ну может и правильно а то никаких "памперсов" не напасёшься.
    Incvizitor

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