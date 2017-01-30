15:26 30 января

Киев увеличит экспорт оружия, чтобы пополнить бюджет

Петр Порошенко поручил увеличить объемы продаж украинского оружия за рубеж, что повысить валютные поступления в бюджет, передает РИА Новости сообщение пресс-службы президентской администрации.

Киев увеличит экспорт оружия, чтобы пополнить бюджет


Только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины. И задачу мы ставим – этот показатель повышать как источник валютных поступлений,
сказал глава Украины на заседании СНБО.


Порошенко подчеркнул, что «экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием».

«Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства… Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся на Украине», – заявил он.

Президент Украины напомнил присутствующим, что оборонный заказ выполняется на мощностях, уровень изношенности которых достиг 67 %, а некоторых заводах – всех 80-ти.

Использованы фотографии: http://ua1.com.ua
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Комментарии 54
  1. hirurg Сегодня, 12:35
    То дайте оружия, то экспорт увеличим...
    Ничего у вас не выйдет.
    Рынок ЕС вы уже завоевали....
    hirurg
    1. vkl.47 Сегодня, 12:41
      Дай угодаю.экспортер "ленинская Кузня"
      vkl.47
      1. Zibelew Сегодня, 12:50
        Украина продала Китаю пусковую установку от советского боевого железнодорожного комплекса «Молодец». Ну ничего удивительного, они и мать родную продадут, тому кто больше накинет. Установка потребовалась китайцам как образец для развертывания дальней баллистической ракеты DF-41. Трехступенчатая твердотопливная ракета ракеты DF-41 имеет дальность полета 12 тысяч километров, в головной части размещаются до 10 термоядерных боевых блоков.
        Zibelew
        1. Монос Сегодня, 13:04
          Президент Украины напомнил присутствующим, что оборонный заказ выполняется на мощностях, уровень изношенности которых достиг 67 %, а некоторых заводах – всех 80-ти.

          laughing Поросёнок охренительный маркетолог!!! Представляю себе лица людей, которым предложат купить что то, выточенное на станке, станина которого изношена на 70%.
          Монос
          1. Стропорез Сегодня, 13:15
            Предназначение оружия -стрелять и меня не вызовкт удивления тот факт,когда каловское вооружение попадёт к бородачам,например.
            Думается ,каклов просто надо брать с опу в международных организациях и инициировать санкции, именно, против каклии.
            У руководства РФ есть все механизмы для превращения окраины в страну изгоя в глазах мирового сообщества.
            Работать надо в этом направлении. soldier
            Стропорез
            1. g1v2 Сегодня, 13:36
              Основной поставщик боеприпасов для сирийских боевиков , в том числе и для иг - вазовский завод из Сопот в Болгарии. Болгария - член НАТО. И никому это не мешает. С чего кого-то будет волновать кому украина свои склады распродает? Тем более и у тех и у тех есть прокладки . Они не напрямую с боевиками торгуют , а продают саудитам и катарцам , а куда дальше идет все это их типа не касается. Кстати Беларусь тоже с Катаром оружием торговала и вроде продолжает . Ну и? ВОПРОСА ЗАЧЕМ КАТАРЦАМ СОВЕТСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ И ДЛЯ КОГО ОНИ ЕГО БЕРУТ ТОЖЕ НЕ ЗАДАЮТ.
              g1v2
              1. Стропорез Сегодня, 13:59
                Цитата: g1v2
                Они не напрямую с боевиками торгуют , а продают саудитам и катарцам , а куда дальше идет все это их типа не касается

                А нам с Вами и не нужно выяснять, задача состоит лишь в том, чтобы каклов выставить,в пологающемся для них свете.
                К ,примеру,КНДР вообще ничего плохого никому не сделала,однако .....,а уж каклов есть за что мочкануть.
                Стропорез
        2. uav80 Сегодня, 13:54
          Китайцы об этом еще в декабре 2015 заявили, когла первые пуски DF-41 провели, зачем нам об этом напоминать...?? Да и хохлы продали только пустой состав, ракет у них нет и быть не может т.е. китайцам досталась сама концепция и многие технические решения, что ускорило выпуск их аналога...
          uav80
    2. rasputin17 Сегодня, 12:46
      Оружие Е!!! Только тектоническое!!! Кучка бандерлогов скачущие!!!! Доказательство эффективности : Крым, Донбасс!! hi
      rasputin17
    3. kirgiz58 Сегодня, 12:49
      Цитата: hirurg
      То дайте оружия, то экспорт увеличим..

      Так для того "дайте", чтоб увеличить "экспорт". Какелы однако. lol
      kirgiz58
    4. дядя Мурзик Сегодня, 12:54
      а шо есть еще что продавать? belay laughing
      дядя Мурзик
      1. Хубун Сегодня, 13:11
        ржавые ДШК, а то и Льюисы
        Хубун
        1. Alexey RA Сегодня, 13:30
          Цитата: Хубун
          ржавые ДШК

          Дык... их уже не экспортируют, а импортируют: недавно была новость, что Литва поставила на Украину ДШК и КПВТ.
          Alexey RA
          1. sdc_alex Сегодня, 13:53
            Цитата: Alexey RA
            недавно была новость, что Литва поставила на Украину ДШК и КПВТ.


            вот их родимых и будут экспортировать lol

            это ж хохлы...
            sdc_alex
      2. КАРЛСОН Сегодня, 13:14
        Конечно, у них потенциал ого-го, superРогатки (прототип все видели на майдане), бесшумное и от этого вдвойне страшное (на боеприпасы опять Крещатик разберут), а уж танки вообще без проблем, напильником Т-64 подточил и готов "ОПЛОТ". А представляете что можно выточить напильником из большой болванки или вырубить из дерева, да все что их фантазия пожелает, вплоть до космических кораблей, от любого самого современного оружия (главное что бы фотки были) до космического авианосца типа "Звезды Смерти".
        КАРЛСОН
    5. vovanpain Сегодня, 12:57
      Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства… Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения,

      Штаны хотя бы поддержи у народа,алконавт.
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:01
        Не выйдет - он последние пуговицы от штанов махнул на штоф горилки drinks
        bouncyhunter
      2. Dart2027 Сегодня, 13:06
        Действительно. Свою страну им сравнивать не с кем, разве что с Сомали (не с тем в котором Гиви).
        Dart2027
        1. Paranoid50 Сегодня, 14:09
          Цитата: Dart2027
          Свою страну им сравнивать не с кем, разве что с Сомали

          Президент Сомали заявил,что сделает всё возможное,что бы его страну перестали сравнивать с 404. yes
          Paranoid50
  2. Громобой Сегодня, 12:36
    оборонный заказ выполняется на мощностях, уровень изношенности которых достиг 67 %, а некоторых заводах – всех 80-ти.
    Наследие проклятого советского прошлого ещё выручает winkИ как они его молотками не расколотили под лихие вопли о свободе,а надо было...
    Громобой
    1. himRa Сегодня, 12:59
      Цитата: Громобой
      оборонный заказ выполняется на мощностях, уровень изношенности которых достиг 67 %, а некоторых заводах – всех 80-ти.
      Наследие проклятого советского прошлого ещё выручает winkИ как они его молотками не расколотили под лихие вопли о свободе,а надо было...

      Об этом только что говорили,вопрос напрашивается если они этого не сделали ранее (от жадности)когда РФ кормила их оборонку то как это собираются сделать сейчас когда заказы сократились в десятки !?Делаю вывод: это не возможно! Что возможно? Лохлы выжмут максимум из того что есть не вкладывая в производство (нет возможности) когда начнет падать количество и качество ихняя лавочка закроется! будут делать мотыги
      himRa
      1. Громобой Сегодня, 13:45
        Им главное под Донбассом свою армию оснастить,а уж экспорт это как повезёт...Есть у них и откровенные провалы(например продажа танков),но по некоторым видам оснащений они могут конкурентный товар предлагать.По сервисному обслуживанию.Не знаю как у них сейчас с двигунами для моряков,раньше всё хорошо было.Опять же, разрыв с нашей оборонкой не пошёл на пользу.
        Громобой
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:38
    приносят 2% от всего экспорта Украины.
    ...выполняется на мощностях, уровень изношенности которых достиг 67 %, а некоторых заводах – всех 80-ти.

    Интересно сколько это в денежном эквиваленте? Сегодня передавали, что Украина занимает третье место на "черном рынке" торговли оружием. Это не удивительно, удивительно то, что у нее еще покупают.


    rotmistr60
  4. проходящий Сегодня, 12:39
    Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся на Украине»

    Он про рынки на территории укрии , где свидомые картохой и луком торгуют???? це победа
    проходящий
    1. comprochikos Сегодня, 13:05

      ПРЕДЛАГАЮТСЯ АТРИБУТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СКАЧЕК. НЕДОРОГО!
      ВОЗМОЖНА ОПЛАТА В ГРИВНАХ И ТУГРИКАХ
      comprochikos
  5. Laksamana Besar Сегодня, 12:43
    Ещё чего-то осталось, видимо. smile
    Laksamana Besar
  6. rasputin17 Сегодня, 12:43
    Не уж то есть ещо порох оставленный свидомым клятыми москалями??? Не ужто не всё ишо расторговали укропитеки!
    rasputin17
  7. Вадим237 Сегодня, 12:44
    Правильно Потрох вооружай - своё население, там и так чёрный рынок в сто раз раскрутился, за три года, пускай друг друга валят, а там и до тебя с командой "очередь" из чего то дойдёт.
    Вадим237
  8. Копчёный Сегодня, 12:45
    Ну сказал и сказал. Вам жалко?
    Копчёный
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 12:47
    украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках,


    Скоро уже и сам пецька от рошена, закончит жизнь в ящике! (в лучшем случае в деревянном) laughing
    a.s.zzz888
  10. Oriental Express Сегодня, 12:49
    Предлагаю Украине продать на Донбасс Порошенко,для пополнения госбюджета !
    Oriental Express
    1. avt Сегодня, 12:58
      Цитата: Oriental Express
      Предлагаю Украине продать на Донбасс

      Ну положим там на местах вполне себе продают по мелочи на харчи и бухло.Однако Пеця прав ! Я бы на его месте тоже продал , а то ведь даром отберут и ещё наваляют . bully
      Цитата: dvina71
      Не хотел бы я стоять рядом с пушкой украинского производства..

      wassat ГДЕ Вы видели
      Цитата: dvina71
      пушкой украинского производства..

      wassat Там только СОВЕТСКОГО !Только оно может терпеть такое обращение.
      avt
      1. Alexey RA Сегодня, 13:40
        Цитата: avt
        ам только СОВЕТСКОГО !Только оно может терпеть такое обращение.

        А вот не надо недооценивать украинцев! smile
        Были у них пушки собственного производства - клоны советских орудий 30-мм и 125-мм. С 30-мм случился скандал в Ираке, когда заказчик выставил претензию по поводу большого числа осечек и задержек этой пушки на серийных машинах, а потом выяснил, что на том образце, который ему показывали перед заключением контракта, стояла и отлично работала не ЗТМ-овская, а тульская пушка. А у 125-мм украинских орудий проблема одна - ресурс ствола.
        Alexey RA
  11. dvina71 Сегодня, 12:49
    Купил я как-то запчасти для своего МАЗа..производства украины.. Ну ладно..когда гильза лопается при пробеге 1000км,а турбина умирает на 2й тысяче..,но это же оружие.. Не хотел бы я стоять рядом с пушкой украинского производства..
    dvina71
  12. Маз Сегодня, 12:54
    Пусть сначала попробуют что-нибудь удачно продать.
    Маз
    1. роман66 Сегодня, 13:08
      чтобы чего-нибудь удачно продать - надо чего-нибудь удачно купить... а у нас денег нет
      роман66
  13. Мар.Тира Сегодня, 12:55
    Цитата: hirurg
    То дайте оружия, то экспорт увеличим...
    Ничего у вас не выйдет.
    Рынок ЕС вы уже завоевали....

    украинец.не будет укром,если не займётся перепродажей!Поставляемого с Прибалтики например!
    Мар.Тира
  14. biserino Сегодня, 12:57
    Де юре завод в Луганске есть украинский.
    Пеця, завязьiвай пить! am
    biserino
    1. Saratoga833 Сегодня, 13:36
      Цитата: biserino
      Пеця, завязьiвай пить!

      По моему на фото он в не совсем в трезвом виде!
      Saratoga833
  15. ded100 Сегодня, 13:11
    Петр Порошенко поручил увеличить объемы продаж украинского оружия за рубеж, что повысить валютные поступления в бюджет
    Клал петя на бюджет а вот в карман поднатырить это да правдоподобно! wassat
    ded100
  16. weksha50 Сегодня, 13:14
    "Порошенко подчеркнул, что «экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием».
    «Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства… Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся на Украине», – заявил он"...

    Дас ист фантастиш... Очередная речь поутру с великого бодуна... Вот она где, реальная мрия...
    weksha50
  17. edeligor Сегодня, 13:19
    Счаз Петро опохмелится и завоюет весь рынок высокотехнологичного оружия...
    edeligor
  18. sgr291158 Сегодня, 13:20
    Интересно, это на какое украинское оружие спрос и какие рынки они завоевывают.
    sgr291158
  19. Горный стрелок Сегодня, 13:20
    А и что он собирается продавать? "Оплоты"? Или несуществующий Ан-132? Может, новые минометы "Молот", которые уже перебили больше своих, чем чужих? Фантастический брехун.
    Горный стрелок
  20. Altona Сегодня, 13:21
    Цитата: Хубун
    ржавые ДШК, а то и Льюисы

    ---------------------------
    Хохловермахт давно уже Максимы вернул на вооружение.
    Altona
  21. Altona Сегодня, 13:22
    Счаз Петро опохмелится и завоюет весь рынок высокотехнологичного оружия...

    ----------------------------------
    Рынок винтажного оружия Украина уже прочно завоевала, правда чёрный.
    Altona
  22. Altona Сегодня, 13:23
    Цитата: sgr291158
    Интересно, это на какое украинское оружие спрос и какие рынки они завоевываю

    -------------------------
    Вчера же писали АК-74, ТТ, ППШ, Макаров, Стечкин, ручные гранатометы различных систем.
    Altona
  23. Zomanus Сегодня, 13:32
    И я лично считаю, что необходимо наращивать экспорт оружия из Украины.
    В том числе и за счет того оружия. что сейчас находится на складах.
    И может даже стоит выводить технику из зоны АТО и тоже продавать.
    А потом продать все оборонные предприятия и технологии.
    И стать мирной державой, да...
    Zomanus
  24. Полундрра Сегодня, 13:43
    А если он бухать бросит, сколько процентов принесёт в бюджет? hi
    Полундрра
  25. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:16
    У АТОшников последнее отнять решили? Ну может оно и правильно, пока ЛДНРовские мужики не сожгли да не отобрали..? Хоть какая- то валютная выручка recourse
    Наблюдатель 33
  26. sibiryk Сегодня, 14:26
    Ждем на международном рынке вооружения новые образцы луков, арбалетов и алебард производства 404.
    sibiryk
  27. viktor. Сегодня, 14:34
    Цитата: Zibelew
    Украина продала Китаю пусковую установку от советского боевого железнодорожного комплекса «Молодец». Ну ничего удивительного, они и мать родную продадут, тому кто больше накинет. Установка потребовалась китайцам как образец для развертывания дальней баллистической ракеты DF-41. Трехступенчатая твердотопливная ракета ракеты DF-41 имеет дальность полета 12 тысяч километров, в головной части размещаются до 10 термоядерных боевых блоков.

    Матерей они уже продали wassat
    viktor.
  28. Михаил м Сегодня, 14:38
    В октябре 2016 года председатель комитета Верховного совета Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил: «Весь наш потенциал заключался в следующем: берёшь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаешь за 400 тысяч долларов. Да, мы за счет тотальной распродажи имущества, которое получили в наследство от Советского Союза, были в десятке экспортеров мира. Но давайте называть вещи своими именами: это не потенциал ВПК, это потенциал советской армии, который нам остался. У нас одно-два изделия, которые могут хоть как-то конкурировать и иметь маленькую нишку на внешних рынках. Все остальное — не работает.»
    Михаил м
  29. Incvizitor Сегодня, 14:54
    повысить валютные поступления в бюджет

    В личный бюджет.
    Incvizitor

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