Генштаб: проект конституции Сирии, предложенный российской стороной, носит сбалансированный характер

Проект конституции носит нейтральный, сбалансированный характер. Он учитывает как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи… Он построен на компромиссных началах… учитывая интересы как действующей власти, так и тех, кто считает себя ее оппозицией,

Проект конституции САР, предложенный Россией. учитывает как интересы официально Дамаска, так и оппозиции, передает РИА Новости сообщение замначальника оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислава Гаджимагомедова, который принимал участие в межсирийских переговорах в Астане.рассказал Гаджимагомедов.По его словам, предложенный «проект является лишь ориентиром, а сформировать конституцию сирийский народ должен сам».Напомним, в столице Казахстана впервые сели за стол переговоров представители сирийских властей и вооруженной оппозиции страны, хотя прямого контакта без посредничества РФ, Ирана и Турции так и не получилось. В ходе переговоров Россия передала ее участникам проект конституции САР.