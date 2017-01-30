Киев увеличит экспорт оружия, чтобы пополнить бюджет

Только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины. И задачу мы ставим – этот показатель повышать как источник валютных поступлений,

Петр Порошенко поручил увеличить объемы продаж украинского оружия за рубеж, что повысить валютные поступления в бюджет, передает РИА Новости сообщение пресс-службы президентской администрации.сказал глава Украины на заседании СНБО.Порошенко подчеркнул, что «экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием».– заявил он.Президент Украины напомнил присутствующим, что оборонный заказ выполняется на мощностях, уровень изношенности которых достиг 67 %, а некоторых заводах – всех 80-ти.