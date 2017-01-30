Рейтинг российского смертоносного оружия от Business Insider
Издание Business Insider составило список самого смертоносного российского оружия, начиная с зенитных комплексов и заканчивая межконтинентальными ракетами, сообщает РИА Новости.
Список открывает ЗРС С-300. «Система способна наводить по 12 ракет на цель. С-300 может сбить шесть самолетов одновременно», – говорится в публикации.
Далее авторы включили в рейтинг «фактически невидимую» подлодку «Новороссийск» проекта «Варшавянка» и стратегический бомбардировщик Ту-160 – «самый крупный сверхзвуковой самолет в истории военной авиации», максимальная полезная нагрузка которого составляет «40 тысяч килограммов».
Следующим стал зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», оснащенный «двумя двуствольными зенитными пушками калибра 30 миллиметров и 12 управляемыми ракетами "земля-воздух"».
В список включен также вертолет Ми-28 (по кодификации НАТО – «Опустошитель»). «Вертолет вооружен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и неуправляемыми ракетами для уничтожения живой силы, лёгкой бронетехники и объектов инфраструктуры», – говорится в статье.
Одним из самых опасных вооружений издание называет баллистическую ракету шахтного базирования РС-24 «Ярс». «Каждая такая ракета в 100 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму», – отмечают исследователи.
В конце списка – РС-28 «Сармат». Авторы не называют никаких ТТХ данной ракеты, однако замечает, что в НАТО ее называют «Сатана-2».
«Эта ракета скоро присоединится к российскому арсеналу смертоносных вооружений», – заключает издание.
Список открывает ЗРС С-300. «Система способна наводить по 12 ракет на цель. С-300 может сбить шесть самолетов одновременно», – говорится в публикации.
Далее авторы включили в рейтинг «фактически невидимую» подлодку «Новороссийск» проекта «Варшавянка» и стратегический бомбардировщик Ту-160 – «самый крупный сверхзвуковой самолет в истории военной авиации», максимальная полезная нагрузка которого составляет «40 тысяч килограммов».
Следующим стал зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», оснащенный «двумя двуствольными зенитными пушками калибра 30 миллиметров и 12 управляемыми ракетами "земля-воздух"».
В список включен также вертолет Ми-28 (по кодификации НАТО – «Опустошитель»). «Вертолет вооружен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и неуправляемыми ракетами для уничтожения живой силы, лёгкой бронетехники и объектов инфраструктуры», – говорится в статье.
Одним из самых опасных вооружений издание называет баллистическую ракету шахтного базирования РС-24 «Ярс». «Каждая такая ракета в 100 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму», – отмечают исследователи.
В конце списка – РС-28 «Сармат». Авторы не называют никаких ТТХ данной ракеты, однако замечает, что в НАТО ее называют «Сатана-2».
«Эта ракета скоро присоединится к российскому арсеналу смертоносных вооружений», – заключает издание.
Использованы фотографии: РИА Новости. Сергей Пятаков