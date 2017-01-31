Выстрелы в Канаде. Кому мешает политика мультикультурализма и что она несёт канадскому обществу?

Канада всегда воспринималась как относительно тихое государство. Между тем и в этой стране обстановка в последние годы существенно ухудшилась. 29 января 2017 г. в канадском городе Квебеке неизвестные ворвались в местную мечеть и расстреляли прихожан. Стрельба произошла во время вечерней молитвы. В это время в мечети находились, по разным данным, от 40 до 100 человек, как минимум, шестеро из них погибли. Стрелявших было трое. Radio Canada сообщило, что неизвестные были в масках и кричали «Аллах акбар». В своем выступлении премьер-министр провинции Квебек Филипп Куяр назвал нападение на мечеть террористическим актом. Полиция задержала двоих подозреваемых. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал атаку на мечеть как трусливое действие и выразил сочувствие семьям погибших.Пока правоохранительные органы заняты расследованием драматических событий в мечети, общественность вновь вернулась к обсуждению не только собственно террористической угрозы, но и ее причин. Многие связывают риск терактов с миграционной ситуацией, что заставляет обратить особое внимание на миграционную политику канадского правительства и намечающиеся проблемы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Канаде.Канада — это страна иммигрантов. Практически все жители страны, за исключением 1,5% населения — индейцев и эскимосов, являются потомками иммигрантов в разных поколениях. Это англичане и французы, немцы и голландцы, итальянцы и поляки, украинцы и евреи, русские и китайцы, шведы и арабы, представители самых разных национальностей. Однако, вплоть до второй половины ХХ века в Канаду практически не иммигрировали выходцы из мусульманских стран. Поэтому численность мусульманской общины в стране оставалась незначительной. Ситуация стала меняться ближе к концу ХХ века, когда на Канаду обратили внимание выходцы из стран Азии и Африки, в том числе и последователи ислама.Здесь стоит отметить, что Канада в прямом смысле — родина мультикультурализма. Сейчас мультикультурализм — это фактически официальная идеология канадского государства. Теория мультикультурализма и мультикультурного гражданства была разработана современным канадским философом и социологом Уиллом Кимлика. Он — еще сравнительно молодой человек (родился в 1962 году), получивший докторскую степень по философии и политологии в 1984 году в Королевском университете. Суть концепции Кимлики заключается в том, что человек не может быть неравным, исходя из своей расовой, национальной, классовой, половой принадлежности или каких-либо физических недостатков. Необходимо снижать степень незащищенности меньшинств в современном обществе, что может быть достигнуто только посредством установления равенства между большинством и меньшинством. Такой подход, собственно, и сформировал политику многих современных западных государств в отношении мигрантов, иноконфессиональных групп, сексуальных меньшинств. Являясь последователем политической философии либерализма, Кимлика видит в нем универсальную концепцию, позволяющую защитить права религиозных и национальных меньшинств. Соответственно, в либеральных государствах меньшинства получают те же права, что и большинство. Каковы последствия утверждения такой модели на практике, мы можем наблюдать на примере большинства стран Западной Европы, где забота об интересах меньшинств вылилась в откровенное пренебрежение интересами национального большинства.Например, российский исследователь В.С. Малахов охарактеризовал мультикультурное общество как общество, лишенное господствующей культуры. Однако, западные общества на протяжении столетий формировались в рамках определенной культурной традиции, католической или протестантской. Сама возможность существования общества, лишенного культуры, появилась лишь в ХХ веке, чему способствовали: секуляризация ценностно-мировоззренческой системы значительной части европейцев и американцев, формирование космополитичной среды мегаполисов, утверждение массовой культуры, лишенной национального своеобразия. В этой ситуации меньшинства с их более-менее четкими ценностными установками, мировоззрением, традициями и образом жизни, стали представлять собой серьезных игроков на политическом поле — на фоне атомизированной и обезличенной массы «коренных», чья исконная культура постепенно растворилась в космополитичной массовой культуре.Одно из главных противоречий мультикультуралистской концепции заключается в том, что между меньшинствами также неизбежно возникают разногласия, а то и открытая вражда. Более того, меньшинства могут не понимать и не принимать и саму мультикультуралистскую модель, хотя сами превосходно пользуются ее достижениями и благами. Например, общины мигрантов из Азии и Африки в странах Западной Европы добились в последние десятилетия значительных преференций, например — строительства культовых зданий, весьма лояльного отношения со стороны государственных органов к своему образу жизни. Но значительная часть представителей этих общин, по мере роста численности последних, начинает требовать большего. Если когда-нибудь эти общины составят большинство населения, то они сразу же покончат с мультикультуралистской моделью. Неготовность большинства мигрантов жить по правилам либерального общества приводит к многочисленным эксцессам, в том числе и самого неприятного или трагического характера. Так благая, на первый взгляд, идея равенства различных групп населения влечет за собой страшные последствия вроде террористических актов, «секс-атак» на представительниц коренного населения, разгула преступности и наркоторговли.Сами общины мигрантов не готовы к тому, чтобы проявлять мультикультурализм и в собственной среде. Попытки отдельных представителей этих общин строить свою жизнь вразрез с обычаями и традициями предков иногда заканчиваются очень трагично. Разрыв с родственниками — лишь самое невинное, что может произойти, например, с девушкой, допускающей добрачные связи. Например, мировые средства массовой информации не раз поднимали проблему распространения «убийств чести» в странах Америки и Европы.Канада ухватилась за идею мультикультурализма потому, что эта концепция в какой-то момент показалась канадским руководителям наиболее соответствующей сущности канадского государства. Страна иммигрантов нуждалась в том, чтобы сделать все группы населения, вне зависимости от национального происхождения, равноправными. Главная проблема Канады долгое время лежала в плоскости преодоления противоречий между англо-канадцами и франко-канадцами. Но если диалог между этими группами, в конечном итоге, все же возможен, как и равное положение протестантских и католических общин, то массовая иммиграция в Канаду людей с совершенно иным «культурным кодом» стала тем вызовом, на который мультикультуралистская концепция не знала ответа.Когда большинство западных политиков заговорили о крахе философии и модели мультикультурализма, было уже поздно. Неконтролируемая миграция и полное невнимание властей к таким важнейшим аспектам, как религиозная и культурная совместимость, стали главной причиной обострения социально-политической ситуации во многих странах Запада. Канада — не исключение. Правда, в отличие от той же Франции, в Канаде иммигранты из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной и Западной Африки пока не столь многочисленны. Однако, в последние пятнадцать лет наблюдается явная тенденция к постепенному увеличению их доли в составе населения Канады. Судить об этом можно по изменениям численности последователей ислама. Так, если в 2001 г. ислам исповедовали 2% населения Канады, то в 2014 г. — уже 3% населения Канады.Большая часть канадских мусульман проживает в Торонто, Ванкувере и Монреале. Власти Канады относятся к иноконфессиональным группам населения очень лояльно, поэтому мусульманские общины чувствуют себя в этой стране вполне неплохо. В одном только Торонто действует около 200 мечетей и молельных домов. В стране есть медресе, организуются исламские мероприятия. Значительные средства в развитие ислама в Канаде вкладывают международные исламские организации, а также отдельные меценаты, в первую очередь — из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. В Канаде была открыта и самая северная мечеть в мире — в городе Инувик. Численность мусульман в этом северном населенном пункте невелика, но благодаря помощи международной благотворительной организации Фонд Зубайды Таллаба была организована доставка уже собранной из специальных материалов мечети на север Канады.Большинство мусульман, проживающих в Канаде, также стремятся всячески продемонстрировать свою законопослушность и лояльность канадскому государству. Этому, кстати, способствует и доброжелательное отношение властей к мусульманам. Весной 2016 г. были опубликованы данные социологического опроса, согласно которому 84% респондентов из числа мусульман отметили, что в Канаде отношение к последователям ислама лучше, чем в большинстве других западных государств. Однако, 35% опрошенных, а это более трети, все же отметили, что периодически сталкиваются с какими-либо проявлениями дискриминации.Гостеприимность Канады обеспечивается и присутствием вчерашних иммигрантов неевропейского происхождения и их потомков на самых верхних этажах канадской государственной иерархии. Например, за иммиграционную политику в канадском правительстве с 10 января 2017 года отвечает Ахмед Хусейн — сорокалетний уроженец Сомали, приехавший в Канаду уже во взрослом возрасте, в 18 лет. Канадские парламентарии постоянно рассматривают все новые и новые законопроекты, направленные на облегчение миграционного законодательства страны. В 2017 году Канада планирует принять не менее 300 тысяч мигрантов и беженцев, причем некоторые депутаты ратуют за увеличение количества принимаемых иностранцев до 450 тысяч человек. В 2016 году в Канаду прибыли 37 тысяч человек, 80% из которых — это выходцы из Сирии, а остальные — преимущественно бывшие жители Ливии и Иордании.В то же время, несмотря на лояльность властей к исламской общине, в Канаде, как и в других странах, существуют и радикальные группы националистического толка, которым не по душе рост количества последователей других религий. Неконтролируемая миграция рождает массу проблем для принимающих стран, и рост националистических настроений среди коренного населения в их перечне стоит на одном из наиболее значимых мест. Мечеть в Квебек-Сити, подвергшаяся нападению 29 января 2017 года, летом 2016 года уже становилась объектом внимания со стороны недоброжелателей. Так, в июне к ее дверям неизвестные подбросили свиную голову. Тогда общественность сочла эту акцию просто банальным бытовым хулиганством. Нападения на культовые учреждения мусульман — не редкость для современной Канады. Например, в ноябре 2015 года неизвестные лица подожгли мечеть в городе Петерборо в провинции Онтарио. Пожар уничтожил все здание.Рост националистической активности в Канаде может быть связан с недавним решением канадского руководства. Напомним, что после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп 27 января 2017 года объявил о закрытии въезда в США для граждан семи государств — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. В результате этой меры все граждане этих стран фактически лишились возможности легального въезда в Соединенные Штаты Америки. Однако, вслед за указом Трампа, последовала и неоднозначная реакция правительства Канады. Министр по делам иммиграции Канады Ахмед Хусейн заявил, что Канада готова предоставить временное убежище всем лицам, которым из-за указа Трампа будет ограничен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки. Таким образом, Оттава не только продемонстрировала неприятие миграционной политики нового американского президента и подтвердила верность принципам мультикультурализма, но и согласилась открыть двери для очень большого количества мигрантов. Ведь США все равно пользовалась большей популярностью в качестве конечной цели миграции, чем Канада. Понятно, что перспектива въезда многих тысяч выходцев из перечисленных ближневосточных и африканских государств не радует значительную часть канадцев, особенно тех, кто придерживается правых взглядов. Многие канадские экономисты и социологи предупреждают правительство страны о негативных последствиях неконтролируемой миграции. Канаде предсказывают рост безработицы среди коренного населения, увеличение налоговых сборов и ставок по кредитам (ведь адаптация мигрантов потребует значительных финансовых ресурсов), как следствие — отмену многих социальных программ для граждан Канады.В качестве детонатора для оживления канадских националистов выступила и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Канада — ближайший сосед США. Поэтому те серьезные изменения, которые анонсировал Трамп в своей предвыборной программе, а затем и в инаугурационной речи, не могут не волновать самые широкие слои канадского общества. Разумеется, что среди канадцев, в том числе и правых взглядов, есть самые разные люди. Большая часть законопослушна и даже, не будучи довольной мигрантами, не считает возможным совершение в их отношении насильственных действий. Но, как и в любой стране и среди любых групп населения, есть и радикалы. Вопрос в том, является ли расстрел прихожан мечети делом их рук? Ведь не исключена и версия провокации, которая может быть выгодна самым разным силам.