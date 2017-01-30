15:28 30 января

Генштаб: проект конституции Сирии, предложенный российской стороной, носит сбалансированный характер

Проект конституции САР, предложенный Россией. учитывает как интересы официально Дамаска, так и оппозиции, передает РИА Новости сообщение замначальника оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислава Гаджимагомедова, который принимал участие в межсирийских переговорах в Астане.



Проект конституции носит нейтральный, сбалансированный характер. Он учитывает как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи… Он построен на компромиссных началах… учитывая интересы как действующей власти, так и тех, кто считает себя ее оппозицией,
рассказал Гаджимагомедов.


По его словам, предложенный «проект является лишь ориентиром, а сформировать конституцию сирийский народ должен сам».

Напомним, в столице Казахстана впервые сели за стол переговоров представители сирийских властей и вооруженной оппозиции страны, хотя прямого контакта без посредничества РФ, Ирана и Турции так и не получилось. В ходе переговоров Россия передала ее участникам проект конституции САР.

Использованы фотографии: REUTERS
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Комментарии 28
  1. himRa Сегодня, 12:16
    Если действительно удастся остановить войну в Сирии то это подымет престиж РФ на недосягаемую высоту в мире
    himRa
    1. himRa Сегодня, 12:19
      Проект конституции САР, предложенный Россией учитывает как интересы официально Дамаска, так и оппозиции, передает РИА Новости сообщение замначальника оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислава Гаджимагомедова, который принимал участие в межсирийских переговорах в Астане.

      Интересно учитывался ли менталитет арабов при выработки проекта?
      himRa
    2. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 12:22
      А как же интересы Меценатов и Заинтересованных ) ) ) ) ), сейчас начнут всё переворачивать на изнанку и твердить, что Россия хочет всех уничтожить.
      Даже не удивлюсь такой ерунде.
      Wild_Grey_Wolf
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:30
        вердить, что Россия хочет всех уничтожить.

        Так уже начали. Почти дословно, что если Сша разделяли "умеренных от боевиков и выборочно наносили удары, то Россия бомбила всех кто против Асада (естественно и мирных жителей). Так, что вы правы в своем комментарии.
        rotmistr60
    3. rasputin17 Сегодня, 12:27
      Цитата: himRa
      Если действительно удастся остановить войну в Сирии то это подымет престиж РФ на недосягаемую высоту в мире

      Россия и так уже достигла недосягаемой высоты в мире! И когда падут лживые лозунги и гонения то всем откроется ее величие ! И все узрят собственную ничтожность пред ее величием! hi
      rasputin17
      1. snifer Сегодня, 13:23

        Да да да и на Марсе будут яблони цвести,не верите ,спросите у Рогозина
        snifer
    4. сибиралт Сегодня, 12:40
      Ну, блин, дают! Генштабы пишут конституции другим государствам! belay Похоже, что их основой являются военные уставы. laughing
      сибиралт
  2. Громобой Сегодня, 12:33
    Так ведь говорилось уже,что оппозиция отвергла наш проект.Тогда бы уж опубликовали текст и указали с чем не согласны эти люди.А так нечего обсуждать.
    Громобой
  3. Горменгаст Сегодня, 12:38
    Сначала нужно ваххабитов уничтожить - только тогда выявится реальная конституционная оппозиция (если она конечно останется, что сомнительно).

    А есть прецеденты принятия конституции хоть где-то в период антитеррористической войны?
    Горменгаст
  4. KudrevKN Сегодня, 12:41
    Генералы ГШ! Оставьте заботы о сирийской конституции дипломатам! Лучше думайте, как побеждать бармалеев и вернуть Пальмиру с Хомсом, не потерять снова Алеппо, Дамаск или Тартус? Или может быть организуете новый симфонический концерт в Пальмире с кавалером боевого ордена Ролдугиным, эдакий ремейк - фарс? Вот оборжемся, "як те кони" и заодно весь мир посмешим! Не война с террористами, а "Свадьба в Малиновке"? Ой, извините, оперетта в Пальмире?!
    KudrevKN
    1. himRa Сегодня, 12:51
      Вы не внимательно читали текст!Где там сказано что генералы разрабатывали проект?
      Там написано что они участвовали в переговорах в Астане
      передает РИА Новости сообщение замначальника оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислава Гаджимагомедова, который принимал участие в межсирийских переговорах в Астане.


      Цитата: KudrevKN
      Генералы ГШ! Оставьте заботы о сирийской конституции дипломатам! Лучше думайте, как побеждать


      Разберутся без вас .... советчик вы наш ...или антисоветчик?
      himRa
      1. KudrevKN Сегодня, 13:03
        Да уж безусловно разберутся без нас или вас? Вот только как бы напрасными не оказались жертвы, принесенные в первый раз освобождения Пальмиры, например Героя России Прохаренко? Или Вы считаете, что пирожник пусть шьет сапоги, а сапожник печет пироги? Военный человек (а тем более генерал) должен заниматься СВОИМ делом - ВОЕВАТЬ! А не писульки турецкому султану писать да на балалайке лабать?
        KudrevKN
        1. himRa Сегодня, 13:14
          Еще раз ...
          Еще раззззз
          И еще раз! Наши военные не разрабатывали проект
          Цитата: KudrevKN
          например Героя России Прохаренко?

          Такие высказывания и их настойчивость говорит о том что вы неуважаемый -провокатор!
          himRa
          1. Vz.58 Сегодня, 13:43
            В названии статьи присутствует слово "проект".
            Название статьи:"Генштаб: ПРОЕКТ конституции Сирии, предложенный российской стороной, носит сбалансированный характер"
            Генштаб - это военные, хотя там и на высоких постах, работает большое количество гражданского персоонала. И многие из них знают когда, как и кому подставить свою ...
            ИМХО, уважаемый himRa, вы пытаетесь методами 1937 года запугивать. Используете слова типа "провокатор!" Похоже, у вас есть нужное "образование"
            Vz.58
            1. himRa Сегодня, 13:56
              У вас ,,железная логика,, если слова ГШ и проект стоят рядом то это значит он и разрабатывал?Это говорит лишь о том что ГШ дал оценку проекту
              Цитата: Vz.58
              ИМХО, уважаемый himRa, вы пытаетесь методами 1937 года запугивать. Используете слова типа "провокатор!" Похоже, у вас есть нужное "образование"

              К сожалению нет,просто называю вещи своими именами!
              Если человек говорит что вместо того чтоб конституцию разрабатывать военные должны воевать а то дескадь они воюют плохо то это и есть провокатор действуя на эмоциях и перетасовывая факты!(еврейский способ)
              А тем более что на ситуацию сей ,,товарищ,, никак не влияет!
              himRa
          2. KudrevKN Сегодня, 14:12
            Поп Гапон? Вы гражданин по всей видимости что - то "в консерватории" не то изучали? Я - профессиональный военный, морской офицер. В нашем Училище на самом видном месте были написаны ВАЖНЕЙШИЕ для любого военного россиянина слова С.О.Макарова: "Помни Войну"! И я об этом помню, а генералы ГШ НЕТ!? Вы хот знаете, чем занимается "Оперативное управление ГШ РФ"? Это управление занимается самым важным делом в любой войне - РАЗВЕДКОЙ!!!? А не конституции и законы пишет? Если хотят писать Конституцию, пусть идут в Госдуму или СФ, или в МИД работать! А Вам прежде чем писать всякий шапкозакидательский и уррапатриотичный бред, следует прежде включить мозг и подумать!
            KudrevKN
            1. himRa Сегодня, 14:24
              Цитата: KudrevKN
              Если хотят писать Конституцию, пусть идут в Госдуму или СФ, или в МИД работать! А Вам прежде чем писать всякий шапкозакидательский и уррапатриотичный бред, следует прежде включить мозг и подумать!

              Не цитирую остальное так шта.... письками мерятца не будем!
              Включаем остатки мозга и думаем..... основание что ГШ занимается не свойственной деятельностью есть ? НЕТ!
              есть оценка ГШ варианта(проекта)конституции и участие в переговорах!(что естественно)
              Основания что наши плохо воюют в Сирии есть?
              если есть идите и воюйте лучше -нехрен пиз..говорить! !
              оставим за рамками что смертью героев оплачены ошибки командиров...не будем
              трогать пока..
              Что в сухом остатке ? 0 вот так то !
              himRa
              1. KudrevKN Сегодня, 15:12
                По понедельникам с утра Вам опохмеляться нужно? И закусывайте пожалуйста.
                KudrevKN
                1. himRa Сегодня, 15:16
                  Ну что старый маразматик аргументы кончились? начал давить на ,,больное,, tongue
                  himRa
        2. rudolff Сегодня, 13:34
          KudrevKN, а Вы думаете эти бармалеи, Пальмиры, Хомсы и прочее, кого-нибудь волнуют? Чем мы там в Сирии занимаемся одному Путину известно, но точно не борьбой с терроризмом.
          Март 2016 года, Путин:«Считаю, что задача, поставленная перед Министерством обороны и вооружёнными силами, в целом выполнена, поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики».
          Декабрь 2016 года. На коллегии Минобороны по итогам года глава военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту об итогах операции в Сирии и подчеркнул, что российские военные выполнили свои основные задачи в этой стране. "Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил Путин.
          Дважды выполнили все поставленные задачи в Сирии и дважды сократили военную группировку. И это при том, что за все время нашего присутствия в Сирии территория контролируемая ИГИЛ практически не сократилась, даже Пальмиру обратно забрали. Так чем мы там занимались? Крутили хвосты оппозиции? Вначале бомбили, теперь переговоры ведем. Бородатым от этого ни жарко, ни холодно.
          rudolff
          1. KudrevKN Сегодня, 14:26
            Согласен с Вами в части, то есть в военной составляющей, которую Вы обозначили! но есть еще экономическая (политическая, ибо "политика есть концентрированная экономика"ВИЛ) составляющая подобно калейдоскопу состоящая из "стеклышек". Например, боевое применение экспортных образцов вооружений, способных увеличить портфель заказов ВПК. Или политические шахматы - это когда мы в одну упряжку "запрягаем" Турцию, Иран и ... Катар! "Создаем" "ближневосточный Газпром -2" (тянем "трубу") из Катара и Ирана через Ирак и Сирию в Турцию и далее в Европу? В этом случае "умеренные" бармалеи пусть и неохотно, но становятся союзниками в борьбе с ИГИЛ?! И соответственно, сначала игиловцы будут уничтожены, а потом и саудиты следом... А КСА будет поделена на две части - одна османам во главе с султаном Эрдоганом, другая персам!
            KudrevKN
  5. Волька Сегодня, 12:45
    конституция безусловный институт демократического общества, если хотите его основной принцип и признак, но сдается мне что само общество современной Сирии, а именно его оппозиционная часть еще сама не созрела до уровня фундаментальных реформ сирийского государства, очень часто подменяя понятия и функционирование государственных институтов чисто религиозными догмами, а еще чаще собственными фантазиями, учитывая исламское ограничение и невежество самого населения, маскируясь при этом религиозной целесообразностью...
    Волька
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 12:59
    ГШ - на все руки молодцы! Уже и Конституцию сочиняют для Сирии!
    a.s.zzz888
    1. himRa Сегодня, 13:19
      Цитата: a.s.zzz888
      ГШ - на все руки молодцы! Уже и Конституцию сочиняют для Сирии!

      не...брехня ...да и не написано такого ...читайте они участвовали в переговорах ..что естественно... просто помогали и координировали по части менталитета арабов ...зачем им это ?они занимаются своим делом -воюют! и судя по всему неплохо!
      himRa
      1. Vz.58 Сегодня, 13:51
        Такие документы должно комментировать МИД, но ни как не ГШ! Или господин Лавров правильно понял ситуацию и сказал:"с этими ребятами из МО не хочу иметь ни чего общего, доиграются, как в Афгане"?
        Vz.58
    2. sdc_alex Сегодня, 13:38
      Цитата: a.s.zzz888
      ГШ - на все руки молодцы! Уже и Конституцию сочиняют для Сирии!


      Вот так из бреда, сказанного одним идиотом и повторенного другим рождается "правда", в которую искренне веруют все остальные. fellow

      Один полудурок с чего то решил, что эту конституцию писал ГШ, а Вы его подхватили. (хотя может Вы и Он - это все один человек?!? request Интернет однако recourse )
      sdc_alex
      1. Vz.58 Сегодня, 13:51
        В названии статьи присутствует слово "проект".
        Название статьи:"Генштаб: ПРОЕКТ конституции Сирии, предложенный российской стороной, носит сбалансированный характер"
        Генштаб - это военные, хотя там и на высоких постах, работает большое количество гражданского персоонала. И многие из них знают когда, как и кому подставить свою ...
        ИМХО, уважаемый himRa, вы пытаетесь методами 1937 года запугивать. Используете слова типа "провокатор!" Похоже, у вас есть нужное "образование"
        Vz.58
        1. himRa Сегодня, 14:41
          Не повторяйтесь вам уже ответили читайте выше в дискуссии
          comm-id-6598389
          himRa

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